사이트 전체보기
차준환 떠난 은반, '서민규 시대' 준비됐나

차준환 떠난 은반, '서민규 시대' 준비됐나

국내선수권 10연패·올림픽 4위 간판의 공백... 주니어 정상 서민규, 시니어 데뷔 시즌의 무게

김진웅(siejak93)
26.10.14 09:12최종업데이트26.10.14 09:12
구글 검색 선호 출처로 추가
한국 남자 피겨스케이팅을 10년 가까이 홀로 이끌어온 차준환이 잠시 은반을 떠난다.

차준환은 지난 12일 자신의 SNS를 통해 "오랜 고민 끝에 이번 시즌에는 국가대표 활동과 대회 출전을 이어가지 않기로 결정했다"고 밝혔다. 소속팀 서울시청과의 계약도 마무리했다. 그는 "앞으로 어떤 모습으로 나아갈지 신중하게 고민해 보려고 한다"고 덧붙였다.

일부 언론은 이를 '은퇴'로 표현했지만, 차준환 본인이 밝힌 것은 '이번 시즌' 활동 중단이다. 선수 생활을 완전히 끝낸다는 말은 없었다. 다만 그가 지난 4월 연예 매니지먼트사 판타지오와 전속계약을 맺은 만큼, 복귀 여부는 당분간 지켜봐야 할 것으로 보인다.

이제 관심은 자연스럽게 한 가지 질문으로 향한다. 차준환이 비운 자리는 누가 채울까.

15위에서 4위까지, 차준환이 넓혀 놓은 길

차준환의 공백이 유독 크게 느껴지는 건 그가 남긴 기록 때문이다.

그는 2018 평창 동계올림픽에서 15위에 올랐고, 2022 베이징에서 5위, 2026 밀라노·코르티나담페초에서 4위를 기록했다. 밀라노에서는 총점 273.92점으로 동메달을 딴 일본의 사토 슌에게 불과 0.98점 뒤졌다. 한국 남자 싱글 선수의 역대 올림픽 최고 성적이다.

차준환의 올림픽 남자 싱글 순위
차준환의 올림픽 남자 싱글 순위김진웅

국제무대에서도 '최초'의 기록을 여럿 남겼다. 2023 세계선수권 은메달은 한국 남자 싱글 최초의 세계선수권 메달이었다. 2025 하얼빈 동계아시안게임에서는 한국 남자 피겨 첫 아시안게임 금메달을 따냈다. 국내에서는 2017년부터 2026년까지 종합선수권 10연패를 달성했다.

그만큼 한국 남자 피겨는 오랫동안 '차준환과 그 외'의 구도였다. 그의 공백이 단순히 선수 한 명의 이탈로 끝나지 않는 이유다.

가장 먼저 눈길이 가는 이름은 2008년생 서민규다.

서민규는 2024년 세계주니어선수권에서 우승했다. 2025년 12월에는 주니어 그랑프리 파이널에서 255.91점으로 금메달을 따냈는데, 한국 남자 선수로는 처음이다.

지난 1월 밀라노·코르티나담페초 올림픽 2차 선발전을 겸한 국내 종합선수권에서는 269.31점으로 차준환(277.84점)에 이어 2위에 올랐다. 1·2차 선발전 합산 점수는 532.15점으로, 차준환(533.56점)과의 차이는 1.41점에 불과했다.

하지만 2008년 10월생인 그는 올림픽 출전 나이 기준(2008년 7월 이전 출생)에 몇 달 차이로 미치지 못해 밀라노행 티켓을 얻지는 못했다. 3월 세계주니어선수권에서는 일본의 나카타 리오에 이어 은메달을 목에 걸었다.

서민규 2025-26 주요 대회 총점
서민규 2025-26 주요 대회 총점김진웅

서민규는 이번 2026-27 시즌 시니어 무대에 데뷔한다. 국제빙상경기연맹(ISU) 그랑프리 시리즈 중 프랑스 그랑프리와 중국컵에 배정됐다. 주니어 무대를 평정한 선수라도 시니어 첫 시즌은 쉽지 않다. 쿼드러플 점프를 안정적으로 소화하는 세계 정상급 선수들과 같은 빙판에 서야 하기 때문이다.

'한 명에게 기대는 구조', 이번에도 반복되나

문제는 그다음이다. 한국 남자 피겨의 선수층은 여전히 얇다.

2006년생 김현겸은 2026 밀라노 올림픽과 같은 해 세계선수권에 출전했다. 하지만 두 대회 모두 쇼트프로그램에서 각각 26위, 28위에 머물러 프리스케이팅에 진출하지 못했다. 이번 시즌에는 그랑프리 스케이트 캐나다 출전을 앞두고 있다.

결국 차준환이 떠난 지금, 한국 남자 피겨의 국제 경쟁력은 상당 부분 서민규 한 명의 성장에 달려 있다. 지난 10년간 '차준환 한 명'에게 기댔던 구조가 이름만 바뀐 채 이어질 수 있다는 뜻이다. 서민규에게 쏠리는 기대가 큰 만큼 부담도 그만큼 크다.

차준환은 "잠정" 중단을 선택했다. 그가 돌아올지는 아직 알 수 없다. 분명한 건 그가 없는 첫 시즌이 이미 시작됐다는 점이다. 서민규의 그랑프리 데뷔전은 한국 남자 피겨가 '포스트 차준환' 시대를 얼마나 준비해 왔는지 보여주는 첫 시험대가 될 것이다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
피겨 차준환 서민규 차준환활동중단

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김진웅 (siejak93) 내방

스포츠와 카메라를 사랑하는 시민기자입니다. 국내외 스포츠 소식과 사진, 현장 스케치 등을 전합니다. 경기장에서 직접 촬영한 순간과 깊이 있는 분석을 통해 독자들에게 생생한 정보를 전달하겠습니다.

이 기자의 최신기사 전라남도·서울특별시청 A, 파라컬링리그 결승 진출