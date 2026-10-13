아이들에 대한 사랑이 놓쳐버린 것들

▲제31회 부산국제영화제 아이콘 상영작 <피오르> 부산국제영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)



크리스티안 문쥬 감독의 영화에서 인간의 신념은 언제나 그것을 실천하는 과정에서 시험대에 오른다. <4개월, 3주... 그리고 2일>(2007)은 낙태를 금지한 국가의 법이 여성들을 어떤 위험에 빠뜨리는지 보여주었고, <엘리자의 내일>(2016)은 딸의 미래를 위해 부정한 방법마저 정당화하려는 아버지의 도덕적 모순을 그렸다. 이처럼 감독은 옳다고 믿는 가치가 언제나 올바른 결과로 이어지는 것은 아니라는 사실에 관심을 기울여 왔다. 신작 <피오르>에서는 그 질문을 개인의 자유와 인권, 복지제도를 중요하게 여기는 노르웨이 사회로 옮겨온다.



루마니아 출신의 미하이(세바스티안 스탠 분)는 노르웨이인 아내 리스베트(레나테 레인스베 분), 다섯 자녀와 함께 노르웨이의 작은 마을로 이주한다. 독실한 기독교 신자인 부부는 성경의 가르침을 바탕으로 자녀들을 엄격하게 양육하며, 스마트폰과 대중문화의 접근조차 제한한다.



하지만 첫째 딸 엘리아(바네사 체반 분)의 몸에서 멍이 발견되고, 담임교사가 아동 학대를 의심해 신고하면서 가족의 삶은 완전히 달라진다. 조사 과정에서 아이들은 부모에게 신체적 처벌을 받은 경험이 있다고 말하고, 결국 다섯 아이는 부모와 분리된다. 미하이와 리스베트는 자신들의 양육 방식이 학대라고 불릴 정도의 폭력은 아니었다고 주장하지만, 이를 받아들이지 않는 기관과 오랜 법적 갈등을 시작하게 된다.



보이지 않는 폭력, 엇갈리는 판단



영화는 내내 이들 가정 내부에 엄격한 규율이 존재한다는 사실은 보여주지만, 부모가 아이들에게 심각한 폭력을 행사하는 장면은 직접적으로 드러내지 않는다. 그런데 사건이 충분히 파악되기도 전에 아동 보호국은 아이들을 부모로부터 분리한다. 폭력이 의심되는 아동 문제에서는 근거나 동의 없이도 조치를 취할 수 있다는 것이 그들의 주장이다.



관객이 이해하는 장면과 극 중 기관이 내린 판단 사이에 설명되지 않는 거리가 발생하게 되는 지점이다. 이러한 구조는 부모가 느끼는 당혹감과 억울함을 관객 또한 경험하게 만든다. 자신들에게 익숙했던 일상이 어느 순간 범죄의 혐의로 받아들여지고, 이를 충분히 해명하기도 전에 가족이 해체되는 상황이다.



하지만 관객이 폭력을 보지 못했다는 사실이 폭력을 부정할 수 있는 증거가 될 수 있는 것은 아니다. 미하이 부부는 일부 신체적 접촉이 있었다는 사실 자체를 부정하지는 못한다. 다만 훈육을 위한 가벼운 체벌과 위험한 상황에서의 반사적인 접촉은 아동 학대와 차이가 있다고 생각할 뿐이다. 반면 조사기관은 부모가 아이에게 물리적인 힘을 가했다는 사실만을 중요하게 받아들인다.



결국 갈등은 폭력이 있었는지에 관한 문제를 넘어, 동일한 행동을 어떤 기준으로 판단해야 하는가 하는 질문으로 이어진다. 물론 문화적 차이나 종교적 신념이 체벌을 정당화할 수는 없다. 그러나 특정한 양육 방식에 문제가 있다는 판단과 어떤 동의도 없이 부모로부터 아이들을 분리하는 행위 역시 동일한 시선으로 바라보기는 어렵다.



아이들의 진술을 받아들이는 과정에도 이러한 문제는 존재한다. 집안에서 이루어지는 점수제와 신체에 대한 물리적 처벌에 관한 질문을 받은 아이들은 자신들의 경험을 별다른 경계 없이 설명한다. 그 대답은 조사기관을 거치면서 부모의 학대를 뒷받침하는 정보가 된다. 아동 학대 사건에서 아이의 진술이 중요하게 존중되어야 하는 건 사실. 하지만 해당 진술이 나오게 된 상황과 구체적인 행동의 정도 등의 모든 정황적 사실을 통합적으로 검토해야 한다.



특히 실제로 하지 않은 일이라면 일부 잘못된 진술 또한 걱정할 필요가 없는 게 아니냐는 경찰의 태도는 의혹을 받는 사람에게 사실상 결백을 입증할 기회를 빼앗는 것처럼 보인다. 아동을 보호하기 위해 국가가 개입해야 할 책임과 그 과정에서의 어떤 행위도 모두 정당하다는 태도는 구별되어야 하는 게 아니었을까.



두 가정이 보여주는 좋은 부모의 기준



한편, 영화는 미하이 가족과 이웃에 사는 미아(리사 칼레헤드 분), 맛스(마르쿠스 퇸세트 분)의 가정을 대비시킨다. 학교 교장인 맛스와 그의 아내 미아는 자녀에게 신체적인 처벌을 가해서는 안 된다고 믿는다. 그러나 그들의 가정 역시 이상적인 모습은 아니다. 감정이 격해지면 자녀에게 고성을 지르기도 하고, 딸 노라(헨리케 룬드올센 분)가 자해한 흔적을 발견하고도 그 문제를 깊이 살피지 않는 모습이 등장한다. 아이에게 손을 대지 않는다는 사실만으로 그 아이의 정서적인 고통까지 충분히 이해하고 있다고 말하기는 어려운 셈이다.



