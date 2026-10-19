16년 전 통한의 한판…추성훈, UFC 첫 패 안긴 리벤과 은퇴전

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추성훈은 오래전부터 끊임없이 자신을 도발해오던 8살 후배 아오키 신야(사진 오른쪽)와 2022년 맞붙어 승리하기도 했다.원챔피언십 제공
유도와 난타전, 서로 다른 방식으로 버틴 두 베테랑
당시 승부를 지금 다시 돌아보면 두 선수의 스타일 차이가 더욱 선명하다. 추성훈은 원래 유도 선수로 출발했다. 2002년 부산아시안게임 유도 남자 81㎏급 금메달을 차지했고, 이후 종합격투기로 영역을 넓혔다.
2004년 MMA 데뷔전에서는 전 세계 헤비급 복싱 챔피언 프랑수아 보타를 1라운드 암바로 꺾었고, 2006년에는 K-1 HERO'S 라이트헤비급 그랑프리 정상에 올랐다. 특히 유도선수 답지않은 놀라운 타격 감각이 인상적이었다.
당시 대부분의 엘리트 유도선수 출신들은 그래플링은 잘하지만 타격은 수준미달인 경우가 많았다. 반면 추성훈은 오히려 타격이 강점이 아닐까 싶을 정도로 스탠딩 싸움에서 좋은 모습을 보였다. '싸움꾼같다'는 평가가 쏟아진 이유다.
리벤의 강점은 맷집을 앞세워 끊임없이 압박을 가하면서 난타전을 끌어가는 능력이다. UFC는 과거 리벤을 강한 펀치와 뛰어난 내구성을 갖춘 선수로 평가했고, 실제로 그는 정교한 인 앤 아웃보다는 근거리에서 투박하게 치고 받는 상황에서 강점을 발휘했다.
하지만 리벤을 단순한 타격가로만 볼 수도 없다. 추성훈을 삼각조르기로 끝낸 것처럼 그라운드에서 기회를 포착하는 능력도 갖추고 있었다. 아무리 추성훈이 지치고 방심했다지만 아시안게임 유도 금메달 리스트를 서브미션으로 잡는 것은 결코 쉬운 일이 아니다.
추성훈은 거리 싸움에서 타격을 섞은 뒤 클린치와 그래플링으로 연결하려 했고, 리벤은 자신의 압박을 유지하면서 추성훈의 공격을 버텨내고 반격하는 방식으로 맞섰다. 결국 마지막 순간 리벤이 그라운드에서 승부를 결정했다. 그야말로 이변이었다.
16년이 지난 지금도 두 선수의 스타일 차이는 중요한 관전 포인트다. 다만 이번에는 당시와 같은 전성기의 선수들이 아니다. 오랜 세월을 거친 만큼 체력과 회복력, 경기 운영 방식이 승부에 미치는 영향도 훨씬 커졌다.