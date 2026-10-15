차 마시고 화분 다듬는 시간, 죽음 앞의 일상

조훈성

극단 빈들의 〈꽃잠〉 의 무대, 드림아트홀<꽃잠>이 가족 관계를 다층적으로 바라보려는 점은 의미가 있다. 아버지가 아프다는 사실만으로 가족 모두가 같은 감정을 갖는 것은 아니다. 배우자의 불안과 자녀의 상처는 서로 다른 시간에서 생겨났으며, 지금의 위기 속에서도 각자의 무게를 가질 수밖에 없다.연극은 죽음을 앞둔 사람을 '곧 죽을 사람'이 아니라 '여전히 살아 있는 사람'으로 바라보고 있다는 점도 눈에 띈다. <꽃잠>의 시한부 남편 한수는 고장난 라디오를 수리하는데 매달려 있는, 아직 자신만의 시간을 살아가는 사람으로 등장하지만, 결국 그 고치지 못한 라디오를 서랍에 넣고 비로소 가족의 얼굴을 온전히 바라보기 시작한다.그래서 가족의 화해를 위한 계기를 자신의 '죽음'으로 마련하지 않고 '여전히 살아 있는 시간' 속에서 과거에 대한 반성과 화해의 손길을 내민다. 작품이 더 깊이 보여주어야 할 것은 그의 죽음이 가족에게 무엇을 남기는 것만이 중요한 게 아니다. 그 자신이 남은 시간을 어떻게 느끼고, 무엇을 바라며, 무엇을 두려워하는가를 보여주는 것이 오히려 '돌봄'의 의미가 두드러져 보일 수가 있다. 죽음의 수용은 삶에서 물러나는 일이 아니라 마지막까지 자신의 삶에 참여하는 과정이어야 한다는 것이다. 딸 해윤의 사연은 그 차이를 드러낸다.어린 시절 아픈 동생에게 부모의 관심이 집중되면서 자신은 소외되었다고 느꼈던 딸이다. 그 기억은 아버지의 병 앞에서 갑자기 사라질 수 있는 것이 아니다. 아버지의 사과를 쉽게 받아들이지 못하는 해윤의 태도는, 가족이라는 이름만으로 해결되지 않는 관계의 시간을 꾸미지 않고 보여준다. 해윤이 떠났다가 다시 돌아오는 과정은 작품의 중요한 정서적 전환점이기도 하다.하지만 이 대목에서 희곡의 익숙한 구조가 드러난다. 상처의 고백과 사과, 떠남과 돌아옴이 이어지는 동안 갈등의 끝이 비교적 일찍 예상된다. 긴장이 충분히 쌓이기 전에 해소의 방향이 보이고, 아버지의 죽음이 임박했다는 사실이 화해를 이끄는 가장 강한 이유가 된다는 것은 변함이 없기 때문이다. 물론 다가오는 죽음은 관계를 다시 생각하게 하는 계기가 될 수 있지만 이별의 절박함이 화해의 계기는 될지언정, 상처가 해소되었다는 증거까지 대신할 수는 없다. 해윤이 돌아왔다는 것과 해윤의 상처가 충분히 이해되었다는 것은 다른 문제인데, 평생을 전전긍긍하는 엄마 정숙과 마찬가지로 그 사이의 시간이 넉넉하게 느껴지지 않는다는 점이 다소 아쉽게 느껴진다.사건 중심의 전개를 줄이고 일상의 시간을 길게 보여주는 선택은 작품의 주제와 잘 맞는다. 큰 사건이 없지만 일상의 절제 속에서 밀도 있는 감정의 언어는 질병의 고통, 돌봄의 고통, 기억의 고통이 교차하면서 정서적 변화를 가져온다.<꽃잠>은 각자의 감정의 문턱에 만들고, 일상의 행동이 인물의 마음을 드러내는 순간이 있지만 그 문턱을 극적으로 넘어서지는 않고 머무르는 것을 의도적으로 연출한다. 