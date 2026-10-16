'도루 봉인해제' 김도영, LG 격파 가능할까?

KIA 타이거즈

김도영은 최근 LG 트윈스와의 경기에서 결정적인 한방을 연거푸 터트렸다.LG가 김도영을 경계하는 이유는 시즌 전체 성적만으로 설명되지 않는다. 김도영의 올 시즌 LG전 성적은 15경기 타율 2할8리, 4홈런, 12타점, 8득점, OPS 0.876이었다. 시즌 전체 타율보다는 낮았지만, 중요한 순간에 터진 장타가 LG의 순위 경쟁에 직접적인 영향을 줬다.지난 5일 잠실 LG전에서 KIA는 9회초 3-4로 뒤지고 있었다. 2사 1·2루에서 타석에 선 김도영은 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 터뜨렸다. KIA는 이 한 방으로 6-4 승리를 거뒀다. 일주일 뒤인 12일 정규시즌 최종전이자 3위 결정전에서도 김도영의 방망이가 폭발했다.2-2로 맞선 8회말 무사 1루에서 LG 좌완 불펜 존 케네디의 슬라이더를 공략해 중월 투런 홈런을 쏘아 올렸다. KIA는 4-2로 승리하며 3위를 확정하고 준플레이오프에 직행했다.염경엽 감독은 와일드카드 결정전을 통과한 뒤 김도영을 경계 대상으로 지목했다. 그는 "올해 결정적인 순간에 김도영에게 많이 맞았다. 도영이를 잡는 게 중요하다"고 강조했다. 시즌 막판 승부처에서 연이어 결정타를 허용한 만큼, LG로서는 이번 시리즈에서 김도영에게 같은 장면을 반복해서 내주지 않는 것이 중요하다.하지만 김도영을 막는 방법은 단순하지 않다. 장타를 경계해 신중하게 승부하다 출루를 허용하면 빠른 발이 부담이 된다. 반대로 적극적으로 승부하면 한 번의 실투가 장타로 이어질 수 있다. 김도영이 출루한 뒤 도루 가능성까지 보여주면 투수는 주자 견제와 타자 승부를 함께 고민해야 하고, 내야수도 베이스 커버와 타구 대응을 동시에 준비해야 한다.KIA 역시 김도영 한 명에게 모든 것을 기대할 수는 없다. 후속 타자들이 출루와 장타로 득점 기회를 이어가야 상대가 김도영에게만 집중하기 어렵다. 반대로 LG가 김도영을 상대로 장타를 최소화하고 주루까지 효과적으로 억제한다면 시리즈 흐름을 가져올 수 있다.김도영을 이종범과 똑같은 선수로 비교할 필요는 없다. 두 선수의 시대와 경기 환경은 다르다. 다만 타격과 주루를 동시에 경계해야 하는 야수가 상대 수비에 얼마나 큰 부담을 주는지는 직접 승부에서 드러난바 있다. 김도영은 올해 홈런왕에 오르며 장타력을 증명했다. 이제 주루에서도 적극성을 되찾는다면 LG는 투구와 수비 양쪽에서 더 많은 선택을 해야 한다.홈런 한 방으로 경기를 뒤집을 수 있는 김도영이 출루한 뒤에도 위협을 이어갈지, LG가 그 움직임을 얼마나 효과적으로 통제할지, 17일 시작하는 준플레이오프에서 김도영의 방망이와 발은 KIA의 공격을 좌우할 핵심 변수다.