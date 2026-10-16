AI 시대에도 인간의 창작이 특별한 이유

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"길들인다는 것은 무슨 뜻이야?"

"그건 사람들이 너무나 잊고 지내는 거야. 그건 '관계를 맺는다'는 뜻이지..."

- <어린 왕자> 제21장

"수백만, 또 수백만 개의 별들 가운데 오직 하나밖에 없는 꽃을 누군가 사랑한다면, 그 사람은 별들을 바라보는 것만으로도 행복할 거야. '저 어딘가에 내 꽃이 있겠지' 하고 생각하면서 말이야. (…)"

- <어린 왕자> 제7장

AI가 생성한 것을 '예술'로 인정할 것인지에 대한 논쟁은 뜨겁다. AI와 관련해 교황 레오 14세는 "알고리즘에는 인간의 불꽃이 없다"며 AI의 생성물을 인간의 작품과 명백히 구별했다. 누군가는 이런 의문을 품을지도 모른다. 설령 그렇다 하더라도, AI가 창작한 것이 더 좋으면 굳이 인간의 창작물을 고집할 필요가 있겠냐고.AI로 창작물을 만드는 일은 쉽고 간단하며, 높은 완성도의 결과물도 만들어낼 수 있다. 반면 인간 예술의 순수성을 강조하는 것은 추상적이다. 고레에다 히로카즈의 손을 거쳐 실사 영화로 탄생한 후지모토 타츠키의 만화 <룩백>은 창작 안에 담긴 상실과 추억이라는 경험을 명쾌하게 보여준다.사랑하던 장미를 자신의 별에 남겨두고 지구에 온 어린 왕자는 여우에게 '길들인다'는 것이 무슨 뜻인지 묻는다. 여우는 그것을 '관계를 맺는 일'이라고 설명한다. 관계를 맺는다는 것은 무슨 뜻일까. 무언가와 상호작용하며, 그것을 나의 방식으로 인식하고 신경 쓰는 일일 것이다. 그런 의미에서 창작은 세상을 '길들이는' 가장 원초적인 일이다.자신이 최고의 네 컷 만화 작가라고 믿어 의심치 않는 후지노는 예상치 못한 사람에게 질투심과 경쟁심을 품게 된다. 바로 등교를 거부하고 집에서 지내는 쿄모토라는 학생이다. 작품은 쿄모토를 이기기 위해 그림 연습에 몰두하는 후지노의 뒷모습을 가만히 보여준다. 책장에는 작화서가 쌓여가고, 창문 밖으로 계절이 하나하나 흘러간다. 그럼에도 줄어들지 않는 실력차와 주변의 멸시에 연필을 꺾은 후지노는, 졸업을 앞두고 선생님의 부탁으로 쿄모토를 찾아가게 된다.둘은 그때부터 둘도 없는 단짝이 된다. 쿄모토로 인해 그림을 그만둔 후지노는 다시 연필을 들었고, 쿄모토는 후지노와 함께 문밖으로 나서게 된다. 후지노가 스토리를 짜고 콘티를 만들면, 쿄모토는 배경을 그린다. 나무에 붙은 매미부터 입김이 서려오는 겨울까지, 둘은 각자의 시선으로 본 세상을 새하얀 종이 위에 새겨나간다.질투는 동경과 가장 닮아 있는 감정이다. 한때 후지노는 쿄모토를 보며 질투했고, 쿄모토는 방 안에서 후지노의 작품을 동경했다. 얼굴도 알지 못하는 둘에게 그림은 별 속에 피어 있는 '꽃'이 되었다. 비로소 그림을 통해 만나게 되었을 때, 둘은 다시 그림을 통해 대체할 수 없는 관계를 맺을 수 있었다.