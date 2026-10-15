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10월 15일은 '스포츠의 날'... 대체 왜 오늘입니까

10월 15일은 '스포츠의 날'... 대체 왜 오늘입니까

[주장] 제64회 스포츠의 날과 운동장 역사를 돌아보며

최범준(ocsi818)
26.10.15 10:36최종업데이트26.10.15 10:40
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10월 15일 오늘은 '스포츠의 날'이다.

1963년 3월 제정된 국민체육진흥법 시행령을 통해 기념일로 지정됐고 오랜 기간 '체육의 날'로 불려왔다. 2022년 2월 '스포츠의 날'로 이름을 바꾸고 스포츠기본법으로 조문을 이관하는 변화가 있었지만 큰 틀을 그대로 유지한 채 올해 64회를 맞이했다.

10월 15일은 한국체육사에 있어 또 다른 의미를 갖는다. 대한민국 서울 땅에 생긴 첫 번째 운동장(Stadium)이 1925년 10월 15일 개장했기 때문이다.

조선왕조의 군사시설 훈련원 부지에 만든 이곳은 우리에겐 마지막 이름인 동대문운동장으로 익숙하다. 개장 당시 이름은 동궁전하어성혼기념 경성운동장(東宮殿下御成婚記念 京城運動場)이었다. 왕세자였던 히로히토(쇼와) 일왕 결혼을 기념한다는 뜻이다.

그리고 이날은 남산 국사당 일대를 훼손하며 만든 식민지배의 상징, 조선신궁이 개장한 날이기도 하다. '조선신궁경기대회'를 경성운동장 개장 대회로 삼은 배경이다. 한국체육사상 근대식 운동장에서 열린 첫 번째 공식대회였다.

이에 조선체육회(현 대한체육회)는 같은 시기에 배재고보 운동장에서 제6회 전조선야구대회(1925년 10월 15~17일)를 개최한다. 일종의 '맞불' 대회였던 셈이다. 일제는 왕세자의 결혼과 조선신궁 개장을 기념해 경성운동장에서 대회를 열었고, 조선체육회는 같은 시기 다른 장소에서 전조선야구대회를 개최했다. 이를 통해 한국 스포츠의 운동장(Stadium) 역사가 출발한 것이다.

경성운동장 대한민국 서울의 첫 번째 근대식 경기장(Stadium). 운동장이 개장한 1925년 10월 15일은 조선신궁 진좌제(朝鮮神宮 鎭坐祭)가 거행된 날이자 경성역(京城驛) 영업개시일이기도 하다.
경성운동장대한민국 서울의 첫 번째 근대식 경기장(Stadium). 운동장이 개장한 1925년 10월 15일은 조선신궁 진좌제(朝鮮神宮 鎭坐祭)가 거행된 날이자 경성역(京城驛) 영업개시일이기도 하다.서울역사박물관
조선신궁 표참도와 도리이 조선신궁은 일제가 경제, 사회는 물론 의식과 정신까지 식민지배한다는 상징적 시설물이었다. 경성운동장에서는 매해 조선신궁경기대회가 열렸다.
조선신궁 표참도와 도리이조선신궁은 일제가 경제, 사회는 물론 의식과 정신까지 식민지배한다는 상징적 시설물이었다. 경성운동장에서는 매해 조선신궁경기대회가 열렸다.서울역사박물관
옛 동대문운동장 전경 스포츠의 날과 개장일이 같은 동대문운동장. 1925년 10월 15일 개장한 이래 경성, 서울, 동대문으로 이름을 바꾸며 이어지다 2008년 5월 철거되었다. 사진은 2005년 8월 무렵
옛 동대문운동장 전경스포츠의 날과 개장일이 같은 동대문운동장. 1925년 10월 15일 개장한 이래 경성, 서울, 동대문으로 이름을 바꾸며 이어지다 2008년 5월 철거되었다. 사진은 2005년 8월 무렵퍼블릭도메인

기념일 지정 근거가 명확하지 않은 스포츠의 날

날짜는 겹치지만 스포츠의 날과 경성(동대문)운동장 개장일 간에는 연관성을 찾기 어렵다. 스포츠의 날 지정 배경을 설명하는 내용에 운동장과 관련한 언급이 전혀 없기 때문이다.

스포츠의 날과 관련해선 '전국체육대회 개최가 통상 10월 중순이었기 때문에 이에 맞춰 기념일을 지정했다'는 이유와, '야외 신체 활동과 대규모 체육 행사를 진행하기 쾌적한 날씨'라는 이유 두 가지가 근거로 제시돼 있다.

1945년 해방 후 열린 대회부터 법률을 제정한 1962년까지 개최한 전국체육대회 연혁에 따르면 대회가 모두 10월에 열리긴 했다. 하지만 설명처럼 개최 시기가 현저히 10월 중순에 모여 있지 않고 10월 3일부터 27일까지 넓게 분포해 있다. 대회가 계승하는 일제강점기 전조선체육대회까지 범위를 넓힐 경우 개최 시기는 6월, 9월, 11월로 더욱 다양해진다.

