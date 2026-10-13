결승선 500m 앞에서 멈춘 질주… 러닝 사랑했던 유지원씨 별세

고 유지원씨 SNS

고인 유지원 씨는 KAIST 대학원에서 인공지능(AI) 반도체를 연구하면서 러닝 인플루언서로 활동했다.완주를 눈앞에 둔 순간, 모든게 멈췄다. 2026 서울레이스 하프코스에 참가한 20대 여성 러너 유지원 씨가 결승선을 약 500m 앞두고 쓰러져 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.학업과 연구를 이어가면서 마라톤 대회에 꾸준히 참가하고, 사회관계망서비스(SNS)를 통해 달리기의 매력을 나눠온 고인의 비보에 러닝 동호인들을 비롯한 곳곳의 애도가 이어지고 있는 분위기다.서울레이스 조직위원회는 12일 공식 채널을 통해 사고 사실을 알렸다. 조직위에 따르면 응급상황은 11일 오전 8시 49분께 하프코스 20.6㎞ 지점에서 발생했다. 하프마라톤 공식 거리인 21.0975㎞를 기준으로 결승선까지 약 500m를 남긴 곳이다. 긴 거리를 달려온 참가자가 완주를 눈앞에 둔 상황에서 응급상황이 발생했다는 소식은 많은 러너에게 안타까움을 안겼다.조직위원회는 공식 발표에서 현장 응급조치와 구급차 이송, 병원 치료가 이뤄졌지만 참가자가 사망했다고 밝혔다. 또 유가족에게 깊은 애도를 표하고, 대회 참가자들에게도 위로의 뜻을 전했다. 사고와 관련해서는 "관련 사항을 면밀히 살피고, 필요한 후속 조치를 이어가겠다"고 설명했다.현재까지 공개된 자료만으로는 고인이 쓰러진 구체적인 원인이나 의학적 사망 원인을 확인할 수 없다. 마라톤은 장시간 신체에 부담이 이어지는 운동이지만, 종목의 특성만으로 개별 사고의 원인을 단정할 수는 어렵기 때문이다.서울레이스는 서울광장에서 출발해 서울 도심을 달리는 대회다. 서울시가 공개한 올해 대회 안내에 따르면 하프코스와 11㎞ 코스가 운영됐으며, 참가 규모는 약 1만2000명이다. 많은 시민이 함께 달리는 대규모 행사인 만큼, 응급상황에 신속하게 대응할 수 있는 체계와 사고 이후의 정확한 사실 확인이 중요하게 됐다.고인 유지원씨는 KAIST 대학원에서 인공지능(AI) 반도체를 연구하면서 러닝 인플루언서로 활동했다. 학업과 연구에 매진하는 한편, 여러 달리기 대회에 참가하고 SNS를 통해 자신의 경험을 공유하는 '러닝 전도사'였다.달리기를 일상 속에서 꾸준히 이어가며 그 매력을 다른 사람들과 나눠온 러너였던 것이다. 대회 성적에서도 고인의 달리기 실력을 확인할 수 있다. 유씨는 지난 4월 5일 열린 2026 군산새만금마라톤대회에서 10㎞ 마스터즈 여성부 우승을 차지했다.러닝은 같은 코스를 달리더라도 참가자마다 목표가 다르다. 누군가는 첫 완주를 목표로 삼고, 다른 누군가는 기록을 단축하거나 경쟁 부문에서 입상하기 위해 훈련한다. 고인은 꾸준히 대회에 출전하며 달리기를 이어왔고, 그 과정에서 쌓은 경험을 온라인을 통해 공유해왔다.갑작스러운 비보는 함께 러닝을 즐겨온 이들에게도 큰 슬픔이 아닐 수 없다. 달리기를 통해 자신의 한계를 시험하고 그 경험을 다른 이들과 나눴던 유지원 씨. 결승선을 앞두고 멈춘 고인의 마지막 질주에 안타까움과 애도가 이어지고 있다.