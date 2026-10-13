이수만, 3년 공백 깨고 보이·걸그룹 동시 데뷔로 복귀

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이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서가 12일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 A2O엔터테인먼트 아이돌 그룹 글로벌 데뷔쇼 '웰컴 투 소울라이트 프롬 A2O 소울 A2O 라이트'(WELCOME TO SOULITE From A2O SOUL A2O LITE)에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.12케이팝 대표 기획사 SM엔터테인먼트를 창업한 이수만 프로듀서가 신예 보이그룹과 걸그룹을 동시에 선보이며 일선에 복귀했다. 이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서 겸 비저너리 리더는 지난 12일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 보이그룹 A2O SOUL(에이투오 소울)과 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)의 데뷔 쇼케이스에서 오랜만에 국내 공식 석상에 모습을 드러냈다.13일 음원 공개와 함께 정식 활동에 돌입하는 두 팀은 3년여의 국내 공백기를 끝낸 이수만 PD의 야심작이다. 서로의 세계관을 공유하는 독특한 기획이 눈에 띄고, 과거 NCT와 소녀시대를 연상시키는 다인원 그룹이라는 점에서도 관심을 모으고 있다.잘 알려진 것처럼 이수만 프로듀서는 2023년 자신이 보유한 SM 지분을 하이브에 매각하면서 3년간의 국내 경업금지 약정을 맺었다. 이로 인해 중국 등 해외를 중심으로 신규 사업을 벌여온 그는 중국인 멤버들로 구성된 걸그룹 A2O MAY(에이투오 메이)를 먼저 선보이며 시장의 반응을 살펴봤다. 이어 이번에는 보이그룹과 걸그룹의 동시 데뷔라는 전무후무한 승부수를 던졌다.여타 데뷔 쇼케이스였다면 멤버 소개와 활동 목표, 각오 등을 들어보는 자리였겠지만 A2O 소울과 A2O 라이트의 행사는 조금 특별했다. IT 업체의 프레젠테이션을 연상시키는 이수만 PD의 기조연설과 향후 활동 방향에 대한 설명회처럼 꾸며졌기 때문이다.자연히 신생 업체 A2O가 어떤 형태로 그룹과 세계관을 접목한 활동을 펼칠지에 관심이 쏠릴 수밖에 없었다. 이 자리에서 그는 회사명 A2O(Alpha to Omega)에 대해 끝이 다시 새로운 시작으로 이어지며 끊임없이 확장한다는 뜻이라고 소개했다. 이어 '컬처 테크놀로지(CT)'를 다시 화두로 꺼내며, 필요한 기술이 없다면 직접 만들어서라도 구현하려는 노력까지 CT에 포함된다고 말했다.이날 이수만 PD는 흥미로운 발언을 내놓기도 했다. 기술의 가능성을 강조하면서도 발전 자체보다 사용 방향을 고민해야 한다고 말했다. "무엇을 기록하고, 무엇을 미래에 남길 것인가"라는 질문을 던져야 하며, AI와 로봇이 인간과 함께 살아갈 미래에는 기술을 어떤 지혜로 활용할지가 더욱 중요해진다는 것이다.이는 과거 SM 시절부터 시도했던 도전의 연장선이자, 당시에는 기술적 한계로 구현하지 못했던 기획들을 현실화하겠다는 야심이 담긴 발언으로도 풀이된다.