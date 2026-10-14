배우 이준혁 "어떤 직업이든 일하는 사람은 멋지다"

에이스팩토리

"작업 하나 끝나면 늘 프리랜서인 거죠."

"일하는 직장인은 항상 멋있어요."

큰사진보기 ▲티빙 <로또 1등도 출근합니다> 스틸컷 티빙 연예계에서도 소문난 씨네필인 이준혁은 최근 <디거>를 본 후 영감을 얻었다고 밝혔다. 데뷔 20년 차, 불혹을 넘긴 그는 돈, 명예 그 이상의 것이 인간을 움직인다고 털어놨다. 그는 "톰 크루즈도 64세인데 늘 도전하는 모습이 존경스럽다. 10분짜리 롱테이크를 아무렇지 않게 찍는 거다. 수천 억 원이 있는데 왜 저럴까 생각해 보면 돈 쓸 시간 없이 사는 바쁜 몰입이다. 영화를 진심으로 사랑하고, 사랑받으니, 그 이상을 가야 하는 게 동력이 되는 것 같다"며 도전 정신을 화두로 삼았다.



이준혁의 도전은 어디까지일까. 사실 그는 '크리스찬 베일'과 '다니엘 데이 루이스'의 연기를 통해 배우의 꿈을 키웠지만 사실 감독 지망생이었다. 퇴근하고 수천 편의 영화를 보는 삶에 익숙해졌고 영화광을 넘어 제작에도 관심을 보이게 되었다. 겉으로만 보면 재미없는 사람 같고 수행자의 삶과 겹친다. 그는 하루 한 끼 먹으면서 캐릭터와 작품에 투입될 준비를 게을리하지 않는다. 좋아하던 라면, 술, 담배도 끊고 제한된 식단을 유지하는 것도 배우라는 직업의 이면이라고 말하는 듯했다.



제작자나 감독의 변신도 조만간 볼 수 있을 것 같았다. 그는 "아직 더 알고 싶은 게 많다. 현장에서 저보다 더 열정적이거나 아는 사람이 있으면 괜히 질투 난다. 더 알고 싶으니까 제작도 해보고 싶은 거다. 그들의 고통을 지켜보고 함께 해 본다면, 감히 영화 한 편을 보고 이런저런 코멘트를 하지 못하게 된다"며 "감독은 매일 출근해야 해서 싫다. (웃음) 다만 영화의 작동법이나 다른 직업의 동경으로 만들어 보고는 싶다. 옆에서 공부하다 보면 어느 순간 되어 있지 않을까"라고 관심을 표했다.



"로또 맞는 게 뭐 다른 게 있나요? 성과에 진지하게 이야기해 주는 분들, 시간 내어 들어주시는 분이 있다면 그게 로또 맞은 거라고 생각합니다."



한편, 이준혁은 SBS 드라마 <각성>, 장재현 감독의 신작 영화 <뱀피르>, 오피스 로맨스 드라마 <태연한 거짓말> 등 차차기작까지 예고하며 쉴 새 없는 활동을 이어갈 예정이다. 배우 이준혁이 만들어갈 다양한 캐릭터가 벌써 기다려진다. 20년 동안 만들어간 궤적이 차곡차곡 쌓여 배우 이준혁을 형성하는 지표가 될 것이다. 톰 크루즈처럼 매일 전진하는 60세 이준혁의 모습이 어렴풋이 그려지는 인터뷰였다. 이준혁 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 장혜령 (doona90) 내방 구독하기 보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다. 이 기자의 최신기사 고레에다 히로카즈 "35mm 촬영과 사계절 의도했다"

