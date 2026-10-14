톰 크루즈가 이런 역할을? 눈을 뗄 수 없었다

▲영화 <디거> 장면 워너 브러더스 코리아㈜

이 영화에서 가장 불편한 감정은 어쩌면 관객이 느끼는 통쾌함인지도 모른다. 디거가 거침없이 세상의 모순을 지적할 때 우리는 웃는다. 그의 말이 너무나 뻔뻔해서 웃기도 하지만, 한편으로는 우리가 평소에 느끼던 답답함을 대신 터뜨려주는 것 같아서 웃는다. 정치인과 기업가, 부유한 사람들의 위선을 비웃는 장면에서는 이상한 후련함까지 느껴진다.



그런데 그 통쾌함은 과연 올바른 감정일까. 우리는 영화를 보면서 세상의 문제를 확인하고, 그 문제를 비웃고, 때로는 분노한다. 하지만 영화가 끝나면 무엇이 달라질까. 환경 문제는 여전히 남아 있고, 거대한 자본은 계속 움직이며, 우리가 누리는 편리한 생활도 크게 달라지지 않는다.



그래서 <디거>를 보면서 느꼈던 통쾌함까지 의심하게 된다. 혹시 우리는 세상을 바꾸기 위해 이런 영화를 보는 것이 아니라, 세상을 바꾸지 못하는 자신의 마음을 위로받기 위해 보는 것은 아닐까. 영화를 보고 분노했으니 무언가를 한 것 같고, 잘못된 세상을 비웃었으니 그 세상과 조금은 다른 사람이 된 것처럼 느끼는 것은 아닐까.



어쩌면 블랙코미디가 가진 가장 잔인한 농담은 영화 속 인물들을 향한 것이 아니라, 그들을 보며 웃고 있는 우리를 향한 것인지도 모른다. 그렇게나마 잠깐의 위로와 통쾌함이 삶을 지탱하게 해주는 것 같다.



영화는 정말 세상을 바꿀 수 있을까



<디거>는 단순히 환경 문제를 고발하는 영화가 아니다. 자본주의의 탐욕을 이야기하면서 동시에 그런 이야기를 만드는 사람들의 욕망까지 바라본다. 그리고 마지막에는 그 모든 이야기를 돈을 내고 관람하는 관객의 자리까지 끌어들인다. 처음에는 세상의 잘못된 모습을 비웃는 영화라고 생각했지만, 끝에 이르면 내가 왜 그 모습을 보며 웃고 있었는지 다시 생각하게 된다.



이냐리투 감독의 연출은 이런 이야기에 아주 잘 어울린다. 특히 영화가 진행되면서 연극적인 공간과 영화적인 공간이 서로 뒤섞이는 방식이 인상적이다. 우리가 현실이라고 믿었던 장면의 의미가 달라지고, 무대와 카메라의 경계가 드러나면서 관객은 자신이 지금 무엇을 보고 있는지 다시 확인하게 된다. 몇 차례 이어지는 반전도 단순히 관객을 놀라게 하기 위한 장치라기보단 이야기를 바라보는 위치 자체를 바꿔 놓는 용도로 활용된다.



영화는 현실을 재현하는 매체지만 결국 누군가가 만든 이야기이기도 하다. 우리는 현실을 보고 있는 걸까. 아니면 누군가가 보여주고 싶어 하는 현실을 보고 있는 걸까. 이냐리투 감독은 그 질문을 영화의 형식 자체로 만들어낸다.



이 모든 것을 가능하게 만드는 가장 큰 힘은 역시 톰 크루즈다. 오랫동안 그를 대표했던 것은 달리고, 뛰어내리고, 목숨을 걸고 세상을 구하는 영웅의 모습이었다. 그런데 이번 영화에서 그는 전혀 다른 방식으로 스크린을 장악한다. 추악하고 우스꽝스러우며, 때로는 너무나 뻔뻔해서 눈을 떼기 어려운 인물이 된다. 잘생긴 영웅의 얼굴을 내려놓고 디거라는 인물의 욕망과 오만함을 온몸으로 표현한다.



특히 연설 장면은 오래 기억에 남을 것 같다. 길게 이어지는 카메라 앞에서 톰 크루즈는 목소리와 표정, 몸짓만으로 장면을 끌고 간다. 거대한 액션이 없어도 배우 한 사람이 얼마나 강력한 에너지를 만들어낼 수 있는지 보여주는 순간이다. 디거의 말에 동의할 수 없다고 생각하면서도 맞는 말을 하는 것처럼 느껴지는 것은 톰 크루즈의 연기 때문이다. 개인적으로는 그가 보여준 연기 가운데서도 손꼽고 싶은 장면이었다.



흥미로운 것은 이 영화의 흥행이 기대에 미치지 못하고 있다는 사실이다. 거대한 자본으로 만들어진 영화가 자본주의의 모순을 비판하고, 정작 그 영화는 흥행이라는 자본주의의 기준 앞에서 어려움을 겪는다. 이것마저 영화가 만들어낸 또 하나의 블랙 코미디처럼 느껴진다. 하지만 흥행 성적이 영화의 가치를 모두 설명해 주지는 않는다. 개봉 당시에는 낯설고 불편했던 작품이 시간이 지나 전혀 다른 평가를 받는 일도 있으니까.



<디거는>는 지금 당장 많은 사람에게 사랑받는 영화는 아닐지 몰라도, 5년이나 10년 뒤에는 지금보다 더 흥미롭게 이야기될 가능성이 있다. 톰 크루즈 역시 눈앞의 흥행만을 생각했다면 이런 작품을 선택하지 않았을 것 같다.



그래서 가능하다면 극장에서 보기를 추천하고 싶다. 영화가 숨겨 놓은 몇 차례의 작은 반전을 따라가다 보면 처음에 보았던 장면들이 조금씩 다른 의미로 다가온다. 그리고 영화가 끝나고 크레딧이 올라갈 때쯤에는 이상하게 자리에서 바로 일어나기 어려워진다. 조금 전까지 웃으며 보았던 장면들이 다시 떠오르고, 그 웃음이 무엇을 향한 것이었는지 생각하게 된다.



<디거>는 그런 의미에서 무척 흥미로운 영화다. 세상을 향해 손가락질하는 것처럼 시작하지만, 마지막에는 그 손가락이 영화를 만든 사람들과 그것을 보고 있는 우리 자신에게 돌아온다. 그리고 묻는다. 우리는 정말 세상의 잘못된 모습을 바꾸고 싶은 걸까. 아니면 그 잘못을 비웃으며 잠시 후련해지고 싶은 걸까.

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