'꾀돌이' 류지현 감독, 한화의 27년 '한' 풀어줄까

연합뉴스

9월 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기에서 한국 류지현 감독이 손뼉을 치고 있다. 2026.9.25프로야구 한화 이글스가 사령탑에 류지현 국가대표팀 감독을 선임했다.한화 구단은 13일 "제15대 신임 사령탑으로 류 감독을 선임했다"라면서 3년 총액 20억 원에 계약했다고 발표했다.류지현 감독은 "한화 이글스라는 좋은 팀의 감독을 맡겨주신 구단에 감사드린다"라며 "최고의 팬들과 함께 승리를 자양분으로 강팀을 향해 나아가면서 구단의 비전인 명문팀을 만들 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"라고 각오를 밝혔다.1994년부터 2004년까지 LG 트윈스에서 '원클럽맨' 선수로 뛰었던 류 감독은 김재현 SSG 랜더스 단장, 서용빈 LG 전력강화 코디네이터와 함께 '신바람 야구'를 이끌며 1994년 한국시리즈 우승을 거뒀다.현역 시절 특유의 야구 센스로 '꾀돌이'라는 별명을 얻었던 류 감독은 통산 타율 0.280(4050타수 1134안타) 64홈런 379타점 296도루를 기록하고 은퇴했다.LG에서 수비, 주루 코치를 맡으며 지도자 생활을 시작해 미국 메이저리그 시애틀 매리너스에서 코치 연수를 받고 돌아온 뒤 2018년부터 2020년까지 LG 수석코치를 지내며 차곡차곡 경력을 쌓은 류 감독은 마침내 2021년 LG의 감독을 맡으며 사령탑으로 데뷔했다.LG는 프랜차이즈 스타 출신인 류 감독을 전폭적으로 지지했고, 류 감독 역시 정규시즌에서 안정적인 성적을 거두며 2년 연속 포스트시즌 진출을 이끌었다.그러나 단기전은 매우 실망스러웠다. 2021년 3위로 준플레이오프에 직행했으나 4위로 따라온 두산 베어스에 패했고, 2022년에도 2위로 올라 플레이오프에 직행했으나 키움 히어로즈에 패하면서 탈락하고 말았다.두 차례 연속이나 '업셋'의 희생양이 된 LG는 류 감독과 결별했고, 염경엽 감독을 데려와 한국시리즈 우승에 성공했다.LG를 떠난 류 감독은 국가대표팀 코치로 자리를 옮겨 2023 아시아프로야구챔피언십(APBC)과 2024 프리미어12에 참가했다.지난해 1월 국가대표팀 사령탑으로 부임한 류 감독은 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국을 17년 만의 8강 진출로 이끌면서 다시 주목받았다. 그리고 최근에도 2026 나고야·아이치 아시안게임 금메달 획득이라는 뚜렷한 성과를 냈다.반면에 한화는 지난해 김경문 감독의 지도하에 19년 만의 한국시리즈 무대를 밟았으나, 올해는 '외국인 선발 원투펀치' 코디 폰세와 라이언 와이스의 메이저리그 진출과 주축 선수들의 잇따른 부상과 슬럼프가 겹치며 9위로 급전직하 했다.27년째 한국시리즈 우승의 한을 풀지 못한 한화는 올 시즌이 끝난 후 김 감독과도 결별하고 류 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 또한 손혁 전 단장이 임기 만료로 물러나면서 공석이 된 자리에는 석장현 전 경영지원실장을 앉혔다.국제대회에서 쌓은 경험과 지도력을 바탕으로 4년 만에 KBO리그 현장으로 돌아온 류 감독이 무너진 한화의 전력을 어떻게 다시 끌어올릴지 관심이 쏠린다.