이준혁 배우티빙 오리지널 <로또 1등도 출근합니다>를 마친 배우 이준혁을 13일 서울 삼청동 카페에서 만나 다양한 이야기를 나누었다.<로또 1등도 출근합니다>는 홍성 영업 5팀 팀장 공은태(이준혁)가 로또 1등 당첨금 13억 원을 가슴에 품고, 사직서를 쓰는 대신 변화된 마음으로 출근하는 오피스 드라마다. 이준혁이 맡은 공은태는 초고속 승진했지만 매일 같은 하루를 반복하며 버티는 직장인이다. 사내 팀장 가운데 막내이자 어중간한 리더로, 평소 시키는 일이나 잘하는 소극적인 태도를 보였다.하지만 우연한 기회에 로또 1등에 당첨되면서 작은 변화가 생긴다. 일머리 우선, 사내 관계에는 젬병이었던 그가 참지 않고 화를 내면서 선배인 대리와 불편한 관계를 개선하게 된다. 이후 모두가 부담스러워 하는 업무를 떠안고도 홀로 고군분투하지 않고 팀워크를 발휘하여 해결해 나갔다. 같이 일하는 시너지, 일의 즐거움을 깨달아가는 과정을 겪으며 일과 사람 관계, 나아가 삶의 재미를 확신한다.첫 화와 마지막 화의 공은태는 달라진 듯 보이지만 같았다. 공은태는 무엇을 위해 일하는지 알지 못했지만 로또 1등에 당첨되며 깨닫는다. 결국 '돈'은 용기, 약간의 에너지가 되었을 뿐이다. 수동적이었던 공은태가 점차 주도적으로 일에 참여하게 된다. 13억 여부와 상관없이, 자신의 가치와 일의 중요성을 알아가게 된다.이준혁은 <나의 완벽한 비서> 이후 로맨스 없는 본격 오피스 물로 유니콘 팀장의 정의를 다시 썼다. 그는 "그동안은 캐릭터 연기를 해왔다. 사람을 죽이거나, 사람 같지 않은 캐릭터를 해왔는데 처음으로 저와 비슷한 인물처럼 느껴졌다. 대부분 공감할 수 있었고 저를 투영하면서 상대방의 미세한 박자에 리듬을 타는 연기를 해야 했다"고 말했다.그는 AI로 노동의 가치가 새롭게 정의되는 시대에 직업관을 재정비하는 계기가 되었다고 덧붙였다. 돈이 많이 생겨 더 이상 일을 하지 않아도 되는 게 아니다. 계속 도전할 작품을 만나는 게 더 중요하다고 말했다.'로또 1등에 된다면 무엇을 하겠냐'는 질문에 그는 "작품에 운을 써야지 로또에 쓰면 안 된다고 생각했다. 이번에 로또를 처음 사봤다. 5천 원밖에 안 되기는 했는데 팀끼리 운을 시험하면서 즐거운 상상을 해봤다. '로또 1등도 출근합니다'의 이준혁 로또 당첨'이라는 기사 제목까지 생각했다"라며 농담을 건넸다.로또에 당첨된다면 행복할까? 대부분의 행운은 고통이 동반된다고 곱씹었다. 누구나 타인의 삶이 부럽다. 지금 삶이 마냥 좋기만 하면 영화나 드라마를 보지 않을 거라고 했다. 그는 "로또는 기능적일 뿐이다. 로또 같은 존재가 누군가의 선의일 때도 있고, 인연이 쌓여 만든 사람일 수도 있다. 페이커도 성공한 게이머인데 그랜드 마스터까지 가려고 계속 게임을 한다. 공은태도 맡은 업무를 게임처럼 임하게 되는데, 변수가 생기고 팀원이 못할 수 있지만, 도움받을 수 있어 계속 해나갈 수 있는 거다"며 협업의 중요성을 강조했다.작품은 '로또'의 정의를 새롭게 쓰는 의외성이 크다. 에피소드마다 드러나는 캐릭터의 성향을 적재적소에 배치한 탄탄한 스토리가 매력적이다. 막바지에 이르러서는 홍성의 위기를 기회로 바꾸고, 대표를 만나 또 다른 성장을 겪는다.10부 이후 공은태의 미래를 그려봤냐는 질문에 그는 "공은태의 신념은 바뀌지 않을 것 같다. 아마 더 강해지는 방법을 찾았을 거다. 대표에게 자신의 신념을 말하고 상처받았지만 회복하는 방법은 분명 대표와 똑같지 않을 것이다"라며 "제목이 주는 선입견처럼 로또에 당첨되고 돈 쓰는 설정으로 갔다면 애초에 선택하지 않았을 거다. 영화 <설리: 허드슨강의 기적>이 보여준 올바름과 선의가 우리 작품과 닮았고, 이런 결의 이야기에 끌린다는 것도 확인했다"고 답했다.시즌제의 가능성을 두고 "짧고 굵게 보는 작품을 좋아해서 시즌제 작품을 잘 하지 않았는데, <테드 래소>를 보면서 생각이 바뀌었다. 우리 드라마와 닮은점도 보였고, 더 보고 싶다는 생각도 커졌다. 이 제작진과 배우라면 얼마든지 생각이 있다. 좋은 장면을 얻기 위한 팀플레이가 그대로 느껴졌다"며 호쾌하게 답했다.이준혁은 직장을 다녀 본 적 없는 배우지만 '일은 모두 똑같다'는 말과 더불어 직장인을 바라보는 경외의 시선도 드러냈다. 그는 "영화나 드라마에서 다뤄지는 직장 생활이 얼마나 멋있게 나오나. 배우라는 직업도 마찬가지다. 현업에서 일하면 아니라는 걸 알게 된다. 그래도 안 가 본 길이라 직장인이 늘 멋있다. 은행만 가도 능수능란하게 업무처리하는 데, 어떤 직업이든 일하는 사람은 멋지다. 본인들이 멋있는 게임을 하고 있다는 자부심을 가져도 충분할 것 같다"라고 위로했다.