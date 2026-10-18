류지현 체제로 새 출발 한화... 준우승 기억 넘어 '지속 가능한 강팀'으로

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큰사진보기 ▲손혁 단장과 김경문 감독 체제는 올시즌을 마지막으로 끝이 났다. 한화 이글스

석장현 단장과 새 출발... 성적 회복 넘어 팀의 기반 다질까



프런트에도 변화가 생겼다. 한화는 손혁 전 단장의 후임으로 석장현 전 경영지원실장을 신임 단장으로 내정했다. 2003년 구단에 입사한 석 단장은 스카우트와 홍보, 운영팀장, 전략팀장 등을 거쳤다. 구단 내부 사정과 업무 체계를 두루 경험한 인사가 단장 역할을 맡게 된 만큼, 현장과 프런트가 어떤 방식으로 협력할지도 관심사다.



감독과 단장이 함께 바뀌는 만큼 중요한 것은 변화의 방향을 일관되게 유지하는 일이다. 현장이 원하는 전력 보강과 구단의 장기적인 선수 육성 계획이 맞물려야 한다. 당장의 성적을 위해 유망주의 기회를 줄이거나, 반대로 육성에만 집중해 경쟁력을 놓치는 상황을 피하면서 팀의 현재와 미래를 함께 설계해야 한다.



류 감독은 취임 소감에서 팬들과 함께 승리를 쌓아 강팀으로 나아가고, 구단의 비전인 명문 구단을 만들기 위해 노력하겠다는 뜻을 밝혔다. 한화 팬들이 바라는 것도 일시적인 반등에 그치지 않고 매 시즌 경쟁력을 유지하는 팀이다.



지난해 한국시리즈 진출은 한화가 가진 가능성을 보여줬고, 올해의 추락은 그 가능성을 지속적인 성과로 연결하는 일이 얼마나 어려운지 드러냈다. 류지현 감독과 석장현 단장이 함께 만드는 새 체제가 마운드 안정과 선수단 경쟁력 회복, 장기적인 전력 구축으로 이어질 수 있을지가 다음 시즌 한화의 핵심 과제가 될 전망이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 손혁 단장과 김경문 감독 체제는 올시즌을 마지막으로 끝이 났다.프런트에도 변화가 생겼다. 한화는 손혁 전 단장의 후임으로 석장현 전 경영지원실장을 신임 단장으로 내정했다. 2003년 구단에 입사한 석 단장은 스카우트와 홍보, 운영팀장, 전략팀장 등을 거쳤다. 구단 내부 사정과 업무 체계를 두루 경험한 인사가 단장 역할을 맡게 된 만큼, 현장과 프런트가 어떤 방식으로 협력할지도 관심사다.감독과 단장이 함께 바뀌는 만큼 중요한 것은 변화의 방향을 일관되게 유지하는 일이다. 현장이 원하는 전력 보강과 구단의 장기적인 선수 육성 계획이 맞물려야 한다. 당장의 성적을 위해 유망주의 기회를 줄이거나, 반대로 육성에만 집중해 경쟁력을 놓치는 상황을 피하면서 팀의 현재와 미래를 함께 설계해야 한다.류 감독은 취임 소감에서 팬들과 함께 승리를 쌓아 강팀으로 나아가고, 구단의 비전인 명문 구단을 만들기 위해 노력하겠다는 뜻을 밝혔다. 한화 팬들이 바라는 것도 일시적인 반등에 그치지 않고 매 시즌 경쟁력을 유지하는 팀이다.지난해 한국시리즈 진출은 한화가 가진 가능성을 보여줬고, 올해의 추락은 그 가능성을 지속적인 성과로 연결하는 일이 얼마나 어려운지 드러냈다. 류지현 감독과 석장현 단장이 함께 만드는 새 체제가 마운드 안정과 선수단 경쟁력 회복, 장기적인 전력 구축으로 이어질 수 있을지가 다음 시즌 한화의 핵심 과제가 될 전망이다. 류지현감독 한화이글스 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '유짓수' 유수영, 캐나다 무패 신예 잡고 UFC 3승 도전

류지현 신임 감독은 한화 이글스를 꾸준한 강팀으로 만들수 있을까?프로야구 한화 이글스가 류지현 신임 감독 체제로 새 시즌을 준비한다. 지난해 한국시리즈에 진출하며 오랜 기다림을 끝냈지만, 올해는 정규시즌 9위로 추락했다. 한 시즌 만에 크게 달라진 성적은 한화가 해결해야 할 과제를 분명하게 보여줬다. 감독 교체를 넘어 팀 운영 전반을 점검하고, 다시 꾸준히 경쟁할 수 있는 기반을 만드는 일이 중요해졌다.한화는 지난 13일 류지현 전 야구 국가대표팀 감독을 제15대 사령탑으로 선임했다고 발표했다. 계약 기간은 3년, 총액은 20억 원이다. 구단은 류 감독이 목표로 내건 '지속 가능한 강팀으로의 성장'을 이끌 적임자라고 설명했다. 새 감독에게 당장의 성적 회복뿐 아니라 장기적인 전력 구축까지 맡긴 셈이다.류 감독은 LG 트윈스 사령탑 시절인 2021년과 2022년 두 시즌 연속 팀을 포스트시즌으로 진출시켰다. 이후 대표팀을 맡아 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출과 아이치·나고야 아시안게임 금메달을 이끌었다. 프로야구의 정규시즌 운영과 국제대회의 단기 승부를 모두 경험한 점이 플러스 요인으로 꼽힌다.한화가 새 시즌을 준비하며 먼저 풀어야 할 숙제는 투수진의 안정이다. 올해 한화는 선발과 불펜 모두 기대에 미치지 못했고, 부상과 부진이 겹치면서 경기 흐름을 지키는 데 어려움을 겪었다. 선발진이 충분한 이닝을 소화하지 못하면 불펜 부담이 커지고, 이는 연속 경기와 시즌 후반으로 갈수록 전력 운용을 어렵게 만든다.따라서 새 감독 체제에서는 선발 로테이션의 안정과 불펜 역할 분담을 함께 점검할 필요가 있다. 특정 투수에게 의존하기보다 선수별 컨디션과 상대 타선에 맞춰 기용 기준을 세우고, 젊은 투수들이 꾸준히 경험을 쌓도록 관리하는 것도 중요하다. 다만 구체적인 보직이나 기용 방식은 코칭스태프 구성과 선수단 점검 이후에 결정될 사안이다.선수들의 건강 관리와 백업 전력 확보도 빼놓을 수 없다. 주축 선수의 이탈이 발생하더라도 경기력이 크게 흔들리지 않으려면 대체 자원의 성장과 명확한 역할 분담이 필요하다. 류 감독이 기존 전력을 어떻게 평가하고, 선수별 장점을 실제 경기 운영에 반영할지가 새 시즌의 주요 관전 포인트다.