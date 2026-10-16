할리우드 애니 대표주자가 대작 대신 선택한 '레이 건'

브래드 버드가 현 시점 애니메이션 업계 최고 거장이란 데 이의를 제기할 이는 많지 않을 테다. <토이스토리> 시리즈 이후를 바라보던 픽사스튜디오의 역사상 최고 영입 인재란 평가까지 듣는 브래드 버드다. 픽사에 합류한 뒤 <라따뚜이>와 <인크레더블>, 두 개의 독자적인 이야기를 성공시키며 픽사의 이름을 대중에 아로새기는 데 수훈갑이 됐다. 친구인 존 라세터에 이어 브래드 버드까지가 모두 입지전적인 인물이 되며 칼아츠 출신은 믿고 쓴다는 얘기까지 나왔을 만큼, 애니 업계에서 그가 새긴 발자국이 깊고 진하다. (관련 기사 : 보험회사 직원이 된 히어로, 15년 만에 전달된 지령
)
안주하지 않는 도전정신 또한 돋보인다. 두 편의 애니가 대단한 성공을 거둔 뒤 그가 선택한 건 픽사의 아성을 공고히 하는 것이 아니었다. 실사영화, 그것도 할리우드 대표 블록버스터 시리즈에 도전장을 던졌다. 브라이언 드 팔마, 오우삼, 그리고 J. J. 에이브럼스로 이어지는 이 시리즈의 네 번째 연출자로 변신한 것이다. 지천명을 코앞에 둔 톰 크루즈가 언제까지 같은 기량을 보여줄지 확신할 수 없는 상태에서 톱스타에 의존한 원톱액션을 넘어 현란하고 화려한 액션연출에 집중한 프랜차이즈 영화로 시리즈를 완벽히 거듭나게 했다.
그 브래드 버드가 애니 업계로 귀환해 <인크레더블 2>의 기록적 흥행을 이룬 뒤 매진한 작업이 신작 <레이 건>이다. 애니에선 처음으로 제작부터 각본과 연출까지를 총괄했을 만큼 야심을 보였다. 젊은 시절부터 구상했으나 번번이 제작 단계에서 틀어졌던 원안을 바탕으로, 변화하는 새 시대 첨단기술과 얽힌 쟁점까지를 반영해 만들었다. 1930년대 탐정물에 <제5원소>를 떠올리게 하는 SF적 배경, 또 멜로와 코미디, 액션, 누아르 등의 장르적 특징이 5 in 1 중년 남성용 샴푸처럼 적당히 배합됐다. 이 영화를 위해 <인크레더블 3> 연출을 자진해 포기했을 만큼 야심을 드러냈단 얘기가 더해지며 이 시대 애니팬들의 관심을 집중케 한다.