홈런 대신 번트 택한 박재현... 김도영과 KIA 빛냈다

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시즌 최종전에서 19호 홈런을 기록한 KIA 박재현KIA 타이거즈
홈런 하나면 생애 첫 20홈런-20도루였다. 하지만 KIA 타이거즈 2년차 외야수 박재현은 마지막 타석에서 방망이를 짧게 잡았다. 자신의 기록 달성보다 팀의 승리가 중요했기 때문이다. 12일 LG 트윈스와의 정규시즌 최종전 8회말에 나온 기습번트 하나가 2026시즌 최종 3위를 결정짓는 시발점이 됐다.
이날 박재현은 1회말 첫 타석에서 LG 선발 임찬규를 상대로 선제 솔로홈런을 터뜨렸다. 시즌 19호 홈런이었다. 이미 21도루를 기록한 만큼 홈런 하나만 추가하면 데뷔 첫 20-20 달성이 가능했다. 5회말에는 고우석을 상대로 좌측 폴대를 살짝 벗어나는 대형 파울 타구까지 날렸다.
하지만 2-2로 팽팽히 맞선 8회말, 박재현의 선택은 달랐다. 선두타자로 나선 박재현은 LG 왼손 불펜 존 케네디의 초구를 3루 쪽 기습번트로 연결했다. 절묘한 번트 후 전력 질주한 박재현은 1루에서 살아남았고 이어진 김도영의 역전 2점 홈런 때 결승 득점을 올렸다. 결국 KIA는 4-2로 승리하며 3위를 확정, 준플레이오프에 직행했다.