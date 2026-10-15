귀여운 줄만 알았던 '치이카와', 어려운 질문 던졌다

우리는 살아가면서 얼마나 많은 문제를 해결할 수 있을까. 누군가 어려움에 빠져 있을 때 도와주고 싶고, 잘못된 일이 벌어지면 바로잡고 싶어진다. 하지만 세상에는 아무리 노력해도 해결되지 않는 일이 있다. 최선을 다했는데도 누군가는 상처받고, 좋은 마음으로 시작한 일이 예상하지 못한 결과로 이어지기도 한다. 그렇다면 우리가 했던 노력은 아무 의미가 없는 걸까.
어릴 때 보았던 이야기에서는 선한 사람이 결국 승리하고 악한 사람은 벌을 받았다. 그래서 착하게 살면 언젠가는 좋은 결과를 얻을 수 있다고 믿었다. 하지만 어른이 되어 바라보는 세상은 그렇게 단순하지 않다. 누가 옳고 그른지 쉽게 판단할 수 없는 순간이 많고, 누군가의 행복이 다른 누군가의 불행 위에 세워지기도 한다. 그럼에도 우리는 매일 무엇이 옳은지 고민하고 선택하며 살아간다.
영화 <치이카와: 인어섬의 비밀>은 귀여운 캐릭터들의 모험처럼 시작한다. 치이카와와 하치와레, 우사기는 새로운 섬으로 향하고, 그곳에서 예상하지 못한 사건을 만난다. 작고 사랑스러운 존재들이 펼치는 이야기지만 그 안에 담긴 질문은 결코 가볍지 않다. 누가 선하고 누가 악한 존재일까. 자신의 행복을 위해 다른 존재를 희생시켜도 되는 걸까. 그리고 우리가 아무리 노력해도 모든 문제를 해결할 수 없다면, 그 노력에는 어떤 의미가 남을까.
[첫 번째 감정] 치이카와의 두려움