탈북 소녀의 암담한 삶이 내 청춘과 겹쳤다

씨네21

"제가 솔직하게 말씀드릴게요. 북한에서 오신 분들은 따라갈 수가 없습니다. 고생길이에요."

"힘든 건 상관없습니다. 해내면 됩니다. 나는 한 손에 내 목숨을 쥐고 여기까지 왔습니다."

큰사진보기 ▲넷플릭스 영화 <하나 코리아> 스틸컷 씨네21

"그럼에도 계속 걸어가 보겠습니다"



영화 속 혜선은 사실 어머니의 약값을 벌기 위해 목숨을 걸고 탈북했다. 수업 중 '기쁨조' 청소년들의 공연 영상에서 눈을 떼지 못하고, 홀로 강당에서 드럼을 치던 그녀의 과거에는 말 못 할 비극과 얼룩이 묻어있다. 목숨을 걸고 내려왔건만, 정작 살리고 싶었던 어머니가 이미 세상을 떠났다는 청천벽력 같은 소식이 전해진다.



삶의 유일한 목적이자 등대였던 어머니의 부재. 뻥 뚫려버린 마음의 구멍을 안고, 그녀는 이 거대한 사회에서 어떻게 길을 찾아낼 수 있을까. 영화 후반부, 하나원에서 만난 따뜻한 동기 숙희(김주령 분)와 현실을 편안하게 받아들이는 보미(안서현 분)와 함께 북한산에 올라 도시를 내려다보는 혜선의 뒷모습은 만감이 교차하게 만든다.



우리 사회는 여전히 이주민과 이방인들에게 차가운 선입견을 들이밀곤 한다. 그 거친 현실 속에서 혜선이 버티는 데 필요한 것은 거창한 담론이 아닌, 가만히 안아주는 따뜻한 시선일지 모른다.



현장 체험학습에서 규칙을 어기고 화장품을 샀다가 풀이 죽은 혜선에게 하나원 원장은 다정하게 말한다.



"다들 틀리면서 배우는 거잖아요. 혜선 씨는 젊으니까요. 규칙을 어겼다고 해서 큰일이 나진 않습니다."

여기가 정말 내 집이 될 수 있을까 끊임없이 자문하던 혜선은, 어머니의 죽음이라는 절망 앞에서도 결국 다시 무릎을 일으켜 세우며 이렇게 말한다. 세상 모든 이방인들과, 홀로 거친 세상에 첫발을 내딛는 청춘들의 가슴을 울리는 명대사다.



"앞으로 어떻게 살아가야 할지 모르겠지만… 그래도 계속 걸어가 보겠습니다."

어머니가 없는 하늘 아래에서도, 꿈이 흔들리는 척박한 땅 위에서도 삶은 계속된다. 열일곱의 내가 연탄을 갈며 도시의 차가운 새벽을 견뎌내고 마침내 제 자리를 찾았듯, 혜선 또한 낯선 남한의 풍경 속에서 간호사라는 꿈을 향해 꿋꿋이 걸어 나갈 것이다.



영화가 끝난 뒤에도 스크린에 잔상처럼 남은 혜선의 막막한 표정 위로 오래전 나의 얼굴이 겹쳐진다. 힘든 건 상관없다며, 해내면 된다며 한 손에 목숨을 쥐고 걸어온 세상의 모든 '혜선이'들에게, 이제는 우리가 먼저 따뜻한 손을 내밀어 줄 차례다. 넷플릭스 영화 <하나 코리아> 스틸컷영화 속 혜선은 사실 어머니의 약값을 벌기 위해 목숨을 걸고 탈북했다. 수업 중 '기쁨조' 청소년들의 공연 영상에서 눈을 떼지 못하고, 홀로 강당에서 드럼을 치던 그녀의 과거에는 말 못 할 비극과 얼룩이 묻어있다. 목숨을 걸고 내려왔건만, 정작 살리고 싶었던 어머니가 이미 세상을 떠났다는 청천벽력 같은 소식이 전해진다.삶의 유일한 목적이자 등대였던 어머니의 부재. 뻥 뚫려버린 마음의 구멍을 안고, 그녀는 이 거대한 사회에서 어떻게 길을 찾아낼 수 있을까. 영화 후반부, 하나원에서 만난 따뜻한 동기 숙희(김주령 분)와 현실을 편안하게 받아들이는 보미(안서현 분)와 함께 북한산에 올라 도시를 내려다보는 혜선의 뒷모습은 만감이 교차하게 만든다.우리 사회는 여전히 이주민과 이방인들에게 차가운 선입견을 들이밀곤 한다. 그 거친 현실 속에서 혜선이 버티는 데 필요한 것은 거창한 담론이 아닌, 가만히 안아주는 따뜻한 시선일지 모른다.현장 체험학습에서 규칙을 어기고 화장품을 샀다가 풀이 죽은 혜선에게 하나원 원장은 다정하게 말한다.여기가 정말 내 집이 될 수 있을까 끊임없이 자문하던 혜선은, 어머니의 죽음이라는 절망 앞에서도 결국 다시 무릎을 일으켜 세우며 이렇게 말한다. 세상 모든 이방인들과, 홀로 거친 세상에 첫발을 내딛는 청춘들의 가슴을 울리는 명대사다.어머니가 없는 하늘 아래에서도, 꿈이 흔들리는 척박한 땅 위에서도 삶은 계속된다. 열일곱의 내가 연탄을 갈며 도시의 차가운 새벽을 견뎌내고 마침내 제 자리를 찾았듯, 혜선 또한 낯선 남한의 풍경 속에서 간호사라는 꿈을 향해 꿋꿋이 걸어 나갈 것이다.영화가 끝난 뒤에도 스크린에 잔상처럼 남은 혜선의 막막한 표정 위로 오래전 나의 얼굴이 겹쳐진다. 힘든 건 상관없다며, 해내면 된다며 한 손에 목숨을 쥐고 걸어온 세상의 모든 '혜선이'들에게, 이제는 우리가 먼저 따뜻한 손을 내밀어 줄 차례다. 하나코리아 넷플릭스영화 김민하배우 프레드릭쇨베르감독 부산영화제 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 2 댓글 2 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍영미 (ssaem1) 내방 구독하기 브런치 작가 이 기자의 최신기사 '미신'이 아닌 '이해'의 언어로

