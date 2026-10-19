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16년 전 통한의 한판…추성훈, UFC 첫 패 안긴 리벤과 은퇴전

16년 전 통한의 한판…추성훈, UFC 첫 패 안긴 리벤과 은퇴전

11월 21일 고척돔서 블랙컴뱃 17…역전패 리벤지 가능할까

김종수(oetet)
26.10.19 09:15최종업데이트26.10.19 09:15
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52세 추성훈에게 이번 경기는 공식 은퇴전이다.
52세 추성훈에게 이번 경기는 공식 은퇴전이다.원챔피언십 제공

16년 전 마지막 20초에 승부를 내줬던 한국계 일본 파이터 추성훈(51, 일본명 아키야마 요시히로)이 자신의 격투 인생 마지막 무대에서 크리스 리벤(46, 미국)과 다시 만난다.

블랙컴뱃은 오는 11월 21일 서울 고척스카이돔에서 있을 '블랙컴뱃 17'대회의 메인이벤트로 추성훈과 리벤의 대결을 확정했다. 블랙컴뱃 공식 대진표에는 추성훈 16승 7패, 리벤 20승 12패로 표기돼 있다. 이번 경기는 추성훈의 공식 은퇴전으로 예고됐다.

두 선수의 첫 만남은 2010년 7월 'UFC 116'이었다. 당시 추성훈은 UFC 데뷔전에서 앨런 벨처를 꺾은 뒤 상승세를 타고 있었고, 리벤은 반더레이 실바가 부상으로 빠지면서 대체 선수로 투입됐다. 애런 심슨과 싸운 지 2주 만에 다시 옥타곤에 오른 것이었다.

경기는 예상보다 치열했다. 추성훈은 유도 기반의 클린치와 그라운드 능력을 활용하면서 타격전을 병행했고, 리벤은 전진 압박과 내구력으로 맞섰다. 정타는 추성훈이 훨씬 많았지만 리벤은 얼굴이 붉어지도록 맞아도 버티어냈다.

유도가이면서도 놀라운 타격 센스를 보여준 추성훈은 분명 대단했다. 하지만 주먹을 얼굴로 막아낸다는 느낌이 들 정도로 괴물같은 안면 맷집을 보여준 리벤은 경이로웠다. 때리는 추성훈이 지칠 정도였다.

결국 승부는 3라운드 종료 20초를 남기고 리벤의 삼각조르기로 끝났다. 추성훈은 때리다 때리다 힘이 다 빠져버렸고 리벤은 맞으면서 힘을 비축했다. 두 선수 모두 파이트 오브 더 나이트 보너스를 받았다.

추성훈은 오래전부터 끊임없이 자신을 도발해오던 8살 후배 아오키 신야(사진 오른쪽)와 2022년 맞붙어 승리하기도 했다.
추성훈은 오래전부터 끊임없이 자신을 도발해오던 8살 후배 아오키 신야(사진 오른쪽)와 2022년 맞붙어 승리하기도 했다.원챔피언십 제공

유도와 난타전, 서로 다른 방식으로 버틴 두 베테랑

당시 승부를 지금 다시 돌아보면 두 선수의 스타일 차이가 더욱 선명하다. 추성훈은 원래 유도 선수로 출발했다. 2002년 부산아시안게임 유도 남자 81㎏급 금메달을 차지했고, 이후 종합격투기로 영역을 넓혔다.

2004년 MMA 데뷔전에서는 전 세계 헤비급 복싱 챔피언 프랑수아 보타를 1라운드 암바로 꺾었고, 2006년에는 K-1 HERO'S 라이트헤비급 그랑프리 정상에 올랐다. 특히 유도선수 답지않은 놀라운 타격 감각이 인상적이었다.

당시 대부분의 엘리트 유도선수 출신들은 그래플링은 잘하지만 타격은 수준미달인 경우가 많았다. 반면 추성훈은 오히려 타격이 강점이 아닐까 싶을 정도로 스탠딩 싸움에서 좋은 모습을 보였다. '싸움꾼같다'는 평가가 쏟아진 이유다.

리벤의 강점은 맷집을 앞세워 끊임없이 압박을 가하면서 난타전을 끌어가는 능력이다. UFC는 과거 리벤을 강한 펀치와 뛰어난 내구성을 갖춘 선수로 평가했고, 실제로 그는 정교한 인 앤 아웃보다는 근거리에서 투박하게 치고 받는 상황에서 강점을 발휘했다.

하지만 리벤을 단순한 타격가로만 볼 수도 없다. 추성훈을 삼각조르기로 끝낸 것처럼 그라운드에서 기회를 포착하는 능력도 갖추고 있었다. 아무리 추성훈이 지치고 방심했다지만 아시안게임 유도 금메달 리스트를 서브미션으로 잡는 것은 결코 쉬운 일이 아니다.

추성훈은 거리 싸움에서 타격을 섞은 뒤 클린치와 그래플링으로 연결하려 했고, 리벤은 자신의 압박을 유지하면서 추성훈의 공격을 버텨내고 반격하는 방식으로 맞섰다. 결국 마지막 순간 리벤이 그라운드에서 승부를 결정했다. 그야말로 이변이었다.

