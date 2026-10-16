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김성호의 씨네만세 할리우드 애니 대표주자가 대작 대신 선택한 '레이 건'

할리우드 애니 대표주자가 대작 대신 선택한 '레이 건'

[김성호의 씨네만세 1462] 31회 부산국제영화제 아이콘 <레이 건>

김성호(starsky216)
26.10.16 09:28최종업데이트26.10.16 09:28
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브래드 버드가 현 시점 애니메이션 업계 최고 거장이란 데 이의를 제기할 이는 많지 않을 테다. <토이스토리> 시리즈 이후를 바라보던 픽사스튜디오의 역사상 최고 영입 인재란 평가까지 듣는 브래드 버드다. 픽사에 합류한 뒤 <라따뚜이>와 <인크레더블>, 두 개의 독자적인 이야기를 성공시키며 픽사의 이름을 대중에 아로새기는 데 수훈갑이 됐다. 친구인 존 라세터에 이어 브래드 버드까지가 모두 입지전적인 인물이 되며 칼아츠 출신은 믿고 쓴다는 얘기까지 나왔을 만큼, 애니 업계에서 그가 새긴 발자국이 깊고 진하다. (관련 기사 : 보험회사 직원이 된 히어로, 15년 만에 전달된 지령
)

안주하지 않는 도전정신 또한 돋보인다. 두 편의 애니가 대단한 성공을 거둔 뒤 그가 선택한 건 픽사의 아성을 공고히 하는 것이 아니었다. 실사영화, 그것도 할리우드 대표 블록버스터 시리즈에 도전장을 던졌다. 브라이언 드 팔마, 오우삼, 그리고 J. J. 에이브럼스로 이어지는 이 시리즈의 네 번째 연출자로 변신한 것이다. 지천명을 코앞에 둔 톰 크루즈가 언제까지 같은 기량을 보여줄지 확신할 수 없는 상태에서 톱스타에 의존한 원톱액션을 넘어 현란하고 화려한 액션연출에 집중한 프랜차이즈 영화로 시리즈를 완벽히 거듭나게 했다.

그 브래드 버드가 애니 업계로 귀환해 <인크레더블 2>의 기록적 흥행을 이룬 뒤 매진한 작업이 신작 <레이 건>이다. 애니에선 처음으로 제작부터 각본과 연출까지를 총괄했을 만큼 야심을 보였다. 젊은 시절부터 구상했으나 번번이 제작 단계에서 틀어졌던 원안을 바탕으로, 변화하는 새 시대 첨단기술과 얽힌 쟁점까지를 반영해 만들었다. 1930년대 탐정물에 <제5원소>를 떠올리게 하는 SF적 배경, 또 멜로와 코미디, 액션, 누아르 등의 장르적 특징이 5 in 1 중년 남성용 샴푸처럼 적당히 배합됐다. 이 영화를 위해 <인크레더블 3> 연출을 자진해 포기했을 만큼 야심을 드러냈단 얘기가 더해지며 이 시대 애니팬들의 관심을 집중케 한다.

레이 건 스틸컷
레이 건스틸컷부산국제영화제

할리우드 애니 대표하는 거장의 신작

31회 부산국제영화제는 거장의 신작을 모은 아이콘 섹션에 이 영화를 불러왔다. 네 차례 상영 모두 대형 상영관(CGV센텀시티 IMAX관, 소향씨어터 우리은행홀, 영화의전당 하늘연극장)을 배정했을 만큼, 작품에 대한 관심 또한 대단했다. 일본 애니메이션 특별전에 더해, 안시국제애니메이션페스티벌 주요 수상작까지 모두 들여왔을 만큼 다채로운 애니가 준비됐음에도 가장 인기를 끈 건 이 영화였다. 그만큼 브래드 버드가 가진 이름값, 또 기대가 크다는 방증일 테다.

