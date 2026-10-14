조던 '라스트 댄스' 유니폼 187억… 농구 기념품 역대 최고가

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큰사진보기 ▲은퇴한지 많은 시간이 지났음에도 마이클 조던의 전설은 지금까지도 현재 진행형처럼 이어지고 있다. 나이키 제공

1차전·3차전 유니폼도 1000만 달러 넘어



1998년 파이널 유니폼을 둘러싼 고가 거래는 이번이 처음이 아니다. 2022년에는 1차전에서 착용한 유니폼이 약 1010만 달러에 팔렸고, 지난달에는 3차전 유니폼이 약 1230만 달러에 거래됐다. 같은 결승 시리즈에서 나온 유니폼 세 벌이 잇달아 1000만 달러를 넘긴 셈이다. 이번 거래는 이 가운데 가장 높은 금액으로, 농구 기념품 시장의 새 기준이 됐다.



다만 앞서 언급한대로 스포츠 기념품 전체를 통틀어 최고가 기록까지 넘어선 것은 아니다. 이 부문 최고가는 2024년 2412만 달러에 판매된 미국프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 양키스의 전설 베이브 루스 유니폼이다. 루스가 1932년 월드시리즈 3차전에서 시카고 컵스를 상대로 이른바 '예고 홈런'을 친 경기에서 착용한 것으로 알려진 유니폼이다.



조던의 유니폼이 농구 기념품 최고가를 경신했지만, 루스의 유니폼과는 여전히 큰 가격 차이가 있다. 그럼에도 1990년대 NBA를 대표한 조던의 마지막 우승 시즌을 담은 물품이 잇달아 기록적인 가격에 거래된다는 점은 스포츠 스타의 역사적 순간이 수집 시장에서도 강력한 가치를 지닌다는 사실을 보여준다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 은퇴한지 많은 시간이 지났음에도 마이클 조던의 전설은 지금까지도 현재 진행형처럼 이어지고 있다.1998년 파이널 유니폼을 둘러싼 고가 거래는 이번이 처음이 아니다. 2022년에는 1차전에서 착용한 유니폼이 약 1010만 달러에 팔렸고, 지난달에는 3차전 유니폼이 약 1230만 달러에 거래됐다. 같은 결승 시리즈에서 나온 유니폼 세 벌이 잇달아 1000만 달러를 넘긴 셈이다. 이번 거래는 이 가운데 가장 높은 금액으로, 농구 기념품 시장의 새 기준이 됐다.다만 앞서 언급한대로 스포츠 기념품 전체를 통틀어 최고가 기록까지 넘어선 것은 아니다. 이 부문 최고가는 2024년 2412만 달러에 판매된 미국프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 양키스의 전설 베이브 루스 유니폼이다. 루스가 1932년 월드시리즈 3차전에서 시카고 컵스를 상대로 이른바 '예고 홈런'을 친 경기에서 착용한 것으로 알려진 유니폼이다.조던의 유니폼이 농구 기념품 최고가를 경신했지만, 루스의 유니폼과는 여전히 큰 가격 차이가 있다. 그럼에도 1990년대 NBA를 대표한 조던의 마지막 우승 시즌을 담은 물품이 잇달아 기록적인 가격에 거래된다는 점은 스포츠 스타의 역사적 순간이 수집 시장에서도 강력한 가치를 지닌다는 사실을 보여준다. 시카고불스 파이널 마이클조던 유니폼 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 황성빈, 31년 만에 롯데 도루왕 계보 잇다

1998년 파이널 당시 마이클 조던이 입었던 유니폼은 계속해서 1000만 달러 이상의 거액에 팔리고 있다.'농구 황제' 마이클 조던(63)이 마지막 시카고 불스 우승을 향해 달렸던 1998년의 유니폼이 농구 기념품 역대 최고가 기록을 새로 썼다. 조던이 미국프로농구(NBA) 파이널에서 직접 입고 사인한 유니폼이 1400만 달러(약 187억 원)에 거래됐다.경기에서 실제로 착용한 유니폼이라는 희소성에 더해, 조던의 전설적인 마지막 우승 시즌을 상징하는 물건이라는 점이 높은 가치를 인정받았다.'AP통신'은 12일(현지 시간) 경매업체 헌트 옥션스가 조던의 1998년 파이널 2차전 유니폼이 1400만 달러에 판매됐다고 발표했다고 보도했다. 구매자는 미국 플로리다주 마이애미의 부동산 투자자 론 퍼먼이다.이번 거래는 공개 입찰 방식의 경매가 아닌 비공개 매매로 이뤄졌다. 농구 관련 기념품 가운데 역대 최고가이며, 경기에서 착용한 스포츠 유니폼을 기준으로도 베이브 루스의 유니폼에 이어 두 번째로 높은 금액이다.유니폼의 주인공인 조던의 경기는 1998년 6월 5일 미국 유타주 솔트레이크시티에서 열린 파이널 2차전이다. 조던은 존 스탁턴과 칼 말론 콤비가 이끄는 유타 재즈를 상대로 37득점을 몰아넣으며 시카고의 93대88 승리를 이끌었다.1차전에서 패했던 불스는 이 승리로 시리즈 전적을 1승1패로 맞췄다. 불스는 이후 시리즈를 4승 2패로 마무리하며 통산 여섯 번째 우승을 차지했다.당시 시즌은 2020년 공개된 다큐멘터리 '더 라스트 댄스(The Last Dance)'를 통해서도 널리 알려졌다. 조던과 불스가 1990년대 두 차례 3연속 우승을 완성한 시대의 마지막 장이었고, 조던은 그해 파이널 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 이 우승은 조던이 불스 소속으로 거둔 여섯 번째이자 마지막 NBA 파이널 우승이었다.유니폼의 가치는 한 경기의 기록에만 머물지 않는다. 조던의 1997~1998시즌은 그의 선수 경력에서 상징성이 큰 시기이며, 당시 경기에서 실제 착용한 물품은 진품 여부와 보존 상태, 출처가 명확한지에 따라 수집 시장에서 높은 관심을 받는다.이번 유니폼은 원래 2003년 불스 구단으로부터 개인 수집가에게 판매됐으며, 이후 소유권이 한 차례만 바뀌었다고 헌트 옥션스는 설명했다.