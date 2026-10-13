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준플레이오프 직행 이끈 '슈퍼스타' 김도영

준플레이오프 직행 이끈 '슈퍼스타' 김도영

12일 LG전 결승 투런포 작렬, 팀의 4-2 승리 이끌어

박재형(kbo1982_ing)
26.10.13 09:16최종업데이트26.10.13 09:16
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13일 LG전 결승 투런포를 치며 팀을 준플레이오프 직행으로 이끈 김도영
13일 LG전 결승 투런포를 치며 팀을 준플레이오프 직행으로 이끈 김도영KIA타이거즈

왜 그가 '슈퍼스타'인지를 보여줬다. LG와 3위 자리를 놓고 펼쳐진 정규리그 마지막 경기에서 김도영이 결정적인 한방을 날렸다.

김도영은 13일 광주-KIA 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 LG와의 경기에서 3번 3루수로 선발 출장했다. 결과는 3타수 1안타(1홈런) 2타점 2득점 1사구를 기록하며 좋은 모습을 보였다.

1회말 첫 타석은 LG 선발 임찬규로부터 3구 삼진을 당했다. 4회말 1-1 동점이 된 상황에서 두 번째 타석에선 LG 선발 임찬규의 3구 직구로부터 몸에 맞았다. 이어서 카스트로의 안타로 3루까지 진출하더니, 김선빈의 스퀴즈 번트로 홈에 들어왔다. 스코어는 2-1.

5회말 2-1로 앞선 2사 3루 상황에서 세 번째 타석에선 LG 투수 고우석의 초구 직구를 공략했다. 타구도 좋았지만, LG 중견수 박해민의 수비에 막히면서 추가점에 실패하고 말았다.

8회말까지 2-2로 동점이 된 상황에서 선두타자 박재현이 LG 투수 케네디로부터 번트안타를 치며 출루에 성공했다. 이러한 상황에서 김도영이 타석에 들어섰다. 1구와 2구 모두 슬라이더를 지켜봤다. 3구도 슬라이더가 들어오자 김도영의 방망이가 반응을 했다. 그대로 타격하더니, 가운데 담장을 넘기는 투런포로 연결되었다. 스코어는 4-2로 역전이 되었다.

이 홈런이 김도영에게 가지는 의미가 크다. 같은 날 홈런 공동선두에 있었던 KT 힐리어드가 삼성전에서 홈런을 치지 못한 가운데 김도영이 45개의 홈런을 치며 홈런왕 타이틀을 차지하게 되었다. 게다가 개인 통산 100번째 홈런이기도 했다.

김도영의 결승포에 힘을 입어 KIA는 LG를 4-2로 꺾고 3위를 차지하게 되었다. 이로써 KIA는 준플레이오프 직행을 확정지었다.

홈런을 치고 더그아웃으로 돌아온 김도영, 동료들로부터 축하 세례를 받고 있다
홈런을 치고 더그아웃으로 돌아온 김도영, 동료들로부터 축하 세례를 받고 있다KIA타이거즈

경기 종료 후 김도영은 방송 인터뷰를 통해 "포스트시즌을 하는 느낌이 났다. 솔직히 긴장된 상태에서 경기를 임했는데, 역대급 승리를 한 것 같아서 기분이 너무 좋다"라며 소감을 밝혔다.

2009년 김상현(36개) 이후 17년 만에 KIA 구단에서 나온 홈런왕이다. 이에 대해선 "꿈을 꾸는 기분이다. 솔직히 (힐리어드가) 워낙 타격감이 좋아서 힐리어드가 차지할 거라고 봤는데, 극적으로 내가 차지하게 되어 너무 행복하다"라고 말했다.

8회말 홈런 상황에 대해서는 "케네디의 패스트볼이 전에 상대했을 때도 느낀 거지만, 노리고도 치기가 어려운 공이었다. 그래서 그걸 놓치면 어렵게 갈 거라고 생각했다. 그런데 슬라이더가 들어왔는데, 방망이 안쪽에 맞고 말았다. '(박)해민 선배님한테 잡히겠구나'라고 생각했는데, 하늘이 (나를) 도운 거 같다"라고 말했다.

준플레이오프에 대한 각오로 그는 "팀에 훌륭한 선배님들부터 형들, 후배들이 있다. 나도 하던 대로 준비하면 좋은 결과가 있을 거 같다. 하던 대로 하겠다"라고 말했다.

마지막으로 "평일임에도 관중석을 가득 채워준 KIA 팬들에게 너무 감사하다. 팬분들의 응원을 받고 경기를 임한다면, 얼마든지 이길 수 있을 거 같다. 맨 꼭대기까지 올라갈 수 있도록 열심히 준비하겠다"라며 인터뷰를 마쳤다.

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KIA타이거즈 슈퍼스타 김도영 투런포 결승포

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

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