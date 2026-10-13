충북청주 가르시아, 상승세 주역으로 발돋움

어느새 14골로 K리그2 개인 득점 2위에 자리하고 있는 멘데르 가르시아. 후반기 충북 청주의 상승세를 이끄는 주역으로 이름을 날리고 있다.한국프로축구연맹은 13일 공식 채널을 통해 '하나은행 K리그2 2026' 28라운드 베스트11과 팀을 선정했다. 라운드 MVP는 수원 삼성 해결사로 떠오른 루이스가 받은 가운데, 베스트 팀에는 3연승을 질주하며 상승 곡선에 탑승한 후이 퀸타 감독의 충북 청주가 선정됐다.청주는 28라운드 김해운 감독의 성남FC를 상대로 정진우·백성동·가르시아가 연속 득점으로 3-1 완승을 챙기며 베스트 팀다운 결과와 경기력을 보여줬다. 이런 결과 덕분에 베스트11에는 공격 포인트를 올린 반데이라·정진우가 자리했고, 이 선수도 당당히 이름을 올렸다.바로 멘데르 가르시아다. 1998년생으로 콜롬비아 태생인 가르시아는 2017시즌 자국 리그 명문 온세 칼다스를 거쳐 미국 MLS 미네소타 유나이티드에서 활약, 국가대표 공격수 정상빈(세인트루이스)과 호흡을 맞추며 국내 팬들에게 이름을 알리기도 했다.이후 콜롬비아 인디펜디엔테를 거쳐 이번 시즌을 앞두고 청주 유니폼을 입었다. 사실 가르시아가 K리그2로 왔을 때 그에게 관심을 가진 사람들은 그리 많지 않았다. 미국·콜롬비아를 거치며 실력을 입증했으나 이미 리그에는 루이스·에울레르·에드가와 이름값이 높은 같은 자원들이 있었기 때문.하지만, 축구는 이름값으로 하는 것이 아니라는 점을 확실하게 알려줬다. 가르시아는 퀸타 감독의 깊은 신뢰 아래 수원FC와 개막전부터 득점을 터뜨리며 존재감을 보여줬고, 이후 성남·안산·김해·전남을 상대로 골망을 흔들었다.팀이 개막 후 13경기 무승의 늪에 빠졌을 당시에도 제 역할을 다해준 가르시아는 시즌 첫 승리를 거뒀던 15라운드 서울 이랜드전에서 결승 득점을 터뜨리며 포효했고, 이후 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 이후에도 기세를 이어갔다.휴식기 후 가르시아는 대구·용인·김해·수원 삼성·전남·화성·충남 아산을 상대로 골을 터뜨리며 펄펄 날았다. 이번 라운드 성남전에서도 후반 40분 2-1로 팀이 아슬아슬하게 앞서가던 상황에서 머리로 쐐기 득점을 기록, 승점 3을 안겨주는 데 주요한 역할을 해줬다.가르시아는 리그 27경기에 나서 14골 1도움이라는 어마어마한 파괴력을 선보이고 있고, 경기에 미치는 영향력도 상당하다. 특히 그가 터뜨린 14골 중 11골은 경기 승부처에서 나온 득점으로 이를 승점으로 환산하게 되면 청주에 무려 19점을 벌어줬다.178cm로 공격수로서 다소 아쉬운 신체 조건이지만, 중앙은 물론 양 측면까지 소화할 수 있는 멀티성을 갖췄다. 이에 더해 부드러운 드리블을 통한 볼 운반과 페널티 박스 안에서 순간적으로 득점 공간을 찾아가는 능력은 가르시아의 최대 강점 중 하나다.이는 기록으로도 나타난다. 가르시아는 경기당 평균 슈팅이 3.04개(전체 4위)에 달하는데, 유효 슈팅으로 연결되는 횟수는 1.07개(8위)로 상당히 높은 유효 슛 전환율을 보여준다.또 지상 경합 평균 성공은 1.78개(2위)·공중 경합 성공 2.33개(51위)를 기록할 정도로 최전방에서 퀸타 감독이 중요하게 여기는 수비 능력 역시 확실하게 선보이고 있다.앞으로 리그 종료까지 5경기가 남은 시점, 플레이오프 마지노선인 6위 부산 아이파크와 격차는 10점으로 승격을 도전하기에 무리한 상황이지만, 만약 가르시아가 최전방에서 계속 이런 활약을 펼치게 된다면 '기적'은 일어나지 말란 법은 없다.한편, 청주는 오는 17일 대구FC를 상대로 리그 4연승에 도전하게 된다.