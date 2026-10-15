펄펄 난 손흥민, 오스틴전 1골 2도움 폭발

손흥민은 실력으로 증명한다. 오스틴을 상대로 1골 2도움을 기록하며 펄펄 날았다.사비 타마리트 임시 감독이 이끄는 LAFC는 15일 오후 11시 30분(한국시간) BMO 스타디움에서 열린 '2026 미국 메이저리그사커(MLS)' 29라운드 오스틴과 맞대결서 3-1 승리를 거뒀다.이로써 LA는 12승 9무 9패 승점 45점 서부 조 6위에, 오스틴은 7승 10무 12패 승점 31점 14위에 자리했다.리그 4경기 연속 승리를 챙기지 못했던 LA는 홈에서 오스틴을 상대로 분위기 반전을 노렸고, 이 바람은 현실로 이뤄졌다. 전반에는 기회를 살리지 못했으나 후반 7분 부앙가가 선제골을 터뜨렸다. 오스틴이 후반 21분 바스케스가 동점을 만들었으나 곧바로 스코어를 뒤집었다.실점 직후 부앙가가 오른발로 역전 골을 기록했고, 기세를 이어 후반 26분 손흥민이 쐐기 득점을 터뜨리며 경기의 마침표를 찍었다.LA가 리그 4경기 무승의 늪에서 탈출한 가운데 이번 경기에서 1골 2도움을 기록한 손흥민의 활약 역시 환상적이었다.9월과 10월 손흥민의 발끝 감각은 인상적이었다. 솔트레이크전 1골 1도움을 시작으로 산호세와 맞대결에서도 1골 1도움을 기록했다. 9~10월 평가전 합류 후에도 에콰도르·우루과이·우즈베키스탄에 3골을 추가, A대표팀 역대 최다 득점자로 자리했다.대표팀 소집 이후 각종 외풍에 시달렸으나 손흥민은 이에 굴하지 않았다. 직전 밴쿠버전에서 침묵했지만, 이번 경기에서는 '실력'으로 증명했다. 타마리트 감독 지휘 아래 4-2-3-1 전형의 공격형 미드필더로 나선 상황 속 공격에서는 명확한 임무를 부여받았다.상대가 볼 소유할 시에는 부앙가와 함께 4-4-2 투톱 체계를 만들어 강력한 압박을 해냈다. 또 빌드업 상황에서는 2선에서 머물러 있다가 순간적으로 상대 수비 공간으로 파고드는 움직임을 통해 오스틴 수비에 균열을 가하도록 했다.전반에는 다소 아쉬운 모습이었지만, 후반은 달랐다. 후반 5분 우측면에서 볼이 들어오자 과감한 드리블을 통해 부앙가의 선제골을 도왔다. 이어 1-1이 된 후반 22분 절묘한 위치 선정으로 상대 골킥을 머리로 막아내며 행운의 도움을 적립했다.이에 멈추지 않았다. 손흥민은 후반 26분 전성기 시절 스프린트가 생각날 정도로 빠른 속도를 통해 상대 수비 뒷공간을 향해 달렸고, 좌측에서 샤펠버그의 크로스를 오른발 슈팅으로 절묘하게 돌리면서 쐐기 득점을 만들었다.이후 컨디션 관리 차원에서 후반 33분 교체 아웃된 손흥민은 팀 내 최다 기회 창출(5회)·패스 성공률 90%·드리블 성공 1회를 기록했다.축구 통계 전문 매체 <풋몹> 역시 손흥민에게 멀티 득점을 기록한 부앙가와 동일한 평점인 9.2점을 부여, 활약을 인정했다.역시 손흥민이었다. 각종 외풍 속에서 그는 실력으로 가치를 증명했고, 시즌 14호 도움을 기록하며 살아있는 '전설' 리오넬 메시(인터 마이애미)를 뛰어넘고 MLS 개인 도움 1위에 오르는 기염을 토했다.한편, LAFC는 오는 18일 뉴욕으로 넘어가 뉴욕시티FC와 리그 30라운드를 치른다.