차가운 도시에 건네는 따뜻한 구원의 방식

㈜스튜디오 디에이치엘, 케이티스튜디오지니

"그거야 당연하지. 도로교통법이 있는데… 도로는 전쟁터야. 저기서 넘어오면 자기도 죽는데 너라면 넘어오겠어?"

"그냥 내 마음 편하고 싶어서 그래. 안 그러면 평생 나 죄인처럼 살 것 같아서 그래."

"먹잇감이 생기니까 아주 개떼처럼 달려드네."

"땅고에서 가장 중요한 게 뭔지 알아? 상대에 대한 집중과 배려. 그게 없으면 함께 걸을 수 없어. 땅고는 혼자 출 수 없는 춤이라서 같이 춤출 상대가 진짜 중요하거든."

"함께 있어 주는 것만으로도 좋다."

큰사진보기 ▲영화 <새벽의 Tango> 스틸컷 ㈜스튜디오 디에이치엘, 케이티스튜디오지니

주희가 세상을 떠난 후, 지원은 회사를 그만두고 홀로 탱고 학원의 문을 두드린다. 비록 주희는 곁에 없지만, 그녀가 남긴 온기와 메시지는 지원의 삶을 송두리째 바꿔 놓은 것이다. 강사가 건네는 이 말은 이 글이 전하고자 하는 궁극적인 메시지와 맞닿아 있다.



"땅고는 완성이 없습니다. 두 사람이 함께 완성하려고 했다는 게 더 중요할 수 있어요."

인생 역시 마찬가지다. 완벽한 안전지대란 존재하지 않으며, 타인과의 관계는 언제나 위험을 동반한다. 선을 넘으면 사망에 이를 수도 있는 도로처럼, 누군가에게 마음을 여는 일은 자신을 무방비 상태로 노출 시키는 험난한 여정이다.



그러나 우리는 그 위험을 무릅쓰고 서로를 믿어야만 한다. 서로를 향한 배려와 집중이 없다면 우리는 평생 살벌한 도로 위에서 고립된 채 달려야 하기 때문이다. 새벽녘, 짐을 싸서 길을 나서며 흐느끼는 지원의 뒤로 흘러나오는 탱고 음악은 슬픔의 잔향이자, 차가운 세상을 향해 다시 한 걸음을 내딛겠다는 다짐의 선율이다.



이 영화는 관객들에게 묻고 있다. 당신은 지금 도로 위에서 각자 살기 위해 경계하며 달리고 있는가, 아니면 누군가와 함께 호흡을 맞추며 인생이라는 '땅고'를 추고 있는가. 주희와 지원의 이야기는 차가운 도시를 살아가는 우리에게 타인이라는 존재가 건네는 가장 따뜻한 구원의 방식을 조용히 일깨워준다. 영화 <새벽의 Tango> 스틸컷주희가 세상을 떠난 후, 지원은 회사를 그만두고 홀로 탱고 학원의 문을 두드린다. 비록 주희는 곁에 없지만, 그녀가 남긴 온기와 메시지는 지원의 삶을 송두리째 바꿔 놓은 것이다. 강사가 건네는 이 말은 이 글이 전하고자 하는 궁극적인 메시지와 맞닿아 있다.인생 역시 마찬가지다. 완벽한 안전지대란 존재하지 않으며, 타인과의 관계는 언제나 위험을 동반한다. 선을 넘으면 사망에 이를 수도 있는 도로처럼, 누군가에게 마음을 여는 일은 자신을 무방비 상태로 노출 시키는 험난한 여정이다.그러나 우리는 그 위험을 무릅쓰고 서로를 믿어야만 한다. 서로를 향한 배려와 집중이 없다면 우리는 평생 살벌한 도로 위에서 고립된 채 달려야 하기 때문이다. 새벽녘, 짐을 싸서 길을 나서며 흐느끼는 지원의 뒤로 흘러나오는 탱고 음악은 슬픔의 잔향이자, 차가운 세상을 향해 다시 한 걸음을 내딛겠다는 다짐의 선율이다.이 영화는 관객들에게 묻고 있다. 당신은 지금 도로 위에서 각자 살기 위해 경계하며 달리고 있는가, 아니면 누군가와 함께 호흡을 맞추며 인생이라는 '땅고'를 추고 있는가. 주희와 지원의 이야기는 차가운 도시를 살아가는 우리에게 타인이라는 존재가 건네는 가장 따뜻한 구원의 방식을 조용히 일깨워준다. 새벽의TANGO 넷플릭스영화 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍영미 (ssaem1) 내방 구독하기 브런치 작가 이 기자의 최신기사 아삭 깍두기부터 달달 나물까지... 버릴 것 없는 가을 무의 변신

