전북 현대 고베전 완패, 골 결정력 어쩌나

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비셀 고베 원정에서 0-2로 완패한 전북현대힘든 원정길에서 잘 싸웠다. 하지만, 이번 시즌 반복되는 '골 결정력' 문제는 아쉬웠다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 14일 오후 7시 노에비아 스타디움 고베에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 동아시아 리그 스테이지 2라운드 비셀 고베(일본)에 0-2로 완패했다.K리그1 31라운드가 끝난 현재 전북은 5위에 자리할 정도로 분위기가 좋지 않지만, 챔피언스리그에서는 다르다. 지난달 16일 홈에서 진행됐던 가시와 레이솔(일본)과 1라운드 맞대결에서 선제골을 허용했으나 티아고·이탈로의 연속 득점으로 짜릿한 역전 승리를 챙겼다.고베로 넘어온 가운데 필승을 다짐했다. 정 감독은 사전 기자회견에서 "좋은 경기력으로 결과를 가져오겠다"라고 했다. 하지만, 경기는 전북 바람처럼 흘러가지 않았다. 전반 11분 오사코 유야에게 선제 실점을 내줬고, 후반 23분 구와사키 오른발 슈팅에 쐐기 실점을 허용했다.고베 원정에서 무릎을 꿇은 전북. 내용 자체가 나쁘지 않았기에 더욱 이번 결과가 아쉽게 다가오고 있다. 전북은 4-2-3-1 전형으로 4-4-2로 나선 고베를 잘 막아냈다. 강력한 압박을 통해 후방 빌드업을 방해하면 빠른 전환 패스를 통해 활로를 개척, 측면 공격도 잘 이뤄졌다.측면에 자리한 이탈로·김승섭이 날카로운 슈팅과 크로스를 통해 공격을 이끌었고, 오랜만에 선발로 나선 모따 역시 공중전에서 밀리지 않는 모습이었다. 중원에서도 강상윤·맹성웅이 상대 압박을 차례로 벗겨내며 기회를 창출했고, 좌측면에 배치된 최우진 역시 힘을 보탰다.다만 경기 승부를 가진 부분은 바로 결정력이었다. 전북은 순간마다 찾아온 기회를 살리지 못했다. 전반 초반에는 김승섭이 침투를 통해 1대1 슈팅 기회를 잡았으나 곤다 슈이치 선방에 막혔고, 후반에도 이탈로·최우진·이승우가 결정적 찬스를 날리며 고개를 숙였다.고베는 제한적으로 찾아온 골 찬스를 완벽하게 살렸다. 전반 유효 슈팅은 단 1개에 불과했으나 이를 득점으로 연결했고, 후반에도 단 2개의 유효 슛으로 추가 골을 뽑아냈다. 90분 내내 빅찬스는 단 0개에 불과했으나 무려 2골을 기록한 것.반면 전북은 경기 내내 53%의 점유율로 주도권을 잡았으나 이를 살리지 못했다. 빅찬스는 무려 5번이나 됐으나 골은 나오지 않았고, 4개의 유효 슈팅이 있었으나 이 역시 마찬가지였다. 특히 페널티 박스 안 슈팅은 11번이나 될 정도로 고베를 압도했으나 승부를 결정짓지 못했다.이렇게 골 결정력에서 문제점이 나오고 있는 점은 비단 이번 고베와 맞대결뿐만이 아니다. 전북은 올해 리그 31경기에서 단 39골에 그치는 모습을 보여주고 있다. 경기를 만들어가는 내용 자체는 괜찮으나 결정적인 순간 득점을 놓치는 장면이 빈번하게 나타난다.이는 기록으로도 확연하게 나타난다. 전북은 경기당 평균 유효 슈팅 4.74개(전체 3위)·키패스 9.94개(1위)·PA 내 슈팅 8.26개(1위)·크로스 6.06개(1위)로 효율적인 공격을 자랑하는 지표에서 모두 1위를 기록하고 있지만, 리그 전체 득점 순위는 전체 4위에 해당한다.그만큼 기회를 만드는 데는 능한 모습이지만, 득점으로 연결하는 것은 매우 제한적이라는 것. 결국 이번 경기에서도 이런 문제점이 반복됐고, 고베 원정에서 잘 싸우고도 패배를 떠안았다.한편, 패장이 된 정정용 감독은 경기 후 "멀리까지 와주신 팬들에게 승리의 기쁨을 드리지 못해 감독으로서 죄송하다. 우리 선수들이 최선을 다해 뛰었다"라며 "이 분위기를 더 가져가면 안 되고, 빨리 분위기를 추스르고 다음 리그 경기를 준비하겠다"리고 답했다.전북은 국내로 귀국해 오는 18일 홈에서 제주SK와 리그 32라운드 일전을 치른다.