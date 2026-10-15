글 몰라 죽은 사형수, 법무부 장관 후보자의 자책

부산국제영화제

큰사진보기 ▲제31회 부산국제영화제 한국영화의 오늘 : 파노라마 상영작 <자필> 스틸컷 부산국제영화제

뒤늦은 사죄, 하지만 되돌릴 수 없는 것들



영화의 후반부에서 석규는 다 자란 아들 은수(이준영 분)를 찾아 사죄한다. 하지만 그런 사과와 반성에도 되돌릴 수 없는 것들이 있다. 순화와 은수가 겪어야만 했던 고통의 시간과 이제는 돌아올 수 없는 존재가 되어버린 순화의 삶이다. 없었던 일로 만들 수는 없다. 그런 점에서 영화가 취하고 있는 또 하나의 서브플롯, 석규의 가족과 관련한 내용은 상당히 영리한 선택이라 생각된다. 마치 기계처럼 사건을 해결하는 일에만 매달려 온 삶의 부정적 측면이 사건에 의해 삶을 잃게 된 타인에게만 있는 것이 아니라, 그동안 가정을 제대로 돌보지 못한 자신에게도 존재함을 일깨워준다.



뒤늦게라도 진실을 밝히고 사과하려는 태도와 노력이 모두 무의미한 것은 아니다. 오히려 지금 시대에 필요한 모습일 것이다. 사형이라는 소재가 이 문제를 더욱 날카롭게 만든다. 한 사람의 생명을 박탈하는 사형은 그 판단이 잘못되었다는 사실을 뒤늦게 발견하더라도 되돌릴 수 없는 형벌이다. 이미 사라진 생명과 그 사람이 살아갈 수 있었던 미래까지 되돌릴 수는 없다는 뜻이다. 이런 맥락에서 영화는 범죄에 대한 처벌이 정당한가를 넘어 인간의 판단이 과연 완전할 수 있는가 하는 문제까지도 제시할 수 있게 된다.



영화 <자필>은 분명 완전히 새로운 종류의 작품은 아니다. 익숙한 플롯과 기시감이 드는 신파적 소재도 분명 존재한다. 하지만 조금의 불편함도 없이 마음을 내어줄 만하다. 두 배우의 호연이 돋보이고, 이 작품으로 장편 데뷔를 하게 된 홍성민 감독의 연출도 안정적이다. 박지현 배우에 대해서는 한 번 더 생각해 보게 된다. 최근 다양한 작품에서 배역의 스펙트럼을 넓혀왔던 그는, 이번 작품에서 모성애를 바탕으로 여리면서도 단단한 엄마를 조금도 부족함 없이 보여준다. 앞으로의 행보에도 관심을 갖게 만든다. 영화 부산국제영화제 자필 정성일 박지현 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 조영준 (joyjun7) 내방 구독하기 영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다. 이 기자의 최신기사 대만 거장 감독의 신작 속 승려는 왜 '느리게' 걸을까

제31회 부산국제영화제 한국영화의 오늘 : 파노라마 상영작 <자필> 스틸컷검사는 범죄 혐의가 있는 사람을 수사하고 재판에 넘기지만, 최종적인 판결은 법원의 몫이다. 법률적으로는 그렇다. 하지만 이런 한 두 문장의 설명만으로 검사가 자신의 판단에 대한 책임으로부터 자유로워질 수 있는지는 잘 모르겠다. 영화 <자필>이 주목하는 지점도 여기에 있다. 사법 결정에 참여한 이들이 각자의 역할과 권한을 근거로 책임의 범위를 제한하고자 할 때, 그 판단으로 삶을 잃어버린 이들의 억울함은 어디에 남겨지게 될까. 사건이 종결되고 법적 절차가 모두 끝나더라도, 그 과정과 결과 이후의 시간까지 모두 함께 사라지는 것은 아닐 것이다.극 중 석규에게 1994년의 사건은 자신이 처리해 왔던 수많은 사건 가운데 하나였을 것이다. 다른 사건과 마찬가지로 수사와 재판을 거쳐 결론이 내려졌고, 그는 이후에도 같은 방식으로 경력을 쌓아 법무부 장관 후보 자리에까지 오른다. 하지만 당사자인 순화에게는 자신의 삶을 송두리째 바꿔놓는 비극이 되고 만다. 한 사람에게는 잊힐 정도로 모두 끝나버린 일이 또 다른 사람에게는 여전히 계속되고 있었다는 차이가 두 인물 사이에 놓이게 되는 것이다.영화의 초반부에서 석규는 흠결 하나 없는 검사로 설명된다. 지방대 출신으로 법무부 장관 후보 자리에까지 오르지만, 주차 딱지 하나 없을 정도로 청렴한 삶을 살아왔다. 작은 꼬투리라도 하나 잡아보려는 야당에 의해 미금 방화 살인사건이 조명된다. 타자의 목적에 의해 사건을 다시 들여다보게 되는 것이다. 물론 이를 계기로 자신이 옳다고 믿었던 판단에 의문을 갖게 되고 그 판단으로 사건을 되짚어 보기도 하지만, 뻗쳐오는 정계의 어두운 손을 잡기 위해 처음으로 자신의 청렴함을 져버리는 선택을 하기도 한다.과거의 순화와 현재의 석규. 영화는 분명 두 개의 내러티브를 따르며 진행되지만, 이 작품에서 특히 더 중요하게 다뤄지는 인물은 역시 순화다. 글을 읽고 쓸 줄 모른다는 이유 하나로 자신에게 씌워진 혐의를 부인할 권리조차 제대로 행사하지 못했던 인물. 자신의 진술이 어떻게 기록되는지도 알지 못하고, 스스로를 변호하는 일조차 타인의 언어에 의존해야 하는 상황에서 그는 점점 더 어려운 상황으로 내몰리게 된다.가장 큰 문제는 이 하나의 핸디캡이 사건의 이면에 존재하는 순화의 피해 상황을 가리는 것은 물론, 강압 수사와 허위 자백을 너무나도 용이하게 만들고 만다는 점이다. 남편의 가정 폭력으로부터 벗어나고 아들을 지키기 위함이었던 의도는 모두 사라져 버리고 만다. 사형수복으로 환복하는 동안 순화 등의 수많은 상처와 흉터가 마치 살아있는 증거처럼 제시되지만, 그 또한 관객의 안타까움을 증폭시킬 뿐, 극 중 다른 이들에게는 조금도 영향을 주지 못한다. 면회오는 아들 은수로부터 한글을 배우는 시퀀스는 단순한 서사적 의미만이 아니다.그나마 교도소의 주임인 유숙(금해나 분)이 그 간극을 좁힐 수 있는 여지를 마련해준다. 당시 기록해 뒀던 면회일지를 현재의 석규에게 전달하면서다. 그 안에는 순화와 은수 모자가 수감 생활 동안 나눈 시간이 모두 기록되어 있다. 관객에게는 시각적으로 충분히 표현된 지점의 이야기다. 석규에게는 그동안 접해왔던, 한 사람의 유무죄를 판단하기 위한 자료가 아니라 그의 진짜 삶에 대한 이야기를 만날 수 있는 자료가 된다. (순화가 아들에게 남긴 한 통의 편지 역시 중요하다.) 이 흔적을 통해 석규는 자신이 하나의 사건으로 취급했던 이들에게도 사건 이전과 이후의 삶이 존재한다는 사실을 알게 된다.