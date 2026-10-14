차준환 떠난 은반, '서민규 시대' 준비됐나

한국 남자 피겨스케이팅을 10년 가까이 홀로 이끌어온 차준환이 잠시 은반을 떠난다.차준환은 지난 12일 자신의 SNS를 통해 "오랜 고민 끝에 이번 시즌에는 국가대표 활동과 대회 출전을 이어가지 않기로 결정했다"고 밝혔다. 소속팀 서울시청과의 계약도 마무리했다. 그는 "앞으로 어떤 모습으로 나아갈지 신중하게 고민해 보려고 한다"고 덧붙였다.일부 언론은 이를 '은퇴'로 표현했지만, 차준환 본인이 밝힌 것은 '이번 시즌' 활동 중단이다. 선수 생활을 완전히 끝낸다는 말은 없었다. 다만 그가 지난 4월 연예 매니지먼트사 판타지오와 전속계약을 맺은 만큼, 복귀 여부는 당분간 지켜봐야 할 것으로 보인다.이제 관심은 자연스럽게 한 가지 질문으로 향한다. 차준환이 비운 자리는 누가 채울까.차준환의 공백이 유독 크게 느껴지는 건 그가 남긴 기록 때문이다.그는 2018 평창 동계올림픽에서 15위에 올랐고, 2022 베이징에서 5위, 2026 밀라노·코르티나담페초에서 4위를 기록했다. 밀라노에서는 총점 273.92점으로 동메달을 딴 일본의 사토 슌에게 불과 0.98점 뒤졌다. 한국 남자 싱글 선수의 역대 올림픽 최고 성적이다.