굿바이 잠실야구장... '잠실 라이벌전'으로 쓰는 가을 엔딩

두산베어스

2026시즌 이후 철거되는 잠실 야구장(출처: 두산 구단 홈페이지)지난 1982년, 문을 열었던 잠실야구장이 40여 년의 세월을 뒤로 하고 한국 야구의 역사 속으로 사라진다. 개장 후 수많은 명승부와 우승의 환희, 패배의 눈물을 품었던 잠실 구장은 2026시즌을 끝으로 철거된다. 정규시즌 일정은 10월 12일로 마무리됐지만, LG 트윈스와 두산 베어스의 14일 와일드카드 결정전을 시작으로 마지막 가을야구를 남겨두고 있다.잠실야구장은 1982년 7월 15일 정식 개장했다. 그해 고교 초청대회에서 경북고 류중일이 개장 후 첫 홈런을 기록했고 8월 1일에는 MBC 청룡(LG 트윈스 전신)과 롯데 자이언츠가 프로야구 첫 경기를 치렀다. 같은 해 세계야구선수권대회에서는 한국이 일본을 꺾고 정상에 오르며 야구장의 상징성을 더했다. 이후 잠실은 프로야구의 중심 무대로 자리 잡았다.잠실야구장을 대표하는 특징은 어지간한 메이저리그 구장 이상으로 넓고 깊은 외야다. 좌우 펜스까지 100m, 중앙 펜스까지 125m에 이르는 외야 구조는 장타력보다 투수력과 수비, 주루의 가치를 부각했다. 거포에게는 버거운 구장이었지만 투수들에게는 강점을 살릴 수 있는 무대였다. 1984년 한국시리즈에서 '철완' 최동원이 나홀로 4승을 완성한 장면도 잠실의 역사에 새겨졌다.