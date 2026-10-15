2500년 된 비극, 장애인·이방인이 된 오이디푸스

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연극 <오이디푸스> 공연 사진국립극단
경계에서 다시 떠오르는 <오이디푸스>의 질문
흰색의 거대한 장벽을 세워 경계를 구분한 무대 세트는 이러한 질문에 맞닿아있다. 실제로 <오이디푸스>의 무대에는 거대한 장벽이 세워져있어 전체 무대의 10분의 1에 해당하는 앞공간에서만 공연이 이뤄진다. 종종 장벽에 균열이 생길 때면 누군가(또는 무언가) 등장해 이야기에 도움을 준다. 장벽 뒤 보이지 않는 공간은 미지의 세계로 규정되며 불안과 공포, 두려움과 모험심을 불러일으킨다.
그리고 끝내 오이디푸스가 스스로 추방을 택한 다음에야 장벽은 사라진다. 장벽을 넘어 오이디푸스는 발걸음을 옮긴다. 오랫동안 오이디푸스의 뒷모습을 바라보는 관객들은 그 순간 질문하게 될 것이다. 과연 오이디푸스가 향하는 황야에는 무엇이 기다리고 있을지 말이다.
이미 공연은 그곳에 무엇이 있을지 힌트를 줬다. 각색을 맡은 정진새 작가는 롤란트 쉼멜페니히가 남긴 부록에서 영감을 얻어 개, 말, 염소, 독수리, 금강석 등 '비인간 주체'를 등장시켰다. 동물과 돌은 <오이디푸스> 속 비극의 현장을 목격한 그대로 진술하는데, 이들의 진술에는 인간과 달리 편견이 개입되어있지 않다. 해석이나 왜곡 없이 오직 본 그대로만을 진술하는 이들은 그동안 인간 사회에서 철저히 배제되어온, 그러나 인간 사회의 한계를 보완할 수 있는 비인간 주체의 가능성을 깨닫게 한다.
공연은 오는 18일까지 서울 중구 명동예술극장에서 관객과 만난다. 강세웅, 김문희, 김석주, 김신효, 김정아, 김진복, 배선희, 신소영, 유은숙, 이재호, 조성윤, 조의진, 최호영 등이 출연한다.