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김성호의 씨네만세 베트남 영화사상 '최대 야심작', 왜 참패했나

베트남 영화사상 '최대 야심작', 왜 참패했나

[김성호의 씨네만세 1467] 31회 부산국제영화제 아시아영화의 창 <수호전사: 황제의 마지막 비밀>

김성호(starsky216)
26.10.20 09:55최종업데이트26.10.20 09:55
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베트남 영화에 대한 관심이 꽤나 오래됐다. 이제껏 십수 차례 현지를 오가며 다양한 이야기를 한국 매체에 전해온 시간이 길었던 까닭일까. 대부분은 숨겨진 여행지나 역사, 또 국제결혼의 경향 등 시사적 기사의 청탁 때문이었으나, 그때마다 개인적 관심이 있는 분야를 취재하기 위하여 일정이 늘려 지내고는 하였다.

그 가운데 베트남 영화와 문학에 대한 관심만큼은 끊은 적이 없었다. 영화와 관련한 현지 행사를 찾는다거나 극장에서 현지 영화를 본 경험도 꽤 잦다고 할 것이다. 이런 관심이 언제부터 시작되었는지를 묻는다면 무어라 답해야 좋을까. 세계를 뒤져 보아도 베트남만큼 한국과 깊은 관련을 맺은 나라를 찾기가 힘들다는 문화적이며 역사적 유사성과 동질감에서 발현된 관심이라 해야 할까.

그러나 아쉽게도 베트남 영화는 많은 경우 기대에 미치지를 못하였다. 그들의 역사와 문화, 또 쌀과 술 등에서 얻어낸 대단한 성취를 꾸준히 소개하였음에도 불구하고, 영화만큼은 도저히 훌륭하다고 엄지를 추켜들 만큼 좋은 작품을 찾아보지는 못하였다.

그럼에도 포기할 수가 없었던 건 인도차이나 반도의 두 해안을 끼고 있는 지역 패권국이자, 공식적인 것만 해도 54개의 서로 다른 민족이 어울려 살아가는 다채로운 국가의 영화예술이 대단한 잠재력을 갖고 있다고 믿고 있는 때문이다. 31회 부산국제영화제가 올해 다섯 편에 달하는 베트남 영화를 들여와 소개한 것도 이와 같은 기대가 자리한 결과라고 나는 이해하고 있다(관련 기사 : 베트남 영화의 진일보를 고대하며).

2026년 베트남 영화 최대 프로젝트

수호전사: 황제의 마지막 비밀 스틸컷
수호전사: 황제의 마지막 비밀스틸컷부산국제영화제

<수호전사: 황제의 마지막 비밀>은 31회 부산국제영화제 아시아영화의 창 섹션 초청작이다. '아시아 중견 및 신인 감독들의 스타일을 엿볼 수 있다'는 명패가 달린 이 섹션은 그저 작가주의적 작품을 넘어 각국의 영화제작 경향 또한 살필 수 있는 창구로서의 기능도 담당한다. <수호전사: 황제의 마지막 비밀>이 이 섹션에 든 것은 아마도 후자의 이유일 테다. 토론토국제영화제가 규모 있는 작품을 초청해 소개하는 갈라프레젠테이션 상영작으로 이 영화를 꼽은 것도 마찬가지일 것이다. 요컨대 <수호전사: 황제의 마지막 비밀>은 세계가 주목한 베트남 영화다. 동남아 주요국으로 꼽히는 베트남 영화의 주된 경향을 읽어낼 수 있는 작품으로서 관심을 일으키는 신작이란 뜻이다.

우선 눈에 띄는 건 제작비다. 베트남 영화사상 최대 제작비가 들었다는 기사를 여기저기서 찾아볼 수 있다. 현지 언론은 손익분기점이 2000억 베트남동(한화 100억 원가량) 내외라는 분석까지 내놓고 있는데, 이는 한국에선 적당히 규모 있는 영화 한 편을 찍을 수 있는 제작비가 투입됐단 뜻이지만 베트남 기준으로는 극장 개봉영화 일고여덟 편을 찍고도 남을 정도의 액수를 들였단 얘기가 된다. 올해 베트남 최대 흥행작으로 기록된 쩐 타인의 <Thỏ Ơi!!>보다도 2배 이상 많은 돈을 들였다는 사실은 이 영화가 얼마나 큰 기대작인지를 보여준다. 베트남 영화국 또한 내년 있을 미국 아카데미시상식 국제장편영화상 부문에 자국 추천작으로 이 영화를 선정하기도 했다.

