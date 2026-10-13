'슈퍼스타' 김도영이 이뤄낸 8회의 기적... "평화의 소녀상 앞에서 소원 빌기도"

연합뉴스

12일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 김도영이 8회말 무사 1루에 시즌 45호 홈런을 터뜨리고 있다.스포츠에서 그냥 잘하는 스타와 슈퍼스타의 차이는 무엇일까. 가장 중요하고 절실한 순간에 결정적 한 방을 보여줄 수 있는 '주인공' 기질이 있느냐 없느냐에서 갈린다. '국민타자' 이승엽, '조선의 4번타자' 이대호, '야구천재' 이종범 등 한국야구 역사에 한 획을 그은 위대한 레전드들은, 모두 절체절명의 상황에서도 '이 선수라면 팀을 위기에서 구해낼수 있다'는 믿음을 주던 당대의 슈퍼스타들이었다.김도영(KIA 타이거즈) 역시 이처럼 타고난 슈퍼스타의 DNA를 갖춘 선수다. 시즌 마지막 경기의 마지막 타석, 팀의 최종순위와 자신이 개인타이틀까지 걸려있는 운명의 순간에, 극적인 결승 홈런을 터뜨리는 만화같은 스토리의 주인공이 될 기회는 그리 흔치않다.12일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 정규시즌 최종전에 출전한 김도영은 짜릿한 결승 투런포(3타수 1안타 1홈런 2타점)를 날리며 팀의 4-2 승리를 이끌었다.이날 경기는 김도영과 KIA 모두에게 한 시즌 농사를 좌우할 수 있는 중요한 일전이었다. 경기전까지 KIA는 LG에 불과 반게임 차이로 쫓기고 있었다. 공교롭게도 정규시즌 최종전에서 맞붙게 된 양 팀의 대결은 준PO 직행이 걸린 '3위 결정전'이 됐다.사실상 미리 보는 포스트시즌답게 양 팀의 대결은 치열했다. KIA가 도망가면 LG가 따라붙는 흐름이 이어지며 두 팀은 종반까지 2-2로 팽팽하게 맞섰다. 8회 말 KIA 공격에서 선두 타자 박재현이 3루수 쪽 기습 번트 안타로 출루하며 기회를 만들었다. 이어 타석에 3번타자 김도영이 들어섰다.이날 경기전까지 김도영은 홈런 44개로 샘 힐리어드(KT)와 공동선두에 오르며 치열한 타이틀 경쟁을 펼치고 있었다. 김도영은 10일 SSG전에서 먼저 44호를 기록하며 홈런왕을 확정 짓는 듯했지만, 힐리어드가 막판 2경기에서 3개의 홈런을 몰아치며 무서운 뒷심으로 김도영을 따라잡았다. 김도영은 쫓기는 부담감 때문인지 11일 롯데전에서 4타수 무안타에 그쳤고, 이날 LG전도 앞선 세 타석까지 볼넷 1개를 얻어내는 데 그쳤다.김도영에게는 8회말 공격이 사실상 올해 정규시즌에서의 마지막 타석이기도 했다. LG 마운드에는 세 번째 투수 존 케네디가 올라 있었다. 김도영은 침착하게 볼 2개를 골라내며 유리한 카운트를 선점했다. 그리고 3구째, 스트라이크를 잡기 위하여 한복판으로 들어온 슬라이더를 놓치지 않았다.김도영이 힘껏 받아친 타구는 그대로 쭉 벋어 펜스 중앙을 훌쩍 넘어갔다. 공이 배트에 맞는 순간 김도영이 타구를 주시하며 "제발, 제발"하고 절박하게 혼잣말을 하는 모습이 중계화면에 포착되기도 했다. LG 중견수 박해민이 끝까지 따라갔지만 잡을 수 없는 130m 짜리 홈런이었다. 