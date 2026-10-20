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이윤진의 ESG 시네마 스코프 생존 위해 만든 열차, 어느새 열차를 위해 희생되는 인간

생존 위해 만든 열차, 어느새 열차를 위해 희생되는 인간

수단과 목적이 뒤바뀐 세계, 넷플릭스 '설국열차'가 던지는 기후정의의 화두

이윤진(jinnylove)
26.10.20 09:48최종업데이트26.10.20 09:48
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"마르크스는 혁명을 세계사의 기관차라고 말했다.
그러나 사정은 전혀 다를 수 있다. 혁명이란 이 열차에 탄 인류가
비상 제동장치를 당기려는 시도일지도 모른다."

- 발터 벤야민 <역사철학테제> 준비 노트(1940)

영원을 약속한 엔진, 유한을 증언하는 열차

영구기관(永久機關, perpetual motion machine)은 인류의 오래된 꿈이다. 외부에서 에너지를 공급받지 않아도 영원히 움직이는 기계라는 발상은 중세 이래 수많은 발명가를 사로잡았다. 하지만 1775년 파리 과학아카데미는 아예 영구기관 설계안의 접수를 중단했고, 열역학이 정립되면서 이 꿈은 물리학적으로 불가능하다는 판정을 받았다.

넷플릭스 시리즈 공식 예고편의 한 장면. 넷플릭스 공식 유튜브 예고편 캡처
넷플릭스 시리즈 공식 예고편의 한 장면.넷플릭스 공식 유튜브 예고편 캡처넷플릭스

넷플릭스 시리즈 <설국열차>(Snowpiercer, 2020~2024, 총 4개 시즌)는 바로 그 불가능한 꿈을 이야기의 한복판에 앉힌다. 얼어붙은 지구 위를 쉬지 않고 달리며 인류 최후의 생존자들을 실어 나르는 열차, 그 심장에 놓인 영원한 엔진이다.

장 마르크 로셰트와 자크 로브의 동명의 프랑스 만화 <설국열차(Le Transperceneige)>에서 출발해 봉준호 감독의 영화(2013)를 거쳐 시리즈로 이어진 작품은 다른 곳에 힘을 싣는다. 영화가 꼬리칸에서 앞칸으로 나아가는 돌파의 서사에 무게를 두었다면, <설국열차> 시리즈는 열차 사회의 통치와 분배, 곧 체제가 작동하는 방식에 더 많은 시간을 쓴다.

한정된 식량과 공간을 누가 어떤 기준으로 나누는지, 생존이라는 명분으로 어디까지 불평등과 폭력이 용인되는지, 체제의 존속과 인간의 존엄이 부딪힐 때 무엇이 먼저 희생되는지를 묻는다. 따라서 작품이 그리는 재앙은 얼어붙은 지구만이 아니라 재앙을 겪고도 옛 세계의 불평등과 지배를 되풀이하는 인간이다.

제조된 위험, 기후 공학이 불러온 빙하기

재앙의 발단은 기후변화다. 지구온난화를 막기 위해 인류는 대기에 냉각 물질 CW-7을 살포한다. 태양복사 일부를 차단하거나 반사해 지구 온도를 낮추려는 기후 공학적 발상이었지만, 인간이 계산한 냉각 범위와 속도는 자연의 복잡성을 감당하지 못했다. CW-7가 예상보다 강력하게 작용하고 지구가 급속히 얼어붙어 대부분의 생명체가 살아갈 수 없는 행성으로 변한다.

바로 이 지점에서 영화의 기후 재앙이 지닌 역설이 드러난다. 인류를 파국으로 몰아넣은 직접적인 계기는 기후변화 자체가 아니라 이를 해결하기 위해 감행한 기술적 개입이었다. 산업문명이 초래한 지구온난화를 또 다른 거대한 기술로 통제하려 했지만, 그 해결책은 더 치명적인 재앙을 불러왔다. 자연을 인간의 계산과 기술로 관리할 수 있다는 근대적 확신이 극단에 이른 결과다.

