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당신을 위한 OTT 이야기 '로또 1등' 공은태가 보여준 리더의 자격

'로또 1등' 공은태가 보여준 리더의 자격

tvN 13일 10화 공개로 마무리... 계약직 해고가 남긴 뒷맛은 씁쓸

김상화(steelydan)
26.10.14 10:19최종업데이트26.10.14 10:19
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티빙 '로또 1등도 출근합니다'
티빙 '로또 1등도 출근합니다'티빙

티빙 오리지널 시리즈 <로또 1등도 출근합니다>(이하 '로또 1등')가 9-10화 공개를 끝으로 막을 내렸다(8일 OTT 공개, 12~13일 tvN 방영). 로또 1등 당첨금 13억 원을 손에 쥐고도 여전히 출근길에 올랐던 팀장 공은태(이준혁 분)의 여정은 신설 부서인 영업기획부 차장 승진과 더불어 유종의 미를 거뒀다.

그런데 <로또 1등> 종영이 시청자들에게 던진 질문은 따로 있었다. 단순히 주인공 공은태가 어떻게 달라졌느냐에만 집중하지 않았다. 회사의 위기를 해결하고 승진한 공은태가 이제 어떤 방식으로 조직을 이끌어야 하는가, 그리고 좋은 의도만으로 과연 문제를 해결할 수 있는가에 가까웠다.

영업 5팀의 통쾌한 승리로 따뜻하게 끝날 듯했던 이야기는 계약직 사원 이지혜(하율리 분)의 해고라는 민감한 사안까지 끌어들이며 한국 직장 드라마의 현실적인 고민을 다시 꺼냈다. 일련의 과정에서는 시청자들 사이에 갑론을박이 벌어질 만큼 뜨거운 반향도 포착되었다.

대표의 잔혹한 선택

티빙 '로또 1등도 출근합니다'
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회사 대표(김기천 분)는 공은태를 불러 승진 선물로 원하는 게 있냐고 묻는다. 계약직 사원 이지혜의 정규직 전환을 선물로 바랐던 공은태에게 대표는 그를 자르겠다고 말한다. 따뜻한 마무리를 기대했던 시청자들에게는 쉽게 납득하기 어려운 전개였다.

이 장면은 자칫 피도 눈물도 없는 경영자의 횡포로 비칠 수 있다. 하지만 공은태에게 새로운 조직이 맡겨졌다는 점을 고려하면, 관리자에서 임원급 리더로 성장하기 위해 넘어야 할 시험대로도 해석할 수 있다. 대표가 공은태를 통해 확인하려 했던 것은 리더의 '시야'가 아니었을까.

경쟁과 생존이 맞물린 비즈니스 세계에서 리더는 눈앞의 구성원을 향한 온정만으로 판단해서는 안 된다. 조직 전체를 유지하고 성장시키기 위한 냉철한 결단력도 필요하다는 메시지를 던진 것으로 볼 수 있다. 그렇다고 대표의 행동이 정당화되는 것은 아니다. 리더십을 시험한다는 명분으로 한 사람의 생계와 고용을 위협했다는 점에서, 이 선택은 여전히 개운치 않은 뒷맛을 남긴다.

13억 원이 안겨준 또 다른 고민

티빙 '로또 1등도 출근합니다'
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드라마 초반 로또 당첨금이 공은태에게 안겨준 것은 부당함 앞에서 더는 고개 숙이지 않아도 되는 자유였다. 통장 속 13억 원은 자신의 삶을 지키는 방패였지만, 다른 사람의 처지까지 바꿀 수 있는 힘은 아니었다. 차장으로 승진한 공은태는 이제 자신을 보호하는 데서 한발 더 나아가, 주어진 권한을 어떻게 활용할 것인지 고민해야 하는 위치에 놓였다.

지난해 JTBC <서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기>의 김낙수(류승룡 분)만 하더라도 지방 공장 생산직 발령을 받아들이지 못하고 결국 스스로 사표를 냈다. 반면 공은태는 자신이 가진 수단을 활용해 다른 해결책을 찾는다. 거래처와 쌓아온 신뢰를 바탕으로 만토바에서 일할 기회를 이지혜에게 제안한 것이다.

회사 내부의 결정을 바꾸지는 못했지만, 주어진 상황에서 자신이 할 수 있는 일을 찾았다는 점은 공은태다운 선택이었다. 조직의 논리에 무조건 따르거나 현실을 외면하는 대신, 자신이 쌓아온 경험과 관계를 활용해 새로운 가능성을 마련했다.

진정한 리더의 자격

티빙 '로또 1등도 출근합니다'
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물론 <로또 1등>의 결말을 온전한 해피엔딩으로만 보기는 어렵다. 공은태의 대응은 개인에게 새로운 출발점을 마련해줬지만, 그 과정에서 드러난 근본적인 문제를 해결하지는 못했다. 결국 작품 속 갈등의 해법이 누군가의 선의와 인맥에만 의존한다는 점은 아쉬움으로 남는다.

그럼에도 그가 보여준 행동에는 큰 의미가 담겨 있다. 공은태는 자신에게 주어진 권한을 개인의 이익이나 조직의 논리에만 가두지 않고, 다른 사람의 가능성을 넓히는 데 활용하려 했다. 리더의 자격은 냉정한 판단력만으로 완성되는 것이 아니라, 자신의 결정이 타인에게 미칠 영향까지 고민하는 태도에서도 드러난다는 점을 보여준 셈이다.

<로또 1등>이 보여준 행운은 결국 숫자 여섯 개의 일치에만 국한되지 않았다. 뜻밖의 당첨으로 자신을 지킬 자유를 얻었던 공은태는 승진 이후 타인의 기회까지 고민하는 단계에 이르렀다. 로또 당첨으로 시작해 리더의 책임을 묻는 이야기로 끝난 <로또 1등>은 출근이라는 가장 평범한 일상에 묵직한 질문을 던진 오피스 드라마로 기억될 것이다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
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