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안지훈의 연극 읽기 2500년 된 비극, 장애인·이방인이 된 오이디푸스

2500년 된 비극, 장애인·이방인이 된 오이디푸스

[안지훈의 연극 읽기] 국립극단 안트로폴리스 5부작 중 <오이디푸스>

안지훈(jh510)
26.10.15 16:40최종업데이트26.10.15 16:40
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연극 <오이디푸스> 공연 사진
연극 <오이디푸스> 공연 사진국립극단

2500년 전 소포클레스의 손에서 탄생한 고대 그리스 비극 <오이디푸스>는 오늘날에도 많은 연출가들에게 '가장 완벽한 드라마'로 꼽히곤 한다. 서사적 완결성이 탁월하고, 전개 방식이 깔끔하며, 소포클레스가 포착한 인간성의 본질과 한계가 수천 년이 흐른 지금도 유효하다는 까닭이다. 그래서인지 여전히 많은 연출가들이 <오이디푸스>를 작업하길 희망하는 동시에, 어디서부터 손을 대야 할지 막막하다는 고백을 토로하기도 한다.

그런 가운데 올해 여름에 이어 가을에도 <오이디푸스>가 국내 극장에서 공연되고 있다. 지난 7월부터 8월까지 서울 종로구 세종문화회관 M씨어터에서 최수종과 양준모가 선보인 <오이디푸스>가 관객과 만난 데 이어, 현재 서울 중구 명동예술극장에서는 국립극단이 선보이는 <오이디푸스>가 공연 중이다.

<오이디푸스>는 연극인들에게는 물론, 연극을 즐기는 관객들에게도 익숙하다. 테베의 왕인 라이오스와 왕비 이오카스테는 아들을 낳지만, 이 아들이 훗날 라이오스를 죽이고 이오카스테와 결혼하게 될 것이라는 신탁을 듣게 된다. 이에 부부는 아이를 산에 유기하지만, 살아남은 아이는 돌고 돌아 다시 테베로 돌아온다.

유기됐을 당시 발이 부어 오이디푸스('부은 발'이라는 의미)라는 이름을 얻게 된 그는 훗날 길을 막아서며 자신을 조롱하는 한 남자를 죽이게 되는데, 그 남자는 다름 아닌 그의 아버지 라이오스였다. 오이디푸스는 스핑크스의 수수께끼를 풀며 테베를 구원해 왕의 자리에 올라 남편을 잃은 이오카스테와 결혼하는데, 이때까지 그는 자신의 아내가 자신의 어머니라는 사실을 모른다.

영문도 모르고 끔찍한 비극의 당사자가 된 오이디푸스는 자신을 둘러싼 진실을 알기 위해 고군분투하고, 그 과정에서 드러나는 진실의 소용돌이에 휘말려 비극을 맞이하게 된다. 가장 완성도 높은 비극으로 꼽히는 <오이디푸스>지만, 관객들은 이제 다른 방식으로 무대에 구현되길 바라기도 한다.

연극 <오이디푸스> 공연 사진
연극 <오이디푸스> 공연 사진국립극단

국립극단이 선보이는, 조금 다른 <오이디푸스>

국립극단은 그런 관객의 요구를 충실히 받들었다. 독일 현대극을 대표하는 극작가 롤란트 쉼멜페니히가 원작 <오이디푸스>를 다시 쓴 버전을 바탕으로, 정진새 작가의 각색과 강량원 연출의 지휘를 거쳐 새로운 버전의 <오이디푸스>를 무대에 올렸다.

이는 국립극단이 지난해부터 롤란트 쉼멜페니히와 손을 맞잡고 선보이고 있는 장기 프로젝트 '안트로폴리스 5부작'의 일환이다. '안트로폴리스'는 독일어로 '인간의 시대'를 뜻하는 '안트로포챈'과 도시를 의미하는 '폴리스'를 결합한 말로, 공동체를 이룬 인간 본성을 파헤치는 기획이다. <오이디푸스>는 <디오니소스>, <라이오스>에 이은 세 번째 작품이다. 이후 <이오카스테>와 <안티고네/에필로그>로 이어진다.

