와일드카드 1차전 선발, 올해의 곽빈은 다를까

연합뉴스

3일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 LG와 두산의 경기. 1회초 두산 선발투수 곽빈이 역투하고 있다.올해 LG 상대로는 3경기 나와 1패에 그쳤다. 하지만 평균 자책점이 1.96으로 강했다. 18.1이닝 동안 4실점(4자책)에 그쳤다. 출루 허용률(0.93)부터 피안타율(0.224), 피OPS(0.574) 등 세부 지표도 좋다. 경계 대상 1순위는 문보경이다. 문보경은 통산 포스트시즌에서 26경기 나와 타율 0.337 OPS 0.893로 '가을 사나이'였다. 게다가 올해 곽빈 상대로 6타수 2안타 1타점 1득점으로 강했다.한 가지 우려되는 부분도 있다. 곽빈은 포스트시즌만 들어서면 상당히 작아지는 모습을 보였다. 통산 포스트시즌에서 6경기 나와 승리 없이 3패 평균 자책점 7.58로 부진했다. 와일드카드전에서는 3차례나 선발로 등판했지만, 1패 평균 자책점 9.64로 저조했다.첫 와일드카드전 등판은 2021년 키움전이었다. 당시에는 4.2이닝 2피안타 3사사구 4탈삼진 1실점(1자책)을 기록했다. 곽빈은 나쁘지 않은 투구를 선보였으나 불펜이 크게 무너지면서 4vs.7로 패하고 말았다.두 번째 와일드카드전 등판은 2023년 NC전이었다. 당시에는 3.2이닝 4피안타(2피홈런) 3사사구 4탈삼진 5실점(5자책)으로 고전했다. 서호철에게 만루포를 맞더니, 김형준에게 백투백 홈런을 맞으면서 무너지고 말았다. 이로 인해 두산은 1경기 만에 포스트 시즌 무대를 끝내고 말았다.세 번째 와일드카드전 등판은 2024년 KT전이었다. 이때는 원태인(삼성)과 함께 15승으로 공동 다승왕에 올랐던 해이기도 했다. 게다가 KT 상대로 6경기 5승 무패 평균 자책점 1.51로 극강의 모습을 보였다. 당시 곽빈은 "작년(2023년)에는 나 때문에 포스트시즌이 빨리 끝났다. 이번에는 단판에 끝내겠다"라며 당찬 각오를 내비친 바 있다.그러나 그 각오는 1이닝 만에 5피안타 2사사구로 4실점(4자책)을 허용하며 무너지고 말았다. 곽빈의 부진으로 두산은 1차전에서 0vs.4로 패했다. 설상가상 2차전에도 두산이 KT에게 0vs.1로 패하면서 업셋을 허용하고 말았다. KBO리그에서 4위 팀이 5위 팀에 밀려 탈락하게 된 최초의 사례였다.올해는 KBO리그에서 특급 에이스의 성적을 거뒀다. 게다가 국제 무대에서도 곽빈은 에이스의 모습을 보였다. 특히 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 2경기 나와 1승 무패 평균 자책점 0.73의 성적을 거뒀다. 12.1이닝 동안 1실점(1자책)에 그쳤다. 예년과 비교하면, 확연히 달라진 모습이었다.잠실 야구장에서 치르는 마지막 포스트 시즌이기에 곽빈에게도 남다른 의미가 있을 것이다. 포스트시즌, 특히 와일드카드에서 좋지 않았던 모습을 선보인 곽빈. 이러한 악몽을 말끔히 씻어내고, 두산의 업셋을 이끌 수 있을지 주목된다.