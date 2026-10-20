생존 위해 만든 열차, 어느새 열차를 위해 희생되는 인간

▲넷플릭스 시리즈 공식 예고편의 한 장면. 넷플릭스 공식 유튜브 예고편 캡처 넷플릭스

그렇다고 멜러니를 권력자로만 규정하기는 어렵다. 그의 선택에는 결과에 대한 책임이 늘 따라붙는다. 막스 베버가 구분한 신념윤리와 책임윤리 가운데서는 후자에 가까운 인물이다. 옳은 원칙을 선언하는 데서 그치지 않고 자신의 결정이 공동체에 가져올 결과까지 짊어지려 한다.



다만 책임윤리에는 고유의 위험이 있다. '모두를 살리기 위해서'라는 명분은 잘못 쓰이면 거의 모든 권력 행사를 정당화한다. 멜러니는 바로 그 경계에 서 있다. 그럼에도 윌포드와의 차이는 분명하다. 윌포드는 열차를 영원히 유지하려 하고, 멜러니는 언젠가 인간이 열차에서 내릴 길을 찾는다. 윌포드에게 생존은 열차 안에서 계속 사는 것이지만 멜러니에게 생존은 열차 없이도 살 수 있게 되는 일이다.



꼬리칸의 지도자 안드레이 레이턴(다비드 디그스)은 두 엔지니어와 전혀 다른 자리에서 출발한다. 전직 형사였던 그는 엔진을 설계하지도, 열차 시스템을 만들지도 않았고, 기계보다 사람을 먼저 본다. 꼬리칸 사람들에게 질서는 중립적인 낱말이 아니라 제 자리를 받아들이라는 명령이며 불평등에 복종하라는 요구다.



그래서 레이턴의 저항은 더 많은 음식과 더 나은 공간을 얻는 데서 끝나지 않는다. 그가 문제 삼는 것은 누구는 앞칸에서 풍요를 누리고 누구는 꼬리칸에서 인간 이하의 삶을 견뎌야 하는 구조 자체이며, 그가 내세우는 가치는 인간의 존엄이다. 윌포드에게 승객이 관리의 대상이라면 레이턴에게 사람들은 정치의 주체다.



그러나 권력을 쥐는 순간 레이턴 앞에도 새로운 문제가 놓인다. 저항할 때의 정의와 통치할 때의 정의는 같지 않다. 꼬리칸의 지도자였을 때는 불평등한 질서를 무너뜨리는 것이 목표였지만 공동체 전체를 책임지는 자리에서는 식량과 자원을 나누고 갈등을 조정하며 때로는 공동체를 지키기 위한 강제력까지 결정해야 한다.



벤야민의 은유를 빌리면 혁명은 열차를 더 빨리 몰아가는 기관차가 아니라 질주 자체를 멈춰 세우는 비상 제동장치에 가깝다. 작품이 혁명을 나쁜 지배자를 몰아내고 좋은 지배자를 세우는 일로 그리지 않는 이유도 여기에 있다. 어려운 쪽은 권력자를 바꾸는 일보다 권력이 작동하는 방식을 바꾸는 일이다.



그래서 윌포드와 레이턴의 대립은 선과 악의 대결로 정리되지 않는다. 윌포드는 체제의 영속성을, 멜러니는 생존의 가능성과 변화의 현실성을, 레이턴은 정의와 인간의 존엄을 대표한다. 세 사람의 차이는 서로 양립하기 어려운 세 가지 가치의 충돌이다.



열역학 제2법칙 앞에 선 영원한 엔진



세 사람보다 더 중요한 주인공은 열차 자체이고, 그 한복판의 영원한 엔진이다. 인간은 영원히 움직이는 엔진을 만들었지만 시간이 흐를수록 엔진을 둘러싼 세계는 조금씩 허물어진다. 부품은 닳는데 갈아 끼울 부품은 모자라고, 자원은 줄어들며 열차 안의 생태계는 쉼 없는 관리를 요구한다.



엔진을 고치고 열차를 모는 인간 또한 늙고 병들고 죽는다. 엔진은 영원할 수 있을지 몰라도 엔진을 가능하게 하는 조건은 영원하지 않다. 윌포드는 영원한 기계를 만들었으나 영원한 세계는 만들지 못했다.



