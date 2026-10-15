프로야구 역대급 흥행 돌풍에도, 롯데 팬심은 싸늘한 역주행

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큰사진보기 ▲출사표 밝히는 롯데 김태형 감독롯데 김태형 감독이 3월 26일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2026 신한 SOL KBO 리그 미디어데이에서 출사표를 밝히고 있다. 연합뉴스

2024시즌을 앞두고 롯데는 장기간의 부진 탈출을 위하여 '우승 청부사'로 불리던 김태형 감독을 전격 선임하며 도약을 꿈꿨다. 김태형 감독은 두산 베어스 시절 7년 연속 한국시리즈 진출과 3회 우승의 업적을 이뤄내며 현역 최고의 명장으로 불렸다. 하지만 롯데에서는 3년 연속 7위에 머무르며 가을야구무대조차 밟지 못했다.



다만 롯데의 성적은 모두 김태형 감독만의 책임으로 돌리기는 어렵다는 평가가 우세하다. 롯데는 성적을 위하여 김 감독을 영입해놓고 정작 재임기간 내내 외부 FA 영입 등 모기업의 지원이 전무했다. 김태형 감독 부임 이전에 영입했던 고액 FA들은 대부분 실패작으로 전락했다. 심지어 올 시즌 초반에는 대만 전지훈련 도중 도박장에 출입한 것이 적발된 선수 4명의 출전 정지, 마무리 투수 김원중은 교통사고 악재 등으로 정상적으로 시즌을 준비하는 데 어려움을 겪었다.



롯데는 올해 시범경기에서 통산 13번째 1위를 차지했고, 3월 개막 시리즈에서 우승 후보 삼성에 2연승을 거두며 돌풍을 일으키는 듯했으나 이후 7연패에 빠졌다. 4월 이후 두번 다시 5할 승률을 기록하지 못했다. 8월에는 다시 6연패를 당하면서 사실상 가을 야구 경쟁에서 멀어졌다.



롯데는 올시즌 팀타율이 .272로 4위를 기록했지만 홈런 최하위(113개) 타점 9위(645타점), OPS 9위(장타율+출루율 .733). 경기당 득점 4.71점으로 장타 없는 '소총 부대' 타선의 한계를 드러내며 빈약한 득점 생산력이 발목을 잡았다. 레이예스가 타율 .363, 211안타로 KBO 최다 안타 기록을 다시 썼고 올 시즌 4번타자를 맡은 한동희가 25홈런으로 8년 만에 롯데에서 20홈런 이상을 때려냈지만 받쳐주는 선수들이 부족했다.



그럼에도 김태형 감독 체제에서 3년간 성과가 전혀 없었던 것은 아니다. 롯데는 올해 엘빈 로드리게스(159.2이닝), 나균안(149.1이닝), 박세웅(147.1이닝), 제레미 비슬리(147이닝), 김진욱(144.1이닝) 등 5명의 선발투수가 모두 규정 이닝(144이닝)을 돌파하는 성과를 냈다. 이는 롯데 구단 역사상 최초이자 2015년 KBO리그가 10개 구단 체제 이후로는 최초의 사례였을만큼 안정된 선발진을 구축했다.



여기에 외부 영입없이도 꾸준한 내부 경쟁을 통하여 새로운 자원들을 발굴해냈다. 도루왕을 차지한 황성빈을 비롯하여 포수 손성빈과 내야수 고승민-전민재 등 향후 몇 년간 팀을 이끌어갈 수 있는 선수들을 키워냈다. 적절한 외부 영입 등 지원이 더해졌다면 김태형 감독이 최소한 5강에 갈 정도의 성적을 냈을 것이라는 평가가 나오는 이유다. 롯데 구단도 이런 사정을 알고 있기에 김태형 감독은 가을야구 진출없이도 경질당하지 않고 오랜만에 계약기간을 모두 완주한 롯데 사령탑이 될 수 있었다.



