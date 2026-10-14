톰 크루즈가 이런 역할을? 눈을 뗄 수 없었다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
우리는 영화를 통해 무엇을 보고 싶은 걸까. 현실에서 경험하지 못한 이야기를 보고 싶은 것일까. 아니면 우리가 살아가는 세상의 모습을 조금 다른 방식으로 확인하고 싶은 것일까. 생각해 보면 영화는 현실과 완전히 동떨어질 수 없다. 거대한 액션 영화에도 우리가 가진 욕망이 담겨 있고, 공포 영화에는 인간이 느끼는 불안이 있으며, 한 편의 드라마에는 우리가 매일 경험하는 관계의 문제가 담겨 있다.
특히 블랙코미디는 그런 현실을 가장 노골적으로 보여주는 장르일지도 모른다. 우리가 알고 있지만 애써 외면했던 것들을 우스꽝스럽게 만들고, 때로는 불편할 정도로 직설적인 말을 서슴없이 던진다. 관객은 웃으면서도 마음 한구석이 불편하다. 그러다가 영화 속 누군가가 세상을 향해 거침없이 소리치는 순간에는 이상한 통쾌함마저 든다. 마치 내가 하고 싶었던 말을 영화가 대신 해주는 것처럼.
그런데 생각해 보면 이상한 일이다. 자본주의를 비판하는 영화 역시 거대한 자본으로 만들어진다. 우리는 돈을 내고 극장에 들어가 세상의 모순을 비웃고, 두 시간이 지나면 다시 그 세상으로 돌아간다. 그렇다면 이런 영화는 무엇을 바꾸는 걸까.
영화 <디거>를 보고 나서 자꾸 그 질문이 떠올랐다. 알레한드로 곤살레스 이냐리투 감독은 세상을 향해 날카로운 농담을 던지지만, 그 농담의 끝은 결국 영화를 만들고 있는 사람들과 그것을 보고 있는 우리 자신에게까지 돌아온다.
[첫 번째 감정] 디거의 직설