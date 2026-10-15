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극장가는 길 차 마시고 화분 다듬는 시간, 죽음 앞의 일상

차 마시고 화분 다듬는 시간, 죽음 앞의 일상

[극장가는 길] 극단 빈들의 <꽃잠>

조훈성(ggachifly)
26.10.15 13:32최종업데이트26.10.15 13:32
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연재 "극장가는 길"은 어둠이 번지는 저녁, 극장을 향해 걷는 발걸음에서 시작된다. 객석과 무대에서 벌어지는 밀고 당기며 교차하는 숨소리, 조명기 점멸, 사라졌으나 사라지지 않는 세계 변화의 순간을 길어내고 이를 기록한다. 나는 지역의 연극과 축제의 현장을 묵묵히 걷고 보면서 그 무대의 잔상과 스쳐간 감정과에 대해 적으며 동시대적 의미를 함께 나누고자 한다.[기자말]
극단 빈들의 〈꽃잠〉 포스터
극단 빈들의 〈꽃잠〉 포스터극단 빈들

10월 14일, 드림아트홀에서 극단 빈들의 <꽃잠>(이시우 작, 유치벽 연출) 초연 첫날 공연이 있었다. 첫날 공연도 공연이지만 창작 초연 작품을 보러 극장가는 길은 특별할 수밖에 없다. 포스터 한 장도 다시 보게 될 수밖에 없다. 극장 걷는 길, 바람이 차다. 그래서인지 객석은 유난히 한산하다. 한 가족이 머무는 낡은 집 거실이 들어와 있어 모처럼 소극장 무대가 꽉 찬다. 희곡이 특별히 새롭거나 예상하지 못한 극적 반전이 있는 것도 아니지만 익숙한 한 가족의 이별을 앞둔 사연을 따라가다 보면, 어느새 가슴 꽃잠 든 이와 화분갈이 하는 이의 목소리에 따듯한 온기가 든다. 그것이 삶을 돌아보게 하는 찰나의 순간이지 않을까.

<꽃잠>은 삶과 죽음을 가족의 일상 정경 안에 들여놓는다. 만성심부전을 앓는 남편 한수(이승희 연기), 그를 돌보며 노심초사 불안 속에 살아가는 아내 정숙(정현주 연기), 어린 시절의 상처를 간직한 딸 해윤(이진아 연기)이 저마다 다른 자리에서 마주할 이별을 준비하고 있다. 죽음을 앞둔 이는 곧 닥쳐올 생의 마감을 받아들여야 하고, 배우자에게는 돌봄과 상실을 견뎌야 하는 순간이 임박해 오고 있다. 또 딸 해윤은 틀어져 버린 가족 관계를 회복하고자 오래된 상처와 가족 간의 보살핌을 관계를 다시 살피는 일이 놓여 있다.

이 작품에서 눈여겨볼 것은 시한부 죽음이라는 그 자체보다 죽음을 기다리는 사람의 생활에 있다. 누군가의 마지막 삶의 일상을 보여주면서 일생 짊어져야 했던 삶의 무게를 내려놓는 과정이 담담하게 그려진다. 대단한 삶의 찬양이나 집착, 회한을 거창하게 극화하지 않고, 차를 내고, 먹을 것을 다듬고 손질하며 화분을 돌보는 일 등 여전히 지속되는 평범한 생활 속에서 우리는 다시 '꽃잠'에 들어야 하는 이별의 시간을 이웃이 되어 묵묵히 지켜보게 된다.

차를 마시고, 냉이를 다듬고, 고구마를 까주는 시간

극중에는 유독 차를 마시는 장면이 많다. 따뜻한 차를 사이에 두고 부부는 수많은 '어제'의 말을 건네고, '내일'이 이어질 수 있도록 서로의 마음을 살핀다. 차를 마시는 행위는 대화의 배경인 동시에, 쉽게 꺼내지 못하는 숨은 감정, 설명하기 어려운 인간 내면을 잠시 들여다볼 수 있는 사이와, 뱉지 못한 못하는 언어를 머금게 하는 장치처럼 보인다.

