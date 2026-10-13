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홈런 대신 번트 택한 박재현... 김도영과 KIA 빛냈다

홈런 대신 번트 택한 박재현... 김도영과 KIA 빛냈다

[KBO리그] 2년차에 19홈런·21도루 기록한 KIA 박재현, 20-20 도전 대신 기습번트로 준PO 직행 견인

케이비리포트(kbreportcom)
26.10.13 17:54최종업데이트26.10.13 17:54
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시즌 최종전에서 19호 홈런을 기록한 KIA 박재현
시즌 최종전에서 19호 홈런을 기록한 KIA 박재현KIA 타이거즈

홈런 하나면 생애 첫 20홈런-20도루였다. 하지만 KIA 타이거즈 2년차 외야수 박재현은 마지막 타석에서 방망이를 짧게 잡았다. 자신의 기록 달성보다 팀의 승리가 중요했기 때문이다. 12일 LG 트윈스와의 정규시즌 최종전 8회말에 나온 기습번트 하나가 2026시즌 최종 3위를 결정짓는 시발점이 됐다.

이날 박재현은 1회말 첫 타석에서 LG 선발 임찬규를 상대로 선제 솔로홈런을 터뜨렸다. 시즌 19호 홈런이었다. 이미 21도루를 기록한 만큼 홈런 하나만 추가하면 데뷔 첫 20-20 달성이 가능했다. 5회말에는 고우석을 상대로 좌측 폴대를 살짝 벗어나는 대형 파울 타구까지 날렸다.

하지만 2-2로 팽팽히 맞선 8회말, 박재현의 선택은 달랐다. 선두타자로 나선 박재현은 LG 왼손 불펜 존 케네디의 초구를 3루 쪽 기습번트로 연결했다. 절묘한 번트 후 전력 질주한 박재현은 1루에서 살아남았고 이어진 김도영의 역전 2점 홈런 때 결승 득점을 올렸다. 결국 KIA는 4-2로 승리하며 3위를 확정, 준플레이오프에 직행했다.

8회말 기습번트 안타로 출루한 박재현
8회말 기습번트 안타로 출루한 박재현KIA 타이거즈

김도영은 시즌 최종 45호 홈런으로 kt 힐리어드를 제치고 단독 홈런왕과 개인 통산 100홈런을 동시에 달성했다. 그리고 그 장면 앞에는 개인 기록을 내려놓고 출루를 택한 '씬스틸러' 박재현이 있었다. 결승 홈런을 터뜨린 경기의 주인공은 김도영이었지만 승리의 발판을 놓은 것은 박재현이었다.

사실 박재현의 올시즌 활약 자체가 놀라운 사건이다. 개막 당시만 해도 백업 외야수로 기용될 것으로 보였던 박재현은 시즌 초반 찾아온 기회를 놓치지 않았다. 5월말까지 3할대 타율을 유지하며 주전 자리를 꿰찬 박재현은 정규시즌 132경기에서 타율 0.293 151안타 19홈런 21도루 OPS 0.802 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.01을 기록했다. 득점권에서도 0.342로 집중력을 보였다.

특히 주목할 부분은 공격 루트의 다양성이다. 박재현은 적극적인 주루와 기습번트로 상대 수비를 흔들면서도 언제든 홈런을 노릴 수 있는 장타력까지 겸비했다. 지난해 반복된 햄스트링 부상 이후 김도영의 주루를 제한하고 있는 KIA로서는 박재현을 기점으로 다시 발야구를 펼치고 있다.

KIA 박재현의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
KIA 박재현의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

함께 '수달 브라더스'를 이루고 있는 김도영과의 호흡도 빼놓을 수 없다. 지난 5일 잠실 LG전에서도 박재현이 9회 안타로 출루한 뒤 김도영의 역전 3점 홈런이 터졌다. 일주일 만에 비슷한 장면이 반복된 셈이다. 2번 박재현이 기회를 만들고 3번 김도영이 해결하는 공격 방식은 KIA 타선의 새로운 무기로 자리 잡았다.

향후 개선할 지점은 명확하다. 올시즌 박재현의 출루율 0.332는 시즌 타율에 비해 높지 않고 볼넷을 29개 고르는 동안 삼진을 108개나 당했다. 적극적인 타격으로 성적을 냈지만 상대 투수들의 공략이 정교해질 내년에는 선구안 개선이 절실하다. 타격 기복을 줄이기 위해서는 유인구에 대한 대처 능력을 높여 출루율을 높여야 한다.

다만 외야 수비에서는 성장 가능성을 보이고 있다. 프로 입단 후 외야수로 전향했지만 경기 출장을 거듭할 수록 타구 판단과 수비 안정감이 향상됐다. 타격과 주루에 수비까지 뒷받침된다면 KIA 외야진의 붙박이 주전으로 잡을 수 있다.

공수주에서 활발한 플레이를 펼치는 박재현
공수주에서 활발한 플레이를 펼치는 박재현KIA 타이거즈

당장의 무대는 가을야구다. KIA는 오는 17일 광주 챔피언스필드에서 준플레이오프(5전 3선승제) 1차전을 치른다. 정규시즌 막판 LG와의 치열한 3위 경쟁을 경험한 박재현이 생애 첫 가을야구에서도 과감한 주루와 출루 능력을 발휘한다면 KIA 타선의 공격력은 배가될 수 있다.

올시즌 박재현은 20세의 나이에 19홈런과 21도루를 기록했다. 20-20 기록 도전을 포기하고 번트로 팀 승리를 선택한 최종전은 박재현이 개인 기록보다 팀 승리를 우선하는 선수임을 증명했다. 아시안게임 금메달에 이어 팀의 준플레이오프 직행에 기여한 박재현의 발끝이 포스트시즌에서 어디까지 도달할 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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