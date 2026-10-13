LG vs. 두산, 마지막 '잠실 시리즈'의 승자는?

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[LG 트윈스]

[두산 베어스]

큰사진보기 ▲역투하는 두산 선발 곽빈3일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 LG와 두산의 경기. 1회초 두산 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 연합뉴스

이승엽 감독(요미우리 자이언츠 타격코치) 부임 후 2023년과 2024년 연속으로 가을야구에 진출했던 두산은 지난해 9위로 추락하면서 아쉽게 시즌을 마쳤다. 하지만 두산은 2022년 SSG 랜더스의 우승을 이끌었던 김원형 감독이 부임하고 FA 유격수 박찬호를 영입하면서 전력을 재정비했다. 그리고 올 시즌 73승을 거두며 5위에 오른 두산은 2년 만에 가을야구에 복귀해 LG와 '마지막 잠실시리즈'를 치르게 됐다.



올 시즌 두산을 가을야구로 이끈 원동력은 역시 탄탄한 마운드에 있다. 두산은 올해 곽빈과 최민석으로 이어지는 토종 원투펀치를 필두로 마무리 이영하와 김택연, 타카다 타쿠토로 이어지는 필승조의 활약에 힘입어 팀 평균자책점 1위(3.86)를 기록했다. 리그 전체의 평균자책점이 4.66에 달했던 올 시즌 KBO리그에서 3점대 팀 평균자책점으로 정규리그를 마친 팀은 두산이 유일하다.



타선에서는 지난해 .337로 타격왕에 올랐던 양의지의 타율이 .249로 떨어졌고 외국인 타자도 다즈 카메론에서 유니오 세베리노로 교체됐으며 거포 양석환 역시 54경기 출전에 그치는 등 많은 우여곡절을 겪었다. 하지만 김민석을 비롯해 박준순, 안재석 등 20대 초·중반의 젊은 유망주들이 팀의 핵심선수로 성장했고 FA 박찬호 역시 뛰어난 수비와 함께 152안타 33도루로 제 역할을 톡톡히 해냈다.



두산의 1차전 선발은 올 시즌 리그 최고의 에이스로 군림했던 곽빈이다. 올 시즌 27경기에서 11승 7패 197탈삼진 평균자책점 2.24의 성적으로 평균자책점과 탈삼진 타이틀을 따낸 곽빈은 올해 LG전 3경기에 등판해 승리 없이 1패만 기록했지만 18.1이닝 4실점(평균자책점 1.96)으로 투구 내용은 매우 좋았다. 두산 구단과 팬들은 곽빈이 '에이스 본색'을 발휘하며 시리즈를 2차전으로 끌고 가주길 기대하고 있다.



정규리그 5위를 기록한 두산은 와일드카드 결정전에서 1패를 안고 시작해 이틀 동안 2경기를 모두 승리해야 준플레이오프에 진출할 수 있다. 게다가 두산은 올 시즌 LG와의 상대전적에서 4승 1무 11패로 절대적인 열세를 기록했다. 하지만 곽빈이 등판하는 1차전을 잡아내면 시리즈의 분위기는 급변할 수 있다. 2년 전 정규리그 4위에 오르고도 5위 kt에게 업셋을 당했던 두산이 올해는 4위 LG를 상대로 업셋에 도전하고 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 3일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 LG와 두산의 경기. 1회초 두산 선발투수 곽빈이 역투하고 있다.이승엽 감독(요미우리 자이언츠 타격코치) 부임 후 2023년과 2024년 연속으로 가을야구에 진출했던 두산은 지난해 9위로 추락하면서 아쉽게 시즌을 마쳤다. 하지만 두산은 2022년 SSG 랜더스의 우승을 이끌었던 김원형 감독이 부임하고 FA 유격수 박찬호를 영입하면서 전력을 재정비했다. 그리고 올 시즌 73승을 거두며 5위에 오른 두산은 2년 만에 가을야구에 복귀해 LG와 '마지막 잠실시리즈'를 치르게 됐다.올 시즌 두산을 가을야구로 이끈 원동력은 역시 탄탄한 마운드에 있다. 두산은 올해 곽빈과 최민석으로 이어지는 토종 원투펀치를 필두로 마무리 이영하와 김택연, 타카다 타쿠토로 이어지는 필승조의 활약에 힘입어 팀 평균자책점 1위(3.86)를 기록했다. 리그 전체의 평균자책점이 4.66에 달했던 올 시즌 KBO리그에서 3점대 팀 평균자책점으로 정규리그를 마친 팀은 두산이 유일하다.타선에서는 지난해 .337로 타격왕에 올랐던 양의지의 타율이 .249로 떨어졌고 외국인 타자도 다즈 카메론에서 유니오 세베리노로 교체됐으며 거포 양석환 역시 54경기 출전에 그치는 등 많은 우여곡절을 겪었다. 하지만 김민석을 비롯해 박준순, 안재석 등 20대 초·중반의 젊은 유망주들이 팀의 핵심선수로 성장했고 FA 박찬호 역시 뛰어난 수비와 함께 152안타 33도루로 제 역할을 톡톡히 해냈다.두산의 1차전 선발은 올 시즌 리그 최고의 에이스로 군림했던 곽빈이다. 올 시즌 27경기에서 11승 7패 197탈삼진 평균자책점 2.24의 성적으로 평균자책점과 탈삼진 타이틀을 따낸 곽빈은 올해 LG전 3경기에 등판해 승리 없이 1패만 기록했지만 18.1이닝 4실점(평균자책점 1.96)으로 투구 내용은 매우 좋았다. 두산 구단과 팬들은 곽빈이 '에이스 본색'을 발휘하며 시리즈를 2차전으로 끌고 가주길 기대하고 있다.정규리그 5위를 기록한 두산은 와일드카드 결정전에서 1패를 안고 시작해 이틀 동안 2경기를 모두 승리해야 준플레이오프에 진출할 수 있다. 게다가 두산은 올 시즌 LG와의 상대전적에서 4승 1무 11패로 절대적인 열세를 기록했다. 하지만 곽빈이 등판하는 1차전을 잡아내면 시리즈의 분위기는 급변할 수 있다. 2년 전 정규리그 4위에 오르고도 5위 kt에게 업셋을 당했던 두산이 올해는 4위 LG를 상대로 업셋에 도전하고 있다. KBO리그 가을야구 와일드카드결정전 LG트윈스 두산베어스 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

