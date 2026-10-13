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뮤직 인사이드 이수만, 3년 공백 깨고 보이·걸그룹 동시 데뷔로 복귀

이수만, 3년 공백 깨고 보이·걸그룹 동시 데뷔로 복귀

[리뷰] A2O 소울·라이트, 고정관념 뒤집은 음악으로 글로벌 시장 도전

김상화(steelydan)
26.10.13 15:27최종업데이트26.10.13 15:28
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이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서가 12일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 A2O엔터테인먼트 아이돌 그룹 글로벌 데뷔쇼 '웰컴 투 소울라이트 프롬 A2O 소울 A2O 라이트'(WELCOME TO SOULITE From A2O SOUL A2O LITE)에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.12
이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서가 12일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 A2O엔터테인먼트 아이돌 그룹 글로벌 데뷔쇼 '웰컴 투 소울라이트 프롬 A2O 소울 A2O 라이트'(WELCOME TO SOULITE From A2O SOUL A2O LITE)에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.12연합뉴스

케이팝 대표 기획사 SM엔터테인먼트를 창업한 이수만 프로듀서가 신예 보이그룹과 걸그룹을 동시에 선보이며 일선에 복귀했다. 이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서 겸 비저너리 리더는 지난 12일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 보이그룹 A2O SOUL(에이투오 소울)과 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)의 데뷔 쇼케이스에서 오랜만에 국내 공식 석상에 모습을 드러냈다.

13일 음원 공개와 함께 정식 활동에 돌입하는 두 팀은 3년여의 국내 공백기를 끝낸 이수만 PD의 야심작이다. 서로의 세계관을 공유하는 독특한 기획이 눈에 띄고, 과거 NCT와 소녀시대를 연상시키는 다인원 그룹이라는 점에서도 관심을 모으고 있다.

잘 알려진 것처럼 이수만 프로듀서는 2023년 자신이 보유한 SM 지분을 하이브에 매각하면서 3년간의 국내 경업금지 약정을 맺었다. 이로 인해 중국 등 해외를 중심으로 신규 사업을 벌여온 그는 중국인 멤버들로 구성된 걸그룹 A2O MAY(에이투오 메이)를 먼저 선보이며 시장의 반응을 살펴봤다. 이어 이번에는 보이그룹과 걸그룹의 동시 데뷔라는 전무후무한 승부수를 던졌다.

이수만이 다시 꺼낸 컬처 테크놀로지

여타 데뷔 쇼케이스였다면 멤버 소개와 활동 목표, 각오 등을 들어보는 자리였겠지만 A2O 소울과 A2O 라이트의 행사는 조금 특별했다. IT 업체의 프레젠테이션을 연상시키는 이수만 PD의 기조연설과 향후 활동 방향에 대한 설명회처럼 꾸며졌기 때문이다.

자연히 신생 업체 A2O가 어떤 형태로 그룹과 세계관을 접목한 활동을 펼칠지에 관심이 쏠릴 수밖에 없었다. 이 자리에서 그는 회사명 A2O(Alpha to Omega)에 대해 끝이 다시 새로운 시작으로 이어지며 끊임없이 확장한다는 뜻이라고 소개했다. 이어 '컬처 테크놀로지(CT)'를 다시 화두로 꺼내며, 필요한 기술이 없다면 직접 만들어서라도 구현하려는 노력까지 CT에 포함된다고 말했다.

이날 이수만 PD는 흥미로운 발언을 내놓기도 했다. 기술의 가능성을 강조하면서도 발전 자체보다 사용 방향을 고민해야 한다고 말했다. "무엇을 기록하고, 무엇을 미래에 남길 것인가"라는 질문을 던져야 하며, AI와 로봇이 인간과 함께 살아갈 미래에는 기술을 어떤 지혜로 활용할지가 더욱 중요해진다는 것이다.

이는 과거 SM 시절부터 시도했던 도전의 연장선이자, 당시에는 기술적 한계로 구현하지 못했던 기획들을 현실화하겠다는 야심이 담긴 발언으로도 풀이된다.