그렇다고 <설국열차>가 기술 자체를 재앙의 원인으로 단순화하는 것은 아니다. 지구를 얼어붙게 만든 것도 기술이지만, 그 세계에서 마지막 인류의 생존을 가능하게 한 것 역시 기술이기 때문이다.

CW-7이 자연을 통제하려는 인간의 기술적 오만을 상징한다면 영원한 엔진(Eternal Engine)은 자연의 한계를 기술로 돌파해 생존하려는 또 다른 욕망을 보여준다. 파국을 초래한 기술과 파국 이후의 생존을 가능하게 한 기술이 한 작품 안에서 맞물리는 셈이다.

넷플릭스 시리즈 공식 예고편의 한 장면. 넷플릭스 공식 유튜브 예고편 캡처
넷플릭스 시리즈 공식 예고편의 한 장면.넷플릭스 공식 유튜브 예고편 캡처넷플릭스

따라서 <설국열차>의 기후 재앙은 단순한 기후변화의 경고나 기술문명에 대한 비판에 머물지 않는다. 기술의 발전 그 자체보다 그것을 어떤 판단과 책임 아래 사용할 것인지, 자연과 인간 사회의 복잡성을 충분히 고려하지 않은 기술적 개입이 어떤 결과를 초래할 수 있는지를 보여준다. 기술은 인류를 구할 수 있지만, 힘을 어떻게 사용할 것인지는 결국 인간의 선택과 책임으로 남는다.

울리히 벡이 <위험사회>에서 분석한 현대사회의 성격과 맞닿는 설정이다. 벡에 따르면 오늘의 위험은 바깥의 자연에서만 닥치지 않고 과학과 산업, 기술이 발전하는 과정에서 사회 내부로부터 생산된다. 기술은 문제를 해결하는 동시에 새로운 위험을 낳는다. 앤서니 기든스가 인위적 위험(혹은 제조된 위험, manufactured risk)이라 부른 현상의 극단적 사례가 CW-7이다.

이러한 설정의 바탕에는 자연을 인간의 지식과 기술로 통제할 수 있다는 근대의 확신, 즉 충분히 발전한 기술을 투입하면 기후변화도 풀 수 있다는 기술낙관주의가 있다. 그러나 자연은 입력값을 조절하면 정확한 결과를 내놓는 기계가 아니라 수많은 요소가 서로 영향을 주고받는 복잡계(complex system)다.

<설국열차>의 빙하기는 복잡성을 얕본 오만의 대가다. 그렇다고 작품이 기술 자체를 단죄하는 것은 아니다. 기후 공학이 인류를 멸망 직전으로 내몬 뒤 인간을 다시 살려낸 것도 기술, 곧 영원한 엔진이기 때문이다. 기술은 재앙의 원인이면서 구원의 수단이다.

멸망한 세계의 계급, 윌포드의 리바이어던

열차는 인류 최후의 피난처이자 하나의 완결된 사회다. 식량 생산 체계와 에너지 시스템이 있고 학교와 의료시설, 치안과 행정이 있으며 법과 처벌, 권력과 계급이 있다. 국가가 사라진 자리를 거대한 열차가 대신 차지한 셈이다.

열차 안 작은 세계는 재앙 이전의 사회구조를 놀랍도록 닮았다. 앞칸에서는 승차권을 가진 부유층이 넓은 공간과 좋은 음식, 술과 오락을 누리고, 뒤로 갈수록 생활 조건이 나빠져 맨 끝 꼬리칸에는 표 없이 열차에 오른 무임승차자들이 몰려 산다.

승차권의 유무가 칸의 위치를 정하고 칸의 위치가 삶의 조건을 정하는 구조다. 열차의 물리적 구조가 곧 사회적 위계이며 앞과 뒤의 거리는 권력과 부의 거리와 일치한다.