LG 염경엽 감독(가운데) [연합뉴스 자료사진]매년 치열한 순위 경쟁이 벌어지는 KBO리그는 지난해 정규리그 마지막 9경기를 모두 승리한 NC 다이노스가 kt 위즈의 6년 연속 가을야구 진출을 저지하며 극적으로 포스트시즌 막차 티켓을 따냈다. 반면 올해는 두산 베어스가 9월 30일 NC 다이노스를 6-5로 꺾으면서 정규리그 7경기를 남겨두고 5위 자리를 확보했다. 예년에 비하면 비교적 일찍 가을야구에 진출한 5개 팀이 정해진 셈이다.하지만 올해도 순위 경쟁은 여느 해 못지 않게 치열했다. 특히 올해는 KIA 타이거즈와 LG 트윈스가 정규리그 마지막 날 맞대결을 통해 준플레이오프에 직행할 3위를 가렸다. 결과는 8회말 극적인 결승 투런 홈런으로 단독 홈런왕에 등극한 김도영을 앞세운 KIA의 4-2 승리였다. 한편 마지막 경기에서 패한 LG는 '와일드카드 결정전'이라는 또 하나의 관문을 통과해야만 준플레이오프행 티켓을 따낼 수 있다.물론 LG 입장에서는 아쉬움이 남는 정규리그 최종전이었지만 야구팬들에게는 최고의 와일드카드 결정전 매치업이 성사됐다. 지난 1985년부터 40년 넘게 '한 지붕 두 가족'으로 자웅을 겨뤘던 '잠실 라이벌' LG와 두산이 올해를 끝으로 문을 닫는 잠실 야구장에서 '최후의 결전'을 벌이게 됐기 때문이다. 과연 와일드카드 결정전에서 승리해 잠실 야구장에서 다시 한 번 홈경기를 치르게 되는 팀은 어디일까.2023년 29년 만에 한국시리즈 우승을 차지했던 LG는 2025년 '징검다리 우승'에 성공하며 통산 4번째 한국시리즈 우승컵을 들어 올렸다. LG는 시즌이 끝나고 2025년 한국시리즈 MVP 김현수(kt)가 팀을 떠났지만 외야 수비의 핵심 박해민과 FA 계약을 체결했고 오스틴 딘, 요니 치리노스, 앤더스 톨허스트로 이어지는 외국인 3인방을 모두 잔류 시켰다. 한국시리즈 2연패를 노리기에 충분한 전력을 유지한 셈이다.LG는 외국인 투수 치리노스의 교체와 문보경의 부상, 리드오프 홍창기의 부진 등 크고 작은 악재 속에서도 전반기를 1위 삼성 라이온즈와 승차 없는 2위로 마치며 '한국시리즈 2연패 프로젝트'가 순조롭게 가동되는 듯했다. 하지만 LG는 후반기 들어 흔들리기 시작했고 kt와 KIA에게 잇따라 추월을 당하면서 4위로 정규리그를 마쳤다. 결국 LG는 와일드카드 결정전에서부터 가을야구를 시작하게 됐다.LG는 올 시즌 외국인 타자 오스틴이 타율 4위(.331), 홈런(41개), 타점(127개) 3위, OPS(출루율+장타율) 1위(1.062)를 기록하며 타선을 이끌었고 '미완의 대기'였던 송찬의와 문정빈도 35홈런을 합작하며 팀의 핵심 선수로 성장했다. 마운드에서는 임찬규가 고영표(kt)와 공동 다승왕(15승)에 등극했고 톨허스트도 12승을 따냈으며 마무리로 변신한 손주영도 세이브 2위(31개)에 오르며 LG의 뒷문을 지켰다.임찬규가 12일 52개, 톨허스트가 10일 69개의 공을 던진 LG는 14일에 열리는 와일드카드 결정 1차전에서 베테랑 외국인 투수 카를로스 카라스코를 선발로 내세운다. 카라스코는 KBO리그 데뷔 후 첫 6경기에서 4승을 따냈지만 10월 2경기에서 9.1이닝 7실점(평균자책점 6.75)으로 흔들렸다. 하지만 카라스코는 지난 8월 1일 두산을 상대했던 KBO리그 데뷔전에서 7이닝 74구 퍼펙트라는 눈부신 투구를 선보인 바 있다.4위 팀인 LG는 와일드카드 결정전에서 1승 어드밴티지를 안고 시작하기에, 한 경기만 승리하거나 비겨도 준플레이오프에 진출한다. 2015년부터 시작된 와일드카드 결정전에서 정규리그 4위가 5위를 꺾고 준플레이오프에 진출한 확률은 무려 90.9%(10/11)에 달한다. LG 역시 1차전에서 시리즈를 끝내면 준플레이오프까지 이틀의 휴식과 함께 투수진 소모를 최소화할 수 있다. 비록 팬들이 원하는 위치에서 가을야구를 시작하진 못했지만 '우승 DNA'를 보유한 LG가 올해 가을야구에서 '디펜딩 챔피언'으로서 얼마나 저력을 보여줄지 주목된다.