그렇다고 노라의 자해를 부모의 무관심 때문이라고 단정하거나, 미하이 부부의 체벌로 의심되는 행위를 정당화하는 근거로 삼을 수는 없다. 오히려 두 가정의 모습은 사회가 아이들의 고통을 발견하고 판단하는 기준이 얼마나 불완전할 수 있는지 돌아보게 만든다.



신체적 처벌은 비교적 명확하게 규정하고 조사할 수 있지만, 아이가 느끼는 외로움이나 부모와의 정서적인 단절은 쉽게 드러나지 않는다. 감독은 두 가정 가운데 어느 쪽이 더 좋은 부모인지를 결정하기보다, 그러한 판단을 내리는 데 사용되는 기준이 과연 아이들의 실제 경험을 충분히 설명할 수 있는지 질문하고자 한다.



이러한 대비는 미아가 미하이 가족의 변호를 맡으면서 새로운 의미를 갖는다. 미아는 체벌에 반대하며, 미하이 부부의 보수적인 종교적 신념에도 동의하지 않는다. 하지만 아이들을 가족으로부터 분리하는 조치가 과도할 수 있다고 판단하고, 그들이 공정한 법적 절차를 거칠 수 있도록 돕는다. 상대방의 가치관에 동의하는 것과 그 사람의 권리를 존중하는 일이 반드시 같지는 않다는 사실을 보여주는 행동이다.



잘못을 인정하는 일과 가족을 되찾는 일



법적 절차가 진행되는 동안 미하이와 리스베트는 자신들의 신체적 처벌이 법률상 학대에 해당할 수 있다는 사실을 일정 부분 받아들인다. 그것이 자신들의 모든 행동이 잘못이었다고 생각하게 되었다는 뜻은 아니다. 두 사람은 아이들을 하루라도 빨리 데려오기를 원하며, 이를 위해 법적 절차에서 요구하는 조건을 수용한다. 동시에 자신들의 의도와는 별개로 엄격한 기준에서는 학대라고 볼 수도 있다는 판단이 함께 작용한다. 그들의 인정은 전적인 도덕적 승복이라기보다 자녀를 되찾으려는 절박함과 법적 현실을 받아들이는 과정에 가깝다.



그렇게 부부는 아이들을 다시 데려올 수 있게 되지만, 미하이는 노르웨이를 떠나기로 결정한다. 새로운 삶을 위해 선택했던 이민이 국가기관과의 갈등을 거쳐 또 다른 이주로 이어진다. 또 하나의 문제가 있다. 가족을 지키려는 부모의 선택은 충분히 이해할 수 있지만, 그 결정이 가족 구성원 모두에게 같은 의미를 갖는 것은 아니라는 점 때문이다. 특히 엘리아에게 노르웨이를 떠나는 일은 새롭게 형성한 관계와 자신의 일상을 잃는 사건이기도 하다. 그는 이곳에서 노라와 가까워지며 부모가 가르쳐온 세계와 다른 삶을 경험하고 있었다.



하지만 미하이 부부는 이주를 결정하는 과정에서 엘리아의 의견을 배제한다. 아직 혐의를 완전히 벗지 못한 것에 대한 국가의 감시 때문이다. 그만큼 빠른 결정이 필요했다. 다만 아이들을 되찾기 위해 노력했던 이들이 또다시 아이들의 미래에 관한 중요한 결정을 자신들만의 판단으로 내리는 것이다. 부모와 국가기관은 서로 다른 이유로 아이들을 보호하려 했지만, 그 과정에서 아이들이 스스로 원하는 삶은 얼마나 존중받았는지 돌아보게 된다.



어른들은 건너지 못한 자리



엘리아와 노라의 관계는 어른들이 보여주는 갈등과 다른 방향으로 발전한다. 엄격한 종교적 규율 속에서 성장한 엘리아와 상대적으로 자유로운 환경에서 자란 노라는 서로의 생활 방식을 낯설게 여기지만, 이를 이유로 상대방을 배척하지는 않는다. 도리어 서로에게 호기심을 느끼고 가까워지면서 자신이 알고 있던 세계 밖의 가능성을 발견한다. 하지만 두 사람이 서로의 세계를 이해하게 될 즈음, 그 관계는 어른들이 내린 결정에 의해 단절된다.



부모에게는 자녀를 되찾는 일이 가장 중요했지만, 엘리아에게는 그곳에서 이어가고 싶은 삶이 있었던 것 같다. 영화 내내 부모와 국가기관은 아이들에게 무엇이 올바른 삶인지 판단하고, 그들을 보호하기 위한 결정을 내려왔다. 정작 당사자인 그들이 무엇을 원하는지에 대해서는 충분히 묻지도 않은 채 말이다.



어른의 사정과 아이들의 마음은 완전히 반대쪽에 서게 된다. 서로의 신념을 끝내 받아들이지 못하는 어른들이 갈등을 겪는 동안 두 소녀는 상대로부터 무언가를 배우고 스스로를 변화시키려는 모습을 보여줬다. 어쩌면 이 영화는 아동 보호의 절차와 결과에 매몰된 국가와 엄격한 양육 방식을 고수했던 부모 가운데 어느 쪽이 더 적절한 태도인지를 묻고자 하는 것이 아닐지도 모른다. 두 소녀가 서로 멀어져가는 영화의 마지막 장면에는 이해하고 받아들였음에도 더 이상 함께할 수 없는 관계가 남겨진다.



칸영화제 황금종려상 수상작.

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