넷플릭스 시리즈 공식 예고편의 한 장면. 넷플릭스 공식 유튜브 예고편 캡처
넷플릭스 시리즈 공식 예고편의 한 장면.넷플릭스 공식 유튜브 예고편 캡처넷플릭스

게다가 무임승차라는 낙인은 불평등을 정당화하는 논리로 쓰인다. 살아남은 것 자체가 호의이니 낮은 자리를 받아들이라는 요구다. 외부 세계가 사라졌다는 사실은 꼬리 칸 계급을 오히려 단단하게 만든다. 열차에서 쫓겨나는 것은 곧 죽음이므로 달아날 곳이 없고 달아날 곳이 없는 폐쇄사회에서 권력은 절대적인 힘을 갖는다.

설국열차는 자본주의 계급사회를 압축한 사회학적 모형에 가깝다. 핵심은 자원의 부족이 아니라 누가 자원을 소유하고 누가 분배의 기준을 결정하는가에 있다. 재앙은 모두에게 닥쳤지만 재앙 이후의 삶까지 평등하게 만들지는 못했다.

열차 계급 세계 중심에 조지프 윌포드(에디 해리스)가 있다. 뛰어난 엔지니어인 그의 기술이 없었다면 살아남은 인류가 없었을 것이므로 그는 분명 구원자다. 그러나 윌포드에게 열차는 생존 수단이 아니라 완성된 세계이고 자신은 세계를 설계한 창조자다.

그가 가장 중시하는 가치는 질서다. 자원이 한정된 폐쇄 공간에서는 모든 사람이 제 역할과 자리를 지켜야 체제가 유지되며 개인의 자유와 평등은 열차의 존속 뒤에 놓인다고 믿는다. 토머스 홉스의 <리바이어던>에서 인간은 죽음의 공포에서 벗어나기 위해 자유 일부를 강력한 주권자에게 넘긴다. 열차 밖이 곧 죽음인<설국열차>에서 이 논리는 한층 힘이 세진다.

윌포드는 여기서 한 걸음 더 나아가 열차의 생존과 자신의 권력을 같은 것으로 만든다. 체제가 필요하다는 명제가 자신이 체제를 지배해야 한다는 결론으로 슬며시 바뀌는 것이다. 영원한 엔진 역시 기계에서 신화로 올라선다.

인간이 만들었는데도 인간이 거역할 수 없는 존재처럼 숭배되고, 그것을 만들고 이해하는 윌포드는 기술적 권위를 정치적 권력으로 바꿔 쥔다. 기술의 독점은 지식의 독점이 되고 지식의 독점은 다시 권력의 독점으로 이어진다.

멜러니와 레이턴, 책임윤리와 존엄의 정치

멜러니 캐빌(제니퍼 코넬리)도 엔지니어다. 같은 기계를 두고 윌포드는 인간이 살아갈 최종의 세계를 보고 멜러니는 살아남기 위해 잠시 빌려 쓰는 수단을 본다. 열차 구조와 엔진을 누구보다 정확히 아는 그는 이 체제가 얼마나 대단한지와 함께 얼마나 취약한지도 안다. 그는 생존을 위해 거짓말과 권력을 마다하지 않는다. 윌포드라는 이름의 권위를 빌려 열차를 통제하고 때로는 개인의 자유보다 전체의 생존을 앞세운다.

넷플릭스 시리즈 공식 예고편의 한 장면. 넷플릭스 공식 유튜브 예고편 캡처
넷플릭스 시리즈 공식 예고편의 한 장면. 넷플릭스 공식 유튜브 예고편 캡처넷플릭스

그렇다고 멜러니를 권력자로만 규정하기는 어렵다. 그의 선택에는 결과에 대한 책임이 늘 따라붙는다. 막스 베버가 구분한 신념윤리와 책임윤리 가운데서는 후자에 가까운 인물이다. 옳은 원칙을 선언하는 데서 그치지 않고 자신의 결정이 공동체에 가져올 결과까지 짊어지려 한다.

다만 책임윤리에는 고유의 위험이 있다. '모두를 살리기 위해서'라는 명분은 잘못 쓰이면 거의 모든 권력 행사를 정당화한다. 멜러니는 바로 그 경계에 서 있다. 그럼에도 윌포드와의 차이는 분명하다. 윌포드는 열차를 영원히 유지하려 하고, 멜러니는 언젠가 인간이 열차에서 내릴 길을 찾는다. 윌포드에게 생존은 열차 안에서 계속 사는 것이지만 멜러니에게 생존은 열차 없이도 살 수 있게 되는 일이다.