16년이 지난 지금도 두 선수의 스타일 차이는 중요한 관전 포인트다. 다만 이번에는 당시와 같은 전성기의 선수들이 아니다. 오랜 세월을 거친 만큼 체력과 회복력, 경기 운영 방식이 승부에 미치는 영향도 훨씬 커졌다.

추성훈은 입식 격투 레전드 니키 홀츠켄(사진 오른쪽)과 입식-종합이 섞인 룰로 경기를 가지기도 했다.
추성훈은 입식 격투 레전드 니키 홀츠켄(사진 오른쪽)과 입식-종합이 섞인 룰로 경기를 가지기도 했다.원챔피언십 제공

MMA는 멀어졌지만 격투를 떠난 적은 없었다

리벤은 MMA에서 오랜 공백을 가진 선수지만, 격투 자체에서 13년을 떠나 있었던 선수는 아니다. 마지막 MMA 경기는 2013년 UFC 168에서 유라이어 홀에게 패한 경기다. 그러나 이후 베어너클 복싱으로 활동 영역을 옮겼다.

2018년 필 바로니를 시작으로 베어너클 무대에서 경기를 치렀고, 2019년에는 저스틴 베이스먼을 꺾은 뒤 다코타 코크레인과 5라운드 승부를 벌였다. 2021년에는 BKFC에서 퀸틴 헨리를 1라운드에 KO시키며 베어너클 전적 3승 1패로 선수 생활을 마무리했다.

베어너클은 MMA와 같은 종목은 아니다. 하지만 그렇다고 격투 감각과 경험을 공유하지 않는 별개의 세계라고 단정하기도 어렵다. 맨주먹으로 상대와 거리를 맞추고 타격을 주고받으며 압박과 방어를 반복하는 과정에서 요구되는 판단력과 내구성은 리벤이 오랫동안 쌓아온 강점과 맞닿아 있다.

따라서 이번 경기는 '13년 만에 격투로 돌아오는 리벤'이 아니다. 13년 만에 MMA 규칙으로 돌아오는 리벤이라고 표현하는 것이 정확하다. 베어너클에서 익힌 경험을 다시 MMA의 타격, 클린치, 테이크다운, 그라운드가 연결되는 환경에 맞춰야 한다는 점이 이번 대결의 핵심 변수다.

추성훈 역시 최근까지 격투와 거리를 두고 있었던 것은 아니다. 2022년 3월 ONE X에서 아오키 신야를 2라운드 TKO로 꺾었고, 2024년에는 니키 홀츠켄과 복싱-무에타이-MMA가 라운드별로 적용되는 특수 규칙 경기를 치렀다. MMA 실전만 놓고 보면 공백이 있지만, 다양한 방식의 격투를 경험하며 경쟁력을 유지해왔다.

추성훈은 방송 활동을 겸하면서도 파이터로서의 정체성도 잊지않고 살아왔다.
추성훈은 방송 활동을 겸하면서도 파이터로서의 정체성도 잊지않고 살아왔다.원챔피언십 제공

마지막 승부, 결국 적응력이 가른다

이번 재대결에서 가장 흥미로운 부분은 오랜 시간 서로 다른 길을 걸어온 두 선수가 다시 MMA라는 무대에서 어떤 방식으로 자신의 장점을 꺼내느냐에 있다.

추성훈에게는 리벤의 압박을 정면으로 받아주는 것보다 자신의 유도와 그래플링을 적극적으로 활용하는 운영이 중요하다. 특히 나이가 들어갈수록 긴 시간 동안 높은 강도로 타격전을 이어가는 것보다 상대의 균형을 무너뜨리고 클린치 상황을 만드는 것이 효율적일 수 있다. 추성훈 특유의 신체 싸움과 그라운드 연결 능력이 살아난다면 2010년과는 다른 양상의 경기를 만들 가능성이 있다.

리벤 역시 자신의 장점인 압박과 펀치력을 포기할 이유가 없다. 다만 MMA에서는 상대의 태클과 클린치, 포지션 싸움까지 동시에 대비해야 한다. 베어너클에서 효과적이었던 타격 중심의 접근을 그대로 가져오기보다는 추성훈이 그래플링으로 연결할 순간을 차단하면서 자신의 거리를 유지하는 것이 중요하다.

두 선수 모두에게 나이는 변수지만, 그것 만으로 승부를 설명할 수는 없다. 리벤은 오랜 기간 MMA를 떠나 있었으나 베어너클이라는 다른 방식의 격투 무대서 실전을 이어왔고, 추성훈 역시 MMA와 특수 규칙 경기를 통해 다양한 환경을 경험했다. 두 선수 모두 과거의 자신과 똑같은 모습으로 경기장에 들어오는 것이 아니라는 뜻이다.

그래서 이번 대결은 단순한 리벤지보다 더 복합적인 성격을 갖는다. 2010년에는 리벤이 마지막 순간 추성훈의 빈틈을 파고들었다. 2026년에는 서로 다른 규칙과 시대를 지나온 두 베테랑이 다시 MMA에서 맞붙는다. 추성훈에게는 긴 선수 생활을 마무리하는 마지막 경기이고, 리벤에게는 자신의 MMA 경력을 다시 꺼내 드는 의미깊은 한판이다.

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추성훈 크리스리벤 50대 풍운아

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