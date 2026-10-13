준플레이오프 직행 이끈 '슈퍼스타' 김도영

KIA타이거즈

13일 LG전 결승 투런포를 치며 팀을 준플레이오프 직행으로 이끈 김도영왜 그가 '슈퍼스타'인지를 보여줬다. LG와 3위 자리를 놓고 펼쳐진 정규리그 마지막 경기에서 김도영이 결정적인 한방을 날렸다.김도영은 13일 광주-KIA 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 LG와의 경기에서 3번 3루수로 선발 출장했다. 결과는 3타수 1안타(1홈런) 2타점 2득점 1사구를 기록하며 좋은 모습을 보였다.1회말 첫 타석은 LG 선발 임찬규로부터 3구 삼진을 당했다. 4회말 1-1 동점이 된 상황에서 두 번째 타석에선 LG 선발 임찬규의 3구 직구로부터 몸에 맞았다. 이어서 카스트로의 안타로 3루까지 진출하더니, 김선빈의 스퀴즈 번트로 홈에 들어왔다. 스코어는 2-1.5회말 2-1로 앞선 2사 3루 상황에서 세 번째 타석에선 LG 투수 고우석의 초구 직구를 공략했다. 타구도 좋았지만, LG 중견수 박해민의 수비에 막히면서 추가점에 실패하고 말았다.8회말까지 2-2로 동점이 된 상황에서 선두타자 박재현이 LG 투수 케네디로부터 번트안타를 치며 출루에 성공했다. 이러한 상황에서 김도영이 타석에 들어섰다. 1구와 2구 모두 슬라이더를 지켜봤다. 3구도 슬라이더가 들어오자 김도영의 방망이가 반응을 했다. 그대로 타격하더니, 가운데 담장을 넘기는 투런포로 연결되었다. 스코어는 4-2로 역전이 되었다.이 홈런이 김도영에게 가지는 의미가 크다. 같은 날 홈런 공동선두에 있었던 KT 힐리어드가 삼성전에서 홈런을 치지 못한 가운데 김도영이 45개의 홈런을 치며 홈런왕 타이틀을 차지하게 되었다. 게다가 개인 통산 100번째 홈런이기도 했다.김도영의 결승포에 힘을 입어 KIA는 LG를 4-2로 꺾고 3위를 차지하게 되었다. 이로써 KIA는 준플레이오프 직행을 확정지었다.