영화 <새벽의 Tango> 포스터영화 <새벽의 Tango> 속에서 펼쳐지는 주희와 지원의 대화는 일상적이지만 날카롭다. 우리는 매일 수많은 타인과 부딪히지 않기 위해 도로교통법이라는 이름의 보이지 않는 선을 믿고 살아간다. 차선이라는 최소한의 규범이 유지되기에 타인과 스쳐 지나가면서도 목숨을 담보로 한 달리기를 계속할 수 있는 것이다. 그러나 과연 그 믿음은 온전한 연대에서 비롯된 것일까, 아니면 각자의 이기심과 생존 본능이 빚어낸 아슬아슬한 타협점일까. 영화는 이 질문을 시작으로 팍팍한 현실을 살아가는 청년들의 불안과 인간관계의 본질을 파고든다.주희는 최한별에게 늘 쩔쩔매고, 지원은 이를 두고 "그거 다 쓸데없는 감정이야. 이용당하기 딱 좋은. 결국 너만 상처받는다고"라며 차갑게 경고한다. 현대 사회에서 타인에게 베푸는 호의와 배려는 종종 약점으로 치부되곤 한다. 이기심이 판치는 세상에서 순수한 친절은 소위 호구 잡히기 딱 좋은 방편처럼 보이기 때문이다. 상처받지 않기 위해 마음의 빗장을 지르는 것이 지혜로운 삶의 태도로 추앙받는 요즘, 주희가 보여주는 무모한 다정함은 때로 안타까움을 자아낸다.하지만 주희는 달랐다. 억울한 상황 속에서도 한마디 변명도 없이 현우 앞에 무릎을 꿇고 눈물을 흘리지만, 그녀는 자신의 선택을 후회하지 않는다.이 대사는 단순한 미련함이 아니다. 타인의 아픔을 내 아픔처럼 느끼는 이타성이야말로 주희라는 인물이 지닌 가장 눈부신 품성이다. 자신의 안위보다 타인과의 윤리적 관계를 우선시하는 그녀의 모습은, 냉혹한 손익계산에 익숙한 우리들의 양심을 아프게 자극한다. 그녀에게 타인은 경계해야 할 잠재적 적이 아니라, 함께 아파하고 품어야 할 '선물 같은 존재'였다.지원이 한별에게 내뱉은 날카로운 경고는 우리 사회의 폭력적인 단면을 그대로 보여준다.누군가가 약점을 보이거나 구설에 오를 때, 대중은 대개 진실을 파헤치기보다 손가락질하기 바쁘다. 익명성의 그늘 뒤에 숨어 누군가의 삶을 가십거리로 소비하고 파괴하는 잔인함은 이미 우리 일상의 일부가 되었다.피해자들의 아픔을 구제할 길이 없는 답답한 현실, 그리고 소문과 가십 속에서 서로를 물어뜯는 군상들의 모습은 차가운 도로 위를 연상시킨다. 보호막이 되어주어야 할 법과 제도가 제 기능을 하지 못하고 도로교통법이라는 최소한의 선마저 무너질 때, 세상은 곧바로 살벌한 전쟁터로 돌변한다. 지원이 세상에 마음을 닫고 방어적으로 변한 것은 어쩌면 너무나 당연한 생존 본능의 결과였을지 모른다.영화의 핵심적인 정서적 변곡점은 바로 '땅고(Tango)'다. 상처로 점철되어 밤마다 편히 잠들어 본 적 없는 지친 영혼을 달래며 주희는 지원에게 손을 내민다.도로 위에서 각자 살기 위해 이기적으로 달리는 것과 달리, '땅고'는 상대방의 호흡을 온전히 느끼고 균형을 맞추어야만 완성되는 춤이다. 한쪽이 너무 애쓰거나 중심을 잃으면 무너진다. 서로의 무게 중심을 나누어 가지고 나아가는 이 춤은, 타인과의 관계에서 필요한 유연함과 신뢰를 시각적으로 보여준다. 주희가 한별에게 건넨 "너무 애쓰지 마"라는 위로는, 서로를 향한 날 선 경계를 허물고 온전한 신뢰 속에서 서로의 체온을 느끼자는 무언의 초대였다.현우의 누나 현미가 말했듯, 누군가에게 선물 같은 존재란 대단한 성취를 이루어주는 사람이 아니다.그 단순하지만 묵직한 진실을 주희와 지원은 춤과 눈물을 통해 체화해 나간다. 스스로를 보호하기 위해 단단한 벽을 쌓았던 지원 역시, 주희가 건넨 따뜻한 체온을 통해 비로소 마음의 문을 열기 시작한다.