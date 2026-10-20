베트남 영화사상 '최대 야심작', 왜 참패했나

베트남 영화에 대한 관심이 꽤나 오래됐다. 이제껏 십수 차례 현지를 오가며 다양한 이야기를 한국 매체에 전해온 시간이 길었던 까닭일까. 대부분은 숨겨진 여행지나 역사, 또 국제결혼의 경향 등 시사적 기사의 청탁 때문이었으나, 그때마다 개인적 관심이 있는 분야를 취재하기 위하여 일정이 늘려 지내고는 하였다.
그 가운데 베트남 영화와 문학에 대한 관심만큼은 끊은 적이 없었다. 영화와 관련한 현지 행사를 찾는다거나 극장에서 현지 영화를 본 경험도 꽤 잦다고 할 것이다. 이런 관심이 언제부터 시작되었는지를 묻는다면 무어라 답해야 좋을까. 세계를 뒤져 보아도 베트남만큼 한국과 깊은 관련을 맺은 나라를 찾기가 힘들다는 문화적이며 역사적 유사성과 동질감에서 발현된 관심이라 해야 할까.
그러나 아쉽게도 베트남 영화는 많은 경우 기대에 미치지를 못하였다. 그들의 역사와 문화, 또 쌀과 술 등에서 얻어낸 대단한 성취를 꾸준히 소개하였음에도 불구하고, 영화만큼은 도저히 훌륭하다고 엄지를 추켜들 만큼 좋은 작품을 찾아보지는 못하였다.
그럼에도 포기할 수가 없었던 건 인도차이나 반도의 두 해안을 끼고 있는 지역 패권국이자, 공식적인 것만 해도 54개의 서로 다른 민족이 어울려 살아가는 다채로운 국가의 영화예술이 대단한 잠재력을 갖고 있다고 믿고 있는 때문이다. 31회 부산국제영화제가 올해 다섯 편에 달하는 베트남 영화를 들여와 소개한 것도 이와 같은 기대가 자리한 결과라고 나는 이해하고 있다(관련 기사 : 베트남 영화의 진일보를 고대하며
).
2026년 베트남 영화 최대 프로젝트