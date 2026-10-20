생존 위해 만든 열차, 어느새 열차를 위해 희생되는 인간

▲넷플릭스 시리즈 공식 예고편의 한 장면.
넷플릭스 공식 유튜브 예고편 캡처넷플릭스
넷플릭스 시리즈 <설국열차>(Snowpiercer, 2020~2024, 총 4개 시즌)는 바로 그 불가능한 꿈을 이야기의 한복판에 앉힌다. 얼어붙은 지구 위를 쉬지 않고 달리며 인류 최후의 생존자들을 실어 나르는 열차, 그 심장에 놓인 영원한 엔진이다.
장 마르크 로셰트와 자크 로브의 동명의 프랑스 만화 <설국열차(Le Transperceneige)>에서 출발해 봉준호 감독의 영화(2013)를 거쳐 시리즈로 이어진 작품은 다른 곳에 힘을 싣는다. 영화가 꼬리칸에서 앞칸으로 나아가는 돌파의 서사에 무게를 두었다면, <설국열차> 시리즈는 열차 사회의 통치와 분배, 곧 체제가 작동하는 방식에 더 많은 시간을 쓴다.
한정된 식량과 공간을 누가 어떤 기준으로 나누는지, 생존이라는 명분으로 어디까지 불평등과 폭력이 용인되는지, 체제의 존속과 인간의 존엄이 부딪힐 때 무엇이 먼저 희생되는지를 묻는다. 따라서 작품이 그리는 재앙은 얼어붙은 지구만이 아니라 재앙을 겪고도 옛 세계의 불평등과 지배를 되풀이하는 인간이다.
제조된 위험, 기후 공학이 불러온 빙하기
재앙의 발단은 기후변화다. 지구온난화를 막기 위해 인류는 대기에 냉각 물질 CW-7을 살포한다. 태양복사 일부를 차단하거나 반사해 지구 온도를 낮추려는 기후 공학적 발상이었지만, 인간이 계산한 냉각 범위와 속도는 자연의 복잡성을 감당하지 못했다. CW-7가 예상보다 강력하게 작용하고 지구가 급속히 얼어붙어 대부분의 생명체가 살아갈 수 없는 행성으로 변한다.
바로 이 지점에서 영화의 기후 재앙이 지닌 역설이 드러난다. 인류를 파국으로 몰아넣은 직접적인 계기는 기후변화 자체가 아니라 이를 해결하기 위해 감행한 기술적 개입이었다. 산업문명이 초래한 지구온난화를 또 다른 거대한 기술로 통제하려 했지만, 그 해결책은 더 치명적인 재앙을 불러왔다. 자연을 인간의 계산과 기술로 관리할 수 있다는 근대적 확신이 극단에 이른 결과다.
그렇다고 <설국열차>가 기술 자체를 재앙의 원인으로 단순화하는 것은 아니다. 지구를 얼어붙게 만든 것도 기술이지만, 그 세계에서 마지막 인류의 생존을 가능하게 한 것 역시 기술이기 때문이다.
CW-7이 자연을 통제하려는 인간의 기술적 오만을 상징한다면 영원한 엔진(Eternal Engine)은 자연의 한계를 기술로 돌파해 생존하려는 또 다른 욕망을 보여준다. 파국을 초래한 기술과 파국 이후의 생존을 가능하게 한 기술이 한 작품 안에서 맞물리는 셈이다.