사이트 전체보기
무대 떠났던 팝스타, 10년 만에 옛 디자이너 찾아가는데...

무대 떠났던 팝스타, 10년 만에 옛 디자이너 찾아가는데...

[리뷰] 제31회 부산국제영화제 상영작 <마더 메리>

조영준(joyjun7)
26.10.13 14:16최종업데이트26.10.13 14:16
구글 검색 선호 출처로 추가
제31회 부산국제영화제 상영작 <마더 메리> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 상영작 <마더 메리> 스틸컷부산국제영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

데이비드 로워리 감독의 <마더 메리>는 세계적인 팝스타가 무대로 돌아오기 위해 옛 동료를 찾아가는 이야기로부터 시작된다. 공연 중 의문의 사고를 겪고 활동을 중단했던 마더 메리(앤 헤서웨이 분)는 복귀 공연을 사흘 앞두고 의상 디자이너 샘(미카엘라 코엘 분)을 찾아간다. 한때 메리의 무대 의상을 만들고 그의 스타 이미지를 함께 구축했던 샘은 약 10년 전 결별한 뒤 연락조차 하지 않고 지내던 사이다.

메리가 원하는 것은 새로운 드레스 한 벌. 하지만 샘은 그가 무엇을 입고 싶어 하는지 정확히 알기 어렵고, 메리 역시 자신이 어떤 모습으로 복귀하고 싶은지 선뜻 답하지 못한다. 영화는 이 막막한 부탁을 계기로 두 인물의 과거를 들여다본다. 오래 묻어두었던 원망이 쏟아지고, 두 사람의 감정은 기이한 모습으로 모습을 드러낸다.

함께 만들어 낸 마더 메리

오프닝부터 모습을 드러내는 무대 위의 메리는 신성한 존재처럼 느껴진다. 화려한 의상과 후광의 형태를 한 장식, 환호하는 수많은 관객은 그를 거대한 존재로 탈바꿈시킨다. 이를 가능하게 만든 사람이 바로 샘이다. 메리가 활동하던 시기의 샘은 그의 감정과 욕망을 의상으로 표현해 옮겼고, 메리는 그 옷을 입고 노래하며 자신의 이미지를 구축해 왔다. 하지만 어느 순간 모든 성공은 메리에게 집중되었고, 샘은 조금씩 밀려나기 시작했다. 자부심만큼이나 큰 분노가 생겨나게 된 배경이다.

두 사람 사이에는 비즈니스 관계, 창작을 위한 동반자라는 표현 이상의 애정이 존재했다. 샘은 누구보다 가까이에서 메리라는 인물을 이해했고, 메리는 샘이 만들어준 이미지를 통해 자신도 몰랐던 스스로를 발견하곤 했다. 그런 두 사람의 오랜 공백. 메리가 갑자기 나타난 순간에 샘은 냉소와 비난을 쏟아낸다. 냉정하게 쫓아내지도 못한다. 메리는 사과하려는 듯하다가도 불편한 질문 앞에서는 말을 돌리거나 변명부터 내놓는다. 그렇게 하나 둘 과거의 기억을 맞춰갈수록 서로가 오래된 시간을 다르게 기억하고 있다는 사실이 드러나기 시작한다. 두 사람은 그렇게 서로를 밀어내는 듯하지만 다시 마주 선다.

감독은 이 과정을 긴 대화로 표현해낸다. 밀실과도 같은 공간에서 두 배우만이 주고받는 말들이 그 자체로 텐션을 이끌어낸다. 사이사이 과거의 의상들이 두 사람 앞에 환영처럼 나타나고, 그 옷을 입은 메리가 다시 과거의 모습으로 돌아가기도 한다. 샘의 손을 거쳐 하나의 아이콘이 된 메리는 둘 사이의 관계가 끝난 뒤에 나아갈 수 없게 되어버린 것만 아니라, 함께 쌓아온 과거의 시간까지 잃어버리고 있었는지 모른다. 샘도 다르지 않다. 자신의 독립된 작업을 이어가고 있지만 그 내면에는 메리와의 시간이 남긴 흔적이 그대로 내재되어 있다. 그렇게 두 사람은 서로에게 남은 자신의 일부를 들여다본다.