저녁 찬을 위해 냉이를 다듬고, 배우자를 위해 고구마를 까주거나, 화분을 옮겨 심는 일이 그렇다. 이러한 일상의 행위들은 생활감을 더하기 위한 연극적 장식에 그치지 않는다. 인물들이 무엇을 느끼는지 직접 설명하는 대신, 몸을 움직이고 손이 옮겨가고 그 사이 사이의 포즈들은 일상의 평범한 일과를 특별한 관계의 상태로 만들게 된다. 결국 이는 큰 사건이나 감정의 폭발보다 평범한 시간 속에서 다가오는 이별을 표현하겠다는 연출의 지향이 선명하게 드러난다. 그런 점에서 이 연극의 중심에는 '돌봄'이 있다. 다만 그것은 아픈 사람을 보살피는 행위에만 한정되지 않는다. 함께 살아온 시간을 추스르고, 상처 입은 관계를 돌아보고, 이별 이후에도 이어질 생활을 준비하는 일까지 포괄한다. 죽음이 다가와도 일상은 멈추지 않으며 차분히 계속되는 일상을 말해주고 보여주면서, 극적인 이별의 순간은 점점 더 구체적인 감각으로 다가온다.

돌봄을 우리가 살아가는 세계를 '유지하고, 지속시키고, 수선하는' 활동이라고 어떤 복지 강연에서 들은 바가 있다. 차를 내고 찬거리를 손질하는 정숙의 행동은 가족의 따뜻함을 표현하는 장치로서만 그치지 않는다. 그것은 아픈 사람이 하루를 살아갈 수 있도록 생활을 계속 유지하는 노동이면서, 그 정성스러운 몸짓으로만 보여주는 게 아니라 돌보는 사람의 피로와 불안을 시시각각 보여주는 것이기도 하다. <꽃잠>이 다른 돌봄의 현실을 다루는 작품과 다른 것은 시한부의 삶을 곁에서 지켜봐야 하는 정숙의 삶을, 견디고, 참아내야 하는 '정숙'을 더 가까이에서 정서적으로 클로즈업하지 않는다는 것이다. 극적 서사 독백보다는 가족 인물 간의 대화를 통해서든, 인물의 생활 속 행동이든 인물의 감정을 관객이 곁의 이웃이 되어 지켜볼 수 있게 한다. 연극은 특히 사물을 만지고 일상의 일을 수행하는 장면이 많은데, 이 작품이 지향하는 생활극의 섬세함이 바로 거기에서 살아난다.

극단 빈들의 〈꽃잠〉 의 무대, 드림아트홀
극단 빈들의 〈꽃잠〉 의 무대, 드림아트홀조훈성

죽음을 앞둔 가족, 그러나 같은 마음은 아니다

<꽃잠>이 가족 관계를 다층적으로 바라보려는 점은 의미가 있다. 아버지가 아프다는 사실만으로 가족 모두가 같은 감정을 갖는 것은 아니다. 배우자의 불안과 자녀의 상처는 서로 다른 시간에서 생겨났으며, 지금의 위기 속에서도 각자의 무게를 가질 수밖에 없다.

연극은 죽음을 앞둔 사람을 '곧 죽을 사람'이 아니라 '여전히 살아 있는 사람'으로 바라보고 있다는 점도 눈에 띈다. <꽃잠>의 시한부 남편 한수는 고장난 라디오를 수리하는데 매달려 있는, 아직 자신만의 시간을 살아가는 사람으로 등장하지만, 결국 그 고치지 못한 라디오를 서랍에 넣고 비로소 가족의 얼굴을 온전히 바라보기 시작한다.