넷플릭스 영화 <하나 코리아> 스틸컷낯선 공항에 첫 발을 디딘 순간부터 모든 것은 다시 쓰여야 했다. 국정원의 삼엄한 심문을 거쳐 당도한 탈북민 정착지원 교육기관 '하나원'. 그곳에서 사회와 직원은 끊임없이 미래를 설계하라며 가장 빠르고 쉬운 길들을 내민다. 직업훈련을 받고 적당한 기술을 익혀 남한 사회에 안착하라는 조언. 그러나 주인공 혜선(김민하 분)의 시선은 엉뚱하게도 대학 과정과 '간호사'라는 좁고 험난한 길을 향한다.직원의 현실적인 만류에 혜선은 한 치의 흔들림도 없이 제 목숨 같은 한마디를 뱉어낸다.이념과 체제가 전혀 다른 세상에 홀로 던져진다는 것은 어떤 기분일까. 영화는 이를 장황하게 설명하지 않는다. 다만 하나원 동기들과 똑같은 제복을 입고 규율 속에서 생활하면서도, 남몰래 풍선껌을 불며 자율을 갈망하는 혜선의 눈빛과 움직임 속에 그 모든 숨 막힘을 꾹꾹 눌러 담는다.대련에서 함께 지내던 옛동료가 하나원에서 그녀의 머리채를 잡고 욕을 하며 때렸을 때, 맞고 돌아온 방에서 룸메이트 후배가 "언니만 떳떳하면 됐지, 일 없습니다"라고 말하자 "떳떳하지 못하면?"하고 되묻는 혜선. 자유를 찾아 안전한 땅에 왔음에도 지난날의 과오와 죄책감이 자꾸만 자신을 감시하는 것 같아 괴로워하는 그녀의 고독은 차마 들여다보기 힘들 정도로 깊다.혜선의 낯선 서사는 30년 전 필자의 개인적 기억과도 묘하게 겹쳐진다. 정든 고향을 떠나 오로지 꿈을 이루겠다는 일념 하나로 대도시로 올라와 홀로 자취를 시작했던 열일곱의 시절.읍내 중학교를 다니며 겨우 세상을 배우던 시골 소녀에게 높은 빌딩이 가득한 대도시의 삶은 혜선이 마주한 남한 사회만큼이나 거대한 충격이자 거친 바다였다.그 시절 필자에게는 도시 생활법을 가르쳐주는 '하나원' 같은 곳이 없었다. 오직 맨몸으로 부딪히고, 깨지고, 틀려가며 도시의 규칙들을 익혀야 했다. 낯섦이라는 거대한 공포가 늘 주시하고 있었지만, 두려워할 여유조차 없었다.한번은 중간고사 기간에 반장의 집을 방문한 적이 있었다. 부모의 전폭적인 케어 속에서 아늑한 자기만의 공부방을 가진 아이를 보며 부러움이 스치기도 했지만, 불행하다고 느끼진 않았다. 이루고 싶은 간절한 꿈이 있었고, 그 꿈을 향해 나아가고 있었기 때문이다.그렇게 온몸으로 대도시 생활법을 익히며 고등학교 3년을 버텨냈고, 원하는 대학 합격 통지서를 받았을 때 비로소 꿈에 훌쩍 가까워졌음을 느꼈다. 그 시절의 마음가짐이 바로 영화 속 조혜선의 마음과 맞닿아 있었다. 힘든 것은 문제가 되지 않았다. 불가능이란 없었으며, 모든 것을 걸고 꿈을 향해 질주하고 있었기 때문이다.영화 속 혜선은 어머니의 "독사처럼 살아라"라는 한마디를 이정표 삼아 모진 시간을 견뎠다. 나 역시 자식을 위해 헌신하시던 부모님의 거친 손을 생각하며 학업에 매달렸다. 혜선의 독사와 필자가 품었던 독기는 본질적으로 닮아있었다. 그것은 생존과 보답을 향한 간절함이 만들어낸 소중한 무기였다.