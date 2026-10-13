전라남도·서울특별시청 A, 파라컬링리그 결승 진출

컬링한스푼

서울특별시청 A팀. 선수들과 감독·코치진이 대화하고 있다.다른 준결승은 예선 2위 창원시청 YG와 3위 서울특별시청 A의 대결이었다. 전체 예선 승패와 승점이 같았던 두 팀이 결승 진출권을 놓고 다시 만났고, 이번에는 서울특별시청 A가 앞섰다.서울특별시청 A는 1차전에서 10-6으로 승리했다. 네 점 차로 첫 경기를 가져오며 결승 진출에 필요한 두 번의 승리 가운데 하나를 먼저 확보했다. 이어 열린 2차전에서는 6-5로 이겨 시리즈를 마무리했다. 첫 경기보다 점수 차가 줄어든 승부에서도 한 점 차 승리를 거두며 3차전으로 향하지 않고 결승행을 확정했다.서울특별시청 A 역시 마지막 예선에서 선두와의 격차를 지운 팀이다. 1·2차 예선 합산 13승 5패, 승점 39점에서 출발해 3차 예선에서 3승 2패를 기록했다. 승점 9점을 보태면서 전라남도, 창원시청 YG와 함께 누적 승점 48점에 도달했다.승자승에서는 동률 세 팀 가운데 3위였지만, 준결승에서는 자신보다 한 순위 높았던 창원시청 YG를 두 차례 꺾었다. 예선 순위와 별개로 다선승제에서 필요한 승리를 확보하며 우승 경쟁을 이어가게 됐다.창원시청 YG는 앞선 두 차례 예선까지 15승 3패, 승점 45점으로 선두를 달렸다. 그러나 마지막 예선에서 1승 4패를 기록해 전라남도와 서울특별시청 A의 추격을 허용했다. 승자승에 따라 예선 2위를 차지한 뒤 준결승에 나섰지만, 서울특별시청 A에 연패하며 결승 진출을 놓쳤다.결승에서는 전라남도와 서울특별시청 A가 5판 3선승제로 우승팀을 가린다. 준결승에서 두 번의 승리가 필요했다면, 결승에서는 같은 상대에게 세 번 이겨야 정상에 설 수 있다.첫 경기는 14일 오후 3시로 예정돼 있다. 이어 15일 오전 10시에 2차전, 같은 날 오후 3시에 3차전을 치른다. 한 팀이 첫 세 경기에 모두 이기면 15일 우승팀이 결정된다. 두 팀이 승리를 나눠 가지면 시리즈는 16일까지 이어진다.4차전이 필요한 경우에는 16일 오전 10시에 열린다. 네 경기까지 양 팀이 2승씩 기록하면 같은 날 오후 3시 5차전에서 최종 승자를 가린다. 두 팀 모두 준결승을 첫날 마친 만큼, 이제 결승 상대와의 연속 대결에 집중하게 됐다.이번 리그는 대한장애인컬링협회가 주최·주관하며, 세 차례 예선을 거쳐 플레이오프 진출팀을 추렸다. 12개 팀으로 출발한 1차 예선에서 8개 팀이 살아남았고, 2차 예선을 통과한 6개 팀이 마지막 예선을 치렀다. 전체 예선을 마친 팀들은 각각 23경기의 누적 승점으로 순위를 결정했다.그 경쟁을 통과한 네 팀 가운데 이제 두 팀만 우승 도전을 이어간다. 승자승으로 예선 선두에 오른 전라남도와 예선 2위 팀을 꺾은 서울특별시청 A다. 두 경기 연속 무실점 승리와 한 점 차 승리로 각각 결승행을 확정한 두 팀의 마지막 승부는 14일 오후 3시 시작된다.2026 ㈜하이코어배 코리아파라컬링리그 휠체어믹스더블컬링의 경기는 유튜브 '컬링한스푼' 채널을 통해 시청할 수 있다.