하지만 롯데 팬들은 올해 두드러진 관중감소에서 드러나듯이 기약없는 희망고문에 점점 지쳐가고 있다. 김 감독 스스로도 3년 안에 성적을 내겠다는 약속을 지키지 못한 책임을 인정했다. 김 감독의 계약 종료 시점이 다가오면서 사령탑 교체설에 무게를 실리고 있는 상황이다.



누가 새로운 감독으로 온다고 해도 상황이 녹록지 않은 것은 마찬가지다. 현재의 롯데는 과거의 이대호, 최동원같은 투타의 강력한 구심점이나 슈퍼스타가 없다. 장기 레이스에서 주전들의 부상이나 부진같은 돌발 악재가 발생했을 때 이를 대체할 수 있는 포지션별 선수층의 두께가 충분하지 않다는 것이 고질적인 약점으로 꼽힌다. 이는 단순히 감독 개인의 역량에 기대어 해결할 수 있는 문제가 아니다.



롯데 구단은 올겨울 감독 교체에 대한 고민과 더불어 최근 9년간 반복된 실패의 원인을 분석하고 선수단 운영과 전력 보강의 새로운 청사진을 제시해야 하는 숙제를 안고 있다. 다시 한번 선택의 순간에 놓인 롯데의 미래는 어디로 흘러갈까.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 롯데 김태형 감독이 3월 26일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2026 신한 SOL KBO 리그 미디어데이에서 출사표를 밝히고 있다.2024시즌을 앞두고 롯데는 장기간의 부진 탈출을 위하여 '우승 청부사'로 불리던 김태형 감독을 전격 선임하며 도약을 꿈꿨다. 김태형 감독은 두산 베어스 시절 7년 연속 한국시리즈 진출과 3회 우승의 업적을 이뤄내며 현역 최고의 명장으로 불렸다. 하지만 롯데에서는 3년 연속 7위에 머무르며 가을야구무대조차 밟지 못했다.다만 롯데의 성적은 모두 김태형 감독만의 책임으로 돌리기는 어렵다는 평가가 우세하다. 롯데는 성적을 위하여 김 감독을 영입해놓고 정작 재임기간 내내 외부 FA 영입 등 모기업의 지원이 전무했다. 김태형 감독 부임 이전에 영입했던 고액 FA들은 대부분 실패작으로 전락했다. 심지어 올 시즌 초반에는 대만 전지훈련 도중 도박장에 출입한 것이 적발된 선수 4명의 출전 정지, 마무리 투수 김원중은 교통사고 악재 등으로 정상적으로 시즌을 준비하는 데 어려움을 겪었다.롯데는 올해 시범경기에서 통산 13번째 1위를 차지했고, 3월 개막 시리즈에서 우승 후보 삼성에 2연승을 거두며 돌풍을 일으키는 듯했으나 이후 7연패에 빠졌다. 4월 이후 두번 다시 5할 승률을 기록하지 못했다. 8월에는 다시 6연패를 당하면서 사실상 가을 야구 경쟁에서 멀어졌다.롯데는 올시즌 팀타율이 .272로 4위를 기록했지만 홈런 최하위(113개) 타점 9위(645타점), OPS 9위(장타율+출루율 .733). 