고정관념 뒤집은 A2O 소울+라이트의 색깔
걸그룹 A2O 라이트가 12일 경기도 고양시 킨텍스에서 A2O엔터테인먼트 아이돌 그룹 글로벌 데뷔쇼 '웰컴 투 소울라이트 프롬 A2O 소울 A2O 라이트'(WELCOME TO SOULITE From A2O SOUL A2O LITE) 무대를 선보이고 있다. 2026.10.12
걸그룹 A2O 라이트가 12일 경기도 고양시 킨텍스에서 A2O엔터테인먼트 아이돌 그룹 글로벌 데뷔쇼 '웰컴 투 소울라이트 프롬 A2O 소울 A2O 라이트'(WELCOME TO SOULITE From A2O SOUL A2O LITE) 무대를 선보이고 있다. 2026.10.12연합뉴스

정식 음원 공개 하루 전 유튜브 공식 채널을 통해 소개된 15인조 보이그룹 A2O 소울의 'SUPERSTAR'와 9인조 걸그룹 A2O 라이트의 'NEON' 뮤직비디오는 여러 궁금증에 대한 단서를 제공했다.

신곡의 뮤직비디오가 단순한 댄스 퍼포먼스 영상의 틀을 벗어나지 못했다는 점은 아쉬웠지만, 음악만큼은 이수만 PD와 30년 넘게 호흡을 맞춰 온 유영진 PD의 작품답게 예상을 뛰어넘는 결과물을 선보였다. 두 그룹은 서로의 곡을 바꿔 부른 듯한 의외성을 앞세워 야심 찬 첫걸음을 내디뎠다.

A2O 라이트는 '쇠맛'으로 표현해도 좋을 만큼 강렬한 힘과 거친 질감의 일렉트로닉 팝 장르로 시선을 사로잡았고, A2O 소울은 정반대로 부드럽고 잘 정돈된 레트로 사운드를 통해 다른 보이그룹과의 차별화를 도모했다.

으레 보이그룹에는 박력 있는 음악과 퍼포먼스를, 걸그룹에는 깜찍하고 발랄한 이미지를 기대하는 고정관념에서 벗어난 설계는 동시 데뷔라는 파격적인 선택에 나름의 당위성을 부여한다.

특히 2008~2013년생 멤버로 이뤄진 A2O 라이트는 26년 전 < ID; Peace B >를 앞세워 등장했던 보아의 데뷔 시절을 떠올리게 한다. 어린 나이임에도 탄탄한 실력과 독보적인 콘셉트를 장착하고 글로벌 시장의 문을 두드리는 행보는 이수만·유영진 PD 조합이 과거부터 보여줬던 도전적인 기획과 음악적 실험의 연장선으로도 읽힌다.

차별화의 출발점은 '좋은 곡'
보이그룹 A2O 소울이 12일 경기도 고양시 킨텍스에서 A2O엔터테인먼트 아이돌 그룹 글로벌 데뷔쇼 '웰컴 투 소울라이트 프롬 A2O 소울 A2O 라이트'(WELCOME TO SOULITE From A2O SOUL A2O LITE) 무대를 선보이고 있다. 2026.10.12
보이그룹 A2O 소울이 12일 경기도 고양시 킨텍스에서 A2O엔터테인먼트 아이돌 그룹 글로벌 데뷔쇼 '웰컴 투 소울라이트 프롬 A2O 소울 A2O 라이트'(WELCOME TO SOULITE From A2O SOUL A2O LITE) 무대를 선보이고 있다. 2026.10.12 연합뉴스

이날 이수만 PD가 제기한 마지막 화두는 곡이었다. 그는 "케이팝 그룹이 가수라고 불리는 한 가장 중요한 시작은 곡"이라고 강조했다. '무엇이 다른가(What's the difference)'를 케이팝 제작 내내 던져온 질문으로 꼽으면서도 "다르다는 것만으로는 충분하지 않다"고 선을 그었다.

곡에서 출발해 춤과 뮤직비디오, 무대까지 모든 과정이 새로워야 하고, 그 결과물이 많은 사람에게 사랑받아야 한다는 것이다. 그는 차이를 따지기에 앞서 A2O의 음악을 '좋다'는 감각으로 먼저 받아들여 달라고 당부했다. 이번 발표는 신인 그룹 소개를 넘어 음악과 영상, 기술, 팬 소통을 하나의 경험으로 묶으려는 시도로 풀이된다.

새로운 콘텐츠 기술이 실제 콘텐츠에서 어떤 차이를 만들어낼지, 인터랙티브 플랫폼이 팬덤의 참여 방식까지 바꿀지는 앞으로 A2O 보이그룹과 걸그룹의 성과를 통해 확인해야 할 과제다. 'SUPERSTAR'와 'NEON'이 이수만 스스로 내건 '좋은 곡'이라는 기준을 대중 앞에서 증명한다면 그의 두 번째 출발도 충분히 설득력을 얻게 될 것이다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
A2O소울 A2O라이트

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