토론토국제영화제, 또 올해 치러진 아시아권 여러 영화제가 <수호전사: 황제의 마지막 비밀>을 초청했다고는 하지만, 부산국제영화제까지 이 영화를 들여온 건 적잖이 의외였다. 그건 이 영화가 이미 현지서 올 여름 개봉했고, 현지 영화계를 크게 뒤흔들었을 만큼 기록적 실패를 한 때문이다. 흥행은 초기에 꺾여 손익분기점의 20%선에 머물렀는데, 거기엔 심각하게 미달한 작품성이 주요한 요인으로 평가됐다. 베트남 영화사상 최대의 야심작이라 꼽아도 좋을 이 영화가 어떻게 현지서도 폭망했는가, 그를 오늘 씨네만세에서 돌아보도록 한다.

1000년 전 전승과 오늘의 야욕

수호전사: 황제의 마지막 비밀 스틸컷
수호전사: 황제의 마지막 비밀스틸컷부산국제영화제

<수호전사: 황제의 마지막 비밀>은 신화와 전승 많기로 유명한 베트남에서도 꽤나 널리 알려진 이야기를 바탕으로 한다. 10세기 말 딘 왕조 시대를 배경으로 하는 이야기는 소위 12사군 시대라 불리는 군벌난립의 혼란기가 잦아들고 북베트남에 단일한 통일국가, 이른바 대월의 시작점이 되는 시대를 배경으로 삼는다.

앞서 한반도와 유사한 역사를 가진 베트남이라 했다. 한나라가 고조선을 멸하고 한사군을, 당나라가 고구려를 멸하고 안동도호부를 두어 한반도에 영향력을 행사했듯이, 베트남 또한 한구군의 통치, 또 당나라 안남도호부의 지배를 받았다. 비로소 자민족 통일왕조가 들어서기까지도 수많은 어려움을 겪었는데, <수호전사: 황제의 마지막 비밀>은 베트남 건국 영웅들이 다시는 그와 같은 외침과 내부혼란을 겪지 않고자 일신을 바치는 이야기가 담겼다.

영화는 대월국 초대 왕이자 영웅인 '만승왕' 딘보린이 살해당하는 사건으로부터 출발한다. 실제 역사에서도 딘 왕조는 딘보린이 암살당하고 어린 아들이 결국 신하에게 왕위를 찬탈당하며 일찌감치 그 계보가 꺾인다. 영화는 그 출발을 역사와 같이 하면서도 결말만큼은 달리 하고자 한다. 말하자면 역사에선 이뤄지지 않은 해피엔딩을 그리는 것이다.

틀은 지키며 내실을 버린 결과

수호전사: 황제의 마지막 비밀 스틸컷
수호전사: 황제의 마지막 비밀스틸컷부산국제영화제

딘보린은 죽었다. 범인은 누구인지 알 수 없다. 남에는 참파와 같이 적대적인 왕국이 존재하고, 이제 막 통일한 국가 안에도 여전히 위협이 산재해 있다. 다시는 쪼개져선 안 된다는 일념 아래 개국공신 일곱 명이 모여 위험하고 비밀스런 임무를 수행하기로 결의한다.

본래 원전이 되는 전승은 딘보린의 시신을 비밀리에 옮겨 매장하고 그 무덤을 감추는 일이다. 일곱 명의 전사가 99개의 가짜 관을 각지로 옮겨 매장하고 진짜 무덤의 위치는 알리지 않은 채 자결을 했다던가. 죽은 딘보린이 훼손되지 않고서 산 역적들의 악행을 제압하길 바랐던 이 전승은 분명히 지난 시대 베트남 민중들에겐 상당한 영향을 발했던 듯하다. 천 년을 건너 설화가 살아남았단 게, 나와 같은 이조차 이 전승을 몇 차례 들어본 적 있다는 게 그를 방증하는 것이 아니겠나.

그러나 불행히도 전승은 전승일 뿐이다. 왕의 시신을 보존하고 왕릉을 지키는 일이 산 자들의 권력다툼을 어떻게 막을 수 있는가. 그는 천 년 전의 사고방식일 뿐, 오늘의 대중은 물론 역사학자들조차 납득케 하지 못한다. 그리하여 <수호전사: 황제의 마지막 비밀>은 이야기를 조금 비트는데, 일곱 전사가 왕의 시신을 감추는 대신 모종의 비밀작전을 수행한다는 줄거리로 바꾸는 것이다. 그 과정에서 개국공신인 일곱전사 대신에 출생의 비밀을 간직한 젊은 떠돌이 무인과 전사 중 한 명의 천방지축 딸을 주인공으로 부각하여, 그 사이의 러브스토리를 핵심 기둥으로 세운다. 말하자면 구국의 비밀작전과 청춘남녀의 상열지사를 두 개의 기둥으로 삼은 블록버스터란 뜻이다.

