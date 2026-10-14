'로또 1등' 공은태가 보여준 리더의 자격

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티빙 '로또 1등도 출근합니다'티빙
드라마 초반 로또 당첨금이 공은태에게 안겨준 것은 부당함 앞에서 더는 고개 숙이지 않아도 되는 자유였다. 통장 속 13억 원은 자신의 삶을 지키는 방패였지만, 다른 사람의 처지까지 바꿀 수 있는 힘은 아니었다. 차장으로 승진한 공은태는 이제 자신을 보호하는 데서 한발 더 나아가, 주어진 권한을 어떻게 활용할 것인지 고민해야 하는 위치에 놓였다.
지난해 JTBC <서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기>의 김낙수(류승룡 분)만 하더라도 지방 공장 생산직 발령을 받아들이지 못하고 결국 스스로 사표를 냈다. 반면 공은태는 자신이 가진 수단을 활용해 다른 해결책을 찾는다. 거래처와 쌓아온 신뢰를 바탕으로 만토바에서 일할 기회를 이지혜에게 제안한 것이다.
회사 내부의 결정을 바꾸지는 못했지만, 주어진 상황에서 자신이 할 수 있는 일을 찾았다는 점은 공은태다운 선택이었다. 조직의 논리에 무조건 따르거나 현실을 외면하는 대신, 자신이 쌓아온 경험과 관계를 활용해 새로운 가능성을 마련했다.
진정한 리더의 자격