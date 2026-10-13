홈런 대신 번트 택한 박재현... 김도영과 KIA 빛냈다

케이비리포트

KIA 박재현의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)함께 '수달 브라더스'를 이루고 있는 김도영과의 호흡도 빼놓을 수 없다. 지난 5일 잠실 LG전에서도 박재현이 9회 안타로 출루한 뒤 김도영의 역전 3점 홈런이 터졌다. 일주일 만에 비슷한 장면이 반복된 셈이다. 2번 박재현이 기회를 만들고 3번 김도영이 해결하는 공격 방식은 KIA 타선의 새로운 무기로 자리 잡았다.향후 개선할 지점은 명확하다. 올시즌 박재현의 출루율 0.332는 시즌 타율에 비해 높지 않고 볼넷을 29개 고르는 동안 삼진을 108개나 당했다. 적극적인 타격으로 성적을 냈지만 상대 투수들의 공략이 정교해질 내년에는 선구안 개선이 절실하다. 타격 기복을 줄이기 위해서는 유인구에 대한 대처 능력을 높여 출루율을 높여야 한다.다만 외야 수비에서는 성장 가능성을 보이고 있다. 프로 입단 후 외야수로 전향했지만 경기 출장을 거듭할 수록 타구 판단과 수비 안정감이 향상됐다. 타격과 주루에 수비까지 뒷받침된다면 KIA 외야진의 붙박이 주전으로 잡을 수 있다.