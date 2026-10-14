대만 거장 감독의 신작 속 승려는 왜 '느리게' 걸을까

부산국제영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

제31회 부산국제영화제 아이콘 상영작 <더스트> 스틸컷차이밍량 감독의 영화 <더스트>에는 한 인물이 있다. 붉은 승복을 입은 남자다. 그는 극도로 절제된 움직임으로 걸음을 걷는다. 발뒤꿈치에서 앞꿈치로, 몸의 무게가 다시 다른 발로 옮겨가기까지 긴 시간이 필요하다. 그사이 그의 등 뒤로 빠른 속도의 차량이 지나가고, 그보다는 느리지만 일반적인 걸음의 또 다른 인물이 걸어간다. 마치 세상의 모든 속도와 자신은 상관없다는 듯이 세계 각지의 공간을 지난다. 뚜렷한 사건도 대사도 없이 영화는 그렇게 지속된다.이강생 배우가 연기하는 승려는 2012년부터 시작된 <행자> 시리즈의 중심인물이다. 이번 작품 <더스트>는 그중 열한 번째 작품. 과거 여러 작품을 통해 타인과 가까워질 수 없는 도시인의 외로움을 그리고, 이야기보다는 인물의 신체와 공간을 바라보는 시각적 측면에 무게를 더 쌓아온 차이밍량 감독은 <행자> 연작을 통해 그 경향을 극단까지 밀어붙이고 있다. 물론 시리즈 내의 모든 작품이 이전의 형식을 그저 반복하는 것은 아니다. 이번에는 느리게 걷는 승려의 모습과 함께 그와 함께 살아가는 모든 이들의 시간에 대해 이야기하고자 한다. '여래란 어디로부터 오는 것도 아니며 어디로 가는 것도 아니기 때문에 여래라 하는 것이다'라는 금강경의 구절을 인용하는 것 또한 그 때문이다.승려가 지나가는 걸음 뒤로 서로 다른 풍경이 이어진다. 도시의 배경이 놓이기도 하고, 파도치는 바다, 녹음이 우거진 숲길, 허리까지 자란 작물의 밭이 그 배경이 되기도 한다. 그는 어떤 공간 속에서도 자신의 걸음을 재촉하는 법이 없고, 그의 풍경이 되는 대상조차 그의 느린 움직임에 맞춰 움직이지 않는다. 자연은 언제나 그래왔듯이 자신의 속도대로 움직이고, 사람들은 가끔 관심을 보일 뿐 자신의 목적대로 행동한다. 카메라는 그저 이 움직임을 한 화면 속에 담고 있을 뿐이다.속도의 대비처럼도 느껴진다. 사람들이 모여 음악을 즐기는 장소에서는 그 차이가 더 두드러진다. 빠르고 흥겨운 음악, 그 비트에 몸을 격하게 움직이는 사람들 사이로 승려는 여전히 자신의 속도를 고수하며 지나친다. 일반적으로는 현대사회의 빠른 속도와 같은 세태를 비판하는 것처럼 읽힐 수도 있지만, 수없이 쌓이는 느린 움직임의 레이어는 이조차 허락하지 않는다. 눈에 보이는 것은 하나의 공간에서 드러나는 서로 다른 속도지만, 시점을 승려에게만 집중하면 그 움직임은 이를 의도하기 위함이 아니라 그저 자신의 행위에 몰입하고 있는 것으로 읽을 수 있게 된다. 어떤 목적을 가진 존재가 아니라, 우리가 익숙하게 지나치던 세계를 새롭게 보도록 만드는 존재다.