여기서 물리학의 오래된 판정이 떠오른다. 열역학 제2법칙에 따르면 닫힌계에서 엔트로피, 곧 쓸 수 없게 흩어진 에너지의 양은 줄어들지 않고 늘어난다. 외부의 공급 없이 영원히 움직이는 기계가 불가능한 이유다.



경제학자 니컬러스 조지스쿠-로겐은 <엔트로피 법칙과 경제 과정>(1971)에서 이 법칙을 경제에 적용했다. 경제활동은 쓸모 있는 저(低)엔트로피의 물질과 에너지를 쓸모없는 고(高)엔트로피의 폐기물로 바꾸는 과정이며, 따라서 유한한 지구에서 무한한 성장은 성립하지 않는다는 것이다.



자원이 모자라면 새 자원을 찾고 기술이 문제를 일으키면 더 발전한 기술로 풀며, 생산과 소비를 계속 키울 수 있다고 믿은 산업문명의 낙관을 이 법칙이 반박한다. 영원한 엔진은 그 믿음의 은유이고 <설국열차>는 이러한 모순을 하나의 닫힌 열차 안에 압축해 극단까지 밀어붙인다.



여기서 '영원한 엔진'과 '지속가능성'의 차이가 드러난다. 오래 작동하는 시스템과 지속 가능한 시스템은 같지 않다. 설국열차는 오랫동안 달리지만 그 운행을 위해 계급을 고착하고 사람을 특정한 기능에 배치하고 모자란 자원을 권력자가 틀어쥐며, 누군가의 희생을 끊임없이 요구한다.



처음에 열차는 인간을 살리기 위해 존재했으나 어느 순간 관계가 뒤집혀 인간이 열차를 살리기 위해 존재하게 된다. 인간을 수단으로 대하지 말고 언제나 동시에 목적으로 대하라는 윤리학의 오랜 정언명법이 무너진다.



누군가는 노동력이 되고 누군가는 체제를 관리하며 또 누군가는 질서를 위해 희생해도 되는 숫자가 된다. 체제는 유지되지만 인간다운 삶은 유지되지 않는다. 이를 지속 가능하다고 부르기는 어렵다.



기후 위기, 결국 정의의 문제



그래서 <설국열차>는 기후 위기의 시대에 더욱 현실적인 울림을 갖는다. 온실가스를 얼마나 줄일지, 재생에너지를 얼마나 늘릴지, 탄소 제거와 기후 공학을 어디까지 허용할지 모두 중요하다. 그러나 위기가 현실이 될수록 그 뒤에는 분배의 문제가 따라붙는다. 피해를 누가 먼저 입는지, 안전한 공간과 식량과 에너지에 누가 먼저 접근하는지, 위기의 비용을 누가 치르는지가 그것이다.



앞칸과 꼬리칸은 기후 불평등을 극단적인 형태로 시각화한다. 재앙은 모두에게 닥쳤지만, 재앙에 맞설 능력은 고르게 나뉘어 있지 않다. 기후 위기가 자연환경의 문제인 동시에 기후정의(climate justice)의 문제인 까닭이다.



얼핏 정반대에 놓인 듯한 CW-7의 실패와 영원한 엔진은 사실 같은 뿌리에서 나왔다. 둘 다 기술이 모든 것을 해결해 주리라는 믿음 위에 서 있고, 그 믿음이 자연의 한계와 인간의 유한함을 지워 버렸다. 기후 위기를 풀 기술을 개발하는 일 못지않게 그 기술과 자원, 위험과 비용을 어떻게 나눌 것인지가 중요하다는 것이 작품의 통찰이다.



<설국열차> 시리즈의 끝에서 레이턴 일행은 한때 환상에 가깝다고 여겼던 아프리카의 뿔(Horn of Africa)에서 인류가 다시 살아갈 가능성을 발견한다. 얼어붙은 지구 어딘가에 생명이 다시 뿌리내릴 곳이 있다는 사실은 분명 희망적인 결말이다. 그러나 작품의 의미를 새 정착지의 발견에서만 찾을 필요는 없다. 더 중요한 것은 인류를 구한 영원한 엔진조차 인류의 영원한 해답일 수 없었다는 점이다.



열차를 영원히 유지하는 일과 열차에서 내릴 준비를 하는 일 가운데 어느 쪽이 더 책임 있는 선택인가? 정답을 단정하기는 어렵다. 다만 어디에서 내릴 것인지를 묻지 않는 지속가능성은 지속가능성이라 부르기 어렵다고는 말할 수 있다.

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