꼬리칸의 지도자 안드레이 레이턴(다비드 디그스)은 두 엔지니어와 전혀 다른 자리에서 출발한다. 전직 형사였던 그는 엔진을 설계하지도, 열차 시스템을 만들지도 않았고, 기계보다 사람을 먼저 본다. 꼬리칸 사람들에게 질서는 중립적인 낱말이 아니라 제 자리를 받아들이라는 명령이며 불평등에 복종하라는 요구다.

그래서 레이턴의 저항은 더 많은 음식과 더 나은 공간을 얻는 데서 끝나지 않는다. 그가 문제 삼는 것은 누구는 앞칸에서 풍요를 누리고 누구는 꼬리칸에서 인간 이하의 삶을 견뎌야 하는 구조 자체이며, 그가 내세우는 가치는 인간의 존엄이다. 윌포드에게 승객이 관리의 대상이라면 레이턴에게 사람들은 정치의 주체다.

그러나 권력을 쥐는 순간 레이턴 앞에도 새로운 문제가 놓인다. 저항할 때의 정의와 통치할 때의 정의는 같지 않다. 꼬리칸의 지도자였을 때는 불평등한 질서를 무너뜨리는 것이 목표였지만 공동체 전체를 책임지는 자리에서는 식량과 자원을 나누고 갈등을 조정하며 때로는 공동체를 지키기 위한 강제력까지 결정해야 한다.

벤야민의 은유를 빌리면 혁명은 열차를 더 빨리 몰아가는 기관차가 아니라 질주 자체를 멈춰 세우는 비상 제동장치에 가깝다. 작품이 혁명을 나쁜 지배자를 몰아내고 좋은 지배자를 세우는 일로 그리지 않는 이유도 여기에 있다. 어려운 쪽은 권력자를 바꾸는 일보다 권력이 작동하는 방식을 바꾸는 일이다.

그래서 윌포드와 레이턴의 대립은 선과 악의 대결로 정리되지 않는다. 윌포드는 체제의 영속성을, 멜러니는 생존의 가능성과 변화의 현실성을, 레이턴은 정의와 인간의 존엄을 대표한다. 세 사람의 차이는 서로 양립하기 어려운 세 가지 가치의 충돌이다.

열역학 제2법칙 앞에 선 영원한 엔진

세 사람보다 더 중요한 주인공은 열차 자체이고, 그 한복판의 영원한 엔진이다. 인간은 영원히 움직이는 엔진을 만들었지만 시간이 흐를수록 엔진을 둘러싼 세계는 조금씩 허물어진다. 부품은 닳는데 갈아 끼울 부품은 모자라고, 자원은 줄어들며 열차 안의 생태계는 쉼 없는 관리를 요구한다.

엔진을 고치고 열차를 모는 인간 또한 늙고 병들고 죽는다. 엔진은 영원할 수 있을지 몰라도 엔진을 가능하게 하는 조건은 영원하지 않다. 윌포드는 영원한 기계를 만들었으나 영원한 세계는 만들지 못했다.

여기서 물리학의 오래된 판정이 떠오른다. 열역학 제2법칙에 따르면 닫힌계에서 엔트로피, 곧 쓸 수 없게 흩어진 에너지의 양은 줄어들지 않고 늘어난다. 외부의 공급 없이 영원히 움직이는 기계가 불가능한 이유다.

경제학자 니컬러스 조지스쿠-로겐은 <엔트로피 법칙과 경제 과정>(1971)에서 이 법칙을 경제에 적용했다. 경제활동은 쓸모 있는 저(低)엔트로피의 물질과 에너지를 쓸모없는 고(高)엔트로피의 폐기물로 바꾸는 과정이며, 따라서 유한한 지구에서 무한한 성장은 성립하지 않는다는 것이다.

