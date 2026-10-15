10월 15일은 '스포츠의 날'... 대체 왜 오늘입니까

국가기록원

10월 15일을 체육의 날로 지정한 국민체육진흥법 시행령. 이때 정한 체육의 날이 지금까지 이어지고 있다.일제강점기라는 시대상이 배어 있는 동대문운동장의 역사처럼, 국민체육진흥법 제정 역시 일본이 큰 영향을 미쳤다. 당시 일본은 1964 도쿄 올림픽 개최를 앞두고 스포츠진흥법을 제정하며 체육활성화를 적극적으로 추진하고 있었다.국민체육진흥법을 연구한 논문 <국민체육진흥법 제정 의도와 배경에 관한 연구> (손석정·신현규, <스포츠와 법> 제11권 제3호, 2008.8.)에 따르면, 법률을 제정한 국가재건최고회의는 일본 스포츠진흥법 내용에 기초해 용어 변경, 내용 삭제, 목차 재구성 등 일본의 법률을 모방했다.법률을 제정한 배경으로는 "1964 도쿄올림픽 대비 엘리트스포츠를 통한 국제적 경쟁력 확보, 남북관계에서의 우수성 표방, 국민통합 등 체제 유지를 의도했다"고 설명한다. 당시 정부 의도가 어찌 되었든, 일본이 유치한 올림픽이 한국 체육계에도 큰 영향을 미친 셈이다.일본은 올림픽 2년 후인 1966년에 대회 개막일(10월 10일)을 스포츠의 날로 지정했고, 2000년부터는 매년 10월 둘째 주 월요일로 변경해 공휴일로 기리고 있다.법정기념일이라면 특정 날짜를 기념일로 지정한 근거가 명확해야 마땅하다. 그렇다고 법정기념일이 고정불변의 것도 아니다. 새로운 사실의 발견과 논의에 따라 날짜를 바꿀 수 있다.올해 100주년을 맞이한 한글날은 처음에는 11월 4일을 기념하다 1940년 발견한 훈민정음 해례본에 근거해 지금의 날짜로 바꾸었다. 4월 13일로 기리던 대한민국임시정부 수립일 역시 사학계의 고증을 통해 4월 11일로 날짜가 옮겨간 바 있다.스포츠의 날과 관련해 국민대학교 체육대학장 이대택 교수는 12일 기자와의 통화에서 "지금의 근거를 완전히 틀렸다 말하기는 힘들지만, '적합한가'라고 물었을 때 의문이 있다면 스포츠의 날을 다시금 검토해 볼 수 있을 것"이라 견해를 밝혔다.이어서 "일선에 드러난 적은 많지 않지만 스포츠가 우리 역사에 끼친 영향은 매우 크다"면서 "(그런 한국 스포츠를 기리는) 기념일을 다시금 검토해보는 건 의미 있는 작업이 될 수 있다"고 강조했다.마찬가지로 행정안전부는 '국민의 체육에 대한 의식 고취'를 스포츠의 날 지정 의의로 소개한다.기념일을 10월 15일로 지정했던 1960년대 당시와 관련해 결정적 사료가 발굴되지 않는 한, 한국 사회가 왜 10월 15일을 스포츠의 날로 기리고 있는지는 누구도 명확하게 설명하기 어려운 실정이다.