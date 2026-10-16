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김가영 20승이냐, 신예의 반란이냐... LPBA도 '전국시대'

김가영 20승이냐, 신예의 반란이냐... LPBA도 '전국시대'

네 차례 투어에서 네 명의 챔피언... 독주자 없는 여자부

김종수(oetet)
26.10.16 09:13최종업데이트26.10.16 09:13
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통산 20승에 도전하는 김가영
통산 20승에 도전하는 김가영PBA

여자프로당구 LPBA가 절대 강자 없는 우승 경쟁을 이어간다. 시즌 개막 후 네 차례 투어에서 모두 다른 챔피언이 탄생했다. 통산 최다 우승 기록을 쌓아온 김가영(하나카드)부터 캄보디아의 강자 스롱 피아비(우리금융캐피탈), 첫 우승으로 존재감을 드러낸 박정현(하림)과 정수빈(NH농협카드)까지 정상에 오른 선수들의 면면도 다양하다.

프로당구협회(PBA)는 오는 18일부터 26일까지 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 2026~2027시즌 5차 투어 'NH농협카드 PBA-LPBA 챔피언십'을 개최한다.

남자부에서 베트남 선수들의 강세가 이어질지 관심을 모으는 가운데, 여자부에서는 김가영의 대기록 도전과 기존 강자들의 반등, 젊은 선수들의 상승세가 주요 관전 요소로 꼽힌다.

이번 시즌 LPBA는 첫 투어에서 김가영이 우승한 뒤 2차 투어에서는 스롱이 정상에 올랐다. 3차 투어에서는 박정현이 프로 데뷔 후 첫 우승을 차지했고, 직전 4차 투어에서는 정수빈이 이미래를 꺾고 첫 우승 트로피를 들어 올렸다. 네 대회에서 네 명의 챔피언이 탄생하면서 특정 선수가 우승 경쟁을 독점하지 않는 흐름이 이어지고 있다.

'캄보디아 특급' 스롱 피아비
'캄보디아 특급' 스롱 피아비PBA

김가영의 20승 도전... 스롱은 반등의 발판 마련할까

이번 대회에서 가장 큰 관심을 받는 선수는 김가영이다. 시즌 개막전 우승으로 LPBA 통산 19승을 기록한 김가영은 이번 투어에서 LPBA 최초 통산 20승에 도전한다. 개인 기록을 넘어 여자프로당구 역사에 남을 만한 이정표인 만큼, 다시 정상에 오를 수 있을지 관심이 쏠린다.

김가영은 2차 투어 결승에도 진출했지만 스롱에게 패해 20승 달성을 다음으로 미뤘다. 이후 두 차례 투어에서는 우승에 도달하지 못했다. 다만 단기 토너먼트의 결과만으로 경기력 전체를 판단하기는 어렵다.

한 경기에서 상대가 연속 득점으로 흐름을 가져가거나, 공격 기회를 살리지 못하면 강자도 조기에 탈락할 수 있다. 중요한 것은 경기 초반부터 자신의 리듬을 찾고, 득점 기회가 왔을 때 이를 얼마나 안정적으로 이어가느냐다.

당구에서는 눈앞의 득점뿐 아니라 다음 공을 치기 좋은 위치에 수구를 남기는 포지션 플레이가 중요하다. 한 번 득점하는 데 성공해도 수구가 다음 목적구와 멀어지거나 각도가 까다로워지면 연속 득점이 끊길 수 있다.

반대로 수구의 이동 경로와 속도를 계산해 다음 배치를 유리하게 만들면 한 이닝에서 여러 점을 쌓을 가능성이 커진다. 풍부한 경험을 갖춘 김가영이 승부처에서 어떤 선택을 보여줄지도 관전 포인트다.

스롱에게는 반등이 과제로 남아 있다. 2차 투어 우승으로 정상에 올랐지만, 최근 두 대회에서는 연속으로 64강에서 탈락했다. 직전 4차 투어에서는 서유리에게 13-22로 패했다. 한때 우승 경쟁의 중심에 섰던 만큼 이번 대회에서는 초반부터 경기 흐름을 잡고, 득점이 끊기는 구간을 줄이는 것이 중요하다.