안타깝게도 영화는 오늘의 관객을 설득해내지 못한다. 우선은 첫 기둥이 되는 전승이 관객을 납득케 하지 못한다는 데 있다. 왕의 무덤을 구하는 비밀작전 대신 채워진 모종의 작전은 성공 뒤에도 구태여 목숨을 버려야 할 만큼 중하지가 않다. 왕의 무덤과 시신의 영적 능력이 더는 과거와 같은 어떤 신비함을 지니지 못했다 해서 틀만 두고 그 내용을 바꿔버리니 업을 이룬 영웅들이 스스로 자결하는 전승의 결말이 도리어 어색해지고 마는 것이다. 구태여 전승을 껍데기만 빌려 쓸 필요가 있었을까. 쓸 거라면 차라리 전승 그대로를 쓰고, 버릴 것이라면 아예 새로운 창작 사극을 짓는 게 어땠을까 하는 아쉬움이 남는다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

베트남 영화에 필요한 건 자긍심이다

두 번째 기둥 또한 문제다. 출생의 비밀을 지닌 가난하지만 영웅적 기상을 가진 사내, 또 천방지축이지만 무공이 고강한 미모의 처녀 이야기는 베트남이 아니라 중국에 훨씬 흔한 전형적 설화의 구성이다. 중화권에서 크게 성공한 드라마 가운데서도 비슷한 이야기가 끊이지 않는데, <포청천>의 여러 에피소드나 <황제의 딸>을 비롯하여 근작인 <축옥>이나 <금월여가> 등에서 모두 이와 같은 설정을 발견할 수 있는 것이다. 반대로 베트남 본래의 설화며 전승 가운데서 길어낼 수 있는 캐릭터들은 이미 전형이 된 이러한 설정보다 다채로울 수가 있는 것인데, 영화는 자신의 것보다 검증된 남의 것을 빌려오길 택하고 만다. 그로부터 관객은 하나부터 열까지 클리셰를 접하는 듯한 지루함을 맛보게 된다.

마지막은 연출과 미술, 또 액션의 문제다. <수호전사: 황제의 마지막 비밀>을 보자면 첫 장면의 공성전부터 클라이맥스의 대전에 이르기까지 하나 같이 중국 사극과 구분되지 않는 유사성을 드러낸다. 갑옷부터 관복, 무기와 전술 등이 하나하나 중국의 것을 모방한 듯 보인다. 실제 역사에서도 중국의 영향을 크게 받았다곤 하지만 기후와 문화의 특성에 따라 현지화했던 복식이 현재 현지 박물관에도 많이 남아있다. 물론 전투 등이 담긴 전사 연구에서도 중국과 차별화되는 베트남의 독자적인 부분이 충분히 있다. 그러나 작품은 그 모두를 무시한 채 갑주와 전투방식, 관복 등을 모두 중국의 것을 흉내내어 연출한다.

무엇보다 아쉬운 건 뒤의 왕조에 비해 자료가 부족하여 충분히 상상의 여지를 활용할 수 있는 부분이 적잖은데도, 영화가 그를 고려하지 않고 있다는 사실이다. 베트남 영화인들이 자민족 문화와 기상을 부각하고 자긍심을 고취하려 한 듯 보이는 이 영화가 연출과 미술에서 독자성을 포기함으로써 얻은 게 무엇인지를 돌아봐야 마땅하다. 중국의 것을 빌려옴으로써 얻어지는 검증된 연출과 미술의 효과는 분명하다. 그러나 대신 베트남의 것을 강조할 수 있는 자리는 모조리 사라지고 만다. 기왕 큰 자본을 들여 전 세계에 베트남의 역량과 역사, 문화를 내보이려 한 큰 프로젝트를 열었음에도 세부적으로는 남의 것을 빌려왔다는 사실이 이 영화가 실패한 큰 이유가 아닐까.

전형에 전형을 거듭하며 전개하는 무책임한 클리셰의 향연은 위의 태도가 낳은 자연스런 귀착일 뿐이다. 영화 깨나 본 관객은 거의 매 분, 매 초마다 이 영화가 다른 수많은 작품의 장면과 구도, 대사와 에피소드 등을 가져왔단 걸 알아차린다. 그 모두가 영화라는 매체를 활용해온 앞선 작가들의 수확이고, 그 작가 모두가 베트남이 아닌 다른 나라의 사람들이다. 다분히 베트남의 것을 표방하고 있는 이 프로젝트라면, 그 형식과 내실 모두에서, 연출과 서사, 연기와 액션, 미술 등의 세부적 층위에서 독자적인 것을 도모했어야 마땅하다. 그 새로움이 이 프로젝트를 구했을 것이다. 베트남이 가진 자산이 진정으로 무엇인지를 보여주었을 것이다. 나는 흥행참패 같은 외적인 이유가 아니라 바로 이러한 문제로써 <수호전사: 황제의 마지막 비밀>이 실패한 작품이라 생각한다.

베트남 영화를 향한 지극한 애정을 담아 부디 다음은 다르기를 바란다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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