경기당 득점 4.71점으로 장타 없는 '소총 부대' 타선의 한계를 드러내며 빈약한 득점 생산력이 발목을 잡았다. 레이예스가 타율 .363, 211안타로 KBO 최다 안타 기록을 다시 썼고 올 시즌 4번타자를 맡은 한동희가 25홈런으로 8년 만에 롯데에서 20홈런 이상을 때려냈지만 받쳐주는 선수들이 부족했다.그럼에도 김태형 감독 체제에서 3년간 성과가 전혀 없었던 것은 아니다. 롯데는 올해 엘빈 로드리게스(159.2이닝), 나균안(149.1이닝), 박세웅(147.1이닝), 제레미 비슬리(147이닝), 김진욱(144.1이닝) 등 5명의 선발투수가 모두 규정 이닝(144이닝)을 돌파하는 성과를 냈다. 이는 롯데 구단 역사상 최초이자 2015년 KBO리그가 10개 구단 체제 이후로는 최초의 사례였을만큼 안정된 선발진을 구축했다.여기에 외부 영입없이도 꾸준한 내부 경쟁을 통하여 새로운 자원들을 발굴해냈다. 도루왕을 차지한 황성빈을 비롯하여 포수 손성빈과 내야수 고승민-전민재 등 향후 몇 년간 팀을 이끌어갈 수 있는 선수들을 키워냈다. 적절한 외부 영입 등 지원이 더해졌다면 김태형 감독이 최소한 5강에 갈 정도의 성적을 냈을 것이라는 평가가 나오는 이유다. 롯데 구단도 이런 사정을 알고 있기에 김태형 감독은 가을야구 진출없이도 경질당하지 않고 오랜만에 계약기간을 모두 완주한 롯데 사령탑이 될 수 있었다.하지만 롯데 팬들은 올해 두드러진 관중감소에서 드러나듯이 기약없는 희망고문에 점점 지쳐가고 있다. 김 감독 스스로도 3년 안에 성적을 내겠다는 약속을 지키지 못한 책임을 인정했다. 김 감독의 계약 종료 시점이 다가오면서 사령탑 교체설에 무게를 실리고 있는 상황이다.누가 새로운 감독으로 온다고 해도 상황이 녹록지 않은 것은 마찬가지다. 현재의 롯데는 과거의 이대호, 최동원같은 투타의 강력한 구심점이나 슈퍼스타가 없다. 장기 레이스에서 주전들의 부상이나 부진같은 돌발 악재가 발생했을 때 이를 대체할 수 있는 포지션별 선수층의 두께가 충분하지 않다는 것이 고질적인 약점으로 꼽힌다. 이는 단순히 감독 개인의 역량에 기대어 해결할 수 있는 문제가 아니다.롯데 구단은 올겨울 감독 교체에 대한 고민과 더불어 최근 9년간 반복된 실패의 원인을 분석하고 선수단 운영과 전력 보강의 새로운 청사진을 제시해야 하는 숙제를 안고 있다. 다시 한번 선택의 순간에 놓인 롯데의 미래는 어디로 흘러갈까. 롯데 김태형 7위 프로야구 무관 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 두산의 가을야구는 끝났지만... '대한민국 1선발' 자격 증명한 곽빈

