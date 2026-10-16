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AI 시대에도 인간의 창작이 특별한 이유

AI 시대에도 인간의 창작이 특별한 이유

<룩백>과 <어린 왕자>로 보는 '창작'과 '관계 맺기'의 이야기

신건호(gunhofootball)
26.10.16 10:16최종업데이트26.10.16 10:16
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본 기사는 <룩백>의 스포일러를 포함하고 있습니다.[기자말]
생성형 인공지능의 등장과 함께, AI는 인간의 마지막 보루로 여겨졌던 창작의 영역까지 발을 넓히기 시작했다.

omilaev on Unsplash

AI가 생성한 것을 '예술'로 인정할 것인지에 대한 논쟁은 뜨겁다. AI와 관련해 교황 레오 14세는 "알고리즘에는 인간의 불꽃이 없다"며 AI의 생성물을 인간의 작품과 명백히 구별했다. 누군가는 이런 의문을 품을지도 모른다. 설령 그렇다 하더라도, AI가 창작한 것이 더 좋으면 굳이 인간의 창작물을 고집할 필요가 있겠냐고.

AI로 창작물을 만드는 일은 쉽고 간단하며, 높은 완성도의 결과물도 만들어낼 수 있다. 반면 인간 예술의 순수성을 강조하는 것은 추상적이다. 고레에다 히로카즈의 손을 거쳐 실사 영화로 탄생한 후지모토 타츠키의 만화 <룩백>은 창작 안에 담긴 상실과 추억이라는 경험을 명쾌하게 보여준다.

창작을 통해 관계를 맺은 소녀들

"길들인다는 것은 무슨 뜻이야?"
"그건 사람들이 너무나 잊고 지내는 거야. 그건 '관계를 맺는다'는 뜻이지..."
- <어린 왕자> 제21장

사랑하던 장미를 자신의 별에 남겨두고 지구에 온 어린 왕자는 여우에게 '길들인다'는 것이 무슨 뜻인지 묻는다. 여우는 그것을 '관계를 맺는 일'이라고 설명한다. 관계를 맺는다는 것은 무슨 뜻일까. 무언가와 상호작용하며, 그것을 나의 방식으로 인식하고 신경 쓰는 일일 것이다. 그런 의미에서 창작은 세상을 '길들이는' 가장 원초적인 일이다.

자신이 최고의 네 컷 만화 작가라고 믿어 의심치 않는 후지노는 예상치 못한 사람에게 질투심과 경쟁심을 품게 된다. 바로 등교를 거부하고 집에서 지내는 쿄모토라는 학생이다. 작품은 쿄모토를 이기기 위해 그림 연습에 몰두하는 후지노의 뒷모습을 가만히 보여준다. 책장에는 작화서가 쌓여가고, 창문 밖으로 계절이 하나하나 흘러간다. 그럼에도 줄어들지 않는 실력차와 주변의 멸시에 연필을 꺾은 후지노는, 졸업을 앞두고 선생님의 부탁으로 쿄모토를 찾아가게 된다.

둘은 그때부터 둘도 없는 단짝이 된다. 쿄모토로 인해 그림을 그만둔 후지노는 다시 연필을 들었고, 쿄모토는 후지노와 함께 문밖으로 나서게 된다. 후지노가 스토리를 짜고 콘티를 만들면, 쿄모토는 배경을 그린다. 나무에 붙은 매미부터 입김이 서려오는 겨울까지, 둘은 각자의 시선으로 본 세상을 새하얀 종이 위에 새겨나간다.

"수백만, 또 수백만 개의 별들 가운데 오직 하나밖에 없는 꽃을 누군가 사랑한다면, 그 사람은 별들을 바라보는 것만으로도 행복할 거야. '저 어딘가에 내 꽃이 있겠지' 하고 생각하면서 말이야. (…)"
- <어린 왕자> 제7장

질투는 동경과 가장 닮아 있는 감정이다. 한때 후지노는 쿄모토를 보며 질투했고, 쿄모토는 방 안에서 후지노의 작품을 동경했다. 얼굴도 알지 못하는 둘에게 그림은 별 속에 피어 있는 '꽃'이 되었다. 비로소 그림을 통해 만나게 되었을 때, 둘은 다시 그림을 통해 대체할 수 없는 관계를 맺을 수 있었다.

영화 <룩백> 스틸컷.
영화 <룩백> 스틸컷.메가박스중앙

모든 별이 빛을 잃은 후에도

"하지만 양이 그 꽃을 먹어 버린다면, 그 사람에게는 갑자기 모든 별의 빛이 꺼져 버리는 것과 같을 거야! 그게 중요하지 않다는 거야?"
- <어린 왕자> 제7장

쿄모토를 더는 만날 수 없게 된 후지노는 지나온 시간을 되돌아보며 후회에 잠긴다. 그러다 문득 "그림을 그리는 것은 즐겁지 않아"라는 자신의 푸념을 떠올린다. 그때 쿄모토는 "그럼 후지노는 왜 그림을 그려?"라고 되물었다. 후지노의 대답 대신, 작품은 두 사람이 웃으며 함께했던 시간을 보여준다.

