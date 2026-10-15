10월 15일은 '스포츠의 날'... 대체 왜 오늘입니까

▲국민체육진흥법 시행령
10월 15일을 체육의 날로 지정한 국민체육진흥법 시행령. 이때 정한 체육의 날이 지금까지 이어지고 있다.국가기록원
국민체육진흥법, 1964 도쿄 올림픽이 미친 파급효과
일제강점기라는 시대상이 배어 있는 동대문운동장의 역사처럼, 국민체육진흥법 제정 역시 일본이 큰 영향을 미쳤다. 당시 일본은 1964 도쿄 올림픽 개최를 앞두고 스포츠진흥법을 제정하며 체육활성화를 적극적으로 추진하고 있었다.
국민체육진흥법을 연구한 논문 <국민체육진흥법 제정 의도와 배경에 관한 연구> (손석정·신현규, <스포츠와 법> 제11권 제3호, 2008.8.)에 따르면, 법률을 제정한 국가재건최고회의는 일본 스포츠진흥법 내용에 기초해 용어 변경, 내용 삭제, 목차 재구성 등 일본의 법률을 모방했다.
법률을 제정한 배경으로는 "1964 도쿄올림픽 대비 엘리트스포츠를 통한 국제적 경쟁력 확보, 남북관계에서의 우수성 표방, 국민통합 등 체제 유지를 의도했다"고 설명한다. 당시 정부 의도가 어찌 되었든, 일본이 유치한 올림픽이 한국 체육계에도 큰 영향을 미친 셈이다.
일본은 올림픽 2년 후인 1966년에 대회 개막일(10월 10일)을 스포츠의 날로 지정했고, 2000년부터는 매년 10월 둘째 주 월요일로 변경해 공휴일로 기리고 있다.
법정기념일에 걸맞은 논의 충분히 가능
법정기념일이라면 특정 날짜를 기념일로 지정한 근거가 명확해야 마땅하다. 그렇다고 법정기념일이 고정불변의 것도 아니다. 새로운 사실의 발견과 논의에 따라 날짜를 바꿀 수 있다.
올해 100주년을 맞이한 한글날은 처음에는 11월 4일을 기념하다 1940년 발견한 훈민정음 해례본에 근거해 지금의 날짜로 바꾸었다. 4월 13일로 기리던 대한민국임시정부 수립일 역시 사학계의 고증을 통해 4월 11일로 날짜가 옮겨간 바 있다.
스포츠의 날과 관련해 국민대학교 체육대학장 이대택 교수는 12일 기자와의 통화에서 "지금의 근거를 완전히 틀렸다 말하기는 힘들지만, '적합한가'라고 물었을 때 의문이 있다면 스포츠의 날을 다시금 검토해 볼 수 있을 것"이라 견해를 밝혔다.
이어서 "일선에 드러난 적은 많지 않지만 스포츠가 우리 역사에 끼친 영향은 매우 크다"면서 "(그런 한국 스포츠를 기리는) 기념일을 다시금 검토해보는 건 의미 있는 작업이 될 수 있다"고 강조했다.
마찬가지로 행정안전부는 '국민의 체육에 대한 의식 고취'를 스포츠의 날 지정 의의로 소개한다.
기념일을 10월 15일로 지정했던 1960년대 당시와 관련해 결정적 사료가 발굴되지 않는 한, 한국 사회가 왜 10월 15일을 스포츠의 날로 기리고 있는지는 누구도 명확하게 설명하기 어려운 실정이다.