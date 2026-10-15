'곽빈 호투에도...' 두산, 통한의 타격·수비로 포스트시즌 마감

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14일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 와일드카드 결정전 1차전 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 6회초 LG 카라스코가 역투하고 있다. 2026.10.142년 전 업셋의 악몽을 뒤로 하고, 업셋을 꿈꿨지만 끝내 이뤄지지 못했다.두산은 14일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 LG와의 와일드카드 1차전에서 1대 4로 패했다. 이로 인해 두산은 1경기 만에 포스트시즌 무대에서 퇴장하고 말았다.두산의 마운드는 올해 견고했다. 팀 평균자책점 3.86으로 10개 구단 중 전체 1위였다. 하지만 타선이 문제였다. 팀 타율 0.267로 7위, OPS는 0.731로 9위였다. 투타가 엇박을 탔지만, 5위를 차지했다.그 엇박이 와일드카드 1차전에서도 나타나고 말았다. 1차전 선발로 나선 '에이스' 곽빈은 1회말 오스틴에게 투런포를 맞으며 선취점을 헌납했다. 그럼에도 6회까지 마운드를 책임지며 QS를 기록했다.하지만 타선이 또 발목을 잡았다. 1회부터 두산은 카라스코를 상대로 선취점을 뽑아낼 기회가 있었다. 2사 3루의 선취점 찬스에서 양의지가 삼진으로 물러나면서 득점에 실패하고 말았다.2회에는 김민석이 내야안타를 치며 출루에 성공했다. 하지만 강승호의 뜬공과 정수빈의 직선타, 1루 주자 김민석까지 더블 아웃이 되면서 찬스를 살려내질 못했다.6회에는 조수행의 안타와 도루로 2사 2루의 기회가 주어졌지만, 안재석이 뜬공으로 물러나면서 점수를 뽑아내질 못했다.7회가 절호의 찬스였다. 카라스코 상대로 세베리노와 양의지의 연속 안타로 무사 2, 3루를 만들었다. 여기서 LG는 좌완 케네디로 투수를 교체했다. 김민석이 삼진으로 물러났지만, 강승호가 사구로 출루하며 만루를 만들었다.여기서 두산은 정수빈 대신 양석환을 기용했다. 케네디의 5구 직구를 잘 공략했다. 타구도 상당히 멀리 갔다. 하지만 LG의 중견수는 박해민이었다. 박해민이 그 어려운 타구를 잡아내며 1타점 희생플라이가 되었다. 스코어는 1대 2였지만, 두산은 계속 찬스를 이어갔다. 더블스틸까지 하며 2사 2, 3루를 만들었으나 박지훈이 땅볼로 물러나면서 동점으로 이어지진 못했다.8회에는 1사 1, 2루의 기회를 만들었다. 하지만 이우찬에게 세베리노와 류승민이 모두 루킹 삼진을 당하면서 동점을 만들지 못했다. 9회에는 김강률에게 삼자범퇴를 당하며 그대로 경기를 마쳤다.사실 타격만 문제가 아니었다. 이날 두산의 수비도 허술했다. 실책 2개와 폭투 3개를 범하며 LG에게 승리를 헌납했다고 봐도 무방했다.2회말 무사 1, 2루 상황에서 신민재의 번트 때 3루수 안재석이 3루에 악송구를 범하며 무사 만루로 위기를 자초해버린 것이다. 다행히 곽빈이 무사만루를 삼진 3개로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.하지만 8회에 1점 차이의 쫄깃함이 사라지고 말았다. 1사 1, 3루 상황에서 두산 마무리 이영하가 신민재에게 스퀴즈번트를 허용하며 1점을 내주고 말았다. 뒤이어 2사 1, 2루 상황에서 이영하가 폭투를 2차례나 범하면서 허무하게 1점을 더 내주고 말았다. 사실상 승기를 내준 폭투였다.경기 전만 해도 4위 LG가 불리하다는 전문가들의 평가가 많았었다. 하지만 두산의 방망이와 수비가 제 역할을 해주지 못하면서 결국 두산의 포스트시즌 무대는 한 차례에서 끝나고 말았다.