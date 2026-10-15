사이트 전체보기
가족이 바뀔 때마다 달라진 소녀의 이름

가족이 바뀔 때마다 달라진 소녀의 이름

[리뷰] 제31회 부산국제영화제 아시아영화의 창 상영작 <무명소녀>

조영준(joyjun7)
26.10.15 16:04최종업데이트26.10.15 16:04
구글 검색 선호 출처로 추가
제31회 부산국제영화제 아시아영화의 창 상영작 <무명소녀> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 아시아영화의 창 상영작 <무명소녀> 스틸컷부산국제영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

이름이 달라진다는 건 어떤 느낌일까. 단순히 이름만 바뀌는 것이 아니라 새로운 가족을 만나고, 낯선 공간으로 옮겨가야만 하는 상황까지 더해진다면 말이다. 그 일을 결정하는 사람이 자신이 아니라면 더욱 그렇다. 쩌우징 감독의 첫 장편 영화 <무명소녀>는 여섯 살부터 열여덟 살까지 세 가족을 거치며 서로 다른 이름으로 살아가야 했던 한 소녀의 성장기를 그린다. 린 주안으로 태어난 아이는 왕 주안이 되었다가, 다시 우 리안이 되는 과정을 겪는다. 그렇게 이름이 바뀔 때마다 가족과 생활 환경 또한 완전히 달라진다.

중국 남부의 시골 마을에서 어린 시절을 보내던 어린 주안(차오뤄판 분)은 아버지가 세상을 떠나고 어머니가 재혼하며 도시의 한 부부에게 맡겨진다. 양어머니 메이슈앙(선 자니 분)은 그를 정성껏 돌보지만, 양아버지 웨이창(쭈펑 분)은 좀처럼 마음을 열지 않는다. 주안은 언젠가 어머니가 자신을 데리러 오리라는 기대를 품은 채 낯선 생활에 적응한다. 하지만 성장하는 과정에서 양부모가 감추고 있던 사정에 대해 알게 되고, 친부모의 등장과 함께 또 다른 가족의 일원이 된다. 이후 가족을 떠나 방직 공장에서 일하기까지, 주안의 삶은 주변 사람들의 선택에 의해 여러 차례 달라진다. 그 과정에서 영화가 바라보고자 하는 것은 1980 - 1990년대 중국의 산아제한 정책과 남아 선호 사상이 한 소녀의 삶에 어떤 흔적을 남기고 있는지다.

사랑한다는 마음만으로 가족이 될 수 있을까?

영화의 시작과 함께 보여지는 주안의 어린 시절 시골 마을에서는 특유의 활기가 느껴진다. 아이들은 온 동네를 뛰어다니며 하루를 보낸다. 어린 주안 역시 다르지 않다. 그러나 아버지의 죽음과 어머니의 재혼은 그 세계를 완전히 뒤집어 놓는다. 새로운 가정을 꾸려야 하는 어머니에게 주안은 소중한 딸임에도 불구하고, 앞으로의 삶을 위해 떼어 놓아야 하는 존재다. 그런 어른의 사정 앞에서 어린 주안에게는 그 결정이 왜 필요한 것인지 어떻게 받아들여야 할 것인지 선택하거나 이해할 시간이 주어지지 않는다.

한편, 새어머니인 메이슈앙에게는 주안을 받아들이는 일이 완전히 다른 의미가 된다. 오래전 7살 딸인 왕징징을 잃은 그는 다시 누군가의 어머니로 살아갈 기회를 얻었다고 생각한다. 주안에게 춤을 배우게 하고, 비싼 옷을 사입히고, 바다에 데려가는 등 아낌없이 선물하는 것도 그 마음의 표현에 해당한다. 문제는 메이슈앙이 주안을 사랑한다는 것과 주안이 그 사랑을 받아들일 수 있는가는 별개의 문제다. 환경이 더 좋은 곳에서 살아갈 수 있는 기회를 얻게 되었다고 해서, 이제 새로운 집에서 살아가야 한다고 해서, 과거의 모든 기억과 추억, 온기가 사라지게 되는 것은 아니다. 어린 주안이 기다리는 존재는 여전히 자신을 떠나보낸 어머니이며, 새어머니가 아무리 사랑과 정성을 기울여도 단번에 지워낼 수는 없다.

여기에 새아버지 웨이창의 냉담한 태도까지 더해지면서 주안은 자신이 가족에게 온전히 받아들여졌는지 확신을 갖지 못한다. 메이슈앙에게는 딸을 잃은 상처와 다시 한번 가족을 잃어버리게 될지도 모르는 두려움이, 주안에게는 새로운 가족에게 자신을 온전히 맡겨도 되는지 알 수 없는 불안이 존재하게 되는 것이다. 영화가 이 지점을 직접적으로 비교하거나 한쪽의 희생으로 갈등 해결을 도모하지는 않는다. 중요한 장면마다 서로 부딪히고 마는 두 마음을 통해 사랑을 베푸는 일과 상대가 원하는 삶을 인정하는 일이 반드시 일치하지는 않을 수 있다는 것을 보여준다.

제31회 부산국제영화제 아시아영화의 창 상영작 <무명소녀> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 아시아영화의 창 상영작 <무명소녀> 스틸컷부산국제영화제

이름은 바뀌어도 여전히 달라지지 않는 것들

이 작품에서 주목해야 할 점은 주안의 신체가 달라지는 과정이다. 어린 시절의 주안은 영화의 처음에서 보여지듯, 물속을 헤엄치고 거침없이 내달리며 세상을 경험한다. 다른 아이들과 마찬가지로 자유롭게 움직이는 것이 호기심을 표현하는 자연스러운 방법이었던 셈이다. 하지만 여러 가족을 거치는 동안 성장한 주안(리겅시 분)은 조금씩 이전과 다른 모습을 보인다. 타인과의 접촉에 민감하게 반응하고 자신의 감정을 쉽게 드러내지 않는다(사실 메이슈앙과 웨이창의 집으로 옮겨온 순간부터 시작된다).