그래서 가족의 화해를 위한 계기를 자신의 '죽음'으로 마련하지 않고 '여전히 살아 있는 시간' 속에서 과거에 대한 반성과 화해의 손길을 내민다. 작품이 더 깊이 보여주어야 할 것은 그의 죽음이 가족에게 무엇을 남기는 것만이 중요한 게 아니다. 그 자신이 남은 시간을 어떻게 느끼고, 무엇을 바라며, 무엇을 두려워하는가를 보여주는 것이 오히려 '돌봄'의 의미가 두드러져 보일 수가 있다. 죽음의 수용은 삶에서 물러나는 일이 아니라 마지막까지 자신의 삶에 참여하는 과정이어야 한다는 것이다. 딸 해윤의 사연은 그 차이를 드러낸다.

어린 시절 아픈 동생에게 부모의 관심이 집중되면서 자신은 소외되었다고 느꼈던 딸이다. 그 기억은 아버지의 병 앞에서 갑자기 사라질 수 있는 것이 아니다. 아버지의 사과를 쉽게 받아들이지 못하는 해윤의 태도는, 가족이라는 이름만으로 해결되지 않는 관계의 시간을 꾸미지 않고 보여준다. 해윤이 떠났다가 다시 돌아오는 과정은 작품의 중요한 정서적 전환점이기도 하다.

하지만 이 대목에서 희곡의 익숙한 구조가 드러난다. 상처의 고백과 사과, 떠남과 돌아옴이 이어지는 동안 갈등의 끝이 비교적 일찍 예상된다. 긴장이 충분히 쌓이기 전에 해소의 방향이 보이고, 아버지의 죽음이 임박했다는 사실이 화해를 이끄는 가장 강한 이유가 된다는 것은 변함이 없기 때문이다. 물론 다가오는 죽음은 관계를 다시 생각하게 하는 계기가 될 수 있지만 이별의 절박함이 화해의 계기는 될지언정, 상처가 해소되었다는 증거까지 대신할 수는 없다. 해윤이 돌아왔다는 것과 해윤의 상처가 충분히 이해되었다는 것은 다른 문제인데, 평생을 전전긍긍하는 엄마 정숙과 마찬가지로 그 사이의 시간이 넉넉하게 느껴지지 않는다는 점이 다소 아쉽게 느껴진다.

절제된 일상극, 그리고 이어지는 삶

사건 중심의 전개를 줄이고 일상의 시간을 길게 보여주는 선택은 작품의 주제와 잘 맞는다. 큰 사건이 없지만 일상의 절제 속에서 밀도 있는 감정의 언어는 질병의 고통, 돌봄의 고통, 기억의 고통이 교차하면서 정서적 변화를 가져온다.

<꽃잠>은 각자의 감정의 문턱에 만들고, 일상의 행동이 인물의 마음을 드러내는 순간이 있지만 그 문턱을 극적으로 넘어서지는 않고 머무르는 것을 의도적으로 연출한다. 그래서 비슷한 정서로 극이 전개되면서 장면 사이의 긴장이 느슨해지는 것도 이 때문일 수 있다. 반드시 사건을 늘리거나 감정을 더 크게 터뜨리는 일이 아니라, 같은 차를 마시더라도 앞선 장면과 무엇이 달라졌는지, 같은 일을 하더라도 누구와 어떤 관계 속에서 하는지가 더 인물의 말과 행동이 또렷해질 필요가 있다고 여겨진다.

고장 난 라디오, 딸이 사준 새 옷, 정숙이 옮겨 심는 화분은 그래서 이 연극에서 중요한 사물들일 수 있다. 인물의 기억과 변화, 관계 회복을 드러내는 장치로 배치되어 있기 때문에 인물의 행동을 이끌어내는 기능도 적지 않다. 그러므로 그 상징적 의미를 관객에게 보다 강렬한 무대적 인상으로 남길 필요가 있어 보인다. <꽃잠>의 가족에게 필요한 것은 마지막 순간의 화해만이 아니다. 한수의 '죽음'의 두려움과 정숙의 남겨진 이가 가질 수 있는 불안, 해윤의 해묵은 상처가 서로에게 말해질 수 있는 시간이 필요하다. 가족이 한자리에 모였다는 사실만으로 고립이 사라지지는 않는다. 이 작품의 일상적 대화의 깊이를 공감하려면, 함께 마시는 차의 온기뿐 아니라 그 온기 속에서도 쉽게 꺼내지 못하는 말의 무게를 찾아내야만 한다.