12일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 KBO리그 롯데와 두산의 경기. 이날 4안타를 몰아치며 시즌 211 안타를 달성한 롯데 빅터 레이예스가 선수들과 함께 기념촬영을 하고 있다.구도(球都) 부산의 야구 열기가 예전같지 않다. 2026시즌 프로야구가 또다시 역대급 흥행 성적을 기록했지만, 정작 롯데 자이언츠는 오히려 관중이 크게 감소하면서 인기가 역주행했다. 10년 가까이 이어지고 있는 장기간의 부진에 대한 실망감이 팬들의 외면에 큰 영향을 미쳤다는 분석이다.14일 한국야구위원회(KBO)에 따르면 최근 막을 내린 '2026 신한 SOL KBO 정규시즌' 관중 수는 1277만 551명으로 집계됐다. 지난 2025년 1231만 2519명을 또다시 경신한 역대 최다 관중 기록이다. 특히 삼성 라이온즈는 누적 관중 수(171만 750명)와 매진 경기 수(73경기 중 59차례), 좌석 점유율(99.4%) 모두 1위를 차지하고 흥행의 주역이 됐다. '서울 형제' LG트윈스가 162만 2238명, 두산 베어스가 150만 7522명으로 2, 3위를 기록했다.롯데는 시즌 관중 136만 401명을 동원하며 누적 관중수에서는 4위를 기록했다. 하지만 구단 역사상 최다 관중 기록을 수립한 전년도의 150만 7704명과 비교하면 오히려 14만여 명이나 줄었다. 이는 지난 시즌 대비 약 9.8% 감소한 수치로, 리그 10개 구단을 통틀어 감소 폭이 가장 컸다. 롯데의 홈매진 기록율도 약 38%(71경기 중 27차례)에 그치며 10개 구단 중 8위에 머물렀다. 롯데와 함께 한화이글스(115만 694명, 누적 7위)가 약 7%, SSG랜더스(125만 1532명, 6위)가 약 2%의 관중들이 감소한 것으로 집계된 것과도 격차가 크다.부산 팬들이 그토록 애정하던 롯데를 외면하게 된 이유는 결국 좀처럼 나아지지 않는 성적 때문이다. 롯데는 올시즌 64승 3무 77패, 승률 .454로 7위에 머무르며 가을야구 진출에 또 실패했다. 2023년부터 4년 연속 동일한 순위다. 2017년 3위로 마지막 가을야구 진출에 성공한 이후로는 올해까지 9년 연속 포스트시즌 탈락이다.범위를 더 넓히면 2013년부터 최근 14시즌간 13번이나 가을야구와 인연이 없었다. 롯데 역사상 1차 암흑기로 꼽히던 '8888577(2001-2007년 팀순위)'의 비밀번호 시대마저 이미 뛰어넘었다.롯데의 불명예 수난사는 여기에서 그치지 않는다. 롯데가 마지막으로 한국시리즈 우승을 차지한 것은 1992년이다. 이후 롯데는 무려 34년째 더 이상 한국시리즈 우승을 기록하지 못하며 'KBO리그 역사상 최장기간 무관' 기록을 해마다 경신하고 있다. 마지막 한국시리즈 진출도 1999년으로 벌써 27년이 흐른 20세기의 기록이다.한때 롯데와 장기 무관 쌍두마차를 이루던 LG는 지난 2023년 무려 28년 만에 정상에 오른 데 이어, 지난 2025년에도 다시 한번 통합우승을 달성하며 그간의 한을 풀었다. 현재 롯데 다음으로 무관의 역사가 긴 팀은 1999년 롯데를 꺾고 한국시리즈에서 우승했던 '조류동맹' 한화의 27년으로 7년의 격차가 있다. 심지어 한화마저도 지난 2025년에 무려 19년 만에 한국시리즈 무대를 오랜만에 밟아봤다.21세기 들어서 KBO리그에서 우승은 고사하고 아예 한국시리즈 무대조차 한 번도 밟아보지 못한 팀은 오직 롯데가 유일하다. 2010년대 들어 창단한 후발주자인 NC 다이노스와 KT 위즈조차 이미 통합우승을 한 차례씩 달성했다. 키움 히어로즈는 우승 경험은 없지만 한국시리즈에는 3번이나 진출했다. 반면 프로 원년멤버인 롯데는 단일리그제 도입 이후 정규시즌 우승 경험조차 단 한번도 없다.사실 롯데는 인기구단의 이미지와는 별개로, 고 최동원의 '한국시리즈 4승' 역투로 회자되는 1984년, 페넌트레이스 3위로 '기적의 업셋 우승'을 달성한 1992년 등, 반짝 돌풍을 일으켰던 한두 시즌을 제외하면, 꾸준하게 가을야구 무대를 밟는 강팀의 이미지와는 거리가 멀었다.롯데 역사상 최전성기로 꼽히는 것은 2000년대 후반 제리 로이스터와 양승호 감독 체제에서 구단 역사상 유일무이한 5년 연속(2008-2012년) 가을야구 진출에 성공했던 시기다. 하지만 이때도 단기전에서 번번이 한계를 드러내며 한국시리즈까지는 올라보지 못했다.인기에 비하여 아쉬운 성적 속에 롯데는 KBO리그에서 가장 많은 감독을 교체한 팀이기도 하다. 특기 2차 암흑기가 시작된 2013년 이후로 롯데는 무려 9명의 감독들(대행 2명 포함)이 팀을 거쳐갔다. 이 중에서 재계약에 성공한 감독은 전무하며 무려 6명의 사령탑이 임기를 채우지 못하고 중도 사퇴했다.