케이터링 트럭 타고 사라진 대통령, 미끼가 된 취재단

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
2026년 7월 6일 밤, 미국 앤드루스 공군기지. 도널드 트럼프 대통령이 나토 정상회의 참석을 위해 튀르키예로 떠난다. 그가 탑승한 것은 카타르가 선물한 4억 달러짜리 새 '에어포스 원'이었다. 트럼프가 직접 자랑했듯 가히 세상에서 가장 호화로운 비행기라 할 만하다. 하지만 진짜 반전은 귀국길에 벌어졌다.
공동 취재단은 기자와 사진기자 등 12~13명으로 구성된 그룹으로, 대통령을 따라다니며 에어포스 원에도 탑승한다. 이들은 대통령의 일거수일투족을 카메라에 담아 대중의 눈과 귀 역할을 수행한다. 하지만 이번 나토 정상회의 일정의 귀국길에서 이들은 자신도 모르게 '미끼'로 전락했다. 도대체 무슨 일이 벌어진 걸까?
비밀경호국은 대통령의 안전을 위해 무엇이든 한다. 그들 표현대로라면 자신들을 '악당처럼' 생각한다. 나토 정상회의 기간 대통령에게 암살 위협이 닥칠 수 있다는 첩보를 입수하자, 영화에 나올 법한 작전을 실행에 옮겼다. 이른바 '미끼 전용기' 작전이다. 많은 이들이 감쪽같이 속았다.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 시리즈 '다큐 지금'의 세 번째 작품 <미끼 전용기>는 얼마 전 실제로 벌어진 사건의 전말을 들여다보고 압축적으로 전한다. 대통령의 안전을 위해 타인을 미끼로 썼다는 말일까? 얼핏 들어도 이게 말이 되는 일인가 싶다.
케이터링 트럭으로 감쪽같이 사라진 트럼프