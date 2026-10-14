'축구대표팀 갈등설'에 몸살... 축구협회는 뭐했나

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(용인=연합뉴스) 김성민 기자 = 6일 경기 용인시 용인미르스타디움에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 대한민국과 우즈베키스탄의 경기. 후반전 한국 오세훈이 팀 두번째 골을 넣은 뒤 손흥민의 축하를 받으며 기뻐하고 있다. 2026.10.6대한축구협회(KFA)가 최근 '선수단 갈등설'에 휘말린 일부 국가대표팀 선수들을 향한 무분별한 억측과 악성 댓글에 대해 깊은 우려를 표하며 자제를 공식적으로 촉구했다.협회는 지난 13일 공식 소셜 미디어를 통해 "최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 대한민국 축구 국가대표팀 선수들에 대한 확인되지 않은 정보와 추측성 주장이 확산되고, 일부 선수들을 향한 도를 넘은 비난과 인신공격이 이어지고 있다"고 우려했다. 이어 "팬 여러분의 다양한 의견과 비판을 존중하지만 사실 확인 없이 유포되는 억측과 악의적인 비방으로 선수들이 과도한 비난에 노출되는 상황에 대해서는 깊은 우려를 표한다"며 자제를 부탁했다.협회는 최근 일부 훈련 장면이나 일상적인 모습을 단편적으로 해석해 선수들간의 불화를 기정사실화하는 억측과 가짜뉴스 유포, 인공지능 딥페이크 영상을 통한 조롱 등 선수들에 대한 인신공격과 명예훼손 행위가 도를 넘었다고 진단했다.또한 협회는 "지식재산권에 해당하는 영상과 사진을 무단으로 이용해 허위·왜곡 정보를 유포하고, 이를 통해 부당한 이익을 취하는 행위에 대해서도 엄중히 대응하겠다"고 경고했다.축구 국가대표 이강인 역시 최근 '손흥민 왕따설' 등 대표팀 내 파벌 논란의 배후라는 의혹에 대해 사실무근이라고 밝히며 강력한 법적 대응을 예고했다.이강인의 소속사 더블랙레이블은 13일 공식 입장을 내고 "최근 온라인을 중심으로 이강인 선수와 관련해 사실과 다른 내용이 무분별하게 확산되고 있는 것을 확인했다. 현재 거론되고 있는 일련의 내용들은 이강인과 무관하며, 사실무근임을 분명히 밝힌다"고 전했다. 이어 "허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글에 대해 자료를 수집하고 있다. 사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행하겠다"며 "선수 보호를 위해 최선을 다 하겠다"고 밝혔다.이번 논란은 지난 9~10월 A매치 4연전 소집 당시 축구대표팀 선수들의 분위기가 좋지 않다는 의혹에서 비롯됐다. 당시 대표팀은 부진한 경기내용과 함께 일부 선수들의 석연치 않은 발언과 행동이 이어지면서 선수단 내부 분위기가 도마에 올랐다.특히 4연전 마지막 경기였던 우즈베키스탄전 직후, 김민재, 황인범, 황희찬 등 1996년생 선수들의 '대표팀 동반 은퇴설'이 불거지면서 논란이 커졌다. 당시 세 선수가 경기 후 축구협회 관계자들과 면담한 사실이 알려지면서 은퇴 가능성을 둘러싼 다양한 추측이 나왔다.다만 황인범은 취재진과의 인터뷰에서 대표팀 은퇴에 대하여 부인했고, 김민재와 황희찬은 별다른 입장을 밝히지 않고 침묵했다. 은퇴설은 당사자와 협회 측의 '사실무근'이라는 공식 입장을 통하여 일단 진정됐지만, 일부 선수들이 현재 대표팀 생활에서 상당한 고충을 느끼고 있다는 사실은 수면 위로 드러났다.그런데 이후 일부 언론과 유튜브 채널 등을 중심으로 축구대표팀을 둘러싼 내분설, 파벌설 의혹 등이 일파만파로 퍼져 나오면서 사태가 더 악화됐다.이 과정에서 '손흥민을 중심으로 한 대표팀 92년생과 96년생 멤버들간의 사이가 좋지않다'는 설. '이강인이 96라인과 함께 대표팀 내 파벌 형성과 주장 손흥민에 대한 따돌림에 관여했다'는 설 등등, 근거가 불확실한 루머들이 온라인에서 급격히 확산됐다. 