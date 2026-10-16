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'도루 봉인해제' 김도영, LG 격파 가능할까?

'도루 봉인해제' 김도영, LG 격파 가능할까?

45홈런으로 홈런왕 등극… 이범호 감독, 주루 자율에 맡긴다

김종수(oetet)
26.10.16 09:03최종업데이트26.10.16 09:03
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김도영은 장타와 주루플레이 모두에서 경기 흐름을 바꿀수 있는 선수다.
김도영은 장타와 주루플레이 모두에서 경기 흐름을 바꿀수 있는 선수다.KIA 타이거즈

이종범이 한국 야구 역대 최고 야수를 논할 때마다 빠지지 않는 이유는 전성기의 폭발력 때문이다. 타석에서는 뜨거운 방망이로 상대를 압박하고, 출루하면 빠른 발을 앞세워 배터리와 내야를 흔들었다. 타격과 주루를 동시에 경계해야 하는 선수는 상대 수비에 더 많은 판단을 요구한다. 한 가지를 막으려는 순간 다른 쪽에서 허점을 드러낼 수 있기 때문이다.

이제 KIA 타이거즈에는 '21세기 이종범' 김도영이 있다. 올 시즌 45홈런으로 홈런왕에 오른 김도영은 방망이만으로도 상대 투수에게 부담스러운 타자다. 여기에 가을야구에서는 그간 봉인하고 있던 주루 능력까지 적극적으로 활용할 전망이다.

이범호 KIA 감독은 준플레이오프를 앞두고 김도영의 도루를 선수 자율에 맡기겠다는 의사를 밝혔다. 정규시즌에서는 햄스트링 부상 재발 등을 경계해 주루를 조절했지만, 단기전에서는 경기 상황에 따라 적극적으로 움직일 여지가 생겼다.

KIA는 17일 광주-기아 챔피언스필드에서 LG 트윈스와 5전 3선승제 준플레이오프 1차전을 치른다. 정규시즌 막판 LG를 상대로 결정적인 홈런을 잇달아 터뜨린 김도영이 이번에는 발까지 활용해 상대 내야를 흔들 수 있을까. 염경엽 LG 감독도 김도영 봉쇄를 시리즈의 핵심 과제로 꼽았다. 홈런과 도루를 함께 갖춘 타자의 활약 여부가 이번 시리즈의 주요 관전 포인트다.

김도영은 과거 타이거즈 선배 이종범이 그랬던 것처럼 큰 경기를 지배하는 포스를 보여줄까
김도영은 과거 타이거즈 선배 이종범이 그랬던 것처럼 큰 경기를 지배하는 포스를 보여줄까KIA 타이거즈

45홈런에 가려졌던 발… 이범호 감독이 풀어준 주루 제한

김도영의 올 시즌은 장타력의 완성도를 보여준 시간이었다. 135경기에 출전해 타율 3할8리, 45홈런, 118타점, 120득점, OPS 1.060을 기록했다. 2024년 정규시즌 MVP와 KIA의 통합 우승을 이끈 뒤 지난해 햄스트링 부상으로 30경기 출전에 그쳤지만, 올해는 건강하게 시즌을 소화하며 리그를 대표하는 타자로 돌아왔다. 개인 첫 홈런왕 타이틀도 차지했다.

잘 알려져 있다시피 김도영의 위협은 홈런에만 머물지 않는다. 그는 2024시즌 40도루를 성공시켰다. 장타력과 주루 능력을 동시에 갖췄다는 사실은 이미 입증됐다. 올해는 부상 관리 차원에서 도루 시도를 자제했지만, 가을야구에서는 상황에 따라 직접 뛰는 선택을 할 수 있게 됐다.

도루가 위협적인 이유는 성공 여부만으로 설명되지 않는다. 주자가 1루에 있으면 투수는 타자에게 집중하면서도 주자의 움직임을 살펴야 한다. 견제와 퀵모션에 신경을 쓰면 투구 리듬이 달라질 수 있고, 포수와 내야수도 베이스 커버를 염두에 두고 움직여야 한다. 김도영이 실제로 뛰지 않더라도 도루 가능성을 보여주는 것만으로 배터리의 판단에 부담을 줄 수 있다.