이와 관련해 문화체육관광부, 대한체육회를 통해서도 즉각적인 답을 들을 수 없었다. 국민체육진흥법 시행령에서도 10월 15일로 지정한 근거까지는 확인할 수 없었다.

기념일 지정 근거를 가능한 한 존중 한다면, 대회를 통상 10월에 개최했기 때문에 편의상 중간에 해당되는 15일로 절충했다는 해석 정도가 가능하다.

두 번째 이유는 '쾌적한 날씨'인데, 이를 틀렸다 말하긴 힘들지만 명색이 법정기념일인데 그 근거가 '날이 좋아서'라는 설명은 아무래도 황당하다.

다른 기념일 식목일도 '나무 심기 좋은 절기인 청명(淸明) 무렵을 고려했다'는 날씨와 관련한 지정 근거가 있다. 하지만 1910년 4월 5일, 순종이 친경제(親耕祭)를 거행하며 손수 밭을 갈고 직접 나무를 심었다는 역사적 사실을 언급하며 지정 날짜에 대한 명확한 근거를 제시한다.

국민체육진흥법 시행령 10월 15일을 체육의 날로 지정한 국민체육진흥법 시행령. 이때 정한 체육의 날이 지금까지 이어지고 있다.
국민체육진흥법 시행령10월 15일을 체육의 날로 지정한 국민체육진흥법 시행령. 이때 정한 체육의 날이 지금까지 이어지고 있다.국가기록원

국민체육진흥법, 1964 도쿄 올림픽이 미친 파급효과

일제강점기라는 시대상이 배어 있는 동대문운동장의 역사처럼, 국민체육진흥법 제정 역시 일본이 큰 영향을 미쳤다. 당시 일본은 1964 도쿄 올림픽 개최를 앞두고 스포츠진흥법을 제정하며 체육활성화를 적극적으로 추진하고 있었다.

국민체육진흥법을 연구한 논문 <국민체육진흥법 제정 의도와 배경에 관한 연구> (손석정·신현규, <스포츠와 법> 제11권 제3호, 2008.8.)에 따르면, 법률을 제정한 국가재건최고회의는 일본 스포츠진흥법 내용에 기초해 용어 변경, 내용 삭제, 목차 재구성 등 일본의 법률을 모방했다.

법률을 제정한 배경으로는 "1964 도쿄올림픽 대비 엘리트스포츠를 통한 국제적 경쟁력 확보, 남북관계에서의 우수성 표방, 국민통합 등 체제 유지를 의도했다"고 설명한다. 당시 정부 의도가 어찌 되었든, 일본이 유치한 올림픽이 한국 체육계에도 큰 영향을 미친 셈이다.

일본은 올림픽 2년 후인 1966년에 대회 개막일(10월 10일)을 스포츠의 날로 지정했고, 2000년부터는 매년 10월 둘째 주 월요일로 변경해 공휴일로 기리고 있다.

법정기념일에 걸맞은 논의 충분히 가능

법정기념일이라면 특정 날짜를 기념일로 지정한 근거가 명확해야 마땅하다. 그렇다고 법정기념일이 고정불변의 것도 아니다. 새로운 사실의 발견과 논의에 따라 날짜를 바꿀 수 있다.

올해 100주년을 맞이한 한글날은 처음에는 11월 4일을 기념하다 1940년 발견한 훈민정음 해례본에 근거해 지금의 날짜로 바꾸었다. 4월 13일로 기리던 대한민국임시정부 수립일 역시 사학계의 고증을 통해 4월 11일로 날짜가 옮겨간 바 있다.

스포츠의 날과 관련해 국민대학교 체육대학장 이대택 교수는 12일 기자와의 통화에서 "지금의 근거를 완전히 틀렸다 말하기는 힘들지만, '적합한가'라고 물었을 때 의문이 있다면 스포츠의 날을 다시금 검토해 볼 수 있을 것"이라 견해를 밝혔다.

이어서 "일선에 드러난 적은 많지 않지만 스포츠가 우리 역사에 끼친 영향은 매우 크다"면서 "(그런 한국 스포츠를 기리는) 기념일을 다시금 검토해보는 건 의미 있는 작업이 될 수 있다"고 강조했다.

마찬가지로 행정안전부는 '국민의 체육에 대한 의식 고취'를 스포츠의 날 지정 의의로 소개한다.

기념일을 10월 15일로 지정했던 1960년대 당시와 관련해 결정적 사료가 발굴되지 않는 한, 한국 사회가 왜 10월 15일을 스포츠의 날로 기리고 있는지는 누구도 명확하게 설명하기 어려운 실정이다.

스포츠의 날 제64회 스포츠의날(2026.10.15.) 안내
스포츠의 날제64회 스포츠의날(2026.10.15.) 안내대한체육회


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