<레이 건>은 인간과 외계인이 지구에서 공존하는 미래를 배경으로 한다. 차들은 공중을 날아다니고, 사람들은 현대 과학으로는 이해할 수 없는 원리로 작동하는 무기를 사용한다. 마케팅 회사의 광고가 일상을 지내는 가운데서도 느닷없이 홀로그램으로 띄워지기 일쑤다. 도무지 현실화될 것 같지 않은 이 모든 기술이 작용하는 세상은 그러나 도저히 아름답지 못하다. 거짓이 진실을 압도하고, 정의는 도무지 기대되지 않는 사회다. 의로운 경찰은 옷을 벗고, 언론은 사실을 조작하길 꺼려하지 않는다. 바로 그 세상을 타협하지 않고 살아가는 이가 단 하나 있으니, 바로 사립탐정 레이 건이다.

레이 건은 외계인 조수 아이라와 함께 사립탐정사무소를 운영한다. 법으로는 정해져 있되 실제 활동하는 사립탐정은 거의 없는 때다. 그럴 밖에 없는 것이 첨단기술로 생산하는 염탐로봇 등이 이제껏 사립탐정이 담당하던 일을 수행하는 까닭이다. 그럼에도 레이 건은 사립탐정으로 일한다. 이제는 그 효용조차 얼마 남지 않은 생체촬영 기능을 가진 외계인 조수와 함께 말이다. 사립탐정도 생체촬영을 하는 외계인 조수도 하나 같이 시대에 뒤떨어진 취급을 받는 때에 레이 건은 시대적 조류를 거스르며 사는 드문 사내인 것이다.

레이 건 스틸컷
레이 건스틸컷부산국제영화제

진짜와 가짜, 그 선명한 대응

영화는 사무실 임대료도 내지 못해 집기까지 압류당하는 절체절명의 위기 가운데서 레이 건에게 내려진 동아줄 한 가닥을 비춘다. 모처럼 탐정사무소를 찾아온 의뢰인은 당대 최고의 스타 비너스 노바의 무려 네 번째 남편이다. 비너스의 뒷조사를 의뢰받은 레이 건이 예기치 않은 진실과 마주하며 겪게 되는 이야기가 <레이 건>의 줄거리를 이룬다.

어마어마한 재능을 가진 독보적 가수이자 스타지만 사생활에서 온갖 잡음을 일으키는 통제불능의 사고뭉치 비너스다. 그녀를 앞세워 대기업 뺨칠 만큼 성장한 소속사는 새 앨범 발표를 앞두고 노심초사 중이다. 자칫 잘못하면 회사의 명운을 쥔 그녀가 임직원과 주주들에게 큰 피해를 끼칠지도 모른다는 두려움이 엄습한다. 언제 큰 사고를 쳐도 이상하지 않은 그녀가 걸어다니는 시한폭탄처럼 느껴지는 순간도 적잖다.

<레이 건>이 천착하는 문제가 있다면 그건 아마도 진짜와 가짜, 혹은 진실과 거짓의 대립일 테다. 시대는 마케팅과 광고가 대중의 소비를 장악한 때다. 국가 공권력은 가진 자에게 귀속되고 시민을 위해 복무하지 않는다. 관객 또한 익히 알다시피 흑인 해방은 진즉에 이뤄졌으나, 영화 속 현실 가운데 외계인이 받는 대우가 1960년대 이전 흑인과 얼마 다르지 않아 보이는 건 우연일까. 스타인 비너스 대신 대역이 광고나 뮤직비디오, TV방송에 나가는 경우도 적잖다. 회사는 아예 홀로그램이며 증강현실 기술을 적용해 비너스를 대체할 계획까지 세운다. 그 가운데서 오로지 진실, 또 양심과 책임감, 의로움을 지키려는 주인공의 모습이 관객으로 하여금 어떤 응원하고픈 마음을 자아낸다.

레이 건 스틸컷
레이 건스틸컷부산국제영화제

현실 속 애니의 운명은 어떻게 되려는가

정의, 의로움, 윤리, 본질, 진짜라 불리는 온갖 것을 위선·권력과 자본이 장악한 공공의 자리, 또 윤리 없는 기술 등과 대치시킨다. 사라져가는 사립탐정이 제복 빼 입은 경찰보다 더 정의에 가깝다거나, 대중 앞에 사생활이랄 게 남아 있지 않아 보이는 스타가 미증유의 비밀을 감추고 있다는 것 등이 주제의식과 노골적으로 통한다.

