무대 떠났던 팝스타, 10년 만에 옛 디자이너 찾아가는데...

부산국제영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

제31회 부산국제영화제 상영작 <마더 메리> 스틸컷데이비드 로워리 감독의 <마더 메리>는 세계적인 팝스타가 무대로 돌아오기 위해 옛 동료를 찾아가는 이야기로부터 시작된다. 공연 중 의문의 사고를 겪고 활동을 중단했던 마더 메리(앤 헤서웨이 분)는 복귀 공연을 사흘 앞두고 의상 디자이너 샘(미카엘라 코엘 분)을 찾아간다. 한때 메리의 무대 의상을 만들고 그의 스타 이미지를 함께 구축했던 샘은 약 10년 전 결별한 뒤 연락조차 하지 않고 지내던 사이다.메리가 원하는 것은 새로운 드레스 한 벌. 하지만 샘은 그가 무엇을 입고 싶어 하는지 정확히 알기 어렵고, 메리 역시 자신이 어떤 모습으로 복귀하고 싶은지 선뜻 답하지 못한다. 영화는 이 막막한 부탁을 계기로 두 인물의 과거를 들여다본다. 오래 묻어두었던 원망이 쏟아지고, 두 사람의 감정은 기이한 모습으로 모습을 드러낸다.오프닝부터 모습을 드러내는 무대 위의 메리는 신성한 존재처럼 느껴진다. 화려한 의상과 후광의 형태를 한 장식, 환호하는 수많은 관객은 그를 거대한 존재로 탈바꿈시킨다. 이를 가능하게 만든 사람이 바로 샘이다. 메리가 활동하던 시기의 샘은 그의 감정과 욕망을 의상으로 표현해 옮겼고, 메리는 그 옷을 입고 노래하며 자신의 이미지를 구축해 왔다. 하지만 어느 순간 모든 성공은 메리에게 집중되었고, 샘은 조금씩 밀려나기 시작했다. 자부심만큼이나 큰 분노가 생겨나게 된 배경이다.두 사람 사이에는 비즈니스 관계, 창작을 위한 동반자라는 표현 이상의 애정이 존재했다. 샘은 누구보다 가까이에서 메리라는 인물을 이해했고, 메리는 샘이 만들어준 이미지를 통해 자신도 몰랐던 스스로를 발견하곤 했다. 그런 두 사람의 오랜 공백. 메리가 갑자기 나타난 순간에 샘은 냉소와 비난을 쏟아낸다. 냉정하게 쫓아내지도 못한다. 메리는 사과하려는 듯하다가도 불편한 질문 앞에서는 말을 돌리거나 변명부터 내놓는다. 그렇게 하나 둘 과거의 기억을 맞춰갈수록 서로가 오래된 시간을 다르게 기억하고 있다는 사실이 드러나기 시작한다. 두 사람은 그렇게 서로를 밀어내는 듯하지만 다시 마주 선다.감독은 이 과정을 긴 대화로 표현해낸다. 밀실과도 같은 공간에서 두 배우만이 주고받는 말들이 그 자체로 텐션을 이끌어낸다. 사이사이 과거의 의상들이 두 사람 앞에 환영처럼 나타나고, 그 옷을 입은 메리가 다시 과거의 모습으로 돌아가기도 한다. 샘의 손을 거쳐 하나의 아이콘이 된 메리는 둘 사이의 관계가 끝난 뒤에 나아갈 수 없게 되어버린 것만 아니라, 함께 쌓아온 과거의 시간까지 잃어버리고 있었는지 모른다. 샘도 다르지 않다. 자신의 독립된 작업을 이어가고 있지만 그 내면에는 메리와의 시간이 남긴 흔적이 그대로 내재되어 있다. 그렇게 두 사람은 서로에게 남은 자신의 일부를 들여다본다.