대전, 상하이 원정서 반복된 악몽... 승점에도 남은 숙제

또 선제 실점의 악몽이 반복된 대전. 값진 승점 1점도 귀하지만, 비슷한 문제점이 반복되고 있어 개선이 필요해 보인다.황선홍 감독이 이끄는 대전하나시티즌은 13일 오후 7시 푸동 아레나에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 동아시아 리그 스테이지 2라운드서 상하이 하이강과 1-1 무승부를 기록했다.이로써 대전은 1승 1무 승점 4점, 상하이 역시 1승 1무 승점 4점을 쌓았다.대전은 지난해 K리그1 2위에 자리하며 무려 23년 만에 챔피언스리그 엘리트 무대에 나설 자격을 얻었고, 1라운드서 교토에 1-0 승리를 쟁취하며 귀중한 승점 3을 손에 넣었다.2라운드에서 마주한 상대는 중국 전통 명문 상하이 하이강. 쉽지 않은 원정길에 오른 대전이었으나 승리를 향한 의욕은 충만했다. 황 감독은 경기 전 "이겨서 돌아가겠다"라고 답했다.하지만 경기는 쉽지 않았다. 후반 3분 우측에서 크로스를 받은 암펨이 정교한 슈팅으로 대전 골망을 갈랐다. 하지만, 곧바로 반격에 나섰고, 후반 8분 정재희 크로스를 받은 디오고가 머리로 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 결정적 장면은 나오지 않았고, 경기는 1-1로 종료됐다.대전은 쉽지 않은 상하이 원정에서 소폭 로테이션을 가동하고 승점 1점이라는 귀중한 결과물을 가져오는 데 성공했다. 분명 소득이 있던 경기였으나 선제 실점 악몽이 반복됐다. 최근 대전의 흐름은 상당히 좋았다. '가을 대전'이라는 말이 어울릴 정도로 경기력과 결과가 훌륭하며 9월 공식전 5경기서 3승 2무를 거뒀다.특히 중국으로 넘어오기 전 마지막 리그 경기에서는 '난적' 전북 현대를 상대로 2-1 승리를 챙기며 기세가 한껏 오른 모습이었다.다만 이런 좋은 결과와는 별개로 대전은 매 경기 선제 실점을 내주는 습관이 이어졌다. 최근 공식전 8경기에서 무려 6번(울산·제주·안양·포항·인천·전북)이나 먼저 골망이 흔들렸다.이번 경기에서도 마찬가지였다. 전반에는 강력한 압박 체계를 구축해 분위기를 주도하는 듯했으나 후반 시작과 함께 집중력이 무너지며 얌펨에게 선제골을 내줬다.곧바로 디오고의 동점 골이 나오며 안도의 한숨을 돌렸으나 이번 경기에서도 선제 실점이 나왔다는 지점은 반드시 대전이 집고 넘어가야만 한다.선제 실점이 나온 6경기에서 3차례 역전승을 거둔 점은 분명 대전의 강한 뒷심을 보여주는 대목이다. 하지만 반대로 보면 매번 불필요하게 어려운 상황을 자초하고 있다는 의미다.경기 주도권을 잡고도 먼저 실점하면 준비한 경기 운영은 흔들릴 수밖에 없다. 동점을 만들기 위해 공격에 더 많은 숫자를 배치해야 하고, 자연스럽게 수비 뒷 공간을 노출하는 위험도 커진다.실제 이번 경기 역시 대전은 전반 흐름을 주도하고도 후반 시작과 함께 실점하며 다시 추격하는 상황에 놓이기도 했다. 불필요하게 라인을 올린 가운데 유효 슈팅을 허용했고, 이준서 골키퍼의 선방이 없었다면 순식간에 무너질 수 있는 분위기가 나올 수 있었다.K리그에서는 강한 뒷심을 앞세워 이를 뒤집는 장면을 여러 차례 만들었지만, 챔피언스리그에서는 이야기가 달라질 수 있다. 강력한 스쿼드를 보유한 동아시아 정상급 팀들을 상대로 매번 선제 실점을 허용한 뒤 결과를 되돌리는 것은 절대 쉽지 않고, 이번 경기 역시 마찬가지였다.결과적으로 더 높은 곳을 바라보는 대전이라면 반복되는 선제 실점 만큼은 반드시 짚고 넘어가야 한다. '먼저 맞고 뒤집는 축구'가 계속 통할 것이라는 보장은 없기 때문이다.한편, 대전 황선홍 감독은 경기 후 "양 팀 다 좋은 경기를 했다고 생각하고, 승리하지 못해서 아쉽다"라며 "우리 선수들이 열심히 잘해줬고, 먼 곳까지 원정 와주신 팬분들께 감사하다. 좋은 기회에서 득점을 하지 못해 아쉽고, 이를 뒤로 하고 앞으로 준비해야 할 것 같다"라고 총평했다.대전은 국내로 귀국해 오는 18일 홈에서 광주FC와 K리그1 32라운드를 치른다.