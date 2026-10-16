김가영 20승이냐, 신예의 반란이냐... LPBA도 '전국시대'

PBA

정수빈과 함께 신예 돌풍을 주도하고 있는 박정현기존 강자들이 재도약을 노리는 사이, 박정현과 정수빈은 새로운 우승 후보로 떠올랐다. 두 선수는 각각 3차 투어와 4차 투어에서 첫 우승을 차지하며 시즌의 흐름을 바꿨다. 경험 많은 선수들이 주도하던 우승 경쟁에 새로운 얼굴들이 가세했다는 점에서 이번 시즌 LPBA의 변화가 뚜렷하다.박정현은 3차 투어에서 첫 우승을 거두며 기량을 결과로 입증했다. 정수빈도 직전 대회 결승에서 이미래를 세트스코어 4-2로 제압하고 생애 첫 정상에 올랐다. 특히 정수빈의 우승은 우승 경험이 없던 선수도 큰 무대에서 자신의 경기력을 유지하면 정상에 도달할 수 있음을 보여줬다.첫 우승 이후의 성적도 중요하다. 한 차례 정상에 올랐다고 해서 다음 대회에서도 같은 흐름을 유지할 수 있는 것은 아니다. 상대 선수들은 이전 경기에서 드러난 공격 패턴과 경기 운영을 분석하고 대응할 수 있다.우승을 경험한 선수에게는 상대의 견제를 이겨내면서도 자신의 장점을 살리는 능력이 요구된다. 박정현과 정수빈이 이번 대회에서도 경쟁력을 보여준다면 일회성 돌풍을 넘어 꾸준히 우승을 노리는 선수층으로 자리 잡을 수 있다.LPBA의 경쟁 구도는 네 명의 우승자만으로 설명되지 않는다. 경험이 풍부한 선수들이 언제든 반격할 수 있고, 젊은 선수들도 토너먼트에서 기회를 잡으면 강자를 꺾을 수 있다. 당구는 공격 성공률뿐 아니라 수구의 위치를 조절하는 능력, 어려운 배치에서 무리한 시도를 줄이는 판단, 실점 뒤에 경기 흐름을 되찾는 집중력 등이 함께 요구되는 종목이다. 승부가 팽팽할수록 한 번의 선택과 연속 득점이 결과를 바꿀 수 있다.이번 5차 투어는 김가영이 통산 20승을 완성할지, 스롱이 반등의 계기를 마련할지, 박정현과 정수빈이 우승 이후에도 상승세를 이어갈지가 맞물리는 무대다. 여기에 다른 선수들이 새롭게 우승 경쟁에 가세할 가능성도 열려 있다.LPBA 결승전은 25일 오후 10시에 열린다. 남자부 PBA 결승전은 다음 날인 26일 오후 9시에 진행되며 우승 상금은 1억 원이다. LPBA 우승 상금은 4000만 원이다.시즌 초반 네 차례 대회에서 네 명의 챔피언이 탄생한 여자부는 이번에도 새로운 우승자를 배출할 가능성을 열어두고 있다. 김가영의 대기록이 완성될지, 기존 강자가 다시 정상에 설지, 또 다른 신예가 우승 대열에 합류할지. 전국시대의 흐름 속에서 열릴 5차 투어는 LPBA의 우승 경쟁이 얼마나 치열해졌는지를 가늠할 무대가 될 전망이다.