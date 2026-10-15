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서울특별시청 A 역전승에 전라남도 반격, 1승 1패

서울특별시청 A 역전승에 전라남도 반격, 1승 1패

1차전 서울특별시청 A 7-5, 2차전 전라남도 7-4... 우승팀은 16일 결정

김진웅(siejak93)
26.10.15 13:10최종업데이트26.10.15 13:10
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전라남도와 서울특별시청 A가 파라컬링리그 결승에서 한 경기씩 승리를 나눠 가졌다. 서울특별시청 A가 첫 경기에서 역전승을 거뒀지만, 전라남도가 두 번째 경기를 가져오면서 우승 경쟁은 1승 1패의 균형을 이뤘다.

이근옥·이동하의 서울특별시청 A는 14일 오후 3시 강릉컬링센터에서 열린 '2026 ㈜하이코어배 코리아파라컬링리그 휠체어믹스더블컬링' 결승 1차전에서 방민자·정승원의 전라남도를 7-5로 꺾었다. 전라남도는 15일 오전 10시 열린 2차전에서 7-4로 승리하며 반격했다.

결승은 5판 3선승제로 진행된다. 두 팀이 첫 두 경기에서 한 차례씩 이기면서 시리즈는 최소 4차전까지 이어지게 됐다. 우승팀은 16일 결정된다.

서울특별시청 A 이근옥 선수가 스톤을 투구하고 있다.
서울특별시청 A 이근옥 선수가 스톤을 투구하고 있다.컬링한스푼

1차전, 0-4 뒤집은 서울특별시청 A

첫 경기의 출발은 전라남도가 좋았다. 1엔드에서 2점을 올린 뒤 2·3엔드에서도 한 점씩 보태며 4-0으로 앞섰다. 첫 세 엔드를 모두 득점으로 연결하며 초반 주도권을 잡았다.

서울특별시청 A는 4엔드에서 첫 득점을 기록했다. 이어 5엔드에서도 한 점을 추가하며 2-4로 격차를 좁혔다. 승부가 뒤집힌 것은 6엔드였다. 서울특별시청 A가 한꺼번에 3점을 올리면서 5-4로 역전했다. 4엔드부터 세 엔드 연속 득점으로 초반 네 점 차 열세를 지웠다.

전라남도도 그대로 물러서지 않았다. 7엔드에서 한 점을 따내 5-5 동점을 만들며 승부를 마지막 엔드로 끌고 갔다. 그러나 8엔드에서 서울특별시청 A가 2점을 확보해 7-5로 경기를 마무리했다.

서울특별시청 A는 첫 세 엔드에서 득점하지 못했지만, 이후 다섯 엔드에서 7점을 쌓았다. 특히 6엔드의 3점으로 리드를 가져온 데 이어 동점 상황에서 마지막 엔드까지 잡으며 결승 첫 승리를 거뒀다.
전라남도 정승원 선수가 스톤을 투구하고 있다.
전라남도 정승원 선수가 스톤을 투구하고 있다.컬링한스푼

2차전, 전라남도 5·6엔드 득점으로 다시 앞서

두 번째 경기에서도 먼저 점수를 올린 팀은 전라남도였다. 1·2엔드에서 한 점씩 따내 2-0으로 앞섰다. 서울특별시청 A는 3·4엔드에서 각각 한 점을 기록하며 2-2 동점을 만들었다. 전반 네 엔드를 마쳤을 때 두 팀의 점수는 같았다.

후반 들어 전라남도가 다시 앞서 나갔다. 5엔드에서 2점을 올려 4-2로 리드를 되찾았고, 6엔드에서도 한 점을 추가해 5-2로 달아났다. 1차전에서는 서울특별시청 A가 중반 연속 득점으로 역전했다면, 2차전에서는 전라남도가 5·6엔드에서 연달아 점수를 쌓으며 우위를 확보했다.

9서울특별시청 A는 7엔드에서 2점을 만회해 4-5, 한 점 차까지 따라붙었다. 마지막 엔드까지 결과를 알 수 없는 승부가 이어졌지만, 이번에는 전라남도가 8엔드에서 2점을 올렸다. 최종 점수는 7-4였다.

두 경기 모두 마지막 엔드 직전까지 접전이었다. 1차전은 5-5 동점, 2차전은 전라남도의 5-4 리드 상황에서 8엔드를 맞았다. 각각 서울특별시청 A와 전라남도가 마지막 엔드에서 2점을 기록하며 승리를 확정했다.

우승까지 2승씩... 3차전서 앞서갈 팀은?

두 팀은 예선에서도 나란히 16승 7패, 승점 48점을 기록했다. 창원시청 YG까지 세 팀이 동률을 이룬 가운데 승자승에 따라 전라남도가 1위, 서울특별시청 A가 3위에 올랐다.

준결승에서는 두 팀 모두 두 경기 만에 결승행을 확정했다. 전라남도는 창원시청 SM을 14-0, 10-0으로 꺾었고, 서울특별시청 A는 창원시청 YG에 10-6, 6-5로 승리했다. 결승에서는 서로 한 경기씩 내주며 우승을 향한 경쟁을 이어가게 됐다.

3차전은 15일 오후 3시에 열린다. 승리하는 팀은 시리즈 전적 2승 1패로 앞서며 우승까지 한 경기만 남겨두게 된다. 패하는 팀은 남은 두 경기를 모두 잡아야 한다.

4차전은 16일 오전 10시에 예정돼 있다. 여기서 한 팀이 3승째를 거두면 우승팀이 결정된다. 양 팀이 2승 2패로 맞서면 같은 날 오후 3시 열리는 최종 5차전에서 우승을 가린다.

거두면 우승팀이 결정된다. 양 팀이 2승 2패로 맞서면 같은 날 오후 3시 열리는 최종 5차전에서 우승을 가린다.

2026 ㈜하이코어배 코리아파라컬링리그 휠체어믹스더블컬링 경기는 유튜브 '컬링한스푼'에서 시청할 수 있다.


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김진웅 (siejak93) 내방

스포츠와 카메라를 사랑하는 시민기자입니다. 국내외 스포츠 소식과 사진, 현장 스케치 등을 전합니다. 경기장에서 직접 촬영한 순간과 깊이 있는 분석을 통해 독자들에게 생생한 정보를 전달하겠습니다.

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