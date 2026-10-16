할리우드 애니 대표주자가 대작 대신 선택한 '레이 건'

부산국제영화제

스틸컷31회 부산국제영화제는 거장의 신작을 모은 아이콘 섹션에 이 영화를 불러왔다. 네 차례 상영 모두 대형 상영관(CGV센텀시티 IMAX관, 소향씨어터 우리은행홀, 영화의전당 하늘연극장)을 배정했을 만큼, 작품에 대한 관심 또한 대단했다. 일본 애니메이션 특별전에 더해, 안시국제애니메이션페스티벌 주요 수상작까지 모두 들여왔을 만큼 다채로운 애니가 준비됐음에도 가장 인기를 끈 건 이 영화였다. 그만큼 브래드 버드가 가진 이름값, 또 기대가 크다는 방증일 테다.<레이 건>은 인간과 외계인이 지구에서 공존하는 미래를 배경으로 한다. 차들은 공중을 날아다니고, 사람들은 현대 과학으로는 이해할 수 없는 원리로 작동하는 무기를 사용한다. 마케팅 회사의 광고가 일상을 지내는 가운데서도 느닷없이 홀로그램으로 띄워지기 일쑤다. 도무지 현실화될 것 같지 않은 이 모든 기술이 작용하는 세상은 그러나 도저히 아름답지 못하다. 거짓이 진실을 압도하고, 정의는 도무지 기대되지 않는 사회다. 의로운 경찰은 옷을 벗고, 언론은 사실을 조작하길 꺼려하지 않는다. 바로 그 세상을 타협하지 않고 살아가는 이가 단 하나 있으니, 바로 사립탐정 레이 건이다.레이 건은 외계인 조수 아이라와 함께 사립탐정사무소를 운영한다. 법으로는 정해져 있되 실제 활동하는 사립탐정은 거의 없는 때다. 그럴 밖에 없는 것이 첨단기술로 생산하는 염탐로봇 등이 이제껏 사립탐정이 담당하던 일을 수행하는 까닭이다. 그럼에도 레이 건은 사립탐정으로 일한다. 이제는 그 효용조차 얼마 남지 않은 생체촬영 기능을 가진 외계인 조수와 함께 말이다. 사립탐정도 생체촬영을 하는 외계인 조수도 하나 같이 시대에 뒤떨어진 취급을 받는 때에 레이 건은 시대적 조류를 거스르며 사는 드문 사내인 것이다.