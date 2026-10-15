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고우석 공백 지운 이우찬... LG 불펜의 새 희망 될까?

고우석 공백 지운 이우찬... LG 불펜의 새 희망 될까?

[KBO리그] 지난해 KS 엔트리 탈락했던 이우찬, 최고 150km 패스트볼 뿌리며 LG 불펜의 키맨으로 부상

케이비리포트(kbreportcom)
26.10.15 17:54최종업데이트26.10.15 17:54
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와일드카드 결정전에서 호투를 펼친 LG 이우찬
와일드카드 결정전에서 호투를 펼친 LG 이우찬LG트윈스

2026 KBO리그에서 4위로 와일드카드 결정전에 진출한 LG 트윈스의 가장 큰 고민은 불펜이었다. 메이저리그 도전을 마치고 지난 9월 복귀한 고우석은 선수 등록 시한 문제로 포스트시즌 출전이 불가능했고, 마무리 손주영과 베테랑 김진성도 부상으로 전력에서 이탈했다.

확실한 불펜 에이스 없이 단기전을 치러야 하는 상황에서 예상하지 못했던 해결사가 등장했다. 싱싱한 어깨로 빠른 공을 뿌리는 신예 투수가 아니라 지난 2011년 LG에 입단해 프로 16년 차가 된 좌완 베테랑 이우찬이 바로 그 주인공이다.

이우찬은 14일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 와일드카드 결정전 1차전 경기 후반 등판해 0.2이닝 2탈삼진 무실점 홀드를 기록하며 LG가 준플레이오프에 진출하는 데 결정적인 역할을 했다. 지난해 한국시리즈 엔트리에서 제외됐던 베테랑 불펜이 1년 만에 가을야구의 주인공으로 변신한 것이다.

등판 상황부터 긴박했다. LG가 2-1로 앞선 8회초 1사 2루 실점 위기. 김진수에 이어 1볼 상황에서 마운드에 오른 이우찬은 첫 상대 안재석에게 볼넷을 허용하며 1사 1, 2루 위기에 몰렸다. 안타 하나면 동점을 허용할 수도 있는 상황이었지만 이우찬은 흔들리지 않았다. 후속 타자인 세베리노와 류승민을 연속 루킹 삼진으로 돌려세우며 두산의 추격을 끊었다.

결정구는 모두 슬라이더였다. 세베리노에게는 몸쪽 스트라이크존 꽉 찬 코스를, 류승민에게는 높은 코스를 공략했다. 두 공 모두 ABS존에 절묘하게 걸치며 스트라이크 판정을 받았다. 과거에 비해 빨라진 패스트볼의 위력도 돋보였다. 이날 이우찬의 패스트볼 평균 구속은 149km/h였고 최고 구속은 150km/h에 달했다. 전성기를 지난 30대 중반의 베테랑이 과거보다 더 강력한 구위로 역전 위기를 지워버렸다.

LG 이우찬의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
LG 이우찬의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

올시즌 이우찬은 총 32경기에 등판해 27.1이닝 1승 3홀드 평균자책점 3.29를 기록했다. 이닝당 출루허용(WHIP) 1.35, 24탈삼진에 14볼넷으로 압도적인 투구를 보이진 못했지만 시즌 막판 7경기 연속 무실점을 기록하며 조금씩 존재감을 키웠다.

와일드카드 결정전 호투의 신호는 이미 있었다. 지난 10일 롯데 자이언츠전에서 이우찬은 3-3 동점이 된 9회말 2사 1, 2루 위기에 구원 등판해 추가 실점을 막았다. 이어 연장 10회까지 1.1이닝 1피안타 무실점으로 버티며 시즌 첫 승을 신고했다. 치열한 순위 경쟁에서 팀 승리를 이끈 투수가 나흘 뒤 포스트시즌에서도 결정적인 아웃카운트 두 개를 책임진 셈이다.

사실 이우찬에게 지난 몇 년은 쉽지 않은 시간이었다. 2022년 개인 최다승인 5승을 기록한 후 전반적인 성적이 하락했고, 지난해에는 LG가 한국시리즈 정상에 오르는 모습을 밖에서 지켜봐야 했다. 하지만 가족의 한결같은 응원에 힘입은 이우찬은 올시즌 빨라진 구속을 바탕으로 마운드에서 자신감을 되찾았다.

올시즌 패스트볼 구속이 빨라진 이우찬
올시즌 패스트볼 구속이 빨라진 이우찬LG 트윈스

LG 벤치 입장에서도 이우찬의 호투가 반갑다. 염경엽 감독은 필승조의 공백을 메우기 위해 상대 타순과 상황에 따라 투수를 기용하는 집단 마무리 체제를 가동하고 있다. 좌완 이우찬이 좌타자 뿐 아니라 우타자를 상대로도 강력한 구위를 보여준 만큼 불펜 운용의 선택지가 한결 넓어졌다.

물론 아직 검증해야 할 부분도 있다. 정규시즌 27.1이닝 동안 허용한 14개의 볼넷에서 알 수 있듯 이우찬은 제구가 빼어난 투수는 아니다. 단기전에서는 작은 실수 하나가 승패를 가를 수 있다. 특히 연투 상황에서 150km에 가까운 구속과 슬라이더의 제구를 유지할 수 있을지가 관건이다.

LG는 오는 17일부터 정규시즌 3위인 KIA 타이거즈와 준플레이오프를 치른다. 김도영과 박재현, 나성범, 카스트로 등이 버티는 KIA 타선을 상대로 불펜의 역할은 더욱 중요해질 전망이다. 올 시즌 상대 전적에서도 LG가 7승 9패로 밀렸던 만큼 접전 상황에서의 실점 억제가 시리즈의 향방을 좌우할 전망이다. 지난해 KS 엔트리 탈락의 아쉬움을 뒤로하고 설욕의 기회를 잡은 이우찬의 150km 강속구가 준플레이오프에서도 위력을 발휘할 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO LG트윈스 이우찬 고우석

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