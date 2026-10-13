'2020년대 최고 시즌' KT, 창단 최다 90승에 개인 타이틀-신기록 잔치로 피날레

연합뉴스

5일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 롯데 자이언츠와 kt wiz의 경기. 이 경기에서 승리하며 정규시즌 우승을 차지한 kt 이강철 감독과 선수들이 기념사진을 찍고 있다.프로야구 1위 KT 위즈가 마지막까지 압도적인 성적으로 정규시즌을 화려하게 마무리했다.KT는 12일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 '2026 신한 SOL KBO리그' 삼성 라이온즈와의 정규시즌 최종전서 4-2로 승리했다.KT는 지난 9월 27일 잠실 두산전(12-6)부터 이어온 연승행진을 10연승으로 늘렸다. 10월 들어 치른 8경기에서는 4일 롯데전(2-2) 무승부를 제외하면 전승을 달성했다. 지난 5일 롯데전(9-0)에서 정규시즌 4경기를 남겨두고 5년만의 1위이자 통산 세 번째 한국시리즈 진출을 확정한 KT는, 잔여 경기에서도 끝까지 집중력을 잃지 않고 화려한 피날레를 장식했다2015년 1군무대에 합류한 KT는 올시즌 구단 이름에 걸맞게 마법 같은 시즌을 보냈다. 구단 자체 기록을 대거 경신한 것은 물론, 리그 역사에서도 손꼽힐 역대급 기록들을 대거 남겼다.정규시즌 10연승은 KT의 창단 최다연승 신기록이다. KT는 2026시즌 144경기에서 90승(49패 5무) 승률 .647을 기록하며 팀의 역대 정규시즌 최다승-최다승률 기록도 새롭게 갈아치웠다.2020년대 들어서는 단일시즌 최다승-최다승률 기록이자 첫 90승 구단이다. KT는 2018년 두산 베어스(93승 51패) 이후 무려 8년 만에 나온 90승을 달성한 구단이 됐다. 승률은 10개 구단 체제에서는 두산이 기록한 2016년(.650)과, 2018년(.646) 두산 다음으로 높았다.팀성적 뿐만이 아니라 개인 타이틀과 신기록 경쟁도 그야말로 KT 잔치였다. KT가 정규시즌 1위 확정 이후에도 집중력을 잃지 않고 연승행진을 이어갈 수 있었던 것도, 바로 개인 타이틀 경쟁에 대한 동기부여 덕분이었다는 평가다.에이스 고영표가 15승을 달성하며 자신의 개인 커리어하이 기록과 함께 임찬규(LG)와 함께 공동 다승왕에 올랐다. 고영표는 시즌 마지막 등판이었던 11일 삼성전에서 15승을 올렸다. 경쟁자 임찬규가 12일 광주 KIA와의 최종전에서 선발 등판했으나 승리와 연을 맺지 못하면서 단독 다승왕에는 실패했다. 고영표와 KT 구단에게 있어서 모두 첫 다승왕 수상이다.소형준은 정규시즌 최종일에 극적인 뒤집기로 승률왕(.769, 10승 3패)에 올랐다. 공교롭게도 1위가 유력했던 아리엘 후라도(삼성)가 마지막 등판이었던 11일 KT전에서 4이닝 6실점으로 패전투수가 됐다. 반면 소형준은 12일 최종전서 6이닝 1실점으로 승리투수가 되며 시즌 10승 고지 달성과 함께 1위 최민석(두산·.737)을 제쳤다. 소형준의 프로 데뷔 첫 개인 타이틀 수상이다.KT의 필승조인 아시아쿼터 일본인 투수 스기모토 코우키는 25홀드를 달성하며 홀드왕에 등극했다. 2위 이승민(삼성·23홀드)과 2개 차이다. 아시아쿼터 선수가 KBO리그에서 개인 타이틀을 수상한 것은 스기모토가 최초다. 또한 KT가 홀드왕을 배출한 것은 2020년 구단 역사상 최초의 수상자였던 주권 이후 6년만이다.9회말 등판한 마무리 박영현은 박승규에게 홈런을 맞고 1실점했으나 승리를 지켜내며 지난해에 이어 2년 연속 30세이브 고지를 밟았다. 