급기야 2024 AFC 아시안컵 당시 벌어졌던 손흥민과 이강인의 충돌, 3년전 A매치 평가전에서 김민재의 대표팀 은퇴 암시 발언과 SNS 손흥민 언팔 사건 등 선수들의 과거 사건과 행적들까지 다시 '파묘'되고 있는 실정이다.심지어 이번 사건에 연루된 일부 선수들은 '여론몰이'에 의하여 성난 축구팬들의 타깃이 됐다. 이강인, 김민재, 황인범, 황희찬 등의 선수 개인의 SNS와 소속팀 계정에는, 선수를 향한 입에 담지 못할 인신공격을 가하거나 국가대표팀 은퇴와 퇴출을 요구하는 악플이 지금도 쏟아지고 있다.또한 일각에서는 주장인 손흥민의 책임이나 리더십을 문제삼는 의견도 나오고 있다. 모두가 국민적 성원을 받으며 하나의 원팀이 되어야할 국가대표팀인데, 이제는 팬덤마저 스타 선수들간 편이 갈려 분열되면서 끊임없이 서로를 비난하고 적대하는 씁쓸한 장면이 연출되고 있는 것이다.물론 축구팬들의 실망과 분노 자체는 이해가 되는 측면도 있다. 가슴에 태극마크를 달고 뛰는 국가대표팀은 국민적인 관심과 응원을 한 몸에 받는 영예로운 자리다. 국가대표 선수라면 내 욕심이나 감정을 앞세우기보다는, 자신들의 모습이 곧 나라를 대표하는 얼굴이라는 사명감이 필요했다. 가뜩이나 한국축구가 최근 어려운 상황에 놓여있는 가운데, 굳이 하지 않아도 될 경솔한 발언이나 석연치 않은 처신으로 갈등의 불씨를 초래한 몇몇 선수들에게도 원인 제공을 한 책임은 있다.문제는 특정인을 분풀이의 타깃삼아 '희생양'으로 낙인찍는다고 해서 과연 이 사태가 근본적으로 해결되는가라는 의문이다. 손흥민은 물론이고, 이강인, 김민재, 황인범 모두 한국축구가 보호해야할 소중한 자원들이다. 하지만 현재는 전후사정과 사실관계가 제대로 확인되기도 전에 자극적인 억측과 루머가 마치 기정사실처럼 받아들여지고, 특정인을 향한 무분별한 비난이 너무 쉽게 쏟아지고 있는 실정이다.가장 아쉬운 것은 역시 축구협회의 대응이다. 국가대표 선수들도 결국 인간이기에 이견과 갈등은 얼마든지 존재할 수 있다. 다만 문제가 있더라도 이를 내부적으로 관리하고 해결하는 것은 엄연히 축구협회와 코칭스태프의 몫이다.하지만 대표팀은 지난 북중미월드컵 이후 정몽규 전 회장과 홍명보 전 감독이 사퇴하면서 협회장과 정식 감독이 모두 공석이 됐다. 임시사령탑인 로베르트 모레노 감독은 한국축구를 파악하기에도 부족한 시간속에 11월 이후 대표팀 감독직을 계속 유지할 수 있을지도 장담할수 없기에 리더십을 발휘하는데 한계가 있다. 결국 지금 앞장서서 책임지고 이 문제를 중재하거나 해결할 수 있을만한 '권위와 권한을 지닌 주체'가 아무도 없다는 게 현재 대표팀 사태의 가장 큰 문제라고 할수 있다.축구대표팀에서는 최근 몇 년간 크고 작은 사건사고가 끊이지 않았다. 이 과정에서 선수들의 사적 대화 내용이나 충돌 등 굳이 밖으로 새어나와서는 안 될 내부 정보들이 계속 유출되면서 상황을 더 악화시키고 있다. 진실 여부를 떠나 대표팀 내부 기강과 관리 체계에 심각한 문제가 있다는 증거다.만일 협회가 진작에 선수들의 불만과 고충에 대하여 소통하고 해결해 줄 수 있는 행정적- 절차적 시스템을 잘 구축했더라면, 국가대표팀에서 과연 이런 사태까지 벌어졌을까. 대표팀에서 벌어진 문제가 하루이틀 사이에서 생겨난 것이 아니라면, 상황이 이렇게 악화될 때까지 대체 축구협회는 그동안 무엇을 했는가라는 비판을 피할 수 없는 대목이다.축구협회가 이제와서 뒤늦게 강경대응을 언급하며 팬들에게만 '억측과 비난을 자제해달라'고 요구하는 것으로는 충분하지 않다. 이미 사태는 커질대로 커졌고 이제 팬들은 '대표팀에서 그동안 대체 무슨 일이 벌어지고 있는지' 납득할 만한 해명을 원하고 있다.당장 11월 A매치가 또 다가오는데 축구대표팀은 아직 경기일정과 상대도 확정되지 않았다. 또한 싸늘한 여론에 시달리는 대표팀 선수들이 다시 소집된다고 해도 부담감 속에 온전한 경기력이나 하나된 팀워크를 발휘할 수 있을지 우려되는 상황이다.이 모든 혼란을 정리하고 선수들을 보호해야 하는 것은 결국 협회의 역할이다. 악성루머에 대한 강경대응과는 별개로, 이번 대표팀을 둘러싼 각종 의혹들에 대해서는 협회가 나서서 명확한 입장 정리와 개선책을 제시해야 한다. 앞으로는 어떤 방식으로 대표팀 내 갈등을 관리할 것인지, 이런 사태가 재발되지 않도록 방지할 대책이 있는지에 대하여 납득할 만한 설명 없이는 팬들의 신뢰를 회복하기 어렵다.