제31회 부산국제영화제 상영작 <마더 메리> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 상영작 <마더 메리> 스틸컷부산국제영화제

말 대신 몸짓으로 전하는 마음

그런 두 사람의 사이에 형성된 간극을 또렷하게 보여주면서도 수많은 대사를 하나의 장면으로 대신하는 대목, 음악 없이 춤추는 메리의 모습은 역시 인상적이다. 떨어져 있던 시간 동안 메리의 음악을 듣지 않고 버텨온 샘은 메리가 새 노래를 들려주려 하자 차갑게 거절한다. 복귀 무대를 위한 이미지를 떠올리기 위해 중요한 작업이지만 고집스럽다. 결국 메리는 무반주로 안무를 선보인다. 무대 위에서 의상을 갖춰 입은 채로 음악과 함께였다면 하나의 완벽한 퍼포먼스였겠지만, 이 장면에서만큼은 무언가에 쫓기고 사로잡힌 몸부림처럼도 느껴진다.

일종의 불안처럼도 느껴진다. 언제나 새로운 것을 보여주고 정상의 퍼포먼스를 선보이기 위해 스스로를 몰아붙여야 했던 시간. 성공한 팝스타란, 겉으로 보이는 화려한 성공 이면에 끝없이 자신을 소모해야 하는 노동을 견뎌야 하는 존재이기도 하다. 이는 샘의 작업 역시 크게 다르지 않다. 누군가를 아름답게 보이도록 만들기 위해 자신의 시간과 감정을 쏟아부어야 하는 창작 활동. 그 대상이 세계적인 스타라면 말할 것도 없다. 서로를 끌어당기게 한 그 열정이 결국 모두를 지치게 했던 것은 아니었을까.

중반부를 지나며 그려지는 초자연적 현상 역시 이 몸짓과 이어져 있는 것처럼 보인다. 두 사람은 헤어진 뒤 그들 앞에 나타났던 붉은 형상에 대해 이야기한다. 샘은 자신의 치아에서 시작된 고통을, 메리는 강령 의식에서 손에 상처를 낸 뒤 붉은 존재가 자신을 따라다녔고, 공연 중 사고를 겪던 순간 자신의 몸속으로 들어왔다고 말한다. 다른 경험이지만 두 존재는 같은 모습을 하고 있었다. 서로에게 품었던 감정이 실제로는 다른 사람의 몸에 달라붙은 듯 느껴진다. 실체 여부와 별개로, 선명한 고통만큼은 거짓이 아니다.

제31회 부산국제영화제 상영작 <마더 메리> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 상영작 <마더 메리> 스틸컷부산국제영화제

낯선 마지막 의식의 의미

영화는 두 사람의 감정을 마지막 의식 장면을 통해 낯선 방식으로 풀어낸다. 바늘과 가위 등 자신의 작업 도구로 메리의 몸속에 자리 잡은 붉은 존재를 끌어내고자 하는 샘의 모습을 통해서다. 메리는 가위로 자신의 가슴에 긴 흉터를 내고, 샘은 그 안에서 길게 이어진 붉은 천을 꺼낸다. 그리고 그 천으로 드레스를 만들기 시작한다. 새로운 형태의 창작, 메리가 처음 요청해 왔던 작업의 시작을 그의 신체 속 고통으로부터 시작하는 것이다.

이 장면을 과거의 상처를 극복하고 예술로 승화하는 과정이라고만 설명하기엔 아쉬운 면이 있다. 메리의 몸으로부터 나온 것을 샘이 바느질한다는 것은 그 자체로 두 사람의 관계성을 보여준다. 다만 이번에는, 과거와 달리 메리의 고통을 샘의 손으로 다듬는다는 점이 다르다. 물론 그 안에는 미움과 그리움, 상대에 대한 두려움과 같은 오랜 시간 쌓아온 숱한 감정들이 뒤섞여 있을 것이다. 중요한 것은, 이 모든 과정이 어쩔 수 없이 떠밀리듯 시작된 것이 아니라 스스로 선택해 시작한 작업이라는 사실이다.

어떤 면에서 영화 <마더 메리>는 과감하다는 생각이 들다. 내러티브의 전환도 매끄럽기만 한 것은 아니다. 우리가 데이비드 로워리 감독의 <고스트 스토리>(2017)를 보며 느꼈던 감정을 생각하며 더 그렇다. 딱 한 가지. 이 작품을 통해 무엇을 보여주고자 했는지, 그것만큼은 선명히 느낄 수 있다. 한 사람에게 남겨진 상처가 그의 시간 속에서 어떤 모습으로 남겨지게 되는지, 보이지 않는 그 감정에 형상을 입혀 가까이 다가갈 수 있게 만드는 것. 그로 인해 우리는 두 사람이 마지막으로 완성하게 될 드레스 앞에서 긴 시간 묘사된 서사를 또 한 번 떠올릴 수 있게 된다.
부산국제영화제 영화 마더메리 앤헤서웨이

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
조영준 (joyjun7) 내방

영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

이 기자의 최신기사 다시 한번 당황하게 만든 그 기이한 소망