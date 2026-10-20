베트남 영화사상 '최대 야심작', 왜 참패했나

▲부산국제영화제포스터 부산국제영화제

베트남 영화에 필요한 건 자긍심이다



두 번째 기둥 또한 문제다. 출생의 비밀을 지닌 가난하지만 영웅적 기상을 가진 사내, 또 천방지축이지만 무공이 고강한 미모의 처녀 이야기는 베트남이 아니라 중국에 훨씬 흔한 전형적 설화의 구성이다. 중화권에서 크게 성공한 드라마 가운데서도 비슷한 이야기가 끊이지 않는데, <포청천>의 여러 에피소드나 <황제의 딸>을 비롯하여 근작인 <축옥>이나 <금월여가> 등에서 모두 이와 같은 설정을 발견할 수 있는 것이다. 반대로 베트남 본래의 설화며 전승 가운데서 길어낼 수 있는 캐릭터들은 이미 전형이 된 이러한 설정보다 다채로울 수가 있는 것인데, 영화는 자신의 것보다 검증된 남의 것을 빌려오길 택하고 만다. 그로부터 관객은 하나부터 열까지 클리셰를 접하는 듯한 지루함을 맛보게 된다.



마지막은 연출과 미술, 또 액션의 문제다. <수호전사: 황제의 마지막 비밀>을 보자면 첫 장면의 공성전부터 클라이맥스의 대전에 이르기까지 하나 같이 중국 사극과 구분되지 않는 유사성을 드러낸다. 갑옷부터 관복, 무기와 전술 등이 하나하나 중국의 것을 모방한 듯 보인다. 실제 역사에서도 중국의 영향을 크게 받았다곤 하지만 기후와 문화의 특성에 따라 현지화했던 복식이 현재 현지 박물관에도 많이 남아있다. 물론 전투 등이 담긴 전사 연구에서도 중국과 차별화되는 베트남의 독자적인 부분이 충분히 있다. 그러나 작품은 그 모두를 무시한 채 갑주와 전투방식, 관복 등을 모두 중국의 것을 흉내내어 연출한다.



무엇보다 아쉬운 건 뒤의 왕조에 비해 자료가 부족하여 충분히 상상의 여지를 활용할 수 있는 부분이 적잖은데도, 영화가 그를 고려하지 않고 있다는 사실이다. 베트남 영화인들이 자민족 문화와 기상을 부각하고 자긍심을 고취하려 한 듯 보이는 이 영화가 연출과 미술에서 독자성을 포기함으로써 얻은 게 무엇인지를 돌아봐야 마땅하다. 중국의 것을 빌려옴으로써 얻어지는 검증된 연출과 미술의 효과는 분명하다. 그러나 대신 베트남의 것을 강조할 수 있는 자리는 모조리 사라지고 만다. 기왕 큰 자본을 들여 전 세계에 베트남의 역량과 역사, 문화를 내보이려 한 큰 프로젝트를 열었음에도 세부적으로는 남의 것을 빌려왔다는 사실이 이 영화가 실패한 큰 이유가 아닐까.



전형에 전형을 거듭하며 전개하는 무책임한 클리셰의 향연은 위의 태도가 낳은 자연스런 귀착일 뿐이다. 영화 깨나 본 관객은 거의 매 분, 매 초마다 이 영화가 다른 수많은 작품의 장면과 구도, 대사와 에피소드 등을 가져왔단 걸 알아차린다. 그 모두가 영화라는 매체를 활용해온 앞선 작가들의 수확이고, 그 작가 모두가 베트남이 아닌 다른 나라의 사람들이다. 다분히 베트남의 것을 표방하고 있는 이 프로젝트라면, 그 형식과 내실 모두에서, 연출과 서사, 연기와 액션, 미술 등의 세부적 층위에서 독자적인 것을 도모했어야 마땅하다. 그 새로움이 이 프로젝트를 구했을 것이다. 베트남이 가진 자산이 진정으로 무엇인지를 보여주었을 것이다. 나는 흥행참패 같은 외적인 이유가 아니라 바로 이러한 문제로써 <수호전사: 황제의 마지막 비밀>이 실패한 작품이라 생각한다.



베트남 영화를 향한 지극한 애정을 담아 부디 다음은 다르기를 바란다.

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