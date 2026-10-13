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김형욱의 넷플릭스 오리지널 리뷰 케이터링 트럭 타고 사라진 대통령, 미끼가 된 취재단

케이터링 트럭 타고 사라진 대통령, 미끼가 된 취재단

[넷플릭스 오리지널 리뷰] <다큐 지금: 미끼 전용기>

김형욱(singenv)
26.10.13 16:13최종업데이트26.10.13 16:13
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

2026년 7월 6일 밤, 미국 앤드루스 공군기지. 도널드 트럼프 대통령이 나토 정상회의 참석을 위해 튀르키예로 떠난다. 그가 탑승한 것은 카타르가 선물한 4억 달러짜리 새 '에어포스 원'이었다. 트럼프가 직접 자랑했듯 가히 세상에서 가장 호화로운 비행기라 할 만하다. 하지만 진짜 반전은 귀국길에 벌어졌다.

공동 취재단은 기자와 사진기자 등 12~13명으로 구성된 그룹으로, 대통령을 따라다니며 에어포스 원에도 탑승한다. 이들은 대통령의 일거수일투족을 카메라에 담아 대중의 눈과 귀 역할을 수행한다. 하지만 이번 나토 정상회의 일정의 귀국길에서 이들은 자신도 모르게 '미끼'로 전락했다. 도대체 무슨 일이 벌어진 걸까?

비밀경호국은 대통령의 안전을 위해 무엇이든 한다. 그들 표현대로라면 자신들을 '악당처럼' 생각한다. 나토 정상회의 기간 대통령에게 암살 위협이 닥칠 수 있다는 첩보를 입수하자, 영화에 나올 법한 작전을 실행에 옮겼다. 이른바 '미끼 전용기' 작전이다. 많은 이들이 감쪽같이 속았다.

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 시리즈 '다큐 지금'의 세 번째 작품 <미끼 전용기>는 얼마 전 실제로 벌어진 사건의 전말을 들여다보고 압축적으로 전한다. 대통령의 안전을 위해 타인을 미끼로 썼다는 말일까? 얼핏 들어도 이게 말이 되는 일인가 싶다.

케이터링 트럭으로 감쪽같이 사라진 트럼프

넷플릭스 오리지널 컬렉션 '다큐 지금' <미끼 전용기>의 한 장면.
넷플릭스 오리지널 컬렉션 '다큐 지금' <미끼 전용기>의 한 장면.넷플릭스

출발 다음 날인 지난 7월 7일, 튀르키예 앙카라에서 나토 정상회의가 시작되었다. 트럼프는 나토 동맹국들과 불편한 관계를 이어 왔다. 이란과의 전쟁 국면에서 동맹국들이 미국을 전적으로 돕지 않는다고 여겼기 때문이다. 더구나 이란은 수년간 트럼프를 겨냥한 암살 위협을 해 왔다. 그런데 그는 이란과 국경을 맞댄 튀르키예로 향했다.

나토 정상회의가 끝나갈 무렵, 트럼프는 귀국길에 새 에어포스 원 대신 구형 전용기를 이용하겠다고 밝혔다. 공식적으로는 영국에 주둔한 미군 장병들이 새 비행기를 둘러볼 수 있게 하려는 조치였고, 구형 전용기를 타는 이유로는 '옛날 생각이 나서'라는 설명을 내놓았다. 그러나 실제로는 이란의 위협을 피하기 위한 비밀 작전이 진행 중이었다.

7월 8일, 튀르키예에서 영국으로 향하는 귀국길에 꺼림칙한 장면이 이어졌다. 트럼프는 카메라 앞에서 구형 전용기에 탑승했지만, 얼마 지나지 않아 케이터링 트럭을 통해 몰래 빠져나와 제3의 비행기인 C-32A 수송기로 옮겨 갔다. 피트 헤그세스 국방장관도 이 비행기에 따로 탑승했다. 한편 취재단은 대통령과 같은 비행기에 타고 있다고 믿은 채 창문 덮개를 내리라는 지시까지 받았다. 영국에 도착한 트럼프는 다시 모습을 드러낸 뒤 새 에어포스 원에 올라 미국으로 향했다.

과거에도 대통령의 이동을 감추기 위한 기만책이 사용된 적이 있다. 2000년 빌 클린턴 대통령은 파키스탄 방문 당시 미끼 비행기를 활용했고, 조지 W. 부시 대통령도 2003년 추수감사절에 극비리에 이라크를 방문했다. 물론 이런 기만책이나 비공개 이동이 자주 일어나는 것은 아니지만, 비밀경호국은 필요하다고 판단하면 대담한 작전도 감행할 수 있다.

'미끼 전용기' 작전의 전말은 이렇다. 7월 8일 튀르키예에서 출발할 때 트럼프는 구형 전용기에 탑승한 모습을 공개했지만, 곧바로 케이터링 트럭을 이용해 몰래 빠져나와 C-32A 수송기로 옮겨 탔다. 그사이 구형 에어포스 원에는 취재단과 일부 백악관 관계자들이 탑승했다. 대통령의 행방을 감춘 채 이들을 태운 비행기가 영국으로 향한 것이다.

그렇게 구형 에어포스 원은 미끼가 되었고, 트럼프는 이란의 위협을 피해 영국으로 이동할 수 있었다. 이 작전을 두고 찬반 여론이 팽팽하게 맞섰다. '미국 대통령으로서 위협이 닥치면 피하는 게 당연하다'는 반응과 '어떻게 민간 취재단을 미끼로 쓸 수 있느냐'는 비판이 엇갈렸다.

대통령의 안전과 언론의 알권리 사이

넷플릭스 오리지널 컬렉션 '다큐 지금' <미끼 전용기>의 한 장면.
넷플릭스 오리지널 컬렉션 '다큐 지금' <미끼 전용기>의 한 장면.넷플릭스

언론인들, 즉 취재단의 반응은 대체로 비슷하면서도 중요한 지점에서 달랐다. 이들은 취재를 위해 산전수전 다 겪으며 목숨을 건 위험천만한 현장을 누벼 왔다. 그러니 사전에 자신들이 '미끼 역할'을 맡게 된다는 사실을 알았더라도 취재에 응했을 것이라는 입장이다. 하지만 이번 사건에서 그들은 완벽하게 기만당했다.

나아가 이들은 사건이 알려진 것보다 더 심각하다고 본다. 이런 일에서조차 진실을 숨기려 한다면, 또 무엇을 감추고 있을지 알 수 없기 때문이다. 미국과 미국 대통령을 둘러싼 여러 의혹을 모두 단순한 음모론으로 치부하기는 어렵다는 사실을, 정작 언론인들 스스로 말하고 있는 셈이다.

이 사건은 하나의 상징이 되었다. 이란과의 전쟁이 백악관이 원치 않았거나 예상하지 못한 방향으로 흘러가고 있음을 보여 주기 때문이다. 이란의 위협을 피해 케이터링 트럭에 몸을 싣는 장면은 힘을 과시하지도, 상황을 완벽하게 통제하고 있음을 보여 주지도 못한다. 오히려 대통령이 위협 앞에서 얼마나 민감해졌는지 드러낸다. 물론 백악관도 그 역설을 모르지 않았을 것이다.

넷플릭스 오리지널 컬렉션 '다큐 지금' <미끼 전용기> 포스터.
넷플릭스 오리지널 컬렉션 '다큐 지금' <미끼 전용기> 포스터.넷플릭스


덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
다큐지금 미끼전용기 도널드트럼프 케이터링트럭 기자단

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