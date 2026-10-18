류지현 체제로 새 출발 한화... 준우승 기억 넘어 '지속 가능한 강팀'으로

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류지현 신임 감독은 한화 이글스를 꾸준한 강팀으로 만들수 있을까?KBO
프로야구 한화 이글스가 류지현 신임 감독 체제로 새 시즌을 준비한다. 지난해 한국시리즈에 진출하며 오랜 기다림을 끝냈지만, 올해는 정규시즌 9위로 추락했다. 한 시즌 만에 크게 달라진 성적은 한화가 해결해야 할 과제를 분명하게 보여줬다. 감독 교체를 넘어 팀 운영 전반을 점검하고, 다시 꾸준히 경쟁할 수 있는 기반을 만드는 일이 중요해졌다.
한화는 지난 13일 류지현 전 야구 국가대표팀 감독을 제15대 사령탑으로 선임했다고 발표했다. 계약 기간은 3년, 총액은 20억 원이다. 구단은 류 감독이 목표로 내건 '지속 가능한 강팀으로의 성장'을 이끌 적임자라고 설명했다. 새 감독에게 당장의 성적 회복뿐 아니라 장기적인 전력 구축까지 맡긴 셈이다.
류 감독은 LG 트윈스 사령탑 시절인 2021년과 2022년 두 시즌 연속 팀을 포스트시즌으로 진출시켰다. 이후 대표팀을 맡아 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출과 아이치·나고야 아시안게임 금메달을 이끌었다. 프로야구의 정규시즌 운영과 국제대회의 단기 승부를 모두 경험한 점이 플러스 요인으로 꼽힌다.
마운드 재정비가 우선... 경기 운영의 안정성 되찾아야
한화가 새 시즌을 준비하며 먼저 풀어야 할 숙제는 투수진의 안정이다. 올해 한화는 선발과 불펜 모두 기대에 미치지 못했고, 부상과 부진이 겹치면서 경기 흐름을 지키는 데 어려움을 겪었다. 선발진이 충분한 이닝을 소화하지 못하면 불펜 부담이 커지고, 이는 연속 경기와 시즌 후반으로 갈수록 전력 운용을 어렵게 만든다.
따라서 새 감독 체제에서는 선발 로테이션의 안정과 불펜 역할 분담을 함께 점검할 필요가 있다. 특정 투수에게 의존하기보다 선수별 컨디션과 상대 타선에 맞춰 기용 기준을 세우고, 젊은 투수들이 꾸준히 경험을 쌓도록 관리하는 것도 중요하다. 다만 구체적인 보직이나 기용 방식은 코칭스태프 구성과 선수단 점검 이후에 결정될 사안이다.
선수들의 건강 관리와 백업 전력 확보도 빼놓을 수 없다. 주축 선수의 이탈이 발생하더라도 경기력이 크게 흔들리지 않으려면 대체 자원의 성장과 명확한 역할 분담이 필요하다. 류 감독이 기존 전력을 어떻게 평가하고, 선수별 장점을 실제 경기 운영에 반영할지가 새 시즌의 주요 관전 포인트다.