스롱은 공격력이 뛰어난 선수지만, 토너먼트에서는 한 차례의 좋은 경기만으로 우승을 보장받을 수 없다. 상대의 득점 흐름을 끊고 자신의 공격 기회를 살리는 운영이 필요하다. 이번 대회에서 초반 라운드를 안정적으로 통과한다면 최근의 부진을 털어낼 계기를 마련할 수 있다.

김가영의 대기록 도전과 함께 스롱이 정상권으로 돌아올 수 있을지가 기존 강자들의 경쟁 구도를 좌우할 전망이다.

정수빈과 함께 신예 돌풍을 주도하고 있는 박정현
정수빈과 함께 신예 돌풍을 주도하고 있는 박정현PBA

박정현·정수빈이 연 신예 경쟁... 새 우승자 또 나올까

기존 강자들이 재도약을 노리는 사이, 박정현과 정수빈은 새로운 우승 후보로 떠올랐다. 두 선수는 각각 3차 투어와 4차 투어에서 첫 우승을 차지하며 시즌의 흐름을 바꿨다. 경험 많은 선수들이 주도하던 우승 경쟁에 새로운 얼굴들이 가세했다는 점에서 이번 시즌 LPBA의 변화가 뚜렷하다.

박정현은 3차 투어에서 첫 우승을 거두며 기량을 결과로 입증했다. 정수빈도 직전 대회 결승에서 이미래를 세트스코어 4-2로 제압하고 생애 첫 정상에 올랐다. 특히 정수빈의 우승은 우승 경험이 없던 선수도 큰 무대에서 자신의 경기력을 유지하면 정상에 도달할 수 있음을 보여줬다.

첫 우승 이후의 성적도 중요하다. 한 차례 정상에 올랐다고 해서 다음 대회에서도 같은 흐름을 유지할 수 있는 것은 아니다. 상대 선수들은 이전 경기에서 드러난 공격 패턴과 경기 운영을 분석하고 대응할 수 있다.

우승을 경험한 선수에게는 상대의 견제를 이겨내면서도 자신의 장점을 살리는 능력이 요구된다. 박정현과 정수빈이 이번 대회에서도 경쟁력을 보여준다면 일회성 돌풍을 넘어 꾸준히 우승을 노리는 선수층으로 자리 잡을 수 있다.

LPBA의 경쟁 구도는 네 명의 우승자만으로 설명되지 않는다. 경험이 풍부한 선수들이 언제든 반격할 수 있고, 젊은 선수들도 토너먼트에서 기회를 잡으면 강자를 꺾을 수 있다. 당구는 공격 성공률뿐 아니라 수구의 위치를 조절하는 능력, 어려운 배치에서 무리한 시도를 줄이는 판단, 실점 뒤에 경기 흐름을 되찾는 집중력 등이 함께 요구되는 종목이다. 승부가 팽팽할수록 한 번의 선택과 연속 득점이 결과를 바꿀 수 있다.

이번 5차 투어는 김가영이 통산 20승을 완성할지, 스롱이 반등의 계기를 마련할지, 박정현과 정수빈이 우승 이후에도 상승세를 이어갈지가 맞물리는 무대다. 여기에 다른 선수들이 새롭게 우승 경쟁에 가세할 가능성도 열려 있다.

LPBA 결승전은 25일 오후 10시에 열린다. 남자부 PBA 결승전은 다음 날인 26일 오후 9시에 진행되며 우승 상금은 1억 원이다. LPBA 우승 상금은 4000만 원이다.

시즌 초반 네 차례 대회에서 네 명의 챔피언이 탄생한 여자부는 이번에도 새로운 우승자를 배출할 가능성을 열어두고 있다. 김가영의 대기록이 완성될지, 기존 강자가 다시 정상에 설지, 또 다른 신예가 우승 대열에 합류할지. 전국시대의 흐름 속에서 열릴 5차 투어는 LPBA의 우승 경쟁이 얼마나 치열해졌는지를 가늠할 무대가 될 전망이다.

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여자당구 박정현 김가영 스롱피아비

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