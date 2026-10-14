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대만 거장 감독의 신작 속 승려는 왜 '느리게' 걸을까

대만 거장 감독의 신작 속 승려는 왜 '느리게' 걸을까

[리뷰] 제31회 부산국제영화제 아이콘 상영작 <더스트>

조영준(joyjun7)
26.10.14 11:57최종업데이트26.10.14 11:57
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제31회 부산국제영화제 아이콘 상영작 <더스트> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 아이콘 상영작 <더스트> 스틸컷부산국제영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

차이밍량 감독의 영화 <더스트>에는 한 인물이 있다. 붉은 승복을 입은 남자다. 그는 극도로 절제된 움직임으로 걸음을 걷는다. 발뒤꿈치에서 앞꿈치로, 몸의 무게가 다시 다른 발로 옮겨가기까지 긴 시간이 필요하다. 그사이 그의 등 뒤로 빠른 속도의 차량이 지나가고, 그보다는 느리지만 일반적인 걸음의 또 다른 인물이 걸어간다. 마치 세상의 모든 속도와 자신은 상관없다는 듯이 세계 각지의 공간을 지난다. 뚜렷한 사건도 대사도 없이 영화는 그렇게 지속된다.

이강생 배우가 연기하는 승려는 2012년부터 시작된 <행자> 시리즈의 중심인물이다. 이번 작품 <더스트>는 그중 열한 번째 작품. 과거 여러 작품을 통해 타인과 가까워질 수 없는 도시인의 외로움을 그리고, 이야기보다는 인물의 신체와 공간을 바라보는 시각적 측면에 무게를 더 쌓아온 차이밍량 감독은 <행자> 연작을 통해 그 경향을 극단까지 밀어붙이고 있다. 물론 시리즈 내의 모든 작품이 이전의 형식을 그저 반복하는 것은 아니다. 이번에는 느리게 걷는 승려의 모습과 함께 그와 함께 살아가는 모든 이들의 시간에 대해 이야기하고자 한다. '여래란 어디로부터 오는 것도 아니며 어디로 가는 것도 아니기 때문에 여래라 하는 것이다'라는 금강경의 구절을 인용하는 것 또한 그 때문이다.

서로 다른 속도의 공간과 사람

승려가 지나가는 걸음 뒤로 서로 다른 풍경이 이어진다. 도시의 배경이 놓이기도 하고, 파도치는 바다, 녹음이 우거진 숲길, 허리까지 자란 작물의 밭이 그 배경이 되기도 한다. 그는 어떤 공간 속에서도 자신의 걸음을 재촉하는 법이 없고, 그의 풍경이 되는 대상조차 그의 느린 움직임에 맞춰 움직이지 않는다. 자연은 언제나 그래왔듯이 자신의 속도대로 움직이고, 사람들은 가끔 관심을 보일 뿐 자신의 목적대로 행동한다. 카메라는 그저 이 움직임을 한 화면 속에 담고 있을 뿐이다.

속도의 대비처럼도 느껴진다. 사람들이 모여 음악을 즐기는 장소에서는 그 차이가 더 두드러진다. 빠르고 흥겨운 음악, 그 비트에 몸을 격하게 움직이는 사람들 사이로 승려는 여전히 자신의 속도를 고수하며 지나친다. 일반적으로는 현대사회의 빠른 속도와 같은 세태를 비판하는 것처럼 읽힐 수도 있지만, 수없이 쌓이는 느린 움직임의 레이어는 이조차 허락하지 않는다. 눈에 보이는 것은 하나의 공간에서 드러나는 서로 다른 속도지만, 시점을 승려에게만 집중하면 그 움직임은 이를 의도하기 위함이 아니라 그저 자신의 행위에 몰입하고 있는 것으로 읽을 수 있게 된다. 어떤 목적을 가진 존재가 아니라, 우리가 익숙하게 지나치던 세계를 새롭게 보도록 만드는 존재다.

