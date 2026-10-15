2500년 된 비극, 장애인·이방인이 된 오이디푸스

국립극단

연극 <오이디푸스> 공연 사진2500년 전 소포클레스의 손에서 탄생한 고대 그리스 비극 <오이디푸스>는 오늘날에도 많은 연출가들에게 '가장 완벽한 드라마'로 꼽히곤 한다. 서사적 완결성이 탁월하고, 전개 방식이 깔끔하며, 소포클레스가 포착한 인간성의 본질과 한계가 수천 년이 흐른 지금도 유효하다는 까닭이다. 그래서인지 여전히 많은 연출가들이 <오이디푸스>를 작업하길 희망하는 동시에, 어디서부터 손을 대야 할지 막막하다는 고백을 토로하기도 한다.그런 가운데 올해 여름에 이어 가을에도 <오이디푸스>가 국내 극장에서 공연되고 있다. 지난 7월부터 8월까지 서울 종로구 세종문화회관 M씨어터에서 최수종과 양준모가 선보인 <오이디푸스>가 관객과 만난 데 이어, 현재 서울 중구 명동예술극장에서는 국립극단이 선보이는 <오이디푸스>가 공연 중이다.<오이디푸스>는 연극인들에게는 물론, 연극을 즐기는 관객들에게도 익숙하다. 테베의 왕인 라이오스와 왕비 이오카스테는 아들을 낳지만, 이 아들이 훗날 라이오스를 죽이고 이오카스테와 결혼하게 될 것이라는 신탁을 듣게 된다. 이에 부부는 아이를 산에 유기하지만, 살아남은 아이는 돌고 돌아 다시 테베로 돌아온다.유기됐을 당시 발이 부어 오이디푸스('부은 발'이라는 의미)라는 이름을 얻게 된 그는 훗날 길을 막아서며 자신을 조롱하는 한 남자를 죽이게 되는데, 그 남자는 다름 아닌 그의 아버지 라이오스였다. 오이디푸스는 스핑크스의 수수께끼를 풀며 테베를 구원해 왕의 자리에 올라 남편을 잃은 이오카스테와 결혼하는데, 이때까지 그는 자신의 아내가 자신의 어머니라는 사실을 모른다.영문도 모르고 끔찍한 비극의 당사자가 된 오이디푸스는 자신을 둘러싼 진실을 알기 위해 고군분투하고, 그 과정에서 드러나는 진실의 소용돌이에 휘말려 비극을 맞이하게 된다. 가장 완성도 높은 비극으로 꼽히는 <오이디푸스>지만, 관객들은 이제 다른 방식으로 무대에 구현되길 바라기도 한다.