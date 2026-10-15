'카라스코 역투' LG, 두산 꺾고 광주로 간다

LG가 두산의 추격을 뿌리치고 마지막 '잠실 시리즈'의 승자가 됐다.염경엽 감독이 이끄는 LG 트윈스는 14일 서울 잠실 야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 두산 베어스와의 와일드카드 결정 1차전에서 홈런 1방을 포함해 장단 8안타를 때려내며 4-1로 승리했다. 올 시즌을 끝으로 문을 닫는 잠실 야구장에서 열린 마지막 '잠실 시리즈'의 승자가 된 LG는 이틀 휴식 후 오는 17일부터 정규리그 3위 KIA 타이거즈와 5전3선승제로 진행되는 준플레이오프에서 격돌한다.LG는 선발 카를로스 카라스코가 6이닝 4피안타1사사구3탈삼진1실점으로 호투하며 KBO리그 가을야구 데뷔전을 승리로 장식했고 존 케네디와 김진수, 이우찬, 김강률이 이어 던지며 승부를 결정지었다. 타선에서는 오스틴 딘이 1회 결승 투런 홈런을 터트렸고 신민재가 8회 번트안타를 포함해 2안타 1타점으로 맹활약했다. 반면에 두산은 곽빈의 호투에도 타선이 침묵하며 올 시즌 가을야구를 1경기로 마감했다.정규리그 마지막 날까지 KIA 타이거즈와 치열한 3위 경쟁을 벌인 끝에 4위를 기록한 LG는 가을야구를 앞두고 순위 하락 만큼이나 뼈아픈 전력 손실을 경험했다. 올 시즌 31세이브를 기록하며 세이브 부문 2위를 기록한 마무리 손주영이 목 부상으로 와일드카드 결정전 엔트리에서 제외된 것이다. 부동의 주전 유격수 오지환 역시 엔트리에 포함됐지만 무릎부상이 완쾌되지 않아 주전 출전은 쉽지 않다.두산 역시 '완전체 전력'이 아닌 것은 마찬가지. 특히 올 시즌 두산 최고의 히트 상품이자 아이치·나고야 아시안게임에서 주전 2루수로 활약하며 금메달을 목에 건 내야수 박준순이 허벅지 부상으로 엔트리에 포함되지 못한 것은 매우 치명적이다. 올 시즌 두산의 3번타자로 활약하며 타율 .302 16홈런61타점을 기록했던 박준순이 이탈하면서 김원형 감독은 타선과 내야 구성에 큰 고민이 생길 수 밖에 없다.선공에 나선 두산은 1회초 선두타자 박찬호가 안타로 출루한 후 안재석의 땅볼과 도루로 3루까지 진루했지만 유니오 세베리노가 외야 플라이, 양의지가 삼진으로 물러나면서 득점권 기회를 살리지 못했다. 반면에 LG는 1회말 공격에서 선두타자 홍창기의 몸 맞는 공과 박해민의 땅볼로 만든 1사1루에서 오스틴이 좌측 담장을 넘기는 투런홈런을 터트리면서 2점을 선취, 기선 제압에 성공했다.2점을 빼앗긴 두산은 2회초 공격에서도 선두타자 김민석이 내야안타로 출루했지만 1사 후 정수빈의 타구가 LG 3루수 문보경의 글러브에 빨려 들어가면서 더블아웃으로 연결됐다. 빠른 추격이 필요했던 두산으로선 상당히 아쉬운 장면이었다. LG도 2회말 구본혁의 2루타와 박동원의 볼넷, 안재석의 실책으로 무사만루 기회를 잡았지만 홍창기, 박해민, 오스틴이 연속삼진으로 물러나며 추가점을 올리지 못했다.1회와 2회 선두타자를 출루 시켰던 LG 선발 카라스코는 3회 단 10개, 4회 역시 13개의 공으로 2이닝 연속 삼자범퇴 이닝을 만들며 빅리그 112승 투수의 위용을 뽐냈다. 2회말 무사만루의 위기를 삼진 3개로 막아낸 곽빈 역시 3회말 1사 후 문보경을 볼넷으로 출루 시켰을 뿐 4회까지 삼진 6개를 잡아내며 안정을 되찾았다. 그렇게 2회까지 공방을 벌이던 양팀의 경기는 3회부터 투수전으로 흘러갔다.1회와 2회 선두타자가 출루하며 '카라스코 공략법'을 찾아가는 듯 했던 두산 타선은 2회 무사 1루부터 6회가 끝날 때까지 무려 14명의 타자가 연속 범타로 물러나며 여전히 카라스코를 상대하는데 큰 어려움을 겪었다. 1회 피홈런을 비롯해 2개의 사사구를 내주며 고전했던 곽빈도 2회부터 6회까지 5이닝 동안 2피안타2사사구9탈삼진 무실점을 기록하며 올 시즌 최고의 선발투수로서 자존심을 지켰다.6회까지 2안타 무득점의 빈공에 시달리던 두산은 7회초 공격에서 세베리노의 안타와 양의지의 2루타로 무사 2,3루 기회를 만들며 카라스코를 강판 시켰다. 두산은 이어진 1사 만루에서 대타 양석환의 중견수 희생플라이로 1점을 추격했지만 2사2,3루에서 박지훈이 2루수 땅볼로 물러나면서 더 이상의 득점을 올리진 못했다. 결과적으로 두산은 역전 주자까지 나간 상황에서 1점에 그친 7회초가 매우 치명적이었다.LG는 7회말 공격에서 2사 만루 기회를 잡았지만 쐐기타가 될 수 있었던 문보경의 타구가 박찬호의 호수비에 걸리면서 도망가는 점수를 뽑지 못했고 두산도 8회초 1사1, 2루 기회에서 세베리노와 류승민이 연속삼진으로 물러나며 동점을 만들지 못했다. 그리고 LG는 8회말 신민재의 번트안타와 이영하늬 폭투로 귀중한 추가 2점을 올렸고 9회에 등판한 김강률이 친정팀의 올 시즌을 끝내며 경기를 마무리했다.지난 7월 22일 LG가 새 외국인 투수로 카라스코를 영입했을 때 야구팬들은 빅리그 112승 투수의 실력을 기대하면서도 전성기가 한참 지난 만39세 노장투수의 활약에 대해 반신반의했다. 두산을 상대한 KBO리그 데뷔전에서 7이닝 퍼펙트 투구로 강렬한 인상을 남긴 카라스코는 11경기에서 6승3패 평균자책점4.05를 기록했다. 나쁜 성적은 아니지만 LG팬들의 큰 기대에 비해 다소 아쉬움이 남았던 건 사실이었다.하지만 카라스코는 7이닝 퍼펙트의 좋은 기억이 있는 두산을 다시 만난 KBO리그 가을야구 데뷔전에서 6이닝4피안타1사사구1실점의 빼어난 투구를 선보이며 LG를 준플레이오프로 이끌었다. 비록 패스트볼은 시속 147km로 그리 빠르지 않았지만 투심과 커터, 포크, 커브 등 다양한 변화구를 구사하며 두산 타선을 효과적으로 막아냈다. 덕분에 LG는 하루 만에 와일드카드 결정전을 끝내고 광주행 티켓을 따냈다.