후지노와 쿄모토의 관계는 20세기 두 명의 여성 작가와도 닮아 있다. 버지니아 울프는 캐서린 맨스필드를 '자신이 유일하게 질투한 작가'라고 말했다. 그런데 맨스필드가 세상을 떠나자 울프는 '더 이상 글을 쓸 이유가 없다'고 느꼈다. '캐서린이 자신의 글을 더 이상 읽을 수 없기 때문'이었다. 동시에 맨스필드와 같은 관계를 다시는 맺지 못할 것이라고 말했다.

<룩백>의 이야기도 둘과 닮아 있다. 후지노와 쿄모토는 이미 각자의 길을 걷게 된 뒤였지만, 쿄모토는 여전히 후지노의 만화를 계속 읽고 있었다. 후지노는 쿄모토가 떠난 뒤에야 그 사실을 알게 된다. 그렇지만 후지노는 다시 일어서서 작업실로 향한다. 작품은 등을 보인 채 작업에 열중하는 후지노를 보여주며 끝을 맺는다.

'캐서린'이 그러했듯, 쿄모토는 이제 후지노의 만화를 읽을 수 없다. 그러나 쿄모토가 떠났다고 해서 두 사람이 그림을 통해 맺었던 관계마저 사라지는 것은 아니다. 함께 그림을 그리며 보낸 시간은 여전히 후지노의 삶에 남아 있다. 후지노가 다시 그림을 그리는 것은 쿄모토라는 별은 꺼졌지만, 그 자신이 누군가에게 닿을 별빛이 될 수 있어서는 아니었을까.

영화 <룩백> 스틸컷.
영화 <룩백> 스틸컷.메가박스중앙

관계 맺기의 통로가 될 수 있는 창작

나는 인생을 꽉 껴안아보았어. / (글쓰기로.)
사람들을 만났어. / 아주 깊게. 진하게. / (글쓰기로.)

한강 작가가 2025년 출간한 <빛과 실>에 실린 산문 '더 살아낸 뒤'의 일부다. 쿄모토가 그림을 통해 세상과 만났다면, 한강은 글쓰기로 '인생을 꽉 껴안아'보았고, '사람들을 만났'다.

우리가 윤동주의 시를 사랑하는 이유는 단지 그의 시가 아름답기 때문만은 아니다. 그 안에는 윤동주가 바라본 세상과 그가 살아온 삶의 흔적이 남아 있다. 우리는 그의 시를 읽으며 그가 바라보았던 세상을 만나고, 그가 남긴 언어를 통해 그와 관계를 맺는다. 창작은 작가가 세상과 관계를 맺는 일이자, 그 작품을 마주하는 사람이 다시 작가와 관계를 맺는 일이기 때문이다.

그런데 작품 속에 우리가 만날 사람의 세계가 없다면 그것은 얼마나 슬픈 일일까. 아직도 사람들이 굳이 '사람이 만든' 작품을 고집하는 이유도 여기에 있을 것이다.

"너의 장미꽃이 그토록 소중한 것은, 그 꽃을 위해 네가 쏟은 시간 때문이야."
- <어린 왕자> 제21장

<어린 왕자>에서 어린 왕자는 지구에 수천 송이의 장미가 있는 것을 보고, 자신이 겨우 장미 한 송이를 가지고 특별한 척했다며 울음을 터뜨린다. 그러자 여우는 비록 다른 장미들과 같아 보일지언정, 그 장미는 네가 사랑했던 것이기에 특별하다고 알려준다. 어린 왕자는 이 말을 잊지 않기 위해 계속해서 되뇐다.

AI가 인간의 작품을 학습한 것을 토대로 수많은 결과물을 쏟아내는 시대에는 자신이 손수 만든 작품의 의미가 퇴색한다고 느끼는 사람이 적지 않을 것이다. 하지만 그것이 어떻게 특별할 수 있는지에 대한 '여우'의 답변을, <룩백>은 두 소녀의 이야기를 통해 보여준다.

<룩백>은 고레에다 히로카즈 감독의 손을 거쳐 실사 영화로 제작돼 지난 8일 국내 개봉했다. 고레에다 감독은 원작을 읽고 "사람은 왜 이야기를 쓰는가, 왜 창작을 하는가, 왜 영화를 만드는가"라는 질문을 품게 됐다고 밝혔다. 손꼽히는 영화계의 거장인 그 역시 <룩백>을 통해 창작의 이유를 되돌아본 것이다.

창작의 의미에 대해 고민해 본 사람이라면, 영화관에서 이 작품을 한 번쯤 감상해 보는 것은 어떨까.

영화 <룩백> 포스터.
영화 <룩백> 포스터.메가박스중앙

룩백 어린왕자 후지모토타츠키 AI

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