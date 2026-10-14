'로또 1등' 공은태가 보여준 리더의 자격

▲티빙 '로또 1등도 출근합니다' 티빙

물론 <로또 1등>의 결말을 온전한 해피엔딩으로만 보기는 어렵다. 공은태의 대응은 개인에게 새로운 출발점을 마련해줬지만, 그 과정에서 드러난 근본적인 문제를 해결하지는 못했다. 결국 작품 속 갈등의 해법이 누군가의 선의와 인맥에만 의존한다는 점은 아쉬움으로 남는다.



그럼에도 그가 보여준 행동에는 큰 의미가 담겨 있다. 공은태는 자신에게 주어진 권한을 개인의 이익이나 조직의 논리에만 가두지 않고, 다른 사람의 가능성을 넓히는 데 활용하려 했다. 리더의 자격은 냉정한 판단력만으로 완성되는 것이 아니라, 자신의 결정이 타인에게 미칠 영향까지 고민하는 태도에서도 드러난다는 점을 보여준 셈이다.



<로또 1등>이 보여준 행운은 결국 숫자 여섯 개의 일치에만 국한되지 않았다. 뜻밖의 당첨으로 자신을 지킬 자유를 얻었던 공은태는 승진 이후 타인의 기회까지 고민하는 단계에 이르렀다. 로또 당첨으로 시작해 리더의 책임을 묻는 이야기로 끝난 <로또 1등>은 출근이라는 가장 평범한 일상에 묵직한 질문을 던진 오피스 드라마로 기억될 것이다.

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