지난 4일 관람한 국립극단의 <오이디푸스>는 비운의 영웅 오이디푸스를 장애인이자 이방인, 소수자로 설정했다. 그동안 오이디푸스가 비운의 영웅, 기꺼이 자신의 운명을 끌어안고 스스로 추방의 길을 택한 비극의 주인공으로만 묘사된 탓에 다른 정체성은 배제된 게 사실이다.

그런데 따지고 보면 오이디푸스는 '부은 발'을 뜻하는 이름에서부터 장애인이라는 정체성이 드러나며, 테베를 떠나 코린토스에 버려지고, 또 코린토스를 떠나 테베의 왕이 되었다는 점에서 이방인이다. 사회의 온전한 구성원으로 받아들여진 적 없는 오이디푸스는 소수자였고, 스스로 추방을 결정해 다시 이방인이 된다.

처음 무대에 등장하는 오이디푸스는 발을 질질 끌며 거동이 불편한 듯한 모습을 보이고, 공연 내내 한 사회의 성원으로 온전히 인정받지 못해 차별과 무시를 경험한다. 이런 연출은 자연스럽게 경계에 대해 질문을 던지게 한다. 이곳과 저곳, 우리와 그들, 장애와 비장애 등 사회 속 다양한 경계들에 대해 말이다.

연극 <오이디푸스> 공연 사진
연극 <오이디푸스> 공연 사진국립극단

경계에서 다시 떠오르는 <오이디푸스>의 질문

흰색의 거대한 장벽을 세워 경계를 구분한 무대 세트는 이러한 질문에 맞닿아있다. 실제로 <오이디푸스>의 무대에는 거대한 장벽이 세워져있어 전체 무대의 10분의 1에 해당하는 앞공간에서만 공연이 이뤄진다. 종종 장벽에 균열이 생길 때면 누군가(또는 무언가) 등장해 이야기에 도움을 준다. 장벽 뒤 보이지 않는 공간은 미지의 세계로 규정되며 불안과 공포, 두려움과 모험심을 불러일으킨다.

그리고 끝내 오이디푸스가 스스로 추방을 택한 다음에야 장벽은 사라진다. 장벽을 넘어 오이디푸스는 발걸음을 옮긴다. 오랫동안 오이디푸스의 뒷모습을 바라보는 관객들은 그 순간 질문하게 될 것이다. 과연 오이디푸스가 향하는 황야에는 무엇이 기다리고 있을지 말이다.

이미 공연은 그곳에 무엇이 있을지 힌트를 줬다. 각색을 맡은 정진새 작가는 롤란트 쉼멜페니히가 남긴 부록에서 영감을 얻어 개, 말, 염소, 독수리, 금강석 등 '비인간 주체'를 등장시켰다. 동물과 돌은 <오이디푸스> 속 비극의 현장을 목격한 그대로 진술하는데, 이들의 진술에는 인간과 달리 편견이 개입되어있지 않다. 해석이나 왜곡 없이 오직 본 그대로만을 진술하는 이들은 그동안 인간 사회에서 철저히 배제되어온, 그러나 인간 사회의 한계를 보완할 수 있는 비인간 주체의 가능성을 깨닫게 한다.

공연은 오는 18일까지 서울 중구 명동예술극장에서 관객과 만난다. 강세웅, 김문희, 김석주, 김신효, 김정아, 김진복, 배선희, 신소영, 유은숙, 이재호, 조성윤, 조의진, 최호영 등이 출연한다.

연극 <오이디푸스> 공연 사진
연극 <오이디푸스> 공연 사진국립극단
공연 연극 오이디푸스 국립극단 안트로폴리스5부작

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