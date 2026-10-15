가족이 바뀔 때마다 달라진 소녀의 이름

부산국제영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

제31회 부산국제영화제 아시아영화의 창 상영작 <무명소녀> 스틸컷이름이 달라진다는 건 어떤 느낌일까. 단순히 이름만 바뀌는 것이 아니라 새로운 가족을 만나고, 낯선 공간으로 옮겨가야만 하는 상황까지 더해진다면 말이다. 그 일을 결정하는 사람이 자신이 아니라면 더욱 그렇다. 쩌우징 감독의 첫 장편 영화 <무명소녀>는 여섯 살부터 열여덟 살까지 세 가족을 거치며 서로 다른 이름으로 살아가야 했던 한 소녀의 성장기를 그린다. 린 주안으로 태어난 아이는 왕 주안이 되었다가, 다시 우 리안이 되는 과정을 겪는다. 그렇게 이름이 바뀔 때마다 가족과 생활 환경 또한 완전히 달라진다.중국 남부의 시골 마을에서 어린 시절을 보내던 어린 주안(차오뤄판 분)은 아버지가 세상을 떠나고 어머니가 재혼하며 도시의 한 부부에게 맡겨진다. 양어머니 메이슈앙(선 자니 분)은 그를 정성껏 돌보지만, 양아버지 웨이창(쭈펑 분)은 좀처럼 마음을 열지 않는다. 주안은 언젠가 어머니가 자신을 데리러 오리라는 기대를 품은 채 낯선 생활에 적응한다. 하지만 성장하는 과정에서 양부모가 감추고 있던 사정에 대해 알게 되고, 친부모의 등장과 함께 또 다른 가족의 일원이 된다. 이후 가족을 떠나 방직 공장에서 일하기까지, 주안의 삶은 주변 사람들의 선택에 의해 여러 차례 달라진다. 그 과정에서 영화가 바라보고자 하는 것은 1980 - 1990년대 중국의 산아제한 정책과 남아 선호 사상이 한 소녀의 삶에 어떤 흔적을 남기고 있는지다.영화의 시작과 함께 보여지는 주안의 어린 시절 시골 마을에서는 특유의 활기가 느껴진다. 아이들은 온 동네를 뛰어다니며 하루를 보낸다. 어린 주안 역시 다르지 않다. 그러나 아버지의 죽음과 어머니의 재혼은 그 세계를 완전히 뒤집어 놓는다. 새로운 가정을 꾸려야 하는 어머니에게 주안은 소중한 딸임에도 불구하고, 앞으로의 삶을 위해 떼어 놓아야 하는 존재다. 그런 어른의 사정 앞에서 어린 주안에게는 그 결정이 왜 필요한 것인지 어떻게 받아들여야 할 것인지 선택하거나 이해할 시간이 주어지지 않는다.한편, 새어머니인 메이슈앙에게는 주안을 받아들이는 일이 완전히 다른 의미가 된다. 오래전 7살 딸인 왕징징을 잃은 그는 다시 누군가의 어머니로 살아갈 기회를 얻었다고 생각한다. 주안에게 춤을 배우게 하고, 비싼 옷을 사입히고, 바다에 데려가는 등 아낌없이 선물하는 것도 그 마음의 표현에 해당한다. 문제는 메이슈앙이 주안을 사랑한다는 것과 주안이 그 사랑을 받아들일 수 있는가는 별개의 문제다. 환경이 더 좋은 곳에서 살아갈 수 있는 기회를 얻게 되었다고 해서, 이제 새로운 집에서 살아가야 한다고 해서, 과거의 모든 기억과 추억, 온기가 사라지게 되는 것은 아니다. 어린 주안이 기다리는 존재는 여전히 자신을 떠나보낸 어머니이며, 새어머니가 아무리 사랑과 정성을 기울여도 단번에 지워낼 수는 없다.여기에 새아버지 웨이창의 냉담한 태도까지 더해지면서 주안은 자신이 가족에게 온전히 받아들여졌는지 확신을 갖지 못한다. 메이슈앙에게는 딸을 잃은 상처와 다시 한번 가족을 잃어버리게 될지도 모르는 두려움이, 주안에게는 새로운 가족에게 자신을 온전히 맡겨도 되는지 알 수 없는 불안이 존재하게 되는 것이다. 영화가 이 지점을 직접적으로 비교하거나 한쪽의 희생으로 갈등 해결을 도모하지는 않는다. 중요한 장면마다 서로 부딪히고 마는 두 마음을 통해 사랑을 베푸는 일과 상대가 원하는 삶을 인정하는 일이 반드시 일치하지는 않을 수 있다는 것을 보여준다.