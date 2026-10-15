두산의 가을야구는 끝났지만... '대한민국 1선발' 자격 증명한 곽빈

연합뉴스

14일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 와일드카드 결정전 1차전 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 두산 선발 투수 곽빈이 역투하고 있다.프로야구 두산 베어스의 에이스 곽빈이 드라마틱했던 2026시즌을 마감했다.곽빈의 두산은 14일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 '와일드카드 결정전'에서 1-4로 패했다. 정규리그 4위로 1승을 안고 시작한 LG는 첫 경기에서 승리하며 준PO 진출을 확정했다. 반면 두산은 2년 만에 돌아온 가을야구를 불과 한 경기만에 마감해야 했다.이 경기는 올 시즌을 끝으로 역사 속으로 사라지는 잠실구장을 홈으로 사용하는 두산과 LG, 두 서울 라이벌 팀의 '마지막 포스트시즌 잠실 시리즈'로 역사에 남게 됐다. LG가 승리하면서 역대 포스트시즌 잠실 시리즈 전적은 LG 기준으로 3승 4패를 기록했다.이날 두산의 선발투수로 나선 곽빈은 6이닝 동안 10탈삼진 3피안타(1피홈런) 3볼넷 2실점으로 호투를 펼쳤다. 하지만 1회 말 LG 오스틴에게 6구째 커브가 공략당하며 왼쪽 담장을 넘기는 비거리 119m의 결승 투런포를 내준 게 뼈아팠다. 또한 시즌 내내 발목을 잡았던 두산 타선은 이날도 4안타로 1점을 내는 데 그쳐 곽빈을 전혀 도와주지 못했다. 곽빈은 이날까지 포스트시즌에만 통산 7경기에 등판해 승리 없이 4패째를 기록하며 이번에도 '가을야구 무승 징크스'를 깨는 데는 실패했다.곽빈은 앞서 포스트시즌(PS) 통산 6경기에 출전했지만 이전까지 한번도 6회를 채우지 못했다. 2021년 한국시리즈(KS) 1차전에서 5이닝 1실점 한 게 유일한 호투였다. 특히 와일드카드 시리즈에서만 세 번(2021, 2023, 2024년) 선발 출전했으나 모두 5이닝을 채우지 못하고 조기강판된 바 있다. 2023년에는 3.2이닝 5실점, 2024년에는 1이닝 4실점으로 무너지며 팀 탈락의 원흉이 됐다. 이날 경기전까지 곽빈의 포스트시즌 통산 성적은 6경기 3패, 자책점 7.58에 불과했다.하지만 이번에는 달랐다. 곽빈은 1회 뜻밖의 투런포 허용에도 흔들리지 않고 마운드를 지켜냈다. 2회 투구 난조와 아쉬운 수비로 무사 만루 위기에 몰렸으나 이후 세 타자를 연속 삼진으로 잡아내며 본인의 힘만으로 위기에서 탈출했다. 곽빈은 6이닝 만에 두 자릿수 탈삼진을 잡아내는 괴력투를 선보이며 결국 자신의 첫 포스트시즌 퀄리티스타트(QS)를 완성하고 선발투수로서 자신의 몫을 다했다. 그동안 곽빈을 따라붙던 '큰 경기에 약하다'는 오명을 지우기에는 충분했다.비록 가을야구는 한 경기만에 일찍 막을 내렸지만, 곽빈에게 2026년은 결코 잊을 수 없는 한 해였다. 지난해 19경기 5승 7패 평균자책점(ERA) 4.20으로 부진했던 곽빈은 올해 정규시즌 27경기에 나서 11승 7패, 평균자책점 2.24, 탈삼진 197개, WHIP(이닝당 출루허용률) 1.04, WAR(대체 선수 대비 승리기여도) 6.16. 퀄리티스타트 20회의 눈부신 성적을 기록했다.평균자책점과 탈삼진을 비롯한 투수 주요 4개 부문 1위를 휩쓸며 커리어하이를 달성했다. 올 시즌 2점대 자책점을 기록한 투수는 곽빈이 유일하며 2위 올러(KIA. 3.13)와는 약 1점 가까이 차이가 난다. 탈삼진도 아시안게임 차출로 인한 공백이 없었다면 충분히 200개를 돌파했을 것이다. 