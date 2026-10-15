PBA 5차 투어, 전국시대 속 '베트남 돌풍' 이어질까?

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큰사진보기 ▲1차 투어 우승자 조건휘는 국내파 반격의 선봉장 중 한명이다. PBA

한국·유럽 강자들의 반격…5차 투어는 새로운 시험대



베트남의 상승세가 이어지려면 이번에도 여러 차례의 승부를 통과해야 한다. PBA는 한 번의 좋은 경기만으로 우승을 확정할 수 없는 토너먼트다. 상대에 따라 공격의 선택지를 바꾸고, 득점 기회가 왔을 때 실수를 줄이며, 세트가 바뀌어도 경기 감각을 유지해야 한다. 결승에 자주 오르는 선수라도 매번 다른 상대와 맞붙는 만큼 이전 대회의 성적이 다음 대회 우승을 보장하지는 않는다.



한국 선수들에게도 이번 대회는 반격의 기회다. 조건휘와 김영원이 시즌 초반 우승을 차지했고, 국내외 강자들이 매 투어 우승 후보로 거론될 만한 실력을 갖췄다. 특히 PBA에서는 단순히 득점을 많이 올리는 것뿐 아니라 다음 공격을 유리하게 이어갈 수 있도록 수구의 위치를 조절하는 능력이 중요하다.



난도가 높은 공을 무리하게 공략하기보다 다음 득점 기회를 남기는 선택, 상대에게 쉬운 배치를 주지 않는 수비적 판단이 세트의 흐름을 바꿀 수 있다. 베트남 선수들의 강세를 평가할 때도 우승 횟수만 볼 필요는 없다. 결승에 반복해서 진출했다는 것은 대회가 진행되는 동안 다양한 상대를 맞아 경쟁력을 유지했다는 뜻이다.



반면 이번 대회에서 한국과 유럽의 강자들이 베트남 선수들의 공격 패턴에 얼마나 효과적으로 대응하느냐도 중요한 변수다. 상대의 장점을 파악하고 경기 중 전술을 조정하는 능력은 단판 승부와 장기 토너먼트 모두에서 우승 가능성을 좌우한다.



이번 NH농협카드 챔피언십은 18일 오전 11시 남자부 예선인 Q라운드와 오후 4시20분 여자부 LPBA 128강 일정으로 시작한다. 본격적인 본선 일정은 20일 개막식 이후 이어지며, 남자부 PBA 결승전은 26일 오후 9시에 열릴 예정이다. 우승 상금은 1억원이다.



네 차례 투어에서 네 명의 챔피언이 탄생한 남자부는 이번에도 새로운 우승자를 배출할지 주목된다. 동시에 베트남 선수들이 세 대회 연속 결승에 진출하고, 세 번째 연속 우승까지 완성할 수 있을지도 관심사다. 춘추전국의 혼전 속에서 베트남의 상승세가 일시적인 돌풍인지, 우승 경쟁의 한 축으로 자리 잡은 흐름인지는 이번 5차 투어에서 다시 시험대에 오른다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 1차 투어 우승자 조건휘는 국내파 반격의 선봉장 중 한명이다.베트남의 상승세가 이어지려면 이번에도 여러 차례의 승부를 통과해야 한다. PBA는 한 번의 좋은 경기만으로 우승을 확정할 수 없는 토너먼트다. 상대에 따라 공격의 선택지를 바꾸고, 득점 기회가 왔을 때 실수를 줄이며, 세트가 바뀌어도 경기 감각을 유지해야 한다. 결승에 자주 오르는 선수라도 매번 다른 상대와 맞붙는 만큼 이전 대회의 성적이 다음 대회 우승을 보장하지는 않는다.한국 선수들에게도 이번 대회는 반격의 기회다. 조건휘와 김영원이 시즌 초반 우승을 차지했고, 국내외 강자들이 매 투어 우승 후보로 거론될 만한 실력을 갖췄다. 특히 PBA에서는 단순히 득점을 많이 올리는 것뿐 아니라 다음 공격을 유리하게 이어갈 수 있도록 수구의 위치를 조절하는 능력이 중요하다.난도가 높은 공을 무리하게 공략하기보다 다음 득점 기회를 남기는 선택, 상대에게 쉬운 배치를 주지 않는 수비적 판단이 세트의 흐름을 바꿀 수 있다. 베트남 선수들의 강세를 평가할 때도 우승 횟수만 볼 필요는 없다. 결승에 반복해서 진출했다는 것은 대회가 진행되는 동안 다양한 상대를 맞아 경쟁력을 유지했다는 뜻이다.반면 이번 대회에서 한국과 유럽의 강자들이 베트남 선수들의 공격 패턴에 얼마나 효과적으로 대응하느냐도 중요한 변수다. 상대의 장점을 파악하고 경기 중 전술을 조정하는 능력은 단판 승부와 장기 토너먼트 모두에서 우승 가능성을 좌우한다.이번 NH농협카드 챔피언십은 18일 오전 11시 남자부 예선인 Q라운드와 오후 4시20분 여자부 LPBA 128강 일정으로 시작한다. 본격적인 본선 일정은 20일 개막식 이후 이어지며, 남자부 PBA 결승전은 26일 오후 9시에 열릴 예정이다. 우승 상금은 1억원이다.네 차례 투어에서 네 명의 챔피언이 탄생한 남자부는 이번에도 새로운 우승자를 배출할지 주목된다. 동시에 베트남 선수들이 세 대회 연속 결승에 진출하고, 세 번째 연속 우승까지 완성할 수 있을지도 관심사다. 춘추전국의 혼전 속에서 베트남의 상승세가 일시적인 돌풍인지, 우승 경쟁의 한 축으로 자리 잡은 흐름인지는 이번 5차 투어에서 다시 시험대에 오른다. PBA 프로당구 베트남돌풍 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 LG 카라스코, '구종 설계'로 두산 잠재웠다

