서울특별시청 A 역전승에 전라남도 반격, 1승 1패

컬링한스푼

전라남도 정승원 선수가 스톤을 투구하고 있다.두 번째 경기에서도 먼저 점수를 올린 팀은 전라남도였다. 1·2엔드에서 한 점씩 따내 2-0으로 앞섰다. 서울특별시청 A는 3·4엔드에서 각각 한 점을 기록하며 2-2 동점을 만들었다. 전반 네 엔드를 마쳤을 때 두 팀의 점수는 같았다.후반 들어 전라남도가 다시 앞서 나갔다. 5엔드에서 2점을 올려 4-2로 리드를 되찾았고, 6엔드에서도 한 점을 추가해 5-2로 달아났다. 1차전에서는 서울특별시청 A가 중반 연속 득점으로 역전했다면, 2차전에서는 전라남도가 5·6엔드에서 연달아 점수를 쌓으며 우위를 확보했다.9서울특별시청 A는 7엔드에서 2점을 만회해 4-5, 한 점 차까지 따라붙었다. 마지막 엔드까지 결과를 알 수 없는 승부가 이어졌지만, 이번에는 전라남도가 8엔드에서 2점을 올렸다. 최종 점수는 7-4였다.두 경기 모두 마지막 엔드 직전까지 접전이었다. 1차전은 5-5 동점, 2차전은 전라남도의 5-4 리드 상황에서 8엔드를 맞았다. 각각 서울특별시청 A와 전라남도가 마지막 엔드에서 2점을 기록하며 승리를 확정했다.두 팀은 예선에서도 나란히 16승 7패, 승점 48점을 기록했다. 창원시청 YG까지 세 팀이 동률을 이룬 가운데 승자승에 따라 전라남도가 1위, 서울특별시청 A가 3위에 올랐다.준결승에서는 두 팀 모두 두 경기 만에 결승행을 확정했다. 전라남도는 창원시청 SM을 14-0, 10-0으로 꺾었고, 서울특별시청 A는 창원시청 YG에 10-6, 6-5로 승리했다. 결승에서는 서로 한 경기씩 내주며 우승을 향한 경쟁을 이어가게 됐다.3차전은 15일 오후 3시에 열린다. 승리하는 팀은 시리즈 전적 2승 1패로 앞서며 우승까지 한 경기만 남겨두게 된다. 패하는 팀은 남은 두 경기를 모두 잡아야 한다.4차전은 16일 오전 10시에 예정돼 있다. 여기서 한 팀이 3승째를 거두면 우승팀이 결정된다. 양 팀이 2승 2패로 맞서면 같은 날 오후 3시 열리는 최종 5차전에서 우승을 가린다.거두면 우승팀이 결정된다. 양 팀이 2승 2패로 맞서면 같은 날 오후 3시 열리는 최종 5차전에서 우승을 가린다.2026 ㈜하이코어배 코리아파라컬링리그 휠체어믹스더블컬링 경기는 유튜브 '컬링한스푼'에서 시청할 수 있다.