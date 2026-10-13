'피겨 간판' 차준환, 선수활동 중단 선언… "많은 고민했다"

차준환

선수 활동 잠정 중단을 발표하는 차준환 소셜미디어남자 피겨스케이팅 간판스타 차준환이 빙판을 잠시 떠난다.차준환은 12일 자신의 소셜미디어를 통해 "지난 시즌을 마친 뒤 앞으로의 활동에 대해 정말 많은 생각과 고민을 했다"라며 "오랜 고민 끝에 이번 시즌에는 국가대표 활동과 대회 출전을 이어가지 않기로 결정했다"라고 밝혔다.소속팀인 서울시청과의 계약도 종료했다. 그는 "서울시청과의 계약도 서울시와 충분한 이야기를 나눈 끝에 마무리하게 됐다. 그동안 저를 믿고 아낌없이 지원해 주신 서울시와 서울시청 관계자분들께 진심으로 감사드린다"라고 전했다.다만 선수 생활을 완전히 끝내겠다는 선언은 하지 않았다. 차준환은 "지금 저에게 주어진 일들에 최선을 다하면서 앞으로 어떤 모습으로 나아갈지에 대해서도 신중하게 고민해 보려고 한다"라고 설명했다.그러면서 "늘 저를 응원해 주시고 힘이 되어주시는 모든 분께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 좋은 모습으로 인사드리겠다"라고 덧붙였다.차준환은 여자 피겨에 비해 상대적으로 불모지나 다름없던 한국 피겨 남자 싱글에서 굵직한 성과를 거뒀다. 2015년 처음 국가대표로 발탁되어 2018 평창 동계 올림픽에서 15위에 올라 한국 피겨스케이팅 남자 싱글 사상 올림픽 최고 순위를 기록했다.2022 국제빙상경기연맹(ISU) 4대륙선수권대회 우승, 2023 ISU 세계선수권대회 은메달에 이어 2025 하얼빈 동계 아시안게임에서 금메달을 목에 걸었다.2022 베이징 동계 올림픽에서 5위로 순위를 끌어 올린 차준환은 2026 밀라노 동계 올림픽에서 첫 메달에 도전했으나 4위를 차지했다.세 번의 올림픽에 출전하며 어느덧 20대 중반으로 접어든 차준환은 지난 2월 밀라노 대회가 끝난 후 "마지막이라고 단정 짓고 싶지는 않다"라며 차기 올림픽 출전 의지를 내비쳤으나, 선수 생활 지속 여부를 고민하는 것으로 보인다.차준환은 2026-2027 ISU 그랑프리 시리즈 3차 대회인 컵 오브 차이나와 6차 대회인 NHK 트로피에 초청받았으나, 출전하지 않게 됐다.아역배우 출신인 차준환은 최근 연예기획사 판타지오와 전속계약을 체결했고, 가수 로이킴의 신곡 '스파클(Sparkle)' 뮤직비디오에도 출연하는 등 앞으로 연예 활동에 나설 것으로 보인다.