응우옌꾸옥응우옌은 5차 투어까지 우승할 수 있을까?베트남 선수들의 상승세는 2차 투어부터 뚜렷해졌다. 이후 투어마다 베트남 선수가 결승에 진출했고, 3차 투어와 4차 투어에서는 연달아 우승자가 나왔다. 한 선수가 계속 정상에 오른 것이 아니라 서로 다른 선수가 우승을 이어갔다는 점도 눈여겨볼 만하다. 특정 스타 한 명의 활약을 넘어 베트남 선수층 전반이 PBA의 우승 경쟁에 깊숙이 들어왔다는 해석이 가능하다.직전 4차 투어 크라운해태 챔피언십의 주인공 응우옌꾸옥응우옌은 결승에서 스페인의 다비드 마르티네스(크라운해태)를 세트스코어 4-1로 제압했다.마르티네스는 PBA 통산 최다인 9회 우승에 도전하던 강자였다. 응우옌꾸옥응우옌은 상대의 경험과 이력을 의식하기보다 자신의 공격을 이어가는 데 집중했고, 베트남 선수로는 처음으로 PBA 통산 2회 우승을 달성했다.승부의 흐름을 가른 장면은 2세트였다. 응우옌꾸옥응우옌은 10-3으로 앞서다가 마르티네스의 추격에 10-14까지 밀렸다. 한 점만 더 내주면 세트 승리를 놓치는 상황이었지만, 연속 득점으로 균형을 되찾은 뒤 뱅크샷으로 세트를 가져왔다.뱅크샷은 수구가 쿠션을 맞은 뒤 목적구를 맞히는 기술이다. 단순히 공을 맞히는 데 그치지 않고 쿠션의 반사각과 수구의 이동 경로를 계산해야 해 정교한 거리 조절과 두께 판단이 요구된다.2세트를 잡은 응우옌꾸옥응우옌은 3세트까지 따내며 승기를 잡았다. 4세트를 내줬지만 5세트에서 다시 집중력을 끌어올렸고, 마지막에는 원뱅크 넣어치기로 경기를 끝냈다.상대의 추격에 흔들릴 수 있는 상황에서도 세트마다 승부를 새로 풀어간 점이 돋보였다. 마르티네스라는 강자를 상대로 한 결승에서 나온 결과는 베트남 선수들이 단지 결승에 얼굴을 비치는 데 그치지 않고 우승 경쟁을 주도할 수 있음을 보여줬다.앞서 3차 투어를 제패한 응우옌쩐타인타오에 이어 응우옌꾸옥응우옌까지 정상에 오르면서 베트남은 두 대회 연속 우승을 기록했다. 2차 투어부터 이어진 결승 진출 흐름까지 고려하면 최근 베트남 선수들의 성적은 한두 경기의 우연으로 설명하기 어렵다. 이번 5차 투어에서도 결승 진출자가 나온다면 베트남 선수들의 꾸준함은 더욱 선명해질 전망이다.