특히 주안이 새아버지 웨이창의 동료였던 랴오 아저씨로부터 성폭력을 경험하게 되는 사건은 그 불안정한 세계를 더욱 위협적인 공간으로 바뀌는 계기가 된다. 영화는 이 장면을 자세히 재현하는 것이 아니라 이후 주안이 어떤 달라진 행동을 보이는지에 주목하며 이 지점의 문제를 더욱 강화한다. 공연 날 나타나지 않는 등의 행동이다. 자신이 겪은 일에 대해서 충분히 설명하지 못한 채 침묵하거나 다른 사람을 밀어내는 태도에는 오랫동안 쌓여온 불안과 두려움이 배어 있다.

이 경험은 주안의 일상에 계속해서 영향을 미친다. 달리 표현하자면, 감독은 주안이라는 여성의 신체에 비극적 서사를 차곡차곡 쌓아간다. 누군가에게 맡겨졌던 기억과 새로운 가족의 사랑을 쉽게 믿지 못했던 시간은 물론, 타인으로부터의 원치 않았던 경험까지 모두가 여기에 해당된다. 이 모든 서사는 어디로도 빠져나가지 못하고 덩치를 키우다 후반부의 특정 장면을 통해 극적으로 터져 나온다. 그 해소의 방식에 비극적 행위가 동반된다는 것이 안타깝기는 하나, 하나의 신체가 오랜 시간 감내해 온 것들의 무게를 가늠해 보면 어쩔 수 없는 선택으로도 생각된다.

후반부에 이르러서는 이런 주안의 경험이 다른 여성들의 삶으로도 확장된다. 가족을 떠나 방직 공장에서 일하기 시작한 주안은 자신의 노동으로 생활을 이어가지만, 그 세계에서도 여성들을 향한 차별과 폭력을 지속된다. 특히 공장에서 만나게 되는 동료 팡팡의 서사는 그가 겪은 고통이 결코 개인적인 불행만은 아니라는 점을 여실히 보여준다. 주안 역시 처음에는 그의 사정을 충분히 이해하지 못한다. 비슷한 경험을 했다고 해서 타인의 고통까지 쉽게 헤아릴 수 있게 되는 것은 아니라서다. 그렇게 동료의 비극을 지켜본 주안은 자신이 겪어온 사건들을 다시 바라보게 된다. 가족이라는 울타리 밖에서도 여성의 의사와 신체가 존중받지 못하는 현실이 계속되고 있다는 점이다. 가족의 문제로 시작된 영화는 여성들이 살아가는 사회 전체의 문제로 넓혀 나간다.

제31회 부산국제영화제 아시아영화의 창 상영작 <무명소녀> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 아시아영화의 창 상영작 <무명소녀> 스틸컷부산국제영화제

자신이 살아갈 곳을 선택한다는 것

주안이 거치는 세 가족과 여러 생활환경에는 중국 사회의 변화가 고스란히 반영되어 있다. 특히 산아제한 정책과 남아 선호 사상이 결합했던 시절, 여자아이의 존재는 가족의 경제적 사정에 따라 비정상적인 대우를 받기도 했다. 주안이 여러 가족 사이를 옮겨 다녀야 했던 이유에도 이러한 사회적 배경이 존재한다. 농촌에서 도시로, 다시 공장으로 이어지는 장소의 변화 역시 중국 사회의 경제적 성장과 그 이면의 불안정한 삶을 보여준다.

영화의 처음과 마지막에 등장하는 물의 이미지는 의미심장하다. 어린 시절의 주안에게 물은 자유롭게 움직이며 즐거움을 느낄 수 있는 공간이자 대상이었다. 하지만 성장하는 동안 그의 신체는 타인의 결정과 폭력으로부터 자유로울 수 없었다. 후반부에서 다시 물과 마주하는 장면이 단순히 어린 시절로 돌아가는 장면으로 해석되지 않는 이유다. 앞서 후반부의 주요 장면에 대해 '해소'라고 표현한 것 역시 모든 상처를 치유한다는 의미보다 그 상처를 가진 채 자신의 삶을 살아갈 수 있게 되었다는 쪽의 믿음에 조금 더 가깝다.

주안에게는 세 개의 이름이 있었고, 그 이름마다 서로 다른 가족과 기억이 존재했다. 자신이 직접 경험하고 지나온 시간이기에 어떤 부분도 선택적으로 지울 수는 없다. 추측건대, 그는 앞으로도 자신을 사랑했던 사람들과 상처 입혔던 사람들 모두를 종종 기억하며 살아가게 될 것이다. 하지만 이제 자신이 걸어갈 시간을 타인이 대신 결정하도록 두지는 않을 것이다. 처음부터 그래야만 했던, 자신이 살아갈 삶을 선택할 가능성이 이제는 오롯이 그에게 주어질 것이다.

칸영화제 비평가주간 Gan재단배급상, 국제영화비평가연맹상 수상작.
영화 부산국제영화제 무명소녀

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
조영준 (joyjun7) 내방

영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

이 기자의 최신기사 글 몰라 죽은 사형수, 법무부 장관 후보자의 자책