제31회 부산국제영화제 아이콘 상영작 <더스트> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 아이콘 상영작 <더스트> 스틸컷부산국제영화제

승려만큼이나 오래 머무는 타인의 얼굴

이번 작품에서는 승려가 등장하지 않는 장면에서 타인의 시간을 비추는 장면이 등장한다. 집에서 마늘을 손질하는 나이 든 농부의 모습, 물을 마시거나 담배를 피우는 사람들. 후반부에서는 한 여성의 담배를 피우는 장면이 길게 이어지기도 한다. 그들 각자가 어떤 사연을 가졌는지, 승려의 여정과 어떤 관계가 있는지에 대해서는 설명해 주지 않는다. 평소 그들의 생활 반경이었을 공간과 낯선 존재의 익숙하지 않은 움직임을 하나의 화면 속에 놓을 뿐이다. 그러니까 이 영화 속 하나의 장면에는 두 개의 공간이 있다. 느린 걸음의 승려가 지나는 공간과 그곳에서 살아온 사람들의 시간이 쌓여온 공간이다.

그중에서도 후반부 담배를 피우는 여성의 얼굴을 오래 바라보는 장면은 깊이 들여다볼 만하다. 한 여성이 담배를 피우는 동안 시간은 흘러가고, 카메라는 이를 지켜보기만 한다. 여기에는 어떤 서사도 설명도 없다. 그 위에 덧입혀지는 차벨라 바르가스의 곡 'No volvere'가 대강의 상황과 정서를 가늠하게 만드는 정도다. 그 얼굴을 통해 떠오르는 몇 가지 감정이 있지만 어느 것도 정확히 확정해 낼 수는 없다.

이는 처음에 언급했던 금강경의 구절과도 상응하는 부분이 있다. 어디로 가지도 오지도 않는 여래에 대한 설명은 영화를 관통하는 승려의 걸음을 이해할 단서이기도 하지만, 함께 살아가는 모든 존재에 대한 질문이기도 하다. 거대한 과점에서는 모두가 잠시 머물렀다가 사라지는 존재로 소소한 서사 정도는 큰 의미가 없다는 것이다. 영화의 타이틀인 <더스트>, 먼지 역시 그처럼 작고 덧없는 존재를 떠올리게 한다.

제31회 부산국제영화제 아이콘 상영작 <더스트> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 아이콘 상영작 <더스트> 스틸컷부산국제영화제

다시 마주한 두 인물, 이강생과 아능

어떤 장면에서도 타인과 마주하는 법이 없던 승려는 마지막 순간에 어두운 통로를 손전등으로 밝히며 움직이는 한 남자와 마주한다. 차이밍량 감독의 또 다른 영화 <데이즈>에서 이강생과 서로 다른 일상을 보내다가 한 방에서 만나 짧은 접촉을 나눈 바 있는 인물 아농이다. 이후 <행자> 연작에서도 두 사람은 서로 다른 속도와 동선으로 움직여왔다. 이번 작품에서도 마찬가지다. 느린 걸음을 그대로 유지하며 걸어오는 스님, 이강생과 달리 그는 터널의 반대쪽에서 자신의 속도를 유지하며 걸어온다.

두 사람이 마주하게 되었다고 해서 달라지는 것은 없다. 승려의 여정이 여기에서 끝나는 것도 아니고, 하나의 공간을 함께 지나고 있다고 해서 각자의 속도를 달리할 이유도 없다. 이 장면에서의 아농은 러닝타임 내내 반복되던 승려의 행동에 과거의 접점을 가져와 또 하나의 변주를 일으킨 것 정도다. 완전한 타인이 아닌 존재 앞에서도 달라지지 않는 생의 숙명. 삶이 가진 고독이 훨씬 짙어지고 만다.

이번 작품이 흥미로운 점은 프레임 속에 조금씩 타인의 시간이 자리하게 되는 것처럼 여겨진다는 것이다. 청년 이강생의 방황을 기록해 온 차이밍량 감독은 이제 어느 정도 나이가 든 배우의 걸음을 바라보며, 다른 존재 혹은 공간이 가진 저마다의 시간도 함께 담고자 한다. 이 영화가 주는 메시지를 따르자면, 엔딩 크레디트가 모두 올라가고 난 후에도 세상은 크게 달라지지 않을 것이고, 우리의 삶은 각자의 속도로 계속 이어지게 될 것이다.
부산국제영화제 영화 더스트 차이밍량

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