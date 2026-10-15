PBA 5차 투어, 전국시대 속 '베트남 돌풍' 이어질까?

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응우옌꾸옥응우옌은 5차 투어까지 우승할 수 있을까?PBA
결승에 계속 등장한 베트남…우승으로 이어진 집중력
베트남 선수들의 상승세는 2차 투어부터 뚜렷해졌다. 이후 투어마다 베트남 선수가 결승에 진출했고, 3차 투어와 4차 투어에서는 연달아 우승자가 나왔다. 한 선수가 계속 정상에 오른 것이 아니라 서로 다른 선수가 우승을 이어갔다는 점도 눈여겨볼 만하다. 특정 스타 한 명의 활약을 넘어 베트남 선수층 전반이 PBA의 우승 경쟁에 깊숙이 들어왔다는 해석이 가능하다.
직전 4차 투어 크라운해태 챔피언십의 주인공 응우옌꾸옥응우옌은 결승에서 스페인의 다비드 마르티네스(크라운해태)를 세트스코어 4-1로 제압했다.
마르티네스는 PBA 통산 최다인 9회 우승에 도전하던 강자였다. 응우옌꾸옥응우옌은 상대의 경험과 이력을 의식하기보다 자신의 공격을 이어가는 데 집중했고, 베트남 선수로는 처음으로 PBA 통산 2회 우승을 달성했다.
승부의 흐름을 가른 장면은 2세트였다. 응우옌꾸옥응우옌은 10-3으로 앞서다가 마르티네스의 추격에 10-14까지 밀렸다. 한 점만 더 내주면 세트 승리를 놓치는 상황이었지만, 연속 득점으로 균형을 되찾은 뒤 뱅크샷으로 세트를 가져왔다.
뱅크샷은 수구가 쿠션을 맞은 뒤 목적구를 맞히는 기술이다. 단순히 공을 맞히는 데 그치지 않고 쿠션의 반사각과 수구의 이동 경로를 계산해야 해 정교한 거리 조절과 두께 판단이 요구된다.
2세트를 잡은 응우옌꾸옥응우옌은 3세트까지 따내며 승기를 잡았다. 4세트를 내줬지만 5세트에서 다시 집중력을 끌어올렸고, 마지막에는 원뱅크 넣어치기로 경기를 끝냈다.
상대의 추격에 흔들릴 수 있는 상황에서도 세트마다 승부를 새로 풀어간 점이 돋보였다. 마르티네스라는 강자를 상대로 한 결승에서 나온 결과는 베트남 선수들이 단지 결승에 얼굴을 비치는 데 그치지 않고 우승 경쟁을 주도할 수 있음을 보여줬다.
앞서 3차 투어를 제패한 응우옌쩐타인타오에 이어 응우옌꾸옥응우옌까지 정상에 오르면서 베트남은 두 대회 연속 우승을 기록했다. 2차 투어부터 이어진 결승 진출 흐름까지 고려하면 최근 베트남 선수들의 성적은 한두 경기의 우연으로 설명하기 어렵다. 이번 5차 투어에서도 결승 진출자가 나온다면 베트남 선수들의 꾸준함은 더욱 선명해질 전망이다.