국민 타자 이승엽, 지도자로서 또 한 번 쓴잔

국민 타자 이승엽이 1시즌 만에 요미우리 자이언츠 타격 코치직을 내려놓았다. 지난 14일(한국시간) 일본 매체 데일리 스포츠는 "요미우리 구단은 이승엽 타격 코치가 올 시즌을 끝으로 퇴단한다"라고 보도했다.요미우리 구단을 떠나는 이승엽은 "선수 지도 기회를 준 팀, 아베 감독에게 깊이 감사드린다"라며 "이번 시즌은 한발 앞서 끝났지만 젊은 선수들이 많은 기회를 얻고 귀중한 경험을 쌓아왔기에 요미우리 자이언츠의 미래가 밝은 것이 확신하고 있다"라고 작별 인사를 건넸다.이승엽은 한국 프로야구를 대표하는 홈런 타자로 KBO 통산 467홈런을 기록했고, 정규시즌 MVP 5회, 홈런왕 5회에 올랐다. 특히 2003년 삼성 라이온즈 소속으로 시즌 56홈런을 터뜨리며 당시 아시아 단일 시즌 최다 홈런 기록을 세우기도 했다.일본에서도 지바 롯데·요미우리·오릭스에서 뛰며 통산 159홈런을 때렸고, 한일 통산 626개라는 어마어마한 대기록 보유자이기도 하다. 또 국가대표 유니폼을 입고 2008 베이징올림픽 금메달, 2006 WBC 4강 진출 주역으로 활약, 국민 타자로 이름을 날렸다.2017시즌까지 현역으로 경기장을 누빈 이승엽은 은퇴 이후 야구장학재단 운영을 비롯해 KBO 홍보대사, 기술 위원직을 맡으며 연을 이어갔다. 또 방송인으로 변신, 해설위원과 많은 인기를 끌었던 '최강 야구' 감독직을 수행하면서 팬들에게 친숙한 이미지로 다가섰다.그렇게 제2의 인생을 살던 이승엽. 그는 2022년 10월 모두를 놀라게 할 소식의 주인공이 됐다. 바로 별도의 프로 코치 경험 없이 두산 베어스 사령탑으로 선임된 것. 첫 시즌은 기대 이상 성과를 냈다. 9위에 머물렀던 팀을 가을 야구까지 보내는 데 성공했다.