올시즌 56경기에 등판하여 단 한번의 패배도 없이 7승 30세이브를 기록한 박영현은, 2011년 오승환(당시 삼성, 1승 47세이브), 2016년 김세현(당시 넥센 히어로즈, 2승 36세이브)에 이어 KBO리그 역사상 '30세이브 이상 무패' 기록을 달성한 역대 3번째 마무리 투수가 됐다.외국인 타자 샘 힐리어드는 타점왕(139개)에 올랐다. 2위 르윈 디아즈(삼성·129개)를 10개 차이로 여유 있게 따돌렸다. 2020년 타점왕을 수상했던 로하스(당시 135개)의 KT 타자 단일시즌 최다타점 기록도 경신했다.다만 막판까지 치열하게 경합했던 홈런왕 부문에서는 단 1개 차이로 김도영(KIA, 45개)에게 밀려 아쉽게 2관왕에는 실패했다. 힐리어드는 11일 연타석 홈런을 터뜨리며 44개로 김도영을 따라잡고 공동선두에 올라 대역전극을 노렸다. 하지만 힐리어드는 12일 삼성전에서 4타수 무안타에 그치며 홈런을 추가하지 못했다. 같은 날 김도영이 광주 LG전에서 2-2로 맞선 8회말 무사 1루 시즌 마지막 타석에 극적인 투런포를 터뜨리며 생애 첫 홈런왕 타이틀을 가져갔다최원준은 득점왕(125개) 수상과 국내 타자 단일시즌 최다안타(208개) 신기록을 수립했다. 득점 부문에서 2위 김도영(120개)를 제치고 생애 첫 개인타이틀을 수상했다. 최다안타 부문에서는 막판까지 치열하게 경합했던 레이예스(롯데, 211개)에게 3개 차이로 밀렸다. 레이예스는 12일 잠실 두산전에서 무려 4안타를 추가하며 3년연속 최다안타왕 타이틀을 거머쥐었다. 최다안타 3연패는 이병규(LG 1999-2001) 이후 25년 만이며, 레이예스는 KBO리그 단일시즌 역대 최다안타 기록까지 갈아치웠다.전날 배트 투척 등 불미스러운 행동으로 구설수에 오르며 사과문을 작성했던 최원준은 이날 6타수 3안타 1득점을 기록하며 최종전에서 유종의 미를 거뒀다. 아쉽게도 2관왕에는 실패했지만, 최원준은 2014년 서건창(당시 키움, 201개)의 기록을 무려 7개나 뛰어넘어 국내 선수로서 한 시즌에 가장 많은 안타를 기록한 선수로 자신의 이름을 역사에 남기게 됐다.또한 2019시즌부터 KT의 지휘봉을 잡은 '현역 최장수 사령탑' 이강철 감독은 오직 KT에서만 '감독 600승(9월 10일 롯데)' 달성에 이어 통산 617승을 기록했다. 8시즌 연속 5할 이상 승률 100% 달성이라는 기록도 세웠다.KT는 이로서 정규리그 1위 뿐만 아니라 다승·타점·득점·홀드·승률왕 등 개인타이틀 다관왕까지 싹쓸이하며 그 어느 때보다 완벽했던 시즌의 마무리까지 완벽하게 장식했다. KT가 정규시즌 '1위 프리미엄'에다가 뛰어난 개인성적을 거둔 선수도 많은 만큼 정규시즌 MVP와 골든글러브 수상자 다수 배출도 충분히 기대해볼만 하다.이강철 KT 감독은 최종전을 마치고 "모든 선수들이 좋은 마무리를 위해 집중력을 보여줬다 .최다안타와 홈런왕을 차지하지 못한 건 아쉽지만, 소형준, 고영표, 최원준, 힐리어드 등 개인타이틀을 수상한 모든 선수들에게 축하를 보낸다"면서 "창단 첫 10연승과 시즌 90승 달성은 모두 선수들이 만들어낸 결과라고 생각한다"고 선수들에게 모든 영광을 돌렸다.찬란했던 정규시즌을 마감한 KT는 이제 잠시 휴식 이후 다가오는 2026 한국시리즈에서 2021년 이후 5년 만의 V2에 도전한다. KBO리그에서 2020년대 '멀티 우승'을 달성한 팀은 아직 LG 트윈스(2023년, 2025년) 뿐이다. 프로야구 막내 10구단에서 이제는 어엿한 신흥명문으로 자리잡은 KT의 시선은 아직도 더 높은 곳을 바라보고 있다.