타구를 넘어가는 것을 확인하고 승리와 홈런왕을 확신한 듯 김도영은 주먹을 불끈 쥐며 환호했다.김도영은 경기 후 홈런 상황에 대하여 "슬라이더를 노린 것은 아니었다. 전에 케네디 투수를 상대해봤을 때 직구를 놓치면 답이 없겠다고 생각했다" 면서 "사실 타구가 좀 안쪽에 맞았다. 박해민 선배가 수비를 워낙 잘하셔서 혹시 타구가 잡히지 않을 생각했다. 너무 간절했는데 다행히 넘어가서 감사했다. 온 하늘이 저를 도운 것 같다"면서 미소를 지었다.이 홈런은 김도영의 시즌 45호이자, 프로 개인통산 100호 홈런(KBO리그 역대 111번째)이기도 했다. KIA가 승리를 거두면서 김도영의 투런 홈런이 시즌 3위를 확정 짓는 결승포가 됐다. 이로써 KIA는 79승 63패 2무(승률 .556)으로 LG(78승 65패 1무)를 1.5게임차이로 따돌리고 준PO 직행을 확정했다.또한 김도영은 같은 날 최종전에서 홈런을 추가하는 데 실패한 힐리어드를 1개 차이로 제치고 생애 첫 홈런왕을 단독으로 수상했다. 장타율(.647) 부문까지 2관왕이다. 김도영은 자신의 홈런 커리어하이 기록이자, 타이거즈 프랜차이즈 한 시즌 최다 홈런 기록(종전 1999년 트레이시 샌더스·40개)도 27년만에 경신했다. 2024시즌 생애 첫 정규시즌 최우수선수(MVP)를 차지하고도 홈런에서는 맷 데이비슨(당시 NC·46개)에게 밀려 2위(38개)에 그쳤던 아쉬움을 2년 만에 털어냈다.김도영은 2026시즌 135경기에 출전하여 타율 3할 8리(9위) 45홈런(1위) 118타점(공동 4위), 120득점(2위) OPS 1.060(2위), 153안타(11위)를 기록하며 정규시즌을 화려하게 마무리했다. 홈런과 타점은 MVP를 수상했던 2024시즌을 뛰어넘었다. 골든글러브와 정규시즌 MVP 수상도 충분히 기대해 볼 만한 성적이다.국가대표로서도 올해 초 WBC(월드베이스볼클래식) 8강, 10월 나고야-아이치 아시안게임 금메달에 기여하며 국제무대에서도 빛났다. 잦은 햄스트링 부상으로 30경기 출전에 그쳤던 작년의 아쉬움을 말끔히 털어내고 건강한 모습으로 풀타임 시즌을 소화하며 부활을 증명했기에 김도영에게는 더욱 뜻깊은 시즌이었다.김도영은 경기후 인터뷰에서 "출근할때부터 가을야구 느낌이 나서 오랜만에 긴장했는데, 진짜 역대급 승리를 한 것 같아서 기분이 좋다. 꿈인지 생시인지 모르겠다"며 기쁨을 감추지 못했다.김도영은 "사실 마지막 경기를 앞두고 공동 홈런왕은 별로 안예쁜 그림 같다고 생각했다. 저는 홈런을 못칠 것 같아서 차라리 '힐리어드 선수가 쳐라'고 생각하고 있었다"고 털어놓았다. 한편으로는 "어젯밤 새벽에 혼자 산책 하면서 '평화의 소녀상' 앞에서 소원도 빌어보고 별 짓을 다했다(웃음)"면서 부담이 컸던 최종전을 앞두고 복잡했던 심경을 고백했다.2년만에 다시 밟게 된 가을야구에 대한 기대감도 드러냈다. 김도영은 "훌륭한 선후배들이 있기 때문에 제가 부담을 가질 필요는 없다고 생각한다. 하던 대로 열심히 준비하겠다. (포스트시즌은) 제가 집중해야 할 때 얼마나 몰입할수 있느냐의 싸움"이라면서 "팬 분들의 응원이라면 뭐든지 할 수 있다고 생각한다. 저희가 맨 꼭대기까지 올라갈 수 있도록 열심히 준비하겠다"고 다짐했다.