가만히 보자면 닥쳐올 미래상에 대하여 이 작품이 견지하는 자세는 차라리 디스토피아적이라 해야 옳지 않은가 그런 생각이 들 정도다. 정치는 자리를 비웠고, 공권력은 그저 질서를 세우는 데만 집중할 뿐이지 정의며 공리를 크게 하는 데는 별 관심이 없다. 그 사이에 기업은 오로지 이익만 좇고 언론은 그에 기생한다. 그렇다면 발전한 기술과 늘어난 자본에 어떤 의미가 있다는 말인지.

기실 애니메이션이라는 매체는 다른 어느 콘텐츠 부문보다도 기술적 압력을 크게 받고 있다. 브래드 버드의 <레이 건>과 관련해서도 생성형 AI툴 사용과 관련한 얘기가 끊이지 않았을 만큼 현 시점 AI는 애니 제작에 있어 가장 주요한 화두다. 브래드 버드는 언제나처럼 인간 애니 제작자의 최전선에서 AI와 구분되는 인간만의 자리를 강조하고 섰다.

그러나 전과는 달리, AI 기술을 작품 가운데 받아들여 활용할 여지를 완전히 닫아 두진 않는단 점이 흥미롭다. 이를테면 수석 애니메이터가 핵심 동작을 직접 그리고, 그가 그린 장면과 장면 사이에서 AI가 개입해 중간과정을 그려 일종의 동작화를 이뤄낸 뒤, 다시 인간이 결정해 마무리하는 방식으로 쓸 수 있다는 식이다. AI를 활용한 애니 제작에 있어 중요한 것은 인간이 '통제권'을 갖는 것이라는 오늘의 입장이 과거에 비하면 한참 물러선 것이란 점에서 할리우드, 나아가 세계 애니 제작의 뒤바뀐 국면을 짐작하게끔 한다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

거부할 수도 외면할 수도 없는

지난해부터 최근까지 그가 가진 인터뷰 여러 편을 살펴보았다. 이 중 <Black&Co>와 가진 지난 7월 인터뷰는 가장 전향적 입장을 구체적으로 드러내고 있다.

"AI에게 주도권을 넘겨주지 않고도 아티스트들이 완벽한 통제권을 유지한 채 약간 더 작은 규모의 팀으로 더 경제적인 제작을 할 수 있다면, 스토리에 더 큰 리스크를 감수해 볼 수 있게 된다. 왜냐하면 지금은 생소한 주제를 제시하면 아무도 제작하려 하지 않기 때문이다."

갈수록 정형화돼가는, 또 속편과 시리즈에 집중하는 할리우드 애니 제작 경향 가운데서 그래도 독자적인 작품을 제작해온 브래드 버드의 입장이 선명히 묻어난다. 성공이 보장된 <인크레더블 3> 대신 20여 년 동안 묻혀 있던 <레이 건> 연출을 택한 그다. AI기술을 받아들이면서까지 새로운 이야기를 택하겠다는 거장의 인터뷰 안에서 결코 가볍지 않은 고심이 읽힌다.

그러나 한 편으로, 개방한 기술이 과연 브래드 버드가 생각한 보조적 역할에서만 머물까 하는 우려 또한 짙다. <레이 건> 속 초능력에 가까운 역량을 지닌 외계인들은 그저 외계인으로서의 보조적 역할에 머무르지 않는다. 그리하여 인간은 그들을 배척하고 차별하지만, 동시에 그들이 가져왔을 기술적 혁신으로부터 진짜 중요한 것들이 초토화된 세상에서 살아가게 되는 것이다. AI가 애니 제작에 무차별적으로 도입되게 됐을 때, 과연 애니, 나아가 창작의 생태계가 이전과 같이 유지될 수 있을까. 디즈니의 속편과 프리퀄, 스핀오프 시리즈에 환호하는 대중이 영화 속 기업이 철저히 계산해 지어낸 홀로그램으로 만들어진 가짜 '비너스' 상품과 얼마만큼 다른가를 돌아보게 된다.

<레이 건>은 그래서 할리우드 애니가 지나고 있는 현실에 대한 한 편의 우화이자 풍자극으로 읽어낼 수 있다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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