마지막 장면은 영원한 꽃잠에 든 남편을 바라보며 정숙이 두런두런 말을 하면서 끝내 화분을 다듬는 장면이다. 잠시 일손이 멎었다가 다시 손을 움직이고, 하던 일을 이어간다. 그 속에서 말로 다 드러내지 않는 감정이 느껴진다. 화분을 다듬는 일은 누군가를 돌보아온 몸의 습관처럼 보이기도 하고, 이별 앞에서 자신을 붙들어두는 숨은 울음을 누르는 일처럼 보이기도 한다. 감정을 크게 쏟아내지 않기에 오히려 그 안에 삼켜진 울음을 헤아리게 된다. 이별을 경험한 모든 사람이 같은 마음으로 이 장면을 볼 것이라고 말할 수는 없다.

그러나 뜨거운 감정을 삼키며 눈앞의 일을 마저 해본 사람이라면, 정숙의 손길에서 낯설지 않은 슬픔을 만날 수 있을 것이다. 마음이 무너지는 순간에도 무언가를 씻고, 다듬고, 제자리에 놓아야 했던 그 시간을 말이다. <꽃잠>은 특별히 낯선 이야기를 들려주지 않는다. 가족의 상처와 화해를 엮는 방식도 익숙하다. 하지만 연극은 이야기의 새로움만으로 완성되지 않는다. 배우의 몸과 사물, 말과 침묵이 만나는 순간에 익숙한 이야기가 다른 감각으로 다가오기도 한다. 초연 첫날의 한산한 객석을 뒤로하고 극장을 나서며 떠올린 것은 바로 그 화분을 다듬는 '정숙'의 마지막 손길이었다. 삶을 관조한다는 것은 삶에서 한발 물러나 바라보는 일만은 아닐 것이다. 때로는 눈앞의 작은 일을 끝까지 해내면서, 함께 살아온 시간과 다가오는 이별을 받아들이는 일이기도 하다.

딸애 하원 버스 마중 나갔는데, 바람이 이리 차졌다니. 녀석의 손을 잡고, 다시 학원에 데려다준다. 나는 나이가 차서 찬바람에 몸을 움츠리는데 녀석은 교복 상의를 벗곤 덥다고 한다. 열기가 있는 나이가 앞으로도 창창한 게 부럽다. 나는 열기가 점점 빠져가고 있는 나이인데, 이제 <꽃잠>이 있는 극장을 가야 하는 것도 '받아들여야 하는 나이'여서 인지도 모르겠다.

극단 빈들의 〈꽃잠〉 , 커튼콜
극단 빈들의 〈꽃잠〉 , 커튼콜조훈성

(*)
극단 빈들의 <꽃잠>
·2026.10.14~10. 17.드림아트홀
·작 : 이시우
·연출 : 유치벽
·출연 : 이승희, 정현주, 이진아





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조훈성 (ggachifly) 내방

대전에서 나고 자랐으며, 전통연희, 굿, 마당극 등을 연구하고, 또 그 마당을 보러 다녔다. 공연장 안팎을 분주히 걷다 보니,연극, 공연 축제에 대한 글을 쓰는 일이 생업이 되었다. 지역 문화예술정책에 관심이 많아 이와 관련한 심의, 자문 등의 일도 겸하고 있다. 2024년, 『묵음_ 다음에 걸음, 그리고 스페이스바』 (그래도, 2024) 등을 발간했다.

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