자원이 모자라면 새 자원을 찾고 기술이 문제를 일으키면 더 발전한 기술로 풀며, 생산과 소비를 계속 키울 수 있다고 믿은 산업문명의 낙관을 이 법칙이 반박한다. 영원한 엔진은 그 믿음의 은유이고 <설국열차>는 이러한 모순을 하나의 닫힌 열차 안에 압축해 극단까지 밀어붙인다.

여기서 '영원한 엔진'과 '지속가능성'의 차이가 드러난다. 오래 작동하는 시스템과 지속 가능한 시스템은 같지 않다. 설국열차는 오랫동안 달리지만 그 운행을 위해 계급을 고착하고 사람을 특정한 기능에 배치하고 모자란 자원을 권력자가 틀어쥐며, 누군가의 희생을 끊임없이 요구한다.

처음에 열차는 인간을 살리기 위해 존재했으나 어느 순간 관계가 뒤집혀 인간이 열차를 살리기 위해 존재하게 된다. 인간을 수단으로 대하지 말고 언제나 동시에 목적으로 대하라는 윤리학의 오랜 정언명법이 무너진다.

누군가는 노동력이 되고 누군가는 체제를 관리하며 또 누군가는 질서를 위해 희생해도 되는 숫자가 된다. 체제는 유지되지만 인간다운 삶은 유지되지 않는다. 이를 지속 가능하다고 부르기는 어렵다.

기후 위기, 결국 정의의 문제

그래서 <설국열차>는 기후 위기의 시대에 더욱 현실적인 울림을 갖는다. 온실가스를 얼마나 줄일지, 재생에너지를 얼마나 늘릴지, 탄소 제거와 기후 공학을 어디까지 허용할지 모두 중요하다. 그러나 위기가 현실이 될수록 그 뒤에는 분배의 문제가 따라붙는다. 피해를 누가 먼저 입는지, 안전한 공간과 식량과 에너지에 누가 먼저 접근하는지, 위기의 비용을 누가 치르는지가 그것이다.

앞칸과 꼬리칸은 기후 불평등을 극단적인 형태로 시각화한다. 재앙은 모두에게 닥쳤지만, 재앙에 맞설 능력은 고르게 나뉘어 있지 않다. 기후 위기가 자연환경의 문제인 동시에 기후정의(climate justice)의 문제인 까닭이다.

얼핏 정반대에 놓인 듯한 CW-7의 실패와 영원한 엔진은 사실 같은 뿌리에서 나왔다. 둘 다 기술이 모든 것을 해결해 주리라는 믿음 위에 서 있고, 그 믿음이 자연의 한계와 인간의 유한함을 지워 버렸다. 기후 위기를 풀 기술을 개발하는 일 못지않게 그 기술과 자원, 위험과 비용을 어떻게 나눌 것인지가 중요하다는 것이 작품의 통찰이다.

<설국열차> 시리즈의 끝에서 레이턴 일행은 한때 환상에 가깝다고 여겼던 아프리카의 뿔(Horn of Africa)에서 인류가 다시 살아갈 가능성을 발견한다. 얼어붙은 지구 어딘가에 생명이 다시 뿌리내릴 곳이 있다는 사실은 분명 희망적인 결말이다. 그러나 작품의 의미를 새 정착지의 발견에서만 찾을 필요는 없다. 더 중요한 것은 인류를 구한 영원한 엔진조차 인류의 영원한 해답일 수 없었다는 점이다.

열차를 영원히 유지하는 일과 열차에서 내릴 준비를 하는 일 가운데 어느 쪽이 더 책임 있는 선택인가? 정답을 단정하기는 어렵다. 다만 어디에서 내릴 것인지를 묻지 않는 지속가능성은 지속가능성이라 부르기 어렵다고는 말할 수 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 ESG비즈니스리뷰에도 실립니다.
설국열차 영화평 영화평론 기후위기 기후정의

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나와 함께 살아가는 모두의 지속가능하고 행복한 삶을 꿈꾸는 사람입니다. ESG연구소 대표

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