그래서 비슷한 정서로 극이 전개되면서 장면 사이의 긴장이 느슨해지는 것도 이 때문일 수 있다. 반드시 사건을 늘리거나 감정을 더 크게 터뜨리는 일이 아니라, 같은 차를 마시더라도 앞선 장면과 무엇이 달라졌는지, 같은 일을 하더라도 누구와 어떤 관계 속에서 하는지가 더 인물의 말과 행동이 또렷해질 필요가 있다고 여겨진다.고장 난 라디오, 딸이 사준 새 옷, 정숙이 옮겨 심는 화분은 그래서 이 연극에서 중요한 사물들일 수 있다. 인물의 기억과 변화, 관계 회복을 드러내는 장치로 배치되어 있기 때문에 인물의 행동을 이끌어내는 기능도 적지 않다. 그러므로 그 상징적 의미를 관객에게 보다 강렬한 무대적 인상으로 남길 필요가 있어 보인다. <꽃잠>의 가족에게 필요한 것은 마지막 순간의 화해만이 아니다. 한수의 '죽음'의 두려움과 정숙의 남겨진 이가 가질 수 있는 불안, 해윤의 해묵은 상처가 서로에게 말해질 수 있는 시간이 필요하다. 가족이 한자리에 모였다는 사실만으로 고립이 사라지지는 않는다. 이 작품의 일상적 대화의 깊이를 공감하려면, 함께 마시는 차의 온기뿐 아니라 그 온기 속에서도 쉽게 꺼내지 못하는 말의 무게를 찾아내야만 한다.마지막 장면은 영원한 꽃잠에 든 남편을 바라보며 정숙이 두런두런 말을 하면서 끝내 화분을 다듬는 장면이다. 잠시 일손이 멎었다가 다시 손을 움직이고, 하던 일을 이어간다. 그 속에서 말로 다 드러내지 않는 감정이 느껴진다. 화분을 다듬는 일은 누군가를 돌보아온 몸의 습관처럼 보이기도 하고, 이별 앞에서 자신을 붙들어두는 숨은 울음을 누르는 일처럼 보이기도 한다. 감정을 크게 쏟아내지 않기에 오히려 그 안에 삼켜진 울음을 헤아리게 된다. 이별을 경험한 모든 사람이 같은 마음으로 이 장면을 볼 것이라고 말할 수는 없다.그러나 뜨거운 감정을 삼키며 눈앞의 일을 마저 해본 사람이라면, 정숙의 손길에서 낯설지 않은 슬픔을 만날 수 있을 것이다. 마음이 무너지는 순간에도 무언가를 씻고, 다듬고, 제자리에 놓아야 했던 그 시간을 말이다. <꽃잠>은 특별히 낯선 이야기를 들려주지 않는다. 가족의 상처와 화해를 엮는 방식도 익숙하다. 하지만 연극은 이야기의 새로움만으로 완성되지 않는다. 배우의 몸과 사물, 말과 침묵이 만나는 순간에 익숙한 이야기가 다른 감각으로 다가오기도 한다. 초연 첫날의 한산한 객석을 뒤로하고 극장을 나서며 떠올린 것은 바로 그 화분을 다듬는 '정숙'의 마지막 손길이었다. 삶을 관조한다는 것은 삶에서 한발 물러나 바라보는 일만은 아닐 것이다. 때로는 눈앞의 작은 일을 끝까지 해내면서, 함께 살아온 시간과 다가오는 이별을 받아들이는 일이기도 하다.딸애 하원 버스 마중 나갔는데, 바람이 이리 차졌다니. 녀석의 손을 잡고, 다시 학원에 데려다준다. 나는 나이가 차서 찬바람에 몸을 움츠리는데 녀석은 교복 상의를 벗곤 덥다고 한다. 열기가 있는 나이가 앞으로도 창창한 게 부럽다. 나는 열기가 점점 빠져가고 있는 나이인데, 이제 <꽃잠>이 있는 극장을 가야 하는 것도 '받아들여야 하는 나이'여서 인지도 모르겠다.