곽빈은 명실상부 소속팀 두산을 넘어서 올해 KBO리그 전체를 통틀어 단연 최고의 선발투수였다. 이러한 활약으로 바탕으로 최근 KBO가 발표하는 2026시즌 정규리그 MVP 후보로도 이름을 올렸다.아쉬움은 압도적인 투구 내용에 비하면 승운이 정말 따르지 않았다는 것이다. 곽빈은 다승에서는 공동 8위에 그쳤다. 7패중 5패는 2자책점 이하, 이 중 4패는 1자책 이하 투구였다. 또한 6이닝 이상 1자책 이하 투구를 펼치고도 노디시전 포함 승리하지 못한 경기 역시 7번으로 가장 많다. 곽빈이 조금만 더 승운이 따라줬다면 2011년 윤석민(KIA. 당시 4관왕) 이후 15년 만의 토종 투수 트리플크라운(다승-자책점-탈삼진)달성과 함께 가장 유력한 정규리그 MVP 후보 1순위가 되었을 것이다.원인은 빈약한 득점 지원이었다. 올 시즌 프로야구에서 시즌 규정이닝을 채운 투수 18명 중 9이닝당 득점지원율이 4.36으로 리그에서 4번째로 적었다. 두산 타선이 올 시즌 팀타율(.267) 7위, 득점(688개)과, 타점(645개) 8위, 홈런(114개) 9위 등 전반적으로 약하기도 했지만, 유독 곽빈이 출전한 경기마다 투타 밸런스가 더욱 엇박자를 드러내는 일이 많았다.정작 같은 두산 팀 동료인 최민석(14승, 자책점 3.20)의 득점지원율은 7.32로 전체 1위를 기록한 것과 비교하면 곽빈이 얼마나 불운했는지 알 수 있다. 결과적으로 가을야구에서도 빈곤한 타선 지원은 끝내 살아나지 못하며 곽빈의 발목을 잡았다.한편 곽빈은 올해 초 WBC(월드베이스볼클래식)와 9월 아시안게임 국가대표팀에도 잇달아 차출되며 한 해 동안 KBO리그 외에도 숨돌릴 틈 없는 일정을 소화해야 했다. 17년 만의 8강 진출을 이룬 WBC에서는 비록 큰 활약은 보이지는 못했지만, 국제무대에서도 뒤지지 않는 구속을 증명했고 대만과 도미니카를 상대로 값진 경험을 쌓은 것이 좋은 자극제가 되었다는 평가다.와일드카드로 차출된 아시안게임에서는 조별리그 대만전과 결승 일본전에서 1선발로 등판하여, 2경기 12.1이닝 평균자책 0.73 19탈삼진의 괴력투를 선보이며 한국의 아시안게임 5연패를 이끌었다. 지난 2022 항저우 아시안게임에서는 한 경기도 출전하지 못하고 '무임승차'해서 금메달과 병역혜택을 얻었다는 오명도 씻어내며 당당한 '빅게임 피처'로 거듭났다는 평가를 받았다.곽빈은 몇 년 전부터 이미 KBO리그 최고의 파이어볼러로 통했지만 고질적인 제구력 약점으로 인하여 한계도 명확한 투수로 꼽혔다. 하지만 올 시즌을 기점으로 제구력과 경기 운영 능력이 비약적으로 상승하면서 이제 어엿하게 큰 경기를 믿고 맡길 수 있는 대형 에이스가 됐다. 안우진(키움), 문동주(한화), 원태인(삼성) 등 동시대를 대표하던 젊은 에이스들이 부상과 슬럼프로 주춤했던 사이, 그동안 한발 뒤처져있던 곽빈이 비로소 진가를 드러내며 자신의 시대를 활짝 열어가고 있다.또한 다음 2027시즌을 마치면 곽빈은 포스팅 시스템을 거쳐 세계 최고의 메이저리그 진출에 도전할 수 있는 자격을 얻게 된다. 한국야구는 '괴물' 류현진(한화)이 2023년을 끝으로 국내로 복귀한 이후로는 더 이상 메이저리그에서 성공한 투수를 배출하지 못하고 있다. 곽빈은 "미국 도전은 야구를 시작했을 때부터 꿔온 꿈이다. 부족했던 부분을 완성해서 최고의 상태로 미국에 가고 싶다"는 포부를 밝히기도 했다.데뷔 후 최고 시즌을 보낸 곽빈의 내년 과제는 이제 꾸준함을 증명하는 것이다. 지난 몇 년간 가능성을 인정받고도 해마다 성적에 기복이 있었던 곽빈이 올해처럼 앞으로도 압도적인 기량과 내구성을 유지하는 모습을 이어간다면, 다음 시즌 소속팀 두산의 우승 탈환이나, 꿈의 메이저리그 진출에도 한 걸음 더 가까워질 수 있을 것이다.