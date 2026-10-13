케이터링 트럭 타고 사라진 대통령, 미끼가 된 취재단

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넷플릭스 오리지널 컬렉션 '다큐 지금' <미끼 전용기>의 한 장면.출발 다음 날인 지난 7월 7일, 튀르키예 앙카라에서 나토 정상회의가 시작되었다. 트럼프는 나토 동맹국들과 불편한 관계를 이어 왔다. 이란과의 전쟁 국면에서 동맹국들이 미국을 전적으로 돕지 않는다고 여겼기 때문이다. 더구나 이란은 수년간 트럼프를 겨냥한 암살 위협을 해 왔다. 그런데 그는 이란과 국경을 맞댄 튀르키예로 향했다.나토 정상회의가 끝나갈 무렵, 트럼프는 귀국길에 새 에어포스 원 대신 구형 전용기를 이용하겠다고 밝혔다. 공식적으로는 영국에 주둔한 미군 장병들이 새 비행기를 둘러볼 수 있게 하려는 조치였고, 구형 전용기를 타는 이유로는 '옛날 생각이 나서'라는 설명을 내놓았다. 그러나 실제로는 이란의 위협을 피하기 위한 비밀 작전이 진행 중이었다.7월 8일, 튀르키예에서 영국으로 향하는 귀국길에 꺼림칙한 장면이 이어졌다. 트럼프는 카메라 앞에서 구형 전용기에 탑승했지만, 얼마 지나지 않아 케이터링 트럭을 통해 몰래 빠져나와 제3의 비행기인 C-32A 수송기로 옮겨 갔다. 피트 헤그세스 국방장관도 이 비행기에 따로 탑승했다. 한편 취재단은 대통령과 같은 비행기에 타고 있다고 믿은 채 창문 덮개를 내리라는 지시까지 받았다. 영국에 도착한 트럼프는 다시 모습을 드러낸 뒤 새 에어포스 원에 올라 미국으로 향했다.과거에도 대통령의 이동을 감추기 위한 기만책이 사용된 적이 있다. 2000년 빌 클린턴 대통령은 파키스탄 방문 당시 미끼 비행기를 활용했고, 조지 W. 부시 대통령도 2003년 추수감사절에 극비리에 이라크를 방문했다. 물론 이런 기만책이나 비공개 이동이 자주 일어나는 것은 아니지만, 비밀경호국은 필요하다고 판단하면 대담한 작전도 감행할 수 있다.'미끼 전용기' 작전의 전말은 이렇다. 7월 8일 튀르키예에서 출발할 때 트럼프는 구형 전용기에 탑승한 모습을 공개했지만, 곧바로 케이터링 트럭을 이용해 몰래 빠져나와 C-32A 수송기로 옮겨 탔다. 그사이 구형 에어포스 원에는 취재단과 일부 백악관 관계자들이 탑승했다. 대통령의 행방을 감춘 채 이들을 태운 비행기가 영국으로 향한 것이다.그렇게 구형 에어포스 원은 미끼가 되었고, 트럼프는 이란의 위협을 피해 영국으로 이동할 수 있었다. 이 작전을 두고 찬반 여론이 팽팽하게 맞섰다. '미국 대통령으로서 위협이 닥치면 피하는 게 당연하다'는 반응과 '어떻게 민간 취재단을 미끼로 쓸 수 있느냐'는 비판이 엇갈렸다.