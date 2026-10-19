16년 전 통한의 한판…추성훈, UFC 첫 패 안긴 리벤과 은퇴전

원챔피언십 제공

추성훈은 방송 활동을 겸하면서도 파이터로서의 정체성도 잊지않고 살아왔다.이번 재대결에서 가장 흥미로운 부분은 오랜 시간 서로 다른 길을 걸어온 두 선수가 다시 MMA라는 무대에서 어떤 방식으로 자신의 장점을 꺼내느냐에 있다.추성훈에게는 리벤의 압박을 정면으로 받아주는 것보다 자신의 유도와 그래플링을 적극적으로 활용하는 운영이 중요하다. 특히 나이가 들어갈수록 긴 시간 동안 높은 강도로 타격전을 이어가는 것보다 상대의 균형을 무너뜨리고 클린치 상황을 만드는 것이 효율적일 수 있다. 추성훈 특유의 신체 싸움과 그라운드 연결 능력이 살아난다면 2010년과는 다른 양상의 경기를 만들 가능성이 있다.리벤 역시 자신의 장점인 압박과 펀치력을 포기할 이유가 없다. 다만 MMA에서는 상대의 태클과 클린치, 포지션 싸움까지 동시에 대비해야 한다. 베어너클에서 효과적이었던 타격 중심의 접근을 그대로 가져오기보다는 추성훈이 그래플링으로 연결할 순간을 차단하면서 자신의 거리를 유지하는 것이 중요하다.두 선수 모두에게 나이는 변수지만, 그것 만으로 승부를 설명할 수는 없다. 리벤은 오랜 기간 MMA를 떠나 있었으나 베어너클이라는 다른 방식의 격투 무대서 실전을 이어왔고, 추성훈 역시 MMA와 특수 규칙 경기를 통해 다양한 환경을 경험했다. 두 선수 모두 과거의 자신과 똑같은 모습으로 경기장에 들어오는 것이 아니라는 뜻이다.그래서 이번 대결은 단순한 리벤지보다 더 복합적인 성격을 갖는다. 2010년에는 리벤이 마지막 순간 추성훈의 빈틈을 파고들었다. 2026년에는 서로 다른 규칙과 시대를 지나온 두 베테랑이 다시 MMA에서 맞붙는다. 추성훈에게는 긴 선수 생활을 마무리하는 마지막 경기이고, 리벤에게는 자신의 MMA 경력을 다시 꺼내 드는 의미깊은 한판이다.