다만 무조건 뛰는 것이 능사는 아니다. 포스트시즌에서는 아웃 하나의 무게가 크고, 상대 배터리의 견제 능력과 경기 상황을 함께 고려해야 한다. 햄스트링 부상 이력이 있는 만큼 무리한 주루를 피하는 판단도 필요하다.

중요한 것은 도루 시도 자체를 늘리는 것이 아니라 성공 가능성이 높은 순간을 골라 상대 수비를 흔드는 것이다. 이범호 감독의 방침은 김도영의 발을 상황에 맞게 활용하겠다는 선택으로 볼 수 있다.

김도영은 최근 LG 트윈스와의 경기에서 결정적인 한방을 연거푸 터트렸다.
김도영은 최근 LG 트윈스와의 경기에서 결정적인 한방을 연거푸 터트렸다.KIA 타이거즈

LG가 경계하는 결정적 한 방… 장타와 주루 동시에 막아야

LG가 김도영을 경계하는 이유는 시즌 전체 성적만으로 설명되지 않는다. 김도영의 올 시즌 LG전 성적은 15경기 타율 2할8리, 4홈런, 12타점, 8득점, OPS 0.876이었다. 시즌 전체 타율보다는 낮았지만, 중요한 순간에 터진 장타가 LG의 순위 경쟁에 직접적인 영향을 줬다.

지난 5일 잠실 LG전에서 KIA는 9회초 3-4로 뒤지고 있었다. 2사 1·2루에서 타석에 선 김도영은 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 터뜨렸다. KIA는 이 한 방으로 6-4 승리를 거뒀다. 일주일 뒤인 12일 정규시즌 최종전이자 3위 결정전에서도 김도영의 방망이가 폭발했다.

2-2로 맞선 8회말 무사 1루에서 LG 좌완 불펜 존 케네디의 슬라이더를 공략해 중월 투런 홈런을 쏘아 올렸다. KIA는 4-2로 승리하며 3위를 확정하고 준플레이오프에 직행했다.

염경엽 감독은 와일드카드 결정전을 통과한 뒤 김도영을 경계 대상으로 지목했다. 그는 "올해 결정적인 순간에 김도영에게 많이 맞았다. 도영이를 잡는 게 중요하다"고 강조했다. 시즌 막판 승부처에서 연이어 결정타를 허용한 만큼, LG로서는 이번 시리즈에서 김도영에게 같은 장면을 반복해서 내주지 않는 것이 중요하다.

하지만 김도영을 막는 방법은 단순하지 않다. 장타를 경계해 신중하게 승부하다 출루를 허용하면 빠른 발이 부담이 된다. 반대로 적극적으로 승부하면 한 번의 실투가 장타로 이어질 수 있다. 김도영이 출루한 뒤 도루 가능성까지 보여주면 투수는 주자 견제와 타자 승부를 함께 고민해야 하고, 내야수도 베이스 커버와 타구 대응을 동시에 준비해야 한다.

KIA 역시 김도영 한 명에게 모든 것을 기대할 수는 없다. 후속 타자들이 출루와 장타로 득점 기회를 이어가야 상대가 김도영에게만 집중하기 어렵다. 반대로 LG가 김도영을 상대로 장타를 최소화하고 주루까지 효과적으로 억제한다면 시리즈 흐름을 가져올 수 있다.

김도영을 이종범과 똑같은 선수로 비교할 필요는 없다. 두 선수의 시대와 경기 환경은 다르다. 다만 타격과 주루를 동시에 경계해야 하는 야수가 상대 수비에 얼마나 큰 부담을 주는지는 직접 승부에서 드러난바 있다. 김도영은 올해 홈런왕에 오르며 장타력을 증명했다. 이제 주루에서도 적극성을 되찾는다면 LG는 투구와 수비 양쪽에서 더 많은 선택을 해야 한다.

홈런 한 방으로 경기를 뒤집을 수 있는 김도영이 출루한 뒤에도 위협을 이어갈지, LG가 그 움직임을 얼마나 효과적으로 통제할지, 17일 시작하는 준플레이오프에서 김도영의 방망이와 